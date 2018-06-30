"مجموعة عيوش": "أحكام الريف" تجسد غياب العدالة الاجتماعية

هسبريس – نور الدين إكجان

اسْتَنْكَرَتْ "مجموعة الديمقراطية والحريات" الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف، مُعبرة عن ذهولها من طريقة التعاطي مع حراك يُجَسِّدُ حالة من الإحْبَاطِ يعيشها المغاربة جراء غياب العدالة الاجتماعية.

وزادت المجموعة، التي يرأسها نور الدين عيوش، في بيان لها، أن المطالب الرئيسية للحراك كانت هي التعليم والصحة والعمل والكرامة، وكلها حقوق يضمنها الدستور المغربي، مطالبة بالإفراج اللامشروط عن كافة المعتقلين لما في ذلك من مصلحة للديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسلوب الأمني يُضْعِفُ من منسوب الأمل لدى الشباب في مستقبل وطنهم، ولا يُمَكِّنُ من تجاوز الوضعية والاستجابة لمطالب التعبير الشعبي عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وذَّكَرَتِ المجموعة، في البيان ذاته، بمحاولاتها الحثيثة، ابتداء من غشت 2017، لإيجاد سبيل للوساطة بين المعتقلين وعائلاتهم وبين المسؤولين، كما وضعت تقريرا لدى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين وتطبيق الديمقراطية التشاركية التي سَتَسْمَحُ لكافة السكان بالمشاركة في تدبير وتنفيذ السياسات.

وفي السياق ذاته، قرر معتقلو حراك الريف، بعد الأحكام الصادرة في حقهم ليلة الثلاثاء الماضي والتي وصفها كثير من الحقوقيين والمحامين بـ"القاسية والجائرة"، اللجوء إلى مرحلة الاستئناف تعبيرا منهم عن عدم رضاهم عنها.

وأكد عدد من المحامين المنتمين إلى صفوف هيئة الدفاع عن المعتقلين، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشاورات تمت بين أعضاء الهيئة والمعتقلين أسفرت عن ضرورة اللجوء إلى استئناف الحكم الصادر عن القاضي علي الطرشي.

ولفت المحامون إلى أن بعضهم قاموا بزيارة المعتقلين في صبيحة اليوم الموالي لصدور الحكم بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء (عكاشة)، فعبروا لهم عن رغبتهم في استئناف الحكم الذي اعتبروه "جائرا".

وأوضحت المحامية بشرى الرويسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المعتقلين يوجدون في نفسية جيدة، مشيرة إلى أنهم عازمون على الدفاع عن أنفسهم في مرحلة الاستئناف للتأكيد على براءتهم من التهم الموجهة إليهم.

وخلقت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين غليانا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مدينة الحسيمة التي يتحدر منها المتهمون، إذ يطالب أغلب المواطنين المغاربة بضرورة الإفراج عنهم، ونظموا وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية.

واعتبرت عدة هيئات حقوقية ومدنية وسياسية أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "جائرة ومخيبة للآمال"، مشيرة إلى أنها تعيد إلى الأذهان "سنوات الرصاص" وتعتبر "ردة حقوقية عما راكمه المغرب في السنوات الماضية".