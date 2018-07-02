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الرئيسية | مجتمع | جمعويون بمراكش يسعدون أطفالا مرضى بالسرطان

جمعويون بمراكش يسعدون أطفالا مرضى بالسرطان

جمعويون بمراكش يسعدون أطفالا مرضى بالسرطان
إبراهيم مغراوي*
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:35

استفاد الأطفال مرضى السرطان بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش، الأحد، من فقرات تربوية وثقافية وترفيهية، وحصلوا على هدايا، في إطار صبحية نظمتها جمعية "المسيرة للتنمية والتضامن"، بتنسيق مع جمعيتي "الاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية" و"الأيادي البيضاء"، وشراكة مع إدارة المشفى المذكور.

وعرفت الصبيحة الترفيهية ترديد النشيد الوطني مع حمل العلم الوطني. كما تخللت هذا الحفل أنشطة متنوعة، منها تنشيط قام بها بهلوان عمل على إدخال البهجة على نفوس هذه الفئة من الأطفال، إلى جانب أناشيد حول الأمل في الحياة، وتكريس روح المواطنة، وأخرى تربوية. وقد وزعت على الأطفال علب حلوى وألعاب.

جدير بالذكر أن جمعية "المسيرة للتنمية والتضامن" دأبت على تنظيم هذا النشاط، كما تشرف على تنظيم أنشطة أخرى بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية، كالتبرع بالصفائح الدموية لفائدة الأطفال المعوزين المصابين بالسرطان.

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