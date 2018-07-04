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الرئيسية | مجتمع | "دكاترة التربية الوطنية" يجوبون الرباط بحثا عن فرص في الجامعات

"دكاترة التربية الوطنية" يجوبون الرباط بحثا عن فرص في الجامعات

"دكاترة التربية الوطنية" يجوبون الرباط بحثا عن فرص في الجامعات
هسبريس ـ نور الدين إكجان (صور: مصطفى بهلول)
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:00

انطلق صيف الشغِّيلة التعليمية على وقع الاحتجاجات؛ فقد خاض دكاترة وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء في الرباط، مسيرة احتجاجية تحركت من أمام مقر الوزارة صوب كتابة التعليم العالي بحي حسان، من أجل "التصدي لكل المحاولات البئيسة لإقبار ملفهم المطلبي العادل، ومواصلة تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي"، وفق تعبيرهم.

المسيرة، التي نظمها تنسيق نقابي سداسي، صدحت بـ"ضرورة إيجاد حل لمعضلة عدم إدماج الدكاترة بمرتبة أستاذ التعليم العالي مساعد، إسوة بالمستفيدين سابقا، ومنحهم فرصة ولوج الجامعات والمراكز الجهوية للتربية الوطنية"، ورفعت شعارات من قبيل: "الأستاذ الباحث .. المطلب الثابت" و"هذا عيب هذا عار .. الدكتور محاصر" و"فتامارا بغيتونا .. وفالإطار نيستونا".

وجابت المسيرة شوارع الرباط الرئيسية؛ إذ مرت من شارع محمد الخامس وشارع شالة في حي حسان، قبل أن تصل أمام مقر "كتابة التعليم العالي"، مطالبة مختلف القطاعات المعنية بالتدخل لحلحلة هذا الملف.

وطالب البيان الصادر عن المسيرة الوزارة الوصية على القطاع بـ"إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديـد لأسرة التربية والتكوين، يؤطره ما يسري على إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ووضع حد لمشكل الأفـواج اللاحقة".

وأردف المصدر ذاته أن التنسيق النقابي "سبق وقدم مذكرة مطلبية لوزارة التربية الوطنية، وسَجَّلَ تَمَسُكَهُ الدائم بها، من أجل ضمان طي الملف بشكل نهائي ومنصف لهذه الفئة من الكفاءات الوطنية"، مستنكرا "شرعنة المحسوبية من خلال المباريات الصورية الموضوعة على مقاس أسماء بعينها، وكذا الاستمرار في تحميل خزينة الدولة نفقات مالية طائلة جراء التعاقد، في حين يمكن الاستفادة من دكاترة الوزارة بمناصبهم المالية التي لا تتطلب سوى التحويل".

ورفض البيان ما أسماه "تعمد مدبري الشأن التعليمي تكريس سياسة الحلول الترقيعية لسد الخصاص الكبير والمتنامي في المؤسسات الجامعية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعلى رأسها تكليفات الريع المبنية على اعتبارات لا علمية ولا مهنية، مع الإقصاء الممنهج لدكاترة القطاع في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

وفي هذا الصدد كشف محمد كريم، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، أن "مسيرة الانزال تأتي في إطار سلسلة من نضالات الدكاترة للدفاع عن مطالبهم التي قدموها للوزارة دون أن تَلُوحَ إلى حدود الساعة أية مؤشرات إيجابية لحل الملف، رغم أن الوزارة تَعْتَرِفُ بقانونية المطالب ومشروعيتها".

وأضاف كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التنسيق النقابي لا يُناضل دون تقديم بدائل قابلة للتنفيذ، بل أعد مذكرة تُقَدِّمُ حلولا تَنْطَلِقُ من الخصاص المهول في المناصب، وتُساعد الوزارة على استيعاب حجم الاقتصاد في النفقات الذي سَيُمَكِّنُهُ تحويل مناصب الدكاترة المدرسين في الثانوي، الموجودين بالسلم 11 وفوق السلم، إلى أساتذة تعليم عالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ايمداحن الحسن الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:24
بكل موضوعية صلاة الجنازة على الجامعة في حال قبلت دكاترة لا يملكون من الكلمة غير الاسم.
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11
2 - Ahmed الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:26
إذا أمعنتم في كلامهم ليس فيه إلا " هير خليونا ندخلوا الجامعة راه نفس الصالير!!" كيجيو الدولة من جانب الفلوس و نزيدكم هادو راه كظل الدولة تحل ليهم المباريات و ما باغين كلشي باغينو فابور.. ونتحدى شي واحد فهادو واش هادي عامين قام بنشر مقال علمي !!!... هو صراع بين نقابة ديال العدالة و التنمية لي كي دخلو الناس ديالهم الموظفين للجامعات و بين هادو لي بقاو... و فهادشي كولو ما محل الدكتور المعطل؟ لي فنى حياتو في المختبر !!! باش تعرفو بنادم تابع مصلاحتو ... الله ياخد فيكم الحق .. حسبي الله و نعم الوكيل.
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8
3 - خاصة الخاصة الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:30
الطبقة الغير المثقفة في المغرب.
يتقنون فقط حل تمارين المقررات المدرسية.
الطبقة الخبزية بامتياز.
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4
4 - Ali الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:32
ولوج الجامعة يجب أن يكون بمباراة وليس بأشياء أخري
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9
5 - رشيد الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:33
مطلب خبزي اساسه كارتوني ضحيته اولاد الشعب الذين يهملون لاجل التحضير لكارتونة لا تسمن ولا تغني من جوع. قدموا استقالتكم وسترون هل ستنفعكم الكارتونة في ايجاد منصب شغل.
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3
6 - jawad الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:34
السلام عليكم
لدي سؤال للإخوان في نفس السياق
هل يوجد ماسترات للموظفين )master de recherche)؟ ما هو ثمنهم؟
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1
7 - Etudiante الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:42
للاسف اصبحت الجامعات ملاذا لتحسين الوضعية المادية لزمرة من الانتهازيين
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0
8 - Omar الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:44
Il faut mettre un terme à ce chantage. Cela est lamentable.
Au lieu d'encourager les jeunes docteurs qui se sont pleinement consacrés à leurs travaux de recherche et débordent de motivation et de bonne volonté pour améliorer les paysages de l'enseignement et de la recherche au Maroc, les universités ouvrent de plus en plus de postes d'enseignant-chercheur à des fonctionnaires.
En dépit de la qualité, souvent très modeste, de leurs thèses (faites les week-end) ceux-ci disposent déjà de ressources pour vivre, contrairement aux jeunes
docteurs qui aspirent à ce métier. D'ailleurs, je me
demande quel est l'intérêt de recruter des fonctionnaires dont la plupart n'effectueront que peu d'années de service avant de partir à la retraite. Ce n'est pas avec cela que nous allons améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche au Maroc.
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9 - othmane الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:46
تحويل مناصب الدكاترة المدرسين في الثانوي، الموجودين بالسلم 11 وفوق السلم، إلى أساتذة تعليم عالي

ا
ش
غادي ادير فتعليم العالي برنماج مبدل هوما خاصهم غير ادخلو واقولو ليهم زيدونا مع احترامي اعتقد اساتدة تعليم اعدادي وتانوي خاص اتخلصو حسن حيت هما كلشي اما الدكاتر اكون بريم علا البحوت ماشي لشد دكتورا اتخلص عليها
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