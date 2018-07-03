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كُتّاب وآراء
باحثون يدعون إلى تفكيك ألغام الفكر المتطرف وتعميم التعليم الديني
دعا باحثون ورجال دين إلى نقد الفكر الديني المتطرف الذي بات يتخذ أشكالاً مختلفة في وسائط التواصل الاجتماعي؛ وذلك عبر البحث عن المرجعيات ومصادر الخلل التي تسهم في ارتماء عدد من الشباب العربي في براثن التنظيمات الإرهابية، وخصوصا "داعش".
جاء ذلك في مؤتمر دولي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع "تفكيك خطاب التطرف"، بمشاركة عدد من العلماء المسلمين من خارج المملكة، الذين استعرضوا في الجلسة الافتتاحية دور العلماء الدينيين في مواجهة التطرف وتفكيكه، وبيان استراتيجية التحصين والوقاية من التطرف، وتقويم وسائل مقاومة التطرف العقلية والعلمية والإعلامية.
أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أكد أن تفكيك هذه الظاهرة المعقدة يجب أن يُركز على مستويات مختلفة قصد حماية الشباب بمختلف أعمارهم، وقال إن ذلك "لا يُمكن أن يتأتى إذا لم نقف على الخطاب الذي يستعمله هؤلاء المتطرفون ومصادر خطاب جاذبيتهم".
وأوضح العبادي، في تصريح لهسبريس، أن خطاب التطرف يستمد قوته من خمسة أبعاد؛ الأول يتصل بحلم وحدة الأمة الإسلامية والتضحية بالحياة والأسرة والثروة، والثاني يتعلق بضمان كرامة الأمة الإسلامية، والثالث يرتبط بالصفاء في مناهج التدين، والرابع يمت لقضية الخلاص ونهاية الزمان التي تتطلب النجاة مع الطائفة والفرقة الناجية، أما الخامس، وهو أخطر هذه الأبعاد، فيتجلى في التحكم في مجريات الأحداث، مما يؤدي إلى نوع من الضياع لدى الشباب الذين لا تستطيع عقولهم التحكم فيها.
من جانبه، حذر سعد بن علي الشهراني، الأمين العام للهيئة العالمية للعلماء المسلمين، من الحرب الإعلامية التي تقودها المنظمات الإرهابية على الإنترنت ضد كل من يخالفها الرأي في قراءة النصوص الدينية.
وأورد رجل الدين السعودي أن الغلو والتطرف بالمنطقة بلغ مستويات خطيرة؛ إذ "تحول من تطرف فكري إلى تطرف سلوكي يتمثل في جماعات وكيانات ومنظمات تمارس العنف وتستبيح الحرمات والنفوس والأموال والعمران، وتنشر الرعب في الأوطان".
ويرى الشيخ السعودي أن تراجع عدد من الدول عن تدريس التعليم الديني أدى إلى انتشار فهم خاطئ عن الدين، وقال إن دراسة حديثة ناتجة عن مسح ميداني أظهرت أن "30 في المائة من عناصر داعش لديهم مستويات جامعية، منهم 5 في المائة فقط من يتوفرون على تعليم ديني أو شرعي؛ وهو ما يدل على أن التعليم الديني صمام أمام للمجتمعات وأكبر علاج لهذا الداء العضال"، وفق رأي علي الشهراني.
في الصدد ذاته، قال عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الزايد، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، إن تكلفة الغلو والتطرف كانت كبيرة جداً على المجتمعات؛ "إذ ساهمت في زعزعة استقرار عدد من الدول وشغل الأمة عن العناية بقضاياها الأساسية".
"التطرف قضية فكرية علينا مواجهتها بالدرجة الأولى انطلاقاً من العقول والأفكار والبحث عن المصادر التي يتغذى منها الفكر المتطرف والحجج التي يتسلح بها المتشددون قصد ارتكاب جرائمهم"، يُضيف رجل الدين ذاته، الذي دعا إلى تكثيف المراكز البحثية قصد تفكيك خطاب التطرف بطرق علمية.
وذكر الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي أن جهات عديدة تستغل أحداث الإرهاب والتطرف لمهاجمة الإسلام ورموزه، موردا أن "ديننا الحنيف يحث على نشر قيم التسامح والاعتدال".
وفي كملة مماثلة، قال عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية (إيسيسكو)، إن التعامل مع التطرف للقضاء عليه ودرء خطره عن المجتمع ينبغي أن يسير في اتجاهات ثلاثة: "المحاربة الأمنية متعددة الجوانب لأهل التطرف المتورطين في الجرائم الناتجة عنه الخارجين عن القانون، والمعالجة الفكرية بأساليب حكيمة لإبطال الاعتقادات الدينية المغلوطة والحجج الفقهية الباطلة، وتجديد مناهج التعليم وتجويدها لتقدم المعلومات الصحيحة عن سماحة الدين ويسره".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
ايمشيو اصبحو مهندسين،او صناعين، و هم اصلا شبعوو فلوس ببلا بلا بلا بلا.،من والو،يجب مقاطعة مساجد الخداع، و التنويم المغناطيسي
وسيختفي التطرف تلقاءيا
لاتلعنوا الظلام ولاكن اوقدوا شمعة وكونوا قدوة
هذا حق يراد به باطل
في البداية ضهرت الحركات المسلحة بغلاف ديني لطرد الاستعمار و من حاول احتلال البلاد كمثلا محاربة الاحتلال البرتغالي و الاسباني لبعض شواطيء شمال افريقيا و الخليج و اماكن بين ايران و الفلبين بدعوة الجهاد...
ثم في القرن 20 ضهر الجهاد لطرد الاستعمار و اكثره دموية طرد فرنسا من الجزائر بمساعدة مغاربة و تونسيون و مصريين و ..
كذلك حرب 48 و 67 ...
ثم تسييس الجهاد لطرد الشيوعيين من افغانستان بتدبير امريكا
ثم انشاء جماعت اولا لتشويه الجهاد و الاسلام عامة في مناطق تواجد البترول و الغاز و الاورانيوم و الدهب و... لكي يتدخل الغرب (امريكا و بنتيها فرنسا و بريطانيا) لتثبيت الاستعمار و التبعية و النهب و استمرار الدكتاتوريات في الحكم
الان لا يمكن تغير الوضع سلميا التضاهر تقابل بالقمع و تهم جاهزة و 20 عام سجنا او القتل
رفع السلاح كما فعلت امريكا لتستقل عن ببريطانيا و كما فععلت دول اخرى لطرد الدكتاتوريات و الضلم محرم على العرب و المسلمين لانك ستسمى ارهابي
و ستاتي طائرات الغرب لدعم الدكتاتور
الامر محسوم الانقراض ينتضر العرب
مادا يفعل ماكرون في نواكشوط في قيمة افريقيا هو رئيس?
يجب فريغ مؤسسات التعليم من التربية الاسلامية .
نعلم اللغات الحية و العلوم و المهن .
الدين لبقى في المساجد لمن يحتاجه .
العدل في تقسيم الثروات
الحق في التعليم
الحق في الصحة
الحق في السكن
الحق في التشغيل
ولن يكون لا متطرفون و إرهاب
أنشري يا هسبريس
مثل القاعدة وداعشٍ وحزب الله و الإخوان المسلمون. كما أطالب بإلغاء حصص الدّين عديمة الفائدة واستبدالها بدروسٍ في الموسيقا والرّسم والنّحت وتاريخ الفنون. كذلك يتوجب على الحكومة زيادة جرعة العلوم في البرنامج الدّراسي للطّلبة مثل الكيمياء والفيزياء والرّياضيات الحديثة. كل هذا لتهيئة جيلٍ جديدٍ لا يؤمن بخرافات البغل الطائر رغمً عنه، بل بالعلم والمعرفة والتّوجه العقلاني نحو إقامة دولةٍ حديثةٍ ذات اقتصادٍ متينٍ ونظامٍ تعليميٍ متفوقٍ بعيدًا عن خزعبلات
القرن السّادس ميلادي
ان الاسلام عقيدة وشريعة ومنهج الحياة متفق عليه بادلة من الكتب السما ية والحديث النبوي .واذا قزانا السيرة النبوية نكون قد تعلمنا الكثير وعلمنا ايضا الكثير اما مثل هذه التجمعات لا تفلح ابدا لا الدول الاسلامية خرجت عن تطبيق شرع الله اذا مذا ينتظرون من شعوبهم الا الغضب ومايليه.ووووووو الكلام طويل اكتفي بهذا القدر وشكرا للجميع
لأن الآن و بنقرة بسيطة في غوغل يمنك ان تعرف كل شيء عن السنة و الجماعة، و التي هي و باختصار جماعة الدواعش، و بالدليل في القرآن و السنة.
أما و نحن علمانيون فبإمكاننا التبرء من أعمالهم، و أما و اننا ندين بدينهم و نندد أعمالهم فهذا نفاق و تدليس. و الغرب فطن لهذا. و العقل السليم أيضا.
فمن يتفق معي و نختصر الطريق على مغربنا. رغم التفاوت لمئات السنين. كان سببها دين الشيوخ و المتاجرين فيه.
تكميم أفواه العلماء الحقيقين من قول كلمة الحق وجل خطب الجمعة والدروس في المغرب لا يتجاوز فقه العبادات من دورة المياه إلى التسليم من الصلاة.
تانيا محاربة الإسلاميين من خلال الإعلام المقروء والمسموع والمرئي دوزيام2m نموذجا ومن خلال مهرجان موازين الخ
والمعركة التي تخوضها وزارة الأوقاف ضد الاسلامين خاسرة. بسبب ان الدولة تغدي الفكر العلماني الاستىصالي الحاقد على حساب الفكر الديني المتطرف
فالفكر العلماني يغدي الفكر الديني المتطرفة.