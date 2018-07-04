زوجة العثماني تحارب المخدرات وتنتقد دور التلفزة ونقص الأطباء

هسبريس- عبد الإله شبل

تنشط زوجة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مجال الجمعيات المهتمة بمحاربة ومواجهة انتشار المخدرات وسط المدارس، من خلال ترؤسها لـ"المركز المغربي أمان لحماية الطفولة والشباب المتمدرس من الإدمان".

حليمة صغور أكدت، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش المناظرة الأولى حول المخدرات التي أقيمت بالدار البيضاء، أنها شرعت في العمل بهذا المجال منذ سنة 2006، عبر طرق أبواب المؤسسات التعليمية، حيث بدأت ملاحظات الأساتذة حول هذه الآفة بالوسط المدرسي تتزايد.

زوجة رئيس الحكومة أضافت أنها اشتغلت وباقي أعضاء مركز أمان على الظاهرة تقليديا، عبر تنظيم حملات تحسيسية؛ إلا أنه بعد ثلاث سنوات وبعد إجراء عدة تكوينات وتقييم للعمل "بدأنا نفكر في اتباع مقاربة جديدة محورها التلميذ المراهق، بعدما تبين لنا أن المشكل لا يكمن في الحملات التحسيسية التي قد يكون لها تأثيرات عكسية على التلاميذ، حيث شرعنا في ملامسة المشكل الحقيقي المتمثل في التلميذ، الذي يعاني من مشاكل أسرية، إذ لا تواصل بينه وبين أسرته، وبدأنا نقوم بعمليات العلاج عبر التركيز على الوقاية".

ولفتت زوجة رئيس السلطة التنفيذية، التي نادرا ما تظهر رفقته، إلى أن المقاربة الجديدة ترتكز على الاشتغال داخل المؤسسات طوال العام بدل الاقتصار على حملة تحسيسية فقط، حيث يتم تنظيم تكوينات للتلاميذ الذين يبوحون بمشاكلهم ويتم إبراز مواهبهم وملء فراغهم؛ لأن "المشكل الحقيقي في المدرسة العمومية هو الفراغ الذي يتسبب غالبا في الإدمان"، وفق تعبيرها.

وعرجت زوجة رئيس الحكومة على قصتها مع تلميذ كان مدمنا، حيث أكدت أنها عملت بتشارك معه على محاربة الظاهرة عبر ملء فراغه بمجموعة من الأنشطة، فما بالك بالتلميذ الذي يكون للتو قد بدأ يتعاطى لها.

حرم العثماني اعتبرت أنه يتبين من خلال استطلاع التلاميذ أن مروجي المخدرات يراهنون على محيط المؤسسات التعليمية، حيث يقومون بالتوزيع، والأكثر من ذلك يوظفون تلاميذا ليصيروا مروجين صغارا لهذه المواد.

وبالرغم من رفضها إقحام زوجها رئيس الحكومة في الموضوع، تحدثت "المركز المغربي أمان لحماية الطفولة والشباب المتمدرس من الإدمان" عن وجود "خصاص كبير في الأطباء المتخصصين بالإدمان والطب النفسي"، داعية وزارة الصحة إلى "الزيادة في عدد المتخصصين، حيث مؤسسات طب الإدمان قليلة جدا، وإنشاء المراكز بالرغم من إيجابياته يسير ببطء مقارنة مع انتشار الظاهرة"، مشددة على وجوب "مضاعفة عدد المتخصصين والمساعدين الاجتماعيين، وتنويع وسائل المواجهة والسير بسرعة".

وأوضحت أن المسؤولية في هذه الظاهرة هي جماعية "الكل يتحملها؛ وعلى رأسها الأسرة التي لم تعد تقوم بدورها، وهذا يظهر من خلال استماعنا للتلاميذ الذين يؤكدون أن المشكل ليس ماديا بل إن الأسرة لا تقوم بدورها ما ينعكس على المدرسة. وبالتالي، فالتلميذ أصبح عرضة لأية آفة إن لم تقم الأسرة بدورها والمدرسة كذلك"، وينضاف إلى ذلك "المجتمع الذي لم يعد يقوم بدوره مثل السابق، ولذا يجب أن يعمل كل واحد بدوره لوضع حد لتنامي الظاهرة"، وفق تعبير الفاعلة الجمعوية ذاتها.

ومن بين هؤلاء الذين لهم المسؤولية أيضا، تورد زوجة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "وسائل الإعلام بدورها لا تقوم بالمطلوب منها؛ ذلك أنها تقوم بمهام بعيدة عن هذا المجتمع، وتخاطب مجتمعا آخر ويغيب عنها التوعية أو البرامج سواء ما تعلق بهذه الآفة أو غيرها"، وتابعت وهي تعاتب وسائل الإعلام العمومي "مرارا، فرضت على نفسي إشعار جهاز التلفاز، إلا أني لا أجد شيئا، لذا طبيعي أن المواطن يسافر إلى قنوات أخرى لأنه يريد أن يستفيد لا أن يتابع التفاهة والرداءة".

ودعت حليمة صغور إلى ضرورة تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة؛ "لأن التدخين أصبح بوابة المخدرات، ومن خلال استماعنا للمتعاطين للظاهرة، لذا يجب محاصرة التدخين في الأماكن العامة للتقليل من عدم المدخنين"، إلى جانب "تكثيف اللقاءات بين مختلف الفاعلين، والتعاون والتنسيق لربح هذه المعركة، وتكوين قوة لمواجهة الآفة".

كما دعت زوجة رئيس الحكومة إلى ضرورة تكوين الأساتذة في كيفية التعامل مع التلاميذ وعدم استفزازهم، موازاة مع تكوين التلاميذ والأسرة، وإدماج الأشخاص الذين يعدلون عن الإدمان، مشيرة إلى أن "الجميع يجب أن تكون له الحرقة بكون طفولتنا وشبابنا في منزلق وقد يؤدي إلى كارثة في بلدنا، لذا على الجميع من إعلام وأسرة ومدرسة وفاعلين جمعويين التحرك لوضع حد لهذه الآفة وربح المعركة".