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وزير الصحة يستفسر عن ممرضة "شبح" بالرحامنة

وزير الصحة يستفسر عن ممرضة "شبح" بالرحامنة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 يوليوز 2018 - 05:19

يبدو أن حديث الحكومة عن رغبتها في محاربة الموظفين الأشباح في أسلاك الوظيفة العمومية لا يواكبه الحد الكافي من الصرامة في التفعيل، إذ كشفت مراسلة من وزير الصحة إلى المسؤولين عن القطاع بجهة مراكش آسفي وجود ممرضة بالرحامنة انقطعت عن العمل منذ حوالي ثلاث سنوات، ومازالت تتوصل براتبها الشهري.

وحسب نص الرسالة الموجهة إلى المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي فإن مندوبية الصحة بإقليم الرحامنة سبق أن أخبرت الوزارة بأن الممرضة المسماة "ج.ن" تخلت عن عملها منذ أواخر شهر شتنبر 2015، ولم تعد إلى استئنافه رغم توجيه إشعار لها بعد حوالي شهر من تغيبها.

وطالب وزير الصحة في الرسالة الموجهة إلى المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، بالكشف عن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الممرضة المتغيبة عن العمل منذ حوالي ثلاث سنوات، والتي لازالت تتقاضى أجرتها الشهرية إلى حد الآن، رغم أنها لم تلتحق أبدا بعملها.

وزير الصحة "اشتكى" في رسالته من أن مصالح وزارة المالية تعيب على وزارة الصحة عدم إشعارها بحالات موظفي قطاع الصحة المنقطعين عن العمل، داخل آجال معقولة، قصد اتخاذ المتعيّن، معتبرا أن تأخّر إشعار مصالح وزارة المالية بمثل هذه الحالات تترتب عنه صعوبات عند إصدار الأمر بإيقاف رواتب الموظفين المتغيبين.

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