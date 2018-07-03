نشطاء يطلبون الحرية لمعتقلي الرأي في المغرب

هسبريس من الرباط

طالب نشطاء منظمة العفو الدولية بالمغرب بإطلاق سراح معتقلي حراكي الريف وجرادة والصحافيين المعتقلين "فوراً بدون قيد أو شرط، باعتبارهم سجناء رأي"؛ وذلك خلال أشغال الجمع العام الحادي عشر لمنظمة العفو الدولية – المغرب، الذي انعقد بالهرهورة ما بين 29 يونيو و فاتح يوليوز الجاري، تحت شعار: "أمنستي المغرب: 20 سنة من الدفاع عن حقوق الإنسان".

ووفق بيان صحافي صادر بالمناسبة فإن الجمع العام، الذي تزامن مع حلول الذكرى العشرين لتأسيس منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، "شكل فرصة للمؤتمرات والمؤتمرين لمناقشة الإستراتيجيات الناجعة لتدبير أنشطة الفرع، وتطوير الحكامة التنظيمية، والوقوف على التجارب الرائدة في النضال الحقوقي، والتفكير في سبل تنفيذ الخطة التشغيلية الجديدة للفرع التي تتمحور أساسا حول تحركات تخص حرية التعبير والرأي في شمال إفريقيا، ولاسيما في الجزائر والمغرب".

كما احتفى الجمع العام، يضيف البيان الذي توصلت به هسبريس، "بأولئك الذين تصدوا للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، وتحملوا في سبيل ذلك صعوبات ومخاطر جمة في كثير من الأحيان، طالت التضييق على حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واستخدام السلطات للقوانين الجنائية المتعلقة بالإساءة والتشهير والقذف وملاحقة النشطاء والمعارضين الذين ينشرون نقدهم عبر شبكة الإنترنيت".

كما تم الاحتفال بالذكرى 20 لتأسيس المنظمة بإطلاق بالونات صفراء رمزية في سماء المدينة وتكريم مجموعة من مؤسسي الفرع من الشباب.

حري بالذكر أن الأشغال انتهت بانتخاب مكتب تنفيذي جاءت تشكيلته كالتالي:

فاطمة الزهراء ياسين، الرباط (رئيسة الفرع المغربي).

عبد العزيز الجناتي، طنجة (نائب الرئيسة).

مصطفى الختيري، القنيطرة (أمين المال).

عزيزة بلمعلم، سلا (نائبة أمين المال).

حسام حتيم، الدار البيضاء.

مريم خياط، افران.

فاطمة الزماحي، فاس.