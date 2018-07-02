24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:17
|13:36
|17:17
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نسائم الهدوء والسكينة تهب على مهرجان فاس للموسيقى الروحية
- الزفزافي والإجماع المغربي
- العلوي وانقلاب الصخيرات
- الفساد وثورة العالم العربي؟!
- في نعي القضاء.. أو أحكام الهزيع الأخير من العدالة
الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)
عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش (5.00)
- مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب - (143)
- الحكومة تُجبر محطات الوقود على إعلان أسعار جميع المحروقات - (124)
- مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا - (116)
- عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش - (115)
- لماذا يقبل المغاربة دفن المرتد والكافر بجانب موتى المسلمين؟ - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مداخيل تعاضدية الموظفين تتجاوز 41 مليار سنتيم
كشفت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن مداخيلها السنوية سجلت تحسناً ملحوظاً في السنوات الماضية؛ إذ بلغت سنة 2017 أكثر من 41 مليار سنتيم.
وجاءت هذه الأرقام على لسان عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية، خلال أشغال جمعها العام العادي السبعين، المنظم نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مراكش.
وتقدم التعاضدية منذ عقود التعويض عن تكاليف العلاج والاستشفاء، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية.
وخلال أشغال الدورة السبعين للتعاضدية، قال عبد المولى عبد المومني إن الإدارة الحالية "أنقذت المؤسسة من الوضعية الكارثية الموروثة عن الأجهزة السابقة بعجز مالي يُقدر بمليار ونصف مليار سنتيم"، مشيراً إلى أن التعاضدية حققت السنة الماضية فائضاً يفوق 10 مليارات سنتيم.
وتفيد الإحصائيات التي قدمتها التعاضدية بأن هناك "رضى للمنخرطين وانخراطاً للموظفين الجدد"، ويتجلى ذلك في انخراط 11 ألف شخص جديد سنوياً، بالرغم من تراجع معدلات التوظيف في الأسلاك العمومية، مقابل 6 آلاف منخرط سنة 2008.
وبحسب المصدر نفسه، فإن مداخيل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سنة 2008 لم تكن تتعدى 18 مليارا و200 مليون سنتيم، بينما مداخيلها اليوم تقدر بأكثر من 41 مليارا و400 مليون سنتيم.
وأبدى رئيس التعاضدية امتعاضه الشديد من إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وقال إنها تمارس "التمييز السلبي" في تدبير اشتراكات المنخرطين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتؤدي منها مستحقات مختلف منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدى، وتحرم التعاضدية العامة من هذه المستحقات المكفولة قانوناً.
كما اشتكى عبد المومني من مواجهته لعراقيل عدة من طرف من أسماهم "بعض الشركاء والمتدخلين المباشرين في قطاع التعاضد والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية"، وقال إنهم يستهدون "فرملة عملها في مجال تطوير العمل التعاضدي".
وكانت الدورة السبعون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد ناقشت مساهمة القطاع التعاضدي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإنجاح أي نموذج تنموي جديد، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة.