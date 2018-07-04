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الرئيسية | مجتمع | الترقب يسود أجواء الحسيمة بعد تأجيل محاكمة "نشطاء ريفيين"

الترقب يسود أجواء الحسيمة بعد تأجيل محاكمة "نشطاء ريفيين"

الترقب يسود أجواء الحسيمة بعد تأجيل محاكمة "نشطاء ريفيين"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:00

قرَّرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة إرجاء النظر في محاكمة 9 نشطاء ضمن "حراك الحسيمة" إلى يوم الاثنين المقبل، مع رفض السراح المؤقت لجميع المُعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المدينة وضواحيها، والمُندِّدة بالأحكام الصادرة في حق قائد الحراك، ناصر الزفزافي، ومن معه من المعتقلين القابعين في سجن "عكاشة" بالدار البيضاء.

ويُمثِّل أمام الغرفة الجنحية التلبسية كل من "خالد الدغمي، ونبيل الكرودي، وعبد الله المحدالي، ومحمد الداودي، ومحمد العماري، وكمال بولعراصي، وعبد الكريم أشهبار"، المتابعين بتهم "التظاهر بالطرق العمومية من دون سابق تصريح، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، والعنف ضد رجال القوة العمومية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والدعوة إلى التظاهر في الطرق العمومية، والتحريض على العصيان".

وفي هذا السياق سَجَّلَ المحامي رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف بالحسيمة، أن "اعتقال هؤلاء كان إثر المظاهرات التي اندلعت بالحسيمة بعد النطق بالأحكام في حق معتقلي حراك الريف بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء"، موضحا أنه "تم اعتقال حوالي 9 نشطاء، وسيتم عرضهم على غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة ابتداء من الأسبوع المقبل".

وكشف المحامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تقديم هؤلاء النشطاء يأتي بعدما أرجأت المحكمة الابتدائية بالمدينة محاكمة 9 معتقلين جدد كانوا قد شاركوا في المظاهرات المنددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك بالدار البيضاء إلى يوم الاثنين المقبل"، مورداً أن "المعتقلين التسعة عَرَضُوا على أنظار المحكمة في حالة اعتقال، بتهمٍ مرتبطة بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح عن طريق تدوينات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك".

وإلى جانب المعتقلين التسعة، يضيف بلعلي، "هناك 3 متابعين آخرين في الملف عرضوا على المحكمة في حالة سراح بتهمة المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص"، وزاد: "بالإضافة إلى هؤلاء هناك مجموعة أخرى تم اعتقالها في مركز "بوكيدان" على خلفية المظاهرات التي اندلعت بعد صدور الأحكام، وسيتم عرضها أمام القاضي بتهم جنائية، منها وضع متاريس في الطرقات وإضرام النيران".

وفي سياق آخر، نقل الناشط في حراك الريف خميس بوتقمانت أن "النشطاء كانوا ينْتَظرُون من السلطة تَدَارُكَ مسارها في نهج المقاربة الأمنية والنظر إلى حراك الريف من زاوية الشيطنة والمؤامرة تمهيداً لإقباره عبر محاكمات سياسية"، وفق تعبيره.

وقال المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "مباشرة بعد الأحكام عاد الغضب إلى الشارع في كثير من المناطق رغم الإنزال المكثف لقوات الأمن ومحاصرة الساحات العمومية ومنع الناس من التجمع، تعبيرا عن إدانة هذه الأحكام ومطالبة بضرورة إيجاد حل عاجل عبر تخريجة سياسية بدل استخدام القضاء كأداة لتصفية حسابات مع حراك شهدت كل الأطياف بعدالته ومشروعية مطالبه"، على حد قوله.

وعبّر الناشط ذاته عن رفضه للمقاربة الأمنية كحل لتدبير الأزمة، وقال إنها "تزيد من تفاقم الهوة باللعب على عامل الزمن، ولن تكون أبدا حلا ومخرجا لقضية تحتاج إلى التعقل وتدبيرها بالنظر إليها كنتاج لخلل في السياسات العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Analyst الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:14
bientôt ça va être le tour de tout les marocain. ne croyez surtout pas que ca concerne que le rif
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5
2 - Citoyen الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:19
وهل تم الإعتداء على رجال الأمن أو إتلاف الممتلكات العامة أم أن سياسة الإنتقام لا زالت سارية المفعول؟
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9
3 - الزعيم الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:25
اظن السلطة تحبس المغاربة كاملين احسن باش ما نبرزطوهومش كل مرة اشدو شي وحدين. فكرني هادشي فمسرحية الزعيم لعادل امام: "يحاكمو محاكمة عادلة و يعدمو" يعني أن الحكم معروف قبل المحاكمة
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4 - امزين الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:29
يقول الإمام على كرم الله وجهه : " الناس ثلاثة : عالم ربانى , ومتعلم على سبيل نجاة , وهمج رعاع غوغاء أتباع كل ناعق , يميلون مع كل ريح , لم يستضيئوا بنور العلم , ولم يلجؤا إلى ركن وثيق . " والهمج هم حمقى الناس . وأصل الكلمة من الهمج جمع همجية وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها . فشبه همج الناس به . ولقد سئل الإمام على من هم الغوغاء ..؟ قال : " هم قوم إذا تجمعوا ضروا وإذا تفرقوا نفعوا. قيل له : علمنا مضرة اجتماعهم فما منفعة تفرقهم قال : يذهب كل واحد منهم إلى مهنته فينتفع بهم الناس ." إنهم التائهون فى أودية الضلال والغواية , لايؤمنون بنص , ولايؤتمنون على عرض أو شرف , يسيرون فى كل المواكب , ويأكلون على كل الموائد . لقد فقدوا ابسط الصفات التي تفصل الإنسان عن عالم الحيوان . مثلهم كمثل الجراد الذي جاء ذكره كمعنى للغوغاء.
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