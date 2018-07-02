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الرئيسية | مجتمع | والدة أحمجيق: ابني لم يسرق الأموال .. وأحفاد مولاي امحند أبطال

والدة أحمجيق: ابني لم يسرق الأموال .. وأحفاد مولاي امحند أبطال

والدة أحمجيق: ابني لم يسرق الأموال .. وأحفاد مولاي امحند أبطال
عبد السلام الشامخ من الحسيمة (صور: مصطفى بهلول)
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:00

"وْلادْنَا أبطال.. أحفاد مولاي امحند قلُوبهم حَيًّة تَغْلِي، ويبكُون الدَّم من أجل هذا الوطن الذي ألقى بهم في السجن"، تقول والدة نبيل أحمجيق، الناشط البارز في "الحراك الريفي" بالحسيمة الذي أدانه القضاء مؤخراً بعشرين سنة سجناً نافذا، مضيفة أن "دينامو الحراك الشعبي" لا يستحقُّ هذه العقوبة القاسية لأنه "لم يسرقْ أمْوالاً ولم يطالب بأشياء فوق القانون، وإنما خرج إلى الشارع رافعاً مطالب مشروعة".

وأوْردت السيدة ذاتها من داخل منزلها الواقع في حي سيدي عابد وسط الحسيمة، الذي كان إلى وقتٍ قريبٍ يشهدُ احتجاجات متواصلة، أن ابنها يعيشُ حياة بسيطة والأسرة فقيرة، قائلة: "نحن أناس بسطاء، وْلادْنا عاطْلينْ عن العمل وقراوْ وتْعبْنا مْعاهُمْ، 22 عام وأنا أتحمل المسؤولية لوحدي بعد وفاة والد نبيل، عانيت، وفي الأخير زجَّ بهم في سجن عكاشة"، مضيفة: "هذا ظلم كبير".

وتابعت والدة أحمجيق بحرقة شديدة ممزوجة بدموع الحزن: "نبيل دْيالي أفتخرُ به وأعتزُّ به كثيراً لأنه راجْل بطل واسمه سيخلده التاريخ"، معبِّرة عن حسرتها على الأحكام الصادر في حق الزفزافي ورفاقه بالقول: "صدمت بهذا الحكم، لكن ما دام قام بذلك من أجل وطنه فسيكون قوياً ولن يؤثر فيه لا السجن ولا هذه الأحكام التي لن تَزِدْهُ إلا قوة وعزيمة"، مضيفة: "لن نُسامحَ هذه الدولة لأنها لا تفكر بالعقل وبالحكمة".

وفي سردها لمعاناة الاعتقال والأحكام التي أدانت ابنها بعشرين سنة سجناً نافذا، تابعت أمّ نبيل في تصريح خصّت به هسبريس: "نتعرَّض لتعذيب نفسي، نحن وطنيون مغاربة لم نرض بهذا الحكم المهزلة؛ لأن القضاة باطلون وفاشلون وهذا حكم باطل وظالم"، على حدِّ قولها، وأوردت في حديثها: "ولادنا أبطال أحفاد مولاي امحند قلوبهم حيّة تغْلي، ويبكون الدم من أجل هذا الوطن الذي ألقى بهم في السجن"، وقالت: "عشنا معاناة كبيرة وما زلنا نعيش المعاناة نفسها".

وكشفت والدة "دينامو حراك الريفي" عن تفاصيل لقائها بابنها، وقالت: "دائما ما يُردِّد بأنه ليس نادماً على ما فعل لأنه يحب هذا الوطن ويأمل عند خروجه من السجن أن يجد الأوضاع وقد تحسنت، وأن يجد هذا الوطن يمْضِي في السكّة الصحيحة وتتحقق مطالب الريف المشروعة"، مشددة على أنها لا تقوى على الذهاب إلا حيث يقبع ابنها بالدار البيضاء، لأنه "تعوزني الحاجة ولا قدرة لي صحيا على السفر".

والدة نبيل الذي اشْتهر بأدائه لأغان خاصة بالحراك الشعبي في الحسيمة، قالت في تصريحها: "هي الغيرة على وطننا والعالم يشهد بأن هذه المطالب التي رفعناها معقولة ومشروعة"، قبل أن تورد في ما يشبه الرد على أحكام الدار البيضاء: "الدولة تسيرُ إلى الهاوية".

وأكملت: "أبناؤنا يَسْتحقُّون أوسمة لأنهم أبطال شرفاء ولأننا عرفنا شْنو ولدنا وعرفنا شنو ربينا"، قبل أن تضيف: "نعم إنها صدمة كبيرة لكنني سأظلُّ قوية من أجل ابني الذي أوصاني بالصبر وأوصاني بأن أبلِّغ سلامه إلى عائلات المعتقلين والمحاميين وإلى الشعب المغربي لأنه أبداً لن ينهزم"، مختتمة تصريحها بالقول: "أشتاق إلى ولدي نبيل ولن أسامحهم أبدا".

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، ليل الثلاثاء، بعد عام من سير المحاكمة، ووزعت أحكاماً وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذا.

وقضت الغرفة المذكورة بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما في حق كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير اغيد والبوستاتي، وبعقوبة سجنية مدتها 15 عاما لكل من الحاكي وأدهشور وبوهنوش.

أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة آخرين.

جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، وزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لأغلبهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - hicham الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:17
ما علاقة الفوضى بالبطولة ؟
نعم لحب الوطن نعم لمحاربة الفساد بالطرق الحضارية كالمقاطعة مثلا لا لتخريب ممتلكات الغير ووصف العقلاء بالعياشة و فتح المجال للنزعة القومية الجاهلية.....
البطولة تكون بالعمل ثم العمل تم العمل. و النجاح يكون في الوحدة ...
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-20
2 - Allli الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:19
اكيد وطنيين لا ننكر ذلك وابطال ايضا
لكنكم في المغرب حذار ثم حذار من للمطالبة بالحقوق
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17
3 - فلالي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:21
اتفهم حرقتك على ابنك سيدتي الله يحسن لعوان الكبدة صعبة. صحيح ان ابنك لم يسرق اموالا ولكنه اتى افعالا اشنع وافضع ويا ليته كان سرق.ابنك حرض على العنف والكراهية والقتل والتخريب وعدم احترام رموز البلاد.استغربك حين تقولين غيرته على الوطن وهو وشاكتلته يمقتون كل ما هو مغربي .الشعوبية الريفية والنزعة القبلية عندكم ثابث من المستحيل تجاوزه
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-13
4 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:23
اولا اننا مع ابطال حراك الريف المغربي العظيم وأقل مايقال عن الام بانها ام عظيمة لم يصبها حكم المخزنية بالاحباط -كما لم يؤثر سلبا على والد ناصر الزفزافي -بل شد من عزيمتهما وهاهي الام تقول باختصار عن ابنها "صدمت بهذا الحكم، لكن ما دام قام بذلك من أجل وطنه فسيكون قوياً ولن يؤثر فيه لا السجن ولا هذه الأحكام التي لن تَزِدْهُ إلا قوة وعزيمة"
....انه وعي عقلاني اصبح يؤثر في امهات كثر من الريف العظيم الى جرادة الشهيدة...فهل أخذت الدولة الاستبدادية الدروس من هذا الصمود ..وعملت على إطلاق سراح الأبرياء ..؟؟
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-12
5 - dak الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:24
بعيدا هناك ...
قريبا بلدتي........................
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1
6 - Tanger الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:28
كل من لا يرفع العلم الوطني في المظاهرات فهو خائن ويجب معاقبته أشد العقاب. لا توجد مظاهرة في العالم يرفع فيها المتظاهرون علما غير علم وطنهم لأنه ببساطة العلم هو الوطن
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14
7 - من اسبانيا الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:30
بالنسبة لنا فنحن نريد التغير والزج بالمفسدين والمتلاعبين بهذا الوطن بالسجن او الاعدام ليصبحوا عبرة للذين سياتون من بعدهم . وفوق كل هذا لا نريد الفثنة بين ابناء الوطن فهناك اجندة تبحث عن ابسط ثغرة للمساس بوحدتنا الترابية ولهذا نتقدم لملكنا محمد السادس باسم الشعب ليخلصنا من المفسدين في الارض فهو كفيل بذالك . واتمنى من الله تعالى ان يؤلف بينا قلوب ابناء الشعب المغربي والسلام
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23
8 - واو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:31
انا راسي راه داخ من كثرة إعادة نفس الكلام
مطالب الناس مشروعة و نحن معهم و لكن الطريقة كانت غلط في غلط .
نحن ضد العنصرية و ضد من لا يحمل العلم الذي يوحدنا و ضد من يذهب للخارج و يضرب في بلده و ضد من يوقف الإمام وهو يلقي خطبة الجمعة و ضد من يكسر و يحرق. انشري هسبريس و لك الشكر الكبير . انا ريفي . سولغ ثمازيغث نش اركاز قرغ الحق.
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2
9 - الحليل الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:31
حقيقة ابناء مولاي محند ابطال ، لكن المحكومين من ابناء الحسيمة ارتكبوا افعالا يستحق عليها البعض الاعدام ليس السجن فقط.
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3
10 - Ziryab الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:31
La justice espagnole n'a poursuivi aucun de ceux qui ont clairement manifesté pour l’indépendance de la Catalogne. alors qu'au Maroc des revendications sociales sont suffisants pour condamner les manifestants à des peines allant jusqu'à 20 ans de cachot ferme
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1
11 - سعيد من الريف الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:32
عن أي فوضى تتحدث، خرجت عشرات المسيرات السلمية في كل من الحسيمة ونواحيها، ولولا تدخل الأمن في تلك الجمعة السوداء بخطبتها الملغومة، لما حدث شيء، لكن الضغط يولد الانفجار، وتحية لأبطال الريف.
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-2
12 - falcon الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:40
فرعتم رؤوسنا بالخطابي و امحند و ماجاورهما كأنكم الوحيدون في الدنيا من حارب الإستعمار، العيش في وهم الأبيض و الأسود و ماقبل الحرب العالمية الثانية حمق و هبل ودليل فشلكم الحاضر، تفشلون و تلقون بفشلكم على الدولة، الحسيمة فيها رجال ناجحون، ليس الرجل من يقول كان أبي (إن كان أبوه) و لكن من يقول هاأنذا! و الريفيون ليسوا كلهم أبناء أبطال لأن الخونة كانوا أكثر من الوطنيين و كانوا حتى يشكلون الحرس الجمهوري لفرانكو (اقرؤوا التاريخ)، هؤلاء شئ و شباب اليوم شئ آخر، جهلة مدمنون و لايصلون و لا يعرفون عنوانا للإسلام الحق، عينهم على أوربا و مثلهم الأعلى هولندا و بلجيكا و لهم مشروع انفصالي واضح لا يحتاج لأدلة، مجرد حمل راية جمهورية الريف الوهمية وحده دليل ما بعده دليل، رفعت الأقلام و جفت الصحف. انشري الرأي الآخر هسبريس (...)
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2
13 - كريم ألمانيا الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:44
الله يطلق سراحهم جميع ...ولا سماحا لكان سبب لا مسؤولين و لا زفزافي لكان سبب الفتنة ..لمعرفش اتصرف بدا اسب فخوتو المغاربة لتاهما محكورين....وخرج كلمة عياشة .....الوالدة صبري زفزافي لخرج على الشباب.
زفزافي كان سبب الفتنة والعنصريةلانه متكلمش باسم مغربي .....
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5
14 - شفيق الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:47
أتضامن معك في محنتك،لكن من يقبل الفوضى والسرقة والنهب وتخريب الممتلكات،يجب أن يخضع لسلطة القانون .
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0
15 - Aisa الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:47
لسجن لناهبي وسارقي أموال الشعب المغربي..السجن للمرتشين والمفسدين.. والحرية للمعتقلين الذين يطالبون بأبسط الحقوق او ليس هذا حق .
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0
16 - سعيد الطنجي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:52
المشكلة أن الأم تتكلم بالعاطفة و القضاء يتكلم بالقانون أرجوا أن تخفظ الأحكام لأنها فعلا قاسية في حق مواطنين طالبوا بتحسين ظروفهم رغم أخطائهم في طرق الإحتجاج كإعلان العصيان المدني في العيد و قطع الطرقات و فرض على التجار إغلاق المحلات و إضرام النار و تخريب ممتلكات الشعب و مواجهة الأمن بالحجارة و قطع خطب الجمعة ، الحمد لله أنكم اليوم بدأتم تتكلم عن الوطنية وأنكم تدافعون على المغاربة أجمعين ، لأن في بداية الحراك كنا نسمع خطاب جهوي لا يتكلم إلا عن الريف و لا يحملون إلا راية المجاهد عبد الكريم الخطابي و هذا ما خلق سرخا في الحراك و عجل بالإستفراد بزعمائه
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17 - ولد حميدو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:55
نجح النصارى لأنهم اعترفوا بأخطاء اسلافهم و استفادوا منها اما نحن فنعتبرهم ابطالا حتى و إن كانوا متمردين
و على آباء المعتقلين بأن يعرفوا بأن استقلالية القضاء هي التي خففت عنهم العقوبة اما من قبل فكان سيكون الإعدام بدون مناقشة لأن التهم ثقيلة و لا علاقة بالمطالبة لأن الدولة وعدت بإنجاز المشاريع و لمادا أصروا على احتجاجات متواصلة و على الأقل إعطاء الفرصة كما نقول
اتبع الكذاب حتى لباب الدار
اما من يظن بأنه بإمكانه أن يضعف الدولة فهو يحلم
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