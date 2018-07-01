ساكنة الحسيمة تناشد الملك إطلاق سراح الزفزافي و"معتقلي الريف"

عبد السلام الشامخ من الحسيمة

مازالت ساكنة الرّيف يَحْدُوها الأملُ في صُدور عَفْوٍ شاملٍ على مُعتقلي "الحراك الشعبي"، الذين أدانهم القضاء مُؤخراً بأحكامٍ اعتبرها قطاع كبير من المغاربة "قاسية" و"غير مُنتظرة"، وصل مجْموعُها إلى 308 أعوام مُوزَّعة على 53 معتقلاً، داعيةً أعلى سلطة في البلاد إلى "التدخل لإنصاف عائلات المعتقلين وإقرار مُصالحة حقيقية مع أبناء الريف وطيّ الصفحة عبْر إصدار عفْوٍ ملكي في حقِّهم".

وخلال جولة قامت بها جريدة هسبريس وسط مدنية الحسيمة، كان الحزْنُ والأسى باديين بجلاء على وجوه الساكنة المحلية، التي لم تتقبَّل بعد الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، فيما أقدم بعض التجار على إغلاق محلاتِهم تعبيراً عن رفضهم لمنطوق الحكم، بينما ناشد آخرون الملك محمدا السادس من أجل التدخل لإنصاف الموقوفين "على اعتبار أنهم أبناء هذا الوطن ولم يطالبوا إلا بحقوقهم المشروعة".

وقال أحد نشطاء الحراك ممن التقت بهم هسبريس في المدينة التي نالت القسط الأوفر من الاعتقالات: "منطقة الحسيمة تعرّضت لكثير من الظلم ولا نستطيع الخروج إلى الشارع للتعبير عما يختلج في صدورنا من مشاعر مخافة من الاعتقال والمتابعة، ولم يعد لدينا من خيار آخر إلا التوجه إلى العاهل المغربي من أجل إنصافنا"، مضيفا: "نحن متشبثون بالملف المطلبي الذي رفعناه خلال ستة أشهر من الاحتجاج السلمي، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين".

وأورد مواطن آخر: "المدينة أصبحت خاوية لأن الشباب يخافُ من الاعتقال" مبرزاً أن "الأحكام كانت قاسية، ونأمل أن يكون هناك عفو وأن يعود المعتقلون إلى ديارهم". وقال آخر: "إنهم يستحقون البراءة لأنهم رفعوا مطالب منطقة الريف التي يعاني ساكنوها من السرطان ويضطرون إلى التنقل إلى مدن بعيدة" وزاد: "نطالب الملك بالتدخل من أجل الانصاف".

المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة لإقليم الحسيمة، أورد هو الآخر أن "الأمل الأكبر يبقى في الملك بتدخله من أجل رد قاطرة البلاد إلى سكتها الصحيحة"، مؤكداً أن "سكان الريف يلْتمسون من الملك العفو على معتقلي حراك الريف وإطلاق سراحهم والتجاوز عن بعض الأخطاء والاختلالات وتحصين الجبهة الداخلية من أجل مقاومة كل التحديات الخارجية".

وفي محاولة منه لنقل الأجواء في منطقة الريف بعد صدور الأحكام في حق المعتقلين، قال الحنودي: "اليوم كان هناك إضراب شبه عام شمل أغلب بلدات الإقليم، وكانت هناك وقفات واحتجاجات منذ النطق بالأحكام تعاملت معها أجهزة الدولة بقمع شديد واعتقالات عشوائية إضافة إلى استقدام المزيد من القوات الأمنية للإقليم"، وفق تعبيره.

وأمام هذا الانسداد، يضيف المسؤول السياسي ذاته، "بات الوضع بالريف حزينا جدا ومحتقنا، والجميع يعبر بأي شكل من الأشكال عن تذمره وعدم رضاه على الأحكام القاسية وعلى طريقة معالجة احتجاجات السكان والتعاطي الأمني الصرف مع الأوضاع دون التفكير في فتح قنوات حوار جدي وواضح".

وأكمل المتحدث قائلا: "قد تكون هناك في خضم الانفعالات والحماسة الزائدة بعض الأخطاء وبعض الانزلاقات، لكنها لا ترق إلى مستوى الخيانة الوطنية أو نية الانفصال أو الاستقواء بجهات أجنبية".

ودعا عضو الاتحاد الاشتراكي إلى "العمل على تجاوز الأوضاع من خلال فتح حوار وطني يؤسس لمصالحة شجاعة تنطلق بالبلاد نحو الآفاق الواعدة باعتماد تخطيط تشاركي يمسك نموذجا تنمويا واضحا ومزكى من طرف أغلب فئات المجتمع".

وفيما يخصُّ الوضع بالريف، كشف الناشط السياسي في حراك إمزورن، عبد الله الغبزوري، أن "حالة طوارئ غير معلنة تعيشها المنطقة"، واصفاً الوضع بـ"المشحون"، "فالأعداد الهائلة لمختلف القوى الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وكذا التحركات التي تتمثّل في الاعتقالات من الشوارع والمقاهي والمنازل ليلا وفجرا، كلها أمور تؤكد هذا الإحساس العام"، على حد تعبيره.

وأضاف الغبزوري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "هذا الأمر إن كان قد ترك أثراً عميقاً في نفوس المواطنين، فإنه تسبَّبَ في ركود اقتصادي رهيب تعيشه المنطقة الآن، ومن المتوقع أن تعيشه صيفاً بسبب خوف المهاجرين من العودة، على إثر وجود تلميحات من طرف مسؤولين بوجود لائحة من المطلوبين يعيشُون في أوروبا".