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الرئيسية | مجتمع | اعتصام أساتذة "الزنزانة 9" يندد بالإجحاف ويطالب بالترقية والإنصاف

اعتصام أساتذة "الزنزانة 9" يندد بالإجحاف ويطالب بالترقية والإنصاف

اعتصام أساتذة "الزنزانة 9" يندد بالإجحاف ويطالب بالترقية والإنصاف
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:00

كانت الباحة المجاورة لمقر وزارة التربية الوطنية على موعد جديد مع إنزال لأساتذة "الزنزانة 9"، اليوم الاثنين، حيث نظمت التنسيقية الوطنية للسلم التاسع وقفة احتجاجية، سَتَكُونُ مرفقة باعتصام حتى السادس من الشهر الجاري، مُطالبة بـ"الحق في الترقية إلى السلم العاشر بعد أن أصبح هو أدنى مرتبة في التراتبية المعتمدة لدى وزارة التربية الوطنية".

الوقفة التي جاءت بالعديد من الأساتذة من مختلف المراكز المُنتشرة بربوع المملكة رفعت فيها شعارات من قبيل: "الأستاذ ها هو ..والترقية فيناهيا"، و"بالوحدة والتضامن..لي بغيناه إكون إكون"، و"علاش حنا جينا.. على الترقية لي بغينا"، ونددت بـ"سياسة الآذان الصماء والتسويف التي تَتَعاَمَلُ بها الوزارة مع حقوق الشغيلة".

وأشار بيان الوقفة إلى أن "تماطل الوزارة في التعامل مع الملف جعل الأساتذة يفقدون الثقة في المسؤولين عن القطاع، لغياب نية حقيقية لإيجاد حل يُنهي معاناتهم، ويلغي جميع أشكال التمييز والإقصاء في المباريات الخاصة بالقطاع، وعلى رأسها مباريات الإدارة العمومية".

وأضاف البيان المُعنون بـ"كفاح مُتواصل حتى تحقيق ترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي" أن "سَجن الأساتذة في سلم لم يَعُدْ لهُ وجود في سلالم وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2012 خَلَّفَ نزيفا نفسيا واجتماعيا قاسيا على فئة قدمت الكثير دون أن تُنْصَفَ، مع العِلم أن كل الفاعلين يُسَجِّلُونَ أن الزنزانة 9 مهزلة كبيرة".

واستغرب البيان ذاته "استمرار حَبْسِ الأساتذة في السلم الـ9 رغم أن كل التوظيفات الجديدة تَتِمُ وفق السُلم 10 منذ 2013"، متسائلا حول "جدوى فرض امتحان مهني من أجل الترقية إلى سلم يُعْتَبِرُ أدنى السلالم التي هي حق في الأصل".

وفي هذا السياق أوضح محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة "الزنزانة 9"، أن "الاعتصام والوقفة يأتيان في إطار النضال حتى تحقيق الترقية"، مشيرا إلى أن "الأساتذة الذين وظفوا بعد سنة 2013 كلهم اشتغلوا وفق السلم العاشر، فيا بقي أساتذة 2012 رهيني السلم 9".

وأورد بوخريص، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "6000 أستاذ تقريبا لازالوا يقبعون بالسلم 9، ومحرومون من المشاركة في جميع المباريات الداخلية، ومنها تدريس الجالية، والتفتيش، والإدارة التربوية"، مشددا على ضرورة إنصاف الأساتذة المتضررين منذ موسم 2012-2013.

وأردف بوخريص بأن "الوزارة لم تجلس يوما معهم إلى طاولة الحوار ولم تتواصل معهم بأي شكل من الأشكال، وتكتفي برمي اللوم على وزارة المالية، وتُضيف أنها تُسرع من وتيرة ترقية المتضررين"، موضحا أن "عدد الذين نجحوا هذه السنة في المباريات كان 271 في الابتدائي، و245 في الإعدادي، وهي نسبة ضعيفة جدا عند مقارنتها برقم 6000 أستاذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - جحيم الزنزانة 9 الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:31
نطالب بانصاف كل أساتذة الزنزانة 9 الذين لا زالوا يزاولون و الذين احيلوا على التقاعد و خرجوا بغصة الظلم في حلقهم. أم أن المسؤولين يماطلون حتى يحال جيل الثمانينات كله على التقاعد؟
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21
2 - نادية العيساوي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:42
وكذلك بالنسبةلا ساتدة السلم 10 المتضررين من القرارات المجحفة فاغلبهم سيخرجون بالتقاعد دون الا ستفادة من الترقية اللهم ان هذا لمنكر
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3
3 - ben youssef Taroudant الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:49
السلام عليكم. للأسف هناك طبقة من الاساتذة. (السلم 9) مغلوبة على امرها. انا شخصيا كنحس بالظلم والاحباط ملي كنقوم بالواجب، وأغلبية الزميلات والزملاء مصنفون في السلم 10 او11. محسدناهم. اللهم بارك للجميع. ولكن الدولة خصها تدير بحساب هاد المواقف. باش الاستاذ اتمتع بالراحة النفسية ويزيد اعطي معندو. والسلام. تحية لهسبريس
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10
4 - عبدو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:51
مازال ملف اسود الاطلس (ضحايا النظاميين) ينتظرون تسوية وضعيتهم رغم الوعود الكاذبة التى جاءت بواسطة الحكومة و النقابات مع ان اغلب الاساتدة مشرفين على التقاعد .
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1
5 - سجين الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:56
أنصفوا اساتذة السلم 9..السلم لم يعد له وجود منذ موسم 2012/2013 وجب على وزارة التربية الوطنية حذف هذا السلم اللعين من المنظومة
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4
6 - ضحية الزنزانة 9 الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:02
ضحايا الزنزانة من المتفوقين اللذين حصلو على deug بنقط مشرفة و تم قبولهم في مراكز التكوين و تخرجو بالسلم 9. فكيف يعقل ان استاذا مارس المهنة عشر سنوات و لازال راتبه 4000 درهم في حين ان التعيينات الجديدة الان تبدأ بالسلم 10
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4
7 - محمد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:05
السلم التاسع مهزلة بكل المقاييس, فعلا لا يعقل ان تكون التعيينات الجديدة في السلم العاشر و هناك اساتذة اشغلوا اكثر من 12 سنة و هم لا يزلون في السلم التاسع
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