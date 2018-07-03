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الرئيسية | مجتمع | الخلفي يأمل ربح "معركة المخدرات" ويشيد بمحاربة الملك للإدمان

الخلفي يأمل ربح "معركة المخدرات" ويشيد بمحاربة الملك للإدمان

الخلفي يأمل ربح "معركة المخدرات" ويشيد بمحاربة الملك للإدمان
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: إلياس بوحيا)
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:00

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المغرب يخوض معركة من أجل مواجهة انتشار المخدرات في الأوساط المغربية.

وأوضح الخلفي، اليوم الثلاثاء في المناظرة الوطنية حول "المجتمع المدني وآفة المخدرات..الواقع والآفاق"، أن "ربح معركة المخدرات لن يتم دون شراكة مع المجتمع المدني".

ولفت الخلفي في المناظرة الأولى التي نظمت بمقر جهة الدار البيضاء سطات إلى أن هناك إستراتيجية وطنية صارمة لربح هذه المعركة، تتمثل بحسبه في "مقاربة شمولية مندمجة تنموية في مقدمتها ما هو أمني من أجل الزجر، وقبله التحسيس والوقاية، ثم العلاج".

وكشف المتحدث نفسه وهو يحذر من مخاطر هذه الآفة التي تضرب أوساط الشباب أن نسبة 4 في المائة من المغاربة يتعاطون المخدرات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود عشرات ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة المخدرات وهو يتحدث عن دور الجهات الأمنية وغيرها في مكافحة الظاهرة، وزاد أن "عدد المتابعين في قضايا المخدرات عرف ارتفاعا"، لافتا إلى أن "عمليات حجز كبيرة تتم في ما يتعلق بالأقراص المهلوسة التي تستهدف شبابنا والمؤسسات التعليمية، إذ جرى في 2015 حجز 200 ألف ثم في 2017 تم حجز مليون قرص؛ ناهيك عن تقليص المساحات الزراعية للقنب الهندي".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وجوب "إطلاق حملات للتدريب والتكوين وتعزيز القدرات"، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي يقوم به الملك محمد السادس من خلال إطلاق مراكز محاربة الإدمان، إذ تم إحداث 12 مركزا من أصل 20 مركزا سيتم تشييدها في أفق 2020.

وأشار الخلفي إلى أن هذه المناظرة الوطنية هي من أجل "الاعتراف بالجهود التي تقوم بها جمعيات كثيرة في هذا الجانب، وفي صمت".

من جهته، عبر حميد الجماهري، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات، عن أسفه لكون الجهة تعد الأولى وطنيا في عدة مجالات، بما فيها ما يتعلق بهذه الآفة الخطيرة.

ودعا المتحدث نفسه جميع المتدخلين، من فاعلين حكوميين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، إلى وضع اليد في اليد لمحاربة هذه الظاهرة.

ودقت الجمعيات الحاضرة ناقوس الخطر، إذ دعت جمعية "المساعي النبيلة للتنمية والتصدي لظاهرة إدمان المخدرات"، على لسان رئيسها عزيز شاعق، إلى ضرورة تنزيل التوصيات التي ستصدر تنزيلا سليما، لوضع حد للآفة.

ويأتي تنظيم هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها إحياء لليوم العالمي لمحاربة آفة المخدرات الذي اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1987، في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي خال من المخدرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mamadou الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:19
الحل الوحيد لمحاربة ادمان على المخدرات وهو توزيع العادل للثروات وتوفير فرص الشغل والصحة والتعليم
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2 - hamid الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:22
شكرا ل حكومة محاربة الميكا والكلاب الضالة.
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3 - سلام الصويري الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:25
السؤال هو لماذا تفشى الادمان في مختلف المناطق وفِي جميع الاعمار؟؟
المشكل ليس معالجة الادمان بل المشكل هو محاربة أسباب الادمان وهي البطالة والحكرة والفقر وانعدام الأفق والحرمان والاقصاء واليأس والفساد وتهريب الثروة واللاعقاب والفوضى والتسيب بالاضافة الى التشرد والدعارة.
باركة من تحويل الرأي العام عّن أصل المشكل لان اليوم الشباب له مصير محدد ام الانحراف او المخدرات او الغرق في البحار . والواقع اليومي يؤكد ذلك باركة من النفاق ولغة الخشب .
فتح بعض المراكز في بعض الحواضر لا يحل المشكل بل فقط الضحك على الذقون والاستهزاء من ذكاء المواطنين
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4 - امغار ناريف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:30
الشغب فقد الثقة في المحكومة فكل خرجاتها وتصريحاتها وادعاءاتها لا تهم المواطن المغربي في شيء لانه يعلم علم اليقين ان فاقد الشيء لا يعطيه
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5 - الوجدي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:32
على العثماني أن يتكلم ويقول ما يجب أن يقال، وإذا لم يكن لديه ما يقول عليه أن يصرح بذلك أيضاً، لأن استقالة الحكومة ليست من المحرمات؛ يمكنها في حالة فشلها أن تتقدم لصاحب الجلالة بطلب الاستقالة، والملك يملك صلاحيات للقيام باللازم للخروج بالبلاد من هذه المرحلة الخطيرة بعواقبها.
المشكل في المغرب هو الإفلاس الاداري والاختلاسات وسرقة الملك العام ونهب الشعب.
ووووووووو
في هولاندا تباع المخدرات بترخيص من الدولة.
نسبة البطالة 0,1%
والسلام عليكم .
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6 - wood الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:34
على من تضحكون ؟ المغرب يعتبر من أكبر المنتجين و المصدرين لمخدر القنب الهندي و مند عقود طويلة و تقولون انكم ستكسبون حرب المخدرات ، بل أكثر من ذلك اصبح المغرب ممرا للمخدرات القوية الموجهة الى اوروبا ، فالدولة كل ما تقوم به هو تقديم بين الفينة و الاخرى أكباش فداء سواء من تجار المخدرات او من رجال السلطة لتبرئة ذمتها مع ان الكل يعرف ان المخدرات ما كانت ان تستمر رزاعتها و الاتجار فيها لولا موافقة الدولة على ذلك !!!
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7 - مواطن غيور على دينه ووطنه الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:37
يا عجباه وزراء حكومة داخل مكاتب مريحة ومكيفة بالهواء تحارب المخدرات ...في حين من يقوم بالعمل والاجدر ان ينوه بهم هم الامنيون والدرك والجمارك الذين ما من مرة يصطادون كميات هائلة من المخدرات.....الحكومة لا انجاز لها يدكر سوى الركوب على مجهود الاخرين ....
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