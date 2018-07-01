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الرئيسية | مجتمع | ساكنة الحسيمة تناشد الملك إطلاق سراح الزفزافي و"معتقلي الريف"

ساكنة الحسيمة تناشد الملك إطلاق سراح الزفزافي و"معتقلي الريف"

ساكنة الحسيمة تناشد الملك إطلاق سراح الزفزافي و"معتقلي الريف"
عبد السلام الشامخ من الحسيمة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:00

مازالت ساكنة الرّيف يَحْدُوها الأملُ في صُدور عَفْوٍ شاملٍ على مُعتقلي "الحراك الشعبي"، الذين أدانهم القضاء مُؤخراً بأحكامٍ اعتبرها قطاع كبير من المغاربة "قاسية" و"غير مُنتظرة"، وصل مجْموعُها إلى 308 أعوام مُوزَّعة على 53 معتقلاً، داعيةً أعلى سلطة في البلاد إلى "التدخل لإنصاف عائلات المعتقلين وإقرار مُصالحة حقيقية مع أبناء الريف وطيّ الصفحة عبْر إصدار عفْوٍ ملكي في حقِّهم".

وخلال جولة قامت بها جريدة هسبريس وسط مدنية الحسيمة، كان الحزْنُ والأسى باديين بجلاء على وجوه الساكنة المحلية، التي لم تتقبَّل بعد الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، فيما أقدم بعض التجار على إغلاق محلاتِهم تعبيراً عن رفضهم لمنطوق الحكم، بينما ناشد آخرون الملك محمدا السادس من أجل التدخل لإنصاف الموقوفين "على اعتبار أنهم أبناء هذا الوطن ولم يطالبوا إلا بحقوقهم المشروعة".

وقال أحد نشطاء الحراك ممن التقت بهم هسبريس في المدينة التي نالت القسط الأوفر من الاعتقالات: "منطقة الحسيمة تعرّضت لكثير من الظلم ولا نستطيع الخروج إلى الشارع للتعبير عما يختلج في صدورنا من مشاعر مخافة من الاعتقال والمتابعة، ولم يعد لدينا من خيار آخر إلا التوجه إلى العاهل المغربي من أجل إنصافنا"، مضيفا: "نحن متشبثون بالملف المطلبي الذي رفعناه خلال ستة أشهر من الاحتجاج السلمي، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين".

وأورد مواطن آخر: "المدينة أصبحت خاوية لأن الشباب يخافُ من الاعتقال" مبرزاً أن "الأحكام كانت قاسية، ونأمل أن يكون هناك عفو وأن يعود المعتقلون إلى ديارهم". وقال آخر: "إنهم يستحقون البراءة لأنهم رفعوا مطالب منطقة الريف التي يعاني ساكنوها من السرطان ويضطرون إلى التنقل إلى مدن بعيدة" وزاد: "نطالب الملك بالتدخل من أجل الانصاف".

المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة لإقليم الحسيمة، أورد هو الآخر أن "الأمل الأكبر يبقى في الملك بتدخله من أجل رد قاطرة البلاد إلى سكتها الصحيحة"، مؤكداً أن "سكان الريف يلْتمسون من الملك العفو على معتقلي حراك الريف وإطلاق سراحهم والتجاوز عن بعض الأخطاء والاختلالات وتحصين الجبهة الداخلية من أجل مقاومة كل التحديات الخارجية".

وفي محاولة منه لنقل الأجواء في منطقة الريف بعد صدور الأحكام في حق المعتقلين، قال الحنودي: "اليوم كان هناك إضراب شبه عام شمل أغلب بلدات الإقليم، وكانت هناك وقفات واحتجاجات منذ النطق بالأحكام تعاملت معها أجهزة الدولة بقمع شديد واعتقالات عشوائية إضافة إلى استقدام المزيد من القوات الأمنية للإقليم"، وفق تعبيره.

وأمام هذا الانسداد، يضيف المسؤول السياسي ذاته، "بات الوضع بالريف حزينا جدا ومحتقنا، والجميع يعبر بأي شكل من الأشكال عن تذمره وعدم رضاه على الأحكام القاسية وعلى طريقة معالجة احتجاجات السكان والتعاطي الأمني الصرف مع الأوضاع دون التفكير في فتح قنوات حوار جدي وواضح".

وأكمل المتحدث قائلا: "قد تكون هناك في خضم الانفعالات والحماسة الزائدة بعض الأخطاء وبعض الانزلاقات، لكنها لا ترق إلى مستوى الخيانة الوطنية أو نية الانفصال أو الاستقواء بجهات أجنبية".

ودعا عضو الاتحاد الاشتراكي إلى "العمل على تجاوز الأوضاع من خلال فتح حوار وطني يؤسس لمصالحة شجاعة تنطلق بالبلاد نحو الآفاق الواعدة باعتماد تخطيط تشاركي يمسك نموذجا تنمويا واضحا ومزكى من طرف أغلب فئات المجتمع".

وفيما يخصُّ الوضع بالريف، كشف الناشط السياسي في حراك إمزورن، عبد الله الغبزوري، أن "حالة طوارئ غير معلنة تعيشها المنطقة"، واصفاً الوضع بـ"المشحون"، "فالأعداد الهائلة لمختلف القوى الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وكذا التحركات التي تتمثّل في الاعتقالات من الشوارع والمقاهي والمنازل ليلا وفجرا، كلها أمور تؤكد هذا الإحساس العام"، على حد تعبيره.

وأضاف الغبزوري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "هذا الأمر إن كان قد ترك أثراً عميقاً في نفوس المواطنين، فإنه تسبَّبَ في ركود اقتصادي رهيب تعيشه المنطقة الآن، ومن المتوقع أن تعيشه صيفاً بسبب خوف المهاجرين من العودة، على إثر وجود تلميحات من طرف مسؤولين بوجود لائحة من المطلوبين يعيشُون في أوروبا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - إيمان من كطالونيا الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:17
السجن لناهبي وسارقي أموال الشعب المغربي..السجن للمرتشين والمفسدين.. والحرية للمعتقلين الذين يطالبون بأبسط الحقوق.
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73
2 - abybakk الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:18
لا للعفو ولكن لاعلان ببراءتهم
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47
3 - تحقيق الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:21
بعض فشل الفوز بالانتخابات وفشل مخطط شيطنة الريف هناك من يستغل القضاء لإشعال الفوضى في البلاد والوصول للحكم
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27
4 - رضى الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:21
يجب إطلاق سراح كافة المعتقلين وإصدار عفو شامل انهم إخواننا ومغاربة وطالبوا بتحسين أوضاعنا المعيشيةلاغير
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51
5 - Mastapha الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:24
لكم الله يا اسود الريف اخوكم من الداخل
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4
6 - امازيغ الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:26
يجب على سكان الحسيمة ان يكونوا واقعيين . طلب العغو يجب ان يكون بعد حكم الاستيناف . لانه لا يعقل ان يكون هناك عفو والقضية مازالت امام القضاء . من يدري ربما سيكون الحكم بالبراءة ولو ان دلك مستبعد . لدلك حتى وان اراد الملك العغو عنهم فلن يستطيع حاليا . مع الاشارة الى ان جرح دركيين في نواحي ااحسيمة قبل ايام لن يخدم مصالح لا الزفزافي ولا الاخرين .
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12
7 - عبدالله الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:27
ادا كانت نيتكم صالحة او بغيتو ت داريو جرح المغاربة وهو هزو العلم المغربي او اعتذرو للمغاربة وأمهاتهم لي سبيتو فيهم او هبطو من فوق الصور ديال التعنت العرقي ديالكم راكم مغاربة والحسينية مغربية وسوف تبقى مغربية للأبد ، الزفزافي ديالكم هو لي دار أيكم الأزمة الاقتصادية لأنكم كنتو ضحية ديالو وضحك عليكم او خصكوم تلوموه هو ماشي المخزن لان المخزن ما تا يتعدى على حد ، الزفزافي ديالكم تعنتر او ما بغا يجلس يتحاور ما حد او الريف ان يركع .
دابا خممو مزيان راه المصالحة خصها تجي من جهتكم او حيدو هاذي العقدة لي عندكم ديال الداخل لأننا نحن نحب جميع المغاربة كيف ما كانت عرفيتهم. الله اي دير تاويل او يصلح القلوب. راه ملكنا رجل حنين وأنصحكم راه ما تلقاو غير المغاربة في جانبكم اما اعداء الله راه غير تا يستغلونكم لمصالحهم
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11
8 - يونس السلفي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:28
فعلا لو أصدر عفوا شاملا لكانت بداية لمصالحة حقيقية
و إلا فعلى الأقل إصدار أحكام عادلة .. أما 20 سنة فظلم صريح
و الله لا يحب الظالمين
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-20
9 - الريفي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:28
سأعطيكم نموذجين فقط هناك أسرة 5 من أبنائها معتقلون وشخص آخر اعتقل قبل أيام فقط لأنه شارك في الإضراب العام يوم الأربعاء الماضي ولم يفتح محله التجاري ... خلاصة القول الدولة وصلت الى مستوى من الظلم والطغيان لم يسبق له مثيل منذ عقود وأصبحت تزج بالناس في السجون بتهم ملفقة
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-5
10 - Zig.italy الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:29
لمادا العفو الملكي والمحكومون ابرياء يجب محاكمة ناهبي مال الشعب والقضات الدين حكموا على الشباب
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-6
11 - الحق بين الواقعية والحماس الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:32
لغة العقل والإتزان يجب ان تستوعب لغة الحماس والإندفاع.
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1
12 - واو الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:32
كل مواطن له الحق بالمطالبة بحقوقه .و نحن معه و لكن برفع الراية المغربية و عدم العنصرية و ضرب وحدة البلد .
لكن للاسف هذا الشخص اختار الأسلوب الغلط و النتيجة كما تعرفونها الان.
الله يهدي الجميع لما فيه خير هذا البلد . انشتري هسبريس و شكرا
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-4
13 - Aghyour Abarchan الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:32
Je ne vois pas en quoi un deux habitants d'Alhoceima sont représentants de tout le Rif. Les rifains ne demandent pas le pardon de Mohamed 6, les détenus ne sont pas des criminels, les détenus sont incarcérés injustement, condamnés pour avoir manifesté (ce qui est aberrant : condamner quelque pour avoir manifesté)...les détenus doivent être relâchés sans pardon de Mohamed 6
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1
14 - ابن ايت اورير الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:33
اللعبة باينة 20 عام باش گاع الناس يناشدو الملك..... لا قوة الا بالله
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2
15 - مواطن مغربي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:34
مع الأسف الشديد أن كل من أجرم في حق الوطن و المواطنين أصبح يدعي البراءة و يجد له طابورا من دعاة الفوضى و التسيب باسم حقوق داسوها دوسا و تسببوا في خسائر فادحة مادية و بشرية . و عندما لا تحترم أحكام القضاء فانتظروا مزيدا من التحرش بالوطن و طمأنينة و سلامة المواطنين
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-2
16 - ALHOCEIMA ALHOCEIMA ALHOCEIMA الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:34
اطلقوا سراح المعتقلين،اقسم بالله اني اكاد انفجر،وادخلوا الفاسدون كلهم الى السجون.
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1
17 - الكبير الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:35
احراق سيارات الشرطة و احراق عمارة يقطنها امنيون رشق افراذ اﻻمن الدرك و ق.م احدهما اصيب بعاهة و تقولون سلمية ثم تطلبون عفو ملكيا ؟
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0
18 - Marocaine pure الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:35
اللهم الف بين قلوبنا جميعا .. واهد المسؤولين عندنا لاعطاء الاهمية للتنمية واطلاق مشاريع للعمل لان شبابنا والله يستحق كل تقدير .. فالغالب ان حال المغاربة ليس بخير ولله الحمد.. حان الوقت للتنمية واطلاق ثورة صناعية كبرى لنستفيد ويستفيد من يأتي بعدنا .. حتى يفتخر مغاربة 2100 ميلادية بعصر النهضة والذي يبدأ ان شاء الله ... اتمنى قولوا يا رب.
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8
19 - damouh الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:37
المعتقلون طغوا و إدا أطلق سراحهم سيطغوا أكثر و يطغى معهم جميع المنحرفين
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0
20 - مغربي حتى النخاع الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:37
إذا أرادوا العفو الملكي عليهم تقديم اعتذار للشعب المغربي ولمؤسسات الدولة التي أهانوها وخاصة المسمى الزفزافي ومن معه هذا هو التسامح ومن اعترف بذنبه لا ذنب عليه كما يقال
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-3
21 - ما فاهم والو الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:37
السلام عليكم يا سكان الحسيمة المغرب كله يعاني والإصلاح درجة درجة لاجتناب الفتن انضروا ليبيا اليمن تونس ووووو وأقول وأكررها يكون الشعب واعي وليس اناني نكون بخير بيننا ولا نحتاج لأي حكومة اما نحن ولو تجيب حكومة من السويد لايمكن التغيير العقليات
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1
22 - مكناسي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:38
كان عليهم توزيع هذه الاحكام على الشرذمة المتحصنة بمجلس النوام ومجلس امشاوريا اللي كيتشاوروا على كيفية توزيع الغنيمة فيما بينهم ويطكع علينا احدهم على المباشر ليقول اللي عاطينا ختو يجي يديها سوف ياتي اليوم اللي غادي نديوك المكان الذي يليق بأمثالك
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2
23 - التوبة قبل العغو الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:38
على سكان الحسيمة الاعتراف بانحراف الحراك عن مقاصده النبيلة و احترامهم رموز سيادة الوطن و عدم العودة لإثارة الفتنة ساعتها يمكن تخفيض العقوبة و ربما بعد قضاء بصع سنوات في السجن بمكن الحديث عن العفو .
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-1
24 - دا الحوس الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:39
وأكمل المتحدث قائلا: "قد تكون هناك في خضم الانفعالات والحماسة الزائدة بعض الأخطاء وبعض الانزلاقات، لكنها لا ترق إلى مستوى الخيانة الوطنية أو نية الانفصال أو الاستقواء بجهات أجنبية".
تلك الأخطاء ليست أغلاطا عابرة .
احتقار الفئات المجتمعية الأخرى ونعتهم بالعياشة والعبيد لة يساعد على تعاطف الشعب معكم . خاصة وانتم تعتبرون انفسكم انتم وحدكم الشعب انتم الأحرار والحرائر ومن سواكم عبيد وأمات .
هذه اخطاؤكم المتعمدة
لو اكتفيتم بالمطالب المشروعة مم شغل وصحة وتعليم لساندناكم . ولكن طالبتم بجلاء السلطة وطالبتم بذلك واضرمتم النار في سكنات رجال الأمن وفضلتم استعمار الاسبان على الاستقلال .
لا اساندكم .
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0
25 - أحمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:40
عجيب أمر هذا المغرب، المظلوم يطلب العفو و الظالم يطلب الإنصاف . انقلبت الموازين ، لكن قديما قالوا : ما دمت في المغرب فلا تستغرب.
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3
26 - مغربي مع القانون الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:40
بالامس كان الزفزافى يعلن عزمه على تستيت المغرب وهو يتكلم بالريفية ويشيد بالاستعمار العروبي ويتهجم على المساجد ويزداد عنجهية وامعانا فى الطيش والابهة الزاءفة وكانه نبي زمانه او قاءد ماسنيسي ويتحدى الموت ولمادا اليوم يتباكون عليه على انه ضحية من كان رجلا يجب ان يضل رجلا ولا يطلب له احد العفو سخونية الراس تتبعها الندامة كان عل يطالب ويرفع مطالبه فى حدود القانون وليس بالعنجهية والعنصرية وقسوحية الراس
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1
27 - عزيز الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:41
هازين راية ديال معرفتش شناوا أو داربتو مع البوليس أو مسيتو الملك العام أو باغين العفو الملكي والله لا كان ليكم
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28 - berber الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:47
هذه دولة وامة دات سيادة ومؤسسات ولا مجال للعواطف فلو قدر الله دخلت البلاد في فوضى لتسلط عليها الاعداء المتربصون عند ذلك لاينفع الحزن فكونو عقلاء ولا تنظروا الى شراك نعالكم ولكن انظروا الى ما يجري من حولكم
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-1
29 - طنجاوي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:51
سجن لناهبي المال العام و لمن يقصر في مهامه كمسؤول و بشكل متعمد ... سجن لكل فاسد .. سجن لكل من باع وطنه و ضميره ... سجن لمن يتآمر على أمن البلاد .... نطلبوا من عاهل البلاد ان يعفوا عن مساجين طالبوا بالعيش الكريم لأنهم متضررين من الأوضاع مزرية في المنطقة ....
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2
30 - مواطنة بسيطة الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:52
اولا اتمنى إطلاق سراح كل المعتقلين ثم أناشد اخواننا و اخواتنا في الريف باحترام الآخر فقد رأيت في بعض الفيديوهات كيف يخاطب أهل الريف الملك واظن ان الديمقراطية و حقوق الإنسان تبدأ من احترام الغير ولو كان الأمر يتعلق بانسان بسيط فكيف يخاطب ملك البلاد بتلك الطريقة. اتاسف لعدم قدرتنا على احترام الاخر كيف ما كان انتمائه الاجتماعي.
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0
31 - hlimi الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:52
الزفزافي كان يسب البلاد والمغاربة ويوغر النعرة العرقية ويجر البلاد الى الفتنة .
الفتنة نائمة نعل الله من أيقظها ويوقظها.
هناك وسائل حضارية وسلمية ومدنية للمطالبة يالحق .
انشري يا هسبريس
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0
32 - عالي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:57
أنا دابا ما فهمتش، واش الحراك مقدس أو بغاو العفو؟ ملي تنزلو لارض او نشوفو.
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1
33 - الغاء الحكم الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:02
نريد تذخل الملك ليلغى الحكم وليس ليعفو. لان الحكم فى أصله باطل.
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0
34 - ملاحض محايد الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:03
القانون حمار كما يقال لايعرف العواطف ولا المراوغة ومن دار الدنب اتسهل لعقوبة الزفزافى ركب راسه وزاد فيه كيسحاب راسوا ولا اكبر من سيجيفارا مع انه لا يتجاوز مستواه الاولى باك سب لعرب تعصب لريافة بغى اشتت المغرب عاير فى المسجد لم يحترم المقدسات مارضاش بالعفو وعلاش اليوم تطلبو العفو هو اصلا مابغيهش والقانون اخد مجراه ولا مجال للنقاش والعواطف ليس لانه من الريف ولكن اي مغربي تجاوز سياخد نصيبه الراس القسح كيتهرس
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35 - مغربي الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:05
المشكل هو أن المعني بطلب العفو لا يرضى بطلبه و لا يمكن للدولة أن تطلق سراح من لا يؤمن بمنطق الدولة..و النتيجة هو الأمور تأخذ مجراها العادي بغض النظر عن الضوضاء و الضجيج الذي يحاول المتهمون إحداثه. إذا إستمر المعنيون بالإصرار على الإنتصار على الدولة فلا أرى لهم من حل مهما علا صراخهم.
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