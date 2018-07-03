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الرئيسية | مجتمع | المغرب يرفضُ تشييد "ملاجئ آمنة" لحماية المهاجرين غير الشرعيين

المغرب يرفضُ تشييد "ملاجئ آمنة" لحماية المهاجرين غير الشرعيين

المغرب يرفضُ تشييد "ملاجئ آمنة" لحماية المهاجرين غير الشرعيين
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:00

يبدو أن مُقْترَح الأوروبيين بتوفير ملاجئ "آمنة" للمهاجرين السريين في بعض بلدان شمال إفريقيا، من بينها المغرب وتونس، لن يَجِدَ الطريق الأمْثَلْ نحو التنزيل، خاصةً مع إعلان المملكة بشكل رسمي رفْضها تشييد أي "مساكن" آمنة للمهاجرين المُنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى، الذين يُفَضِّلُون الاستقرار في التراب المغربي آملاً في بلوغ الحلم الأوروبي.

وفي هذا السياق، وخلال لقائه بالرباط بنظيره الإسباني، جوزيف بوريل، عبّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، عن رفض المملكة لأي إجراء من هذا القبيل. وبحسب ما نقلته وكالة "إيفي"، فإن "الرباط ترفضُ بشكل قطعي إقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة كبديل للفكرة التي كانت إيطاليا قد اقترحتها، المتمثلة في توزيع المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية على الدول الأوروبية".

وقال الوزير المغربي إن "مقترح الأوروبيين بتوفير ملاجئ للمهاجرين في المغرب يبقى حلاً سهلاً، وله نتائج عكسية".

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد نَقلتْ أنّ المجلس الأوروبي يدْعمُ بقوة فكرة تنْصيب ملاجئ خاصة بالمهاجرين الذين يستقرون في شمال إفريقيا، موردةً في قصاصة لها أن "هذا الإجراء من شأنه أن يحدَّ من تحرك المهاجرين الذين باتوا يصلون إلى أوروبا بالآلاف، كما سيوفر لهم الحماية الضرورية، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء".

ورغم محدودية الإمكانيات، ظلَّ المغرب حاضراً بقوة في تدبير ملف الهجرة السرية وتدفقات المهاجرين الأفارقة، ولم يفلح في الحد من هذه المعضلة العابرة للقارات؛ إذ تزايد عدد الوافدين من جنوب الصحراء إلى المملكة، وباتَ يشكِّلُ تدفق أفواج المُهاجرين غير الشرعيين الرّاغبين في العبور إلى الضفة الأخرى هاجساً حقيقياً للأوروبيين.

رفض المغرب لمبادرة الأوروبيين كان متوقعاً، بحسب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي برر ذلك بكون "المغرب دولة لها سيادة ولا يمكنه القبول بمبادرة خارجية قد تنطوي على المس بسيادته، خاصة وأن تشييد ملاجئ آمنة لحماية المهاجرين قد يعني من الناحية الواقعية والعملية توطين مواطني دول أخرى بالمملكة، كما أن تدفق المهاجرين عملية مستمرة لا تتوقف".

و"إذا كان المغرب قد اعتمد سياسة جديدة بشأن الهجرة واللجوء، فلأن ذلك يرجع إلى البعد الإنساني، وإلى خيار مراعاة حقوق المهاجرين المتواجدين بالمغرب لتسوية وضعيتهم، وليس لجعل أبواب المغرب مشرعة في وجه تدفقات متتالية لن يستطيع وضعه السوسيو-اقتصادي تحملها على المدى البعيد" يقول الحقوقي المغربي.

وأورد الناشط الحقوقي ذاته أن "القرار المغربي بخصوص رفض المبادرة الأوروبية قرار سليم وموضوعي ومسؤول، ويروم مصلحة البلاد بالدرجة الأولى، مراعيا في ذلك المزاج العام السائد، ومستحضرا التحديات التي استحدثتها تجربة السياسة الجديدة للهجرة واللجوء".

وطالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان الأوروبيين بأن "يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، بدل تصديرها إلى دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط التي بالكاد تعالج قضاياها والمشاكل الجمة التي تتخبط فيها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - امازيغ سوسي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:16
وانا على يقين ان ما صرح به بوريطة ماهو الا للتمويه . فهل بلد يقبل باستيلاء الافارقة على كل شوارع مدنه. وابناءهم يزاحمون اطفاله على طاولات مدارسه وينخدون كل قناطره ومحطاته و ملاعبه ملاجىء .اقول هل كل من يقبل هدا سيرفض انشاء ملاجيء فوق ترابه . شيء غير مطقي .
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4
2 - ابو محمد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:16
و الله العظيم الا تضحكو على شعب المداويخ كيف كتسميونا لكن انا عندي لكم الحل كون غير جريتو علينا و تبناوهم
ان لم تستحي فاصنع بنا ما شئت
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29
3 - adil الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:18
هناك شرطان للمغرب ليقبل بتشييد ملاجئ امنة للمهاجرين افارقة. الشرط الاول يجب على الاتحاد الافريقي طرد الجمهورية التندوفية الوهمية فورا من الاتحاد, والشرط الثاني يجب على الاتحاد الاوروبي الغاء التاشيرة على الشعب المغربي كافة. او قبول المغرب عضوا في الاتحاد االاوروبي,
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14
4 - ولد حميدو الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:19
ما زال بعض المغاربة لم يستوعبوا بأن المغرب أصبح عنده وزن و لا يمكن لأي أحد أن يضغط عليه ليس كما كان من قبل عندما كان يتلقى الضربات و لا يقدر بأن يرد عليها
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-17
5 - مزنزن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:19
هدشي لي بقا لن ننسى حادث اغتصاب سيدة من مدن الشمال من قبل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء لن ننسى السرقات التي قاموا بها ووووووو
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10
6 - ورديغة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:21
المغرب ليس ارضا خلاء حتى ينشئ ملاجئ للاجئين
احنا عندنا مشكل البطالة المزمنة ونصدرها الى الخارج
ونأتي لننشئ ملاجئ ضاربنا الضوء
طلقوا علينا هاذ الافارقة يمشيوا للبحر يموتوا ولايقطعوا لهذا اوروبا
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14
7 - مواطن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:23
ما قدكش الفيل زيدو الفيلة
في نظري يجب ترك هؤلاء الأفارقة يقطعون البحر للوصول الى حلمهم الأوروبي لأننا لا يمكن ان نقوم بدور الجندي لحماية حدود النصارى و تركهم يعيشون في الرفاهية بينما دول افريقيا تعيش الفقر و الجوع و القهر .
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11
8 - MOHAMMAD الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:23
إن ما يطرح بإلحاح هو لماذا هؤلاء المهاجرون يتحدرون في غالبيتهم من البلدان التي كانت تستعمرها فرنسامقارنة بأعداد النازحين من المستعمرات البريطانية السابقة ؟القول للرئيس الروسي بوتين ..فهل مرد ذلك خروج فرسا من الباب لتعود من النافذة كما قال فرانز فانون والتي تركها لها وكلاؤها لتفتحها ---
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3
9 - sam الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:24
il ne s agit pas du rasisme
mais plutOt de la tranquillité
faites vos calclul
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3
10 - خليغة الداودي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:28
على المغرب ان يقبل بهذه الخطة شريطة رفع الاتحاد الأوروبي الحواجز وإلغاء التأشيرة على المغاربة لكي يتسنى لهم ترك بيوتهم للإدارة ولا داعي لبناء ملاجئ
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-1
11 - amahrouch الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:29
Nous devons refuser tout refugié.La planète est gérée par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité,ceux qui detiennent le droit de véto.Le peuple doit se comporter bien avec ces réfugiés,l Etat doit les rassembler gentiment et les refouler courtoisement vers les pays d origine.Les maitres du monde ont des droits et des devoirs.Parmi ces devoirs garantir une vie décente à tous sur cette Terre et dans leurs pays d origine quitte à s immiscer dans les affaires intérieurs de toutes les nations.Je suis pour l ingérence des maitres du monde dans les affaires (économiques surtout) des pays en voie de développement.Conclusion :oui pour bien traiter les refugiés déjà sur place en attendant de les refouler
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3
12 - المطلب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:32
اظحكني الخبر،المغاربة اولى بهذه الملاجىء فكلهم يريدون العبور الى الضفة الاخرى،لو تم الامر وقبل المغرب فانا شخصيا ساصبغ جلدي بالاسود لاظمن حقوقي الدستورية في السكن وحقوقي الطبيعية في الاكل والشرب والاستحمام.اينكم يا شباب ايت عتاب ويا شباب ابي الجعد،والسراغنة والرحامنة ...وباقي الربوع المنسية المغرب يعطي مساكن للبراني ويضمن لهم الاكل والتطبيب ...بمساعدة الغرب والله سياتيكم الشباب المغاربة افواجا ويقولون انا من غينيا انا من كينيا ويتحسرون على لون جلدتهم ولغتهم التي فضحتهم بانهم مغاربة .السياسيين قبلوا بتسوية اوضاع المهاجرين الافارقة ولا يقبلون بمساعدة اوربا لاعطاءهم مساكن ومساعدات هل تصدقون ذلك ؟عليكم بالبحث في هذا التناقض .من الافضل محطة اولاد زيان او ملجا ؟؟؟؟؟
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4
13 - عمران الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:35
ان قبل المغرب هذا المقترح يجب على الشعب الخروج بأكمله للشارع.
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0
14 - من المانيا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:36
يجب مساومة الأوربيين ..اعتقد ان المغرب قد فهم اللعبة و يريد الاكل من كعكة الأوربيين وخا تكون غير الشياطا هههه مثلما أكلها اوردغان
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2
15 - قبائلي قح الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:38
في البداية كنتم تزايدون على الجزائر التي اتخذت موقفا صريحا منذ البداية
برفض توطين المهاجرين غير الشرعيين على ترابها ، واليوم تعلنون رفضكم
لمقترح الإتحاد الأوروبي ، لقد فتحتم الباب من البداية وما عليكم الا بالقبول
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-1
16 - حضور الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:39
التصريح الذي صرح به رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان الأوروبيين هو عين الصواب حين قال عن الاتحاد الأوربي "يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، بدل تصديرها إلى دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط التي بالكاد تعالج قضاياها والمشاكل الجمة التي تتخبط فيها".
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1
17 - mohamed الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:41
الى 4 ولد حميدو
هذه اضحوكة العالم يا ولد حميدو العالم يعرف ان المغرب يسير بااضعوط و تملى
و تفرض عليه كل شئ لايذاء جيرانه و الا لن ينال سنتيما لا تستبغل المغاربة
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0
18 - مواطن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:42
ليكن الرفض مغاربيا. شمال أفريقيا مستهدف الاتحاد المغاربي في هذه المرحلة التاريخية ملح وضروري وعلى الحكومات المغاربية تحمل مسؤولياته لحماية مواطنيها وحفظ كرامتها.
الاروبيون هم من يتحمل المسؤولية. هم من نهبوا ثروات وخيرات افريقيا ودعموا ونصبوا عملاء تنوب عنهم. وتغاضوا عما يحدث منذ عقود للشعوب الافريقية التي نالت المراتب الأولى في التخلف، الفقر، الامية، الاوباء ،والحروب ....
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0
19 - مواطن حر الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:42
لماذا اختاروا المغرب ؟؟؟ هل ارادوا ابتزازنا في ارضنا ام ينوون تقديم رشاوي مقابل الخدمة مثلما فعلت ايطاليا بوضعها المواد الكيماوية السامة وافتضح امر من رخص لهم....على المدى المتوسط والبعيد سنجد مرتعا للارهاب ان نحن رخصنا لملاجىء الافارقة..والكل يعلم ماقام به لصوص في فاس والدار البيضاء وغيرها..المغرب قام بمبادرة لم يقوم بها الجيران الذين يتشدقون بافريقيا ويرشون بعض مسؤوليها مقابل معاداة المغرب ...في الماضي كانوا يرمونهم على الحدود مع المغرب واليوم انكشف امرهم وهم يرمون بالافارقة في الصحراء القاحلة
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