بنشماش: الاستثمار في الأطفال نافع للتنمية المستدامة

هسبريس من الرباط

اعتبر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن الاستثمار في الأطفال سيجدي نفعا بالنسبة لهم، ولمجتمعاتهم، وبالنسبة للكوكب، معتبرا أن مشاركتهم بنشاط سيمكنهم من أن يصبحوا من أولياء الأمور الفعالين في عالم التنمية المستدامة.

وفي كلمته بمناسبة إطلاق حملة التنمية المستدامة لفائدة الشباب والطفولة المنظمة تحت الرئاسة الشرفية للأميرة لالة مريم من طرف شباب التنمية المستدامة، بشراكة مع مجلس المستشارين والمرصد الوطني لحقوق الطفل ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم الأربعاء في الرباط، قال رئيس الغرفة البرلمانية الثانية إن المؤسسة البرلمانية تؤازر الرسائل التي أطلقتها "يونيسف" لأجل تحقيق عالم صالح للأطفال، المتمثلة في الاعتراف بأن الأطفال يمكن أن يكونوا المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

وأضاف بنشماش: "كذلك الإقرار بأن الأطفال هم المستفيدون الأوائل وأكبر الخاسرين من نجاح أو فشل تدابير التنمية المستدامة، كما أنه يمكن لهم، بل ينبغي أن يكونوا من المشاركين الرئيسيين والمساهمين في كوكب صحي ومستدام".

وأبرز المسؤول أن الخطة الجديدة حاولت تجاوز النقائص التي شابت الأهداف الإنمائية للألفية بعدم تتناول العديد من القضايا الأكثر إلحاحا في العالم بشكل كاف، بما في ذلك معالجة عدم المساواة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وحماية الأطفال من العنف ومكافحة تغير المناخ، وقال: "لأجل ذلك، تم التأكيد في الخطة الجديدة على مجموعة من الأهداف ذات الصلة بالصحة والتعليم والحماية والمناخ والتغذية، ولكل مجتمع مصلحة في زيادة فرص الأطفال والشباب في البقاء والنماء".

وأكد بنشماش أن المغرب انخرط في أجندة 2030 وتشبع بقيمها وجعل من النهوض بأوضاع الطفولة والشباب في مختلف المجالات أحد أهم الأهداف، و"في إطارها يعتبر اليافعون والشباب أكثر الفئات المستهدفة من قبل كل هدف من أهداف التنمية المستدامة"، وأضاف: "بدورنا نؤكد كمؤسسة تشريعية انخراطنا في هذا المنحى وانضمامنا إلى المؤسسات الوطنية المطالبة بضرورة توفير الدعم اللازم من أجل تقوية تنسيق وائتلاف الشباب وجمعيات المجتمع المدني ليس فقط في المغرب بل وبإفريقيا والعالم العربي، وتوفير الدعم التقني لتتبع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ونتائج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بإفريقيا والعالم العربي". كما أكد المتحدث على العمل من أجل إرساء آلية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، يضطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تكون متاحة للأطفال ويسهل الوصول إليها.

"كما سلط المجلس الضوء على أهمية الإشراك الفعلي للأطفال في وضع السياسات"، يقول كبير المستشارين، مضيفا أنه يجب التنصيص على هذا الإشراف في النصوص التنظيمية والحرص على إعماله في مسلسلات اتخاذ القرار، وجعل حقوق الإنسان بمثابة بوصلة توجه التنفيذ الفعال وتكفل الوصول إلى أكثر الأطفال تهميشاً وأكثرهم عرضة للإغفال، مع الحرص على أن تتبوأ حماية حقوق الطفل الصدارة في ما يتعلق بجميع عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم المتعلقة بهذه الخطة.

واعتبر رئيس المجلس أن الضرورة تحتم توخي الشفافية والاعتماد على بيانات مصنفة جيدة تعكس حالة جميع الأطفال، وبخاصة منهم الذين لا يؤخذون في الحسبان في أغلب الأحيان، لكنهم أيضاً أكثر المعرضين لخطر التخلف عن الركب.

وجدد حكيم بنشماش التأكيد على أن مجلس المستشارين، وتفاعلا منه مع خطة 2030 للتنمية المستدامة، اتخذ من تحقيق وتتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة محورا استراتيجيا ضمن خطة عمله، وفتح بشأنه أوراشا على أكثر من واجهة عمل.

وختم الرئيس كلمته بالتأكيد على انفتاح مجلس المستشارين على المواطنات والمواطنين وكل الفعاليات، وعلى رأسها الشباب، "تنفيذا للهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل المجلس فضاء حاضنا للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي، قناعة منا بأن البرلمان الذي لا يتفاعل مع انتظارات وديناميات المجتمع غير جدير بهذا الاسم".