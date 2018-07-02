خبير مغربي يعد كتابا للتحفيز والمساعدة على حفظ القرآن الكريم

هسبريس - أمال كنين

طريقة جديدة اعتمدها أبو إلياس مرواد، خبير في التنمية البشرية، لإعداد كتاب متخصص في التحفيز والمساعدة على حفظ القرآن الكريم، مستفيدا من تقنيات خاصة بمجال التنمية البشرية تخول عملية تسريع الحفظ.

وقال مرواد في تصريح لهسبريس إن الكتاب الذي اختار له عنوان "وسام حامل القرآن"، والذي خرج للوجود في مارس الماضي، قد لقي ترحيبا في بلدان مختلفة عبر العالم، نظرا لكونه "يقدم طريقة إبداعية جديدة باستعمال أسلوب الصورة الذهنية، إضافة إلى عوامل تسهيل الحفظ، التمييز بين المتشابهات والربط بين الآيات والمراجعة الفعالة".

ويرى مرواد أن العوامل النفسية أهم العوامل المساعدة على النجاح في حفظ القرآن، محددا نسبتها في 90 بالمائة، وأن 10 بالمائة المتبقية مرتبطة بتقنيات ومهارات.

وأوضح المتحدث أن التصور الذهني أو التخيل هو سر من أسرار التعلم الحديث والحفظ السريع، وقال: "حين قراءة القرآن والمرور بآيات تتحدث عن الجنة ونعيمها، على المرء أن يستخدم ملكة التخيُّل لديه وتصوَّر تلك الأشياء، وإن كان فيها ما لا عينا رأت ولا أذنا سمعت ولا خطر على قلب بشر"، مضيفا: "نحن نتذكر 90 بالمائة مما نقرأ ونسمع ونرى ونفعل، وكلما استخدمت الحواس في عملية التعلم، نتذكر بطريقة أفضل".

ويتضمن كتاب "وسام حامل القرآن" عددا من التقنيات المحفزة على حفظ القرآن، من بينها ما يصفه الكاتب بـ "استشعار الرغبة المشتعلة لحفظ كتاب الله، بمعرفة فضل حافظ القرآن باستعمال التصور الذهني، التي يجب تذكرها كلما شعرت بفتور الهمم".

ومن ضمن ما تحدث عنه مرواد أيضا هناك "المفهوم الذاتي والتفكير الإيجابي"، قائلا إنه "إذا كان تصورك الذاتي عن نفسك إيجابيا، فسترى الحياة إيجابية، والعكس صحيح"، وعامل "وضع برنامج الحفظ" الذي يوضح من خلاله أن "التخطيط السليم لأي مشروع يقتضي دراسة فوائده ونتائجه، وأقصر طريق لتنفيذه"، إضافة إلى "طريقة الحفظ بالصورة الذهنية".

مرواد، 49 سنة، حاصل على الإجازة في الرياضيات التطبيقية، سبق أن اشتغل مدرسا للرياضيات ومحفّظا للقرآن ومدرب تنمية بشرية، كما سبق له أن اشتغل على بحث في عملية التذكر وربط الأشياء وطريقة الحفظ كان عاملا مساعدا على إنتاج كتاب "وسام القرآن الكريم".

وكشف مرواد أنه بعد نشره لكتابه عبر الأنترنيت تلقى اتصالات من دور طبع وتوزيع أجنبية رفض التعامل معها، معلقا على ذلك بالقول: "أريد أن أتعامل مع دور الطبع والتوزيع المغربية بحكم انتمائي لبلدي المغرب ورغبتي في أن ينطلق كتابي من المملكة".