"حاتم": إعفاء وزراء كفيل بإنصاف "حراك الريف"

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، قالت منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) إن اتخاذ السلطات السياسية على أعلى مستوى قرارات لإعفاء العديد من المسؤولين وإبعاد مجموعة من الوزراء عن تحمل المسؤولية في مؤسسات الدولة مستقبلا نتيجة اختلالات في تنفيذ المشاريع بالمنطقة، كفيل بإنصاف مئات المعتقلين من شباب الريف وإطلاق سراحهم.

واعتبرت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن القرارات المتخذة "تكشف ازدواجية تعامل السلطات مع هذا الملف وغيره من الملفات، وتبرز التراجع المخيف في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات؛ فوحدهم المسؤولون لا يأبهون بما تخلفه سياسات التخويف والانتقام والمنع والقمع من شروخ ليس فقط بين الدولة والمجتمع، وإنما أيضا بين البلاد وامتلاك المستقبل، وبأن تلك السياسات دعم غير مباشر لأنواع من التشدد والتطرف".

وشدد البلاغ على أن قسوة الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف لم يسلم منها المتعاونون الإعلاميون ونشطاء الانترنيت ربيع الأبلق، ومحمد الأصريحي، والحسين الإدريسي، وعبد العالي حود، وفؤاد السعيدي وجواد الصابري، المقحمين ضمن ملف قادة حراك الريف الزفزافي ورفاقه، معتبرا أن ممارستهم لحقوقهم في التعبير الرقمي ومواكبة الحراك الشعبي في الريف بالصورة والصوت لم تشفع لهم، فـ"حوكموا بتهم نشر أخبار زائفة وانتحال صفة صحافي علما ألا علاقة لهذه التهم بالمس بسلامة أمن الدولة، علاوة على عدم واقعيتها".

وشددت المنظمة على أنه لا يمكن مؤاخذة مواطنين على عملهم التواصلي والإعلامي في إطار ممارستهم لحريتهم في التعبير ومحاسبتهم على القيام بأدوار إعلامية "في غياب إعلام نزيه ومستقل، وضمنه إعلام عمومي ينقل الأحداث والمطالب وردود الفعل كما هي وبتعدد أطرافها والمتدخلين فيها، بعيدا عن الدعاية والتشهير وكيل الاتهامات التي سجلت على تعاطي الإعلام المغربي في جزء كبير منه مع حراك الريف؛ وقد سبق لمرصد حريات أن وقف عند عدة خروقات وانتهاكات في هذا الصدد".

وبعد أن سجلت المنظمة إيجابية فصل ملف الصحافي حميد المهدوي عن ملف الزفزافي ورفاقه، قالت إن الحكم الصادر في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا جاء ليبدد أي أمل في التعامل مع الصحافيات والصحافيين كمدافعين عن حقوق الإنسان ومشتغلين في إطار من الاستقلالية وباحترام لسلطتهم المعنوية والنقدية، والتخلي عن محاكماتهم خارج قانون الصحافة والنشر.

واعتبرت "حاتم" أن عنوان الجريمة الملصقة بالصحافي حميد المهدوي "عدم التبليغ عن مكالمة توصل بها، وحده كاف لتأكيد فراغ ملف متابعته، فكافة المسؤولين بمختلف مستوياتهم يتلقون مكالمات لا معنى لها أو تتضمن مغالطات وافتراءات، فهل تصح محاكمتهم على عدم التبليغ عنها؟ وحسب هذه "الجريمة "، فإن على الصحافيين أن يقضوا أزيد من نصف وقتهم المهني في التبليغ عما يصلهم من افتراءات وادعاءات وتهجمات ومعلومات خاطئة أو مغرضة...، كل ذلك وغيره يؤكد الطابع الانتقامي لمتابعة هذا الصحافي-وليست هي المرة الأولى-وتوظيف القضاء ضد الأصوات النقدية وحرية الإعلام".

وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن "الإغراق في المقاربات الأمنوية يطرح أسئلة كبرى حول السياسات العمومية التي من المفروض أن تكون أداة لخدمة الوطن والمواطنين، وحول مدى تحمل المسؤولية في إنقاذ البلاد مما تواجهه من تحديات ويتهددها من مخاطر، كما أنه يفند محاولات السلطة التشكي من تقارير المنظمات غير الحكومية والدولية التي تصنف المغرب في أسفل ترتيب احترام الحقوق والحريات، وضمنها حرية الإعلام والتواصل الرقمي، وهي تصنع كل المؤشرات السلبية التي تضع البلاد في ذلك الترتيب"، بتعبير البلاغ.