شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل

هسبريس – نورالدين إكجان

باسْتِغْرَابٍ كبيرٍ يَتَلقى مغاربة الخرجات الدورية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص حكومته المشتغلة في "صمت ودون ضجيج"، في حين تَعُجُ مختلف المدن المغربية باحتجاجات وتَشَكٍّ من الأوضاع، تتقدمها الحسيمة التي تعيش مرارة اعتقال جزء كبير من أبنائها.

كلام العثماني عن الإنجازات دفع المتتبعين إلى إبداء التعجب لها، لعدم ملامستها للواقع المعاش للمواطنين، خصوصا ألا أحد من السياسيين يُفَضِلُ الصمت عما راكمه من منجزات لصالح الشعب، بغرض استثمارها في كل استحقاق انتخابي مقبل.

وشكل صمتُ العثماني مادة دسمة للتعاطي طيلة الأيام الماضية، باسْتِحْضَارِ الجميع لضُعْفِ قدرات حكومته على إقناع الريفيين بالعدول عن الاحتجاج، وهو ما كَرَّسَ أزمة ثقة عميقة في علاقة المواطنين بمنجزات أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.

وفي هذا السياق أورد عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن "شعارات السياسيين بشكل عام لم تكن بريئة يوما"، معتبرا أن "شعار "حكومة الإنجازات في صمت" اختيار واع لدى العثماني، إذ يُدْرِكُ جيدا أنه لا يستطيع مجاراة الصخب الكبير الذي كان يُثِيْرُهُ رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران".

وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عُمق الشعار يحمل عدم إتقان الرجل للتواصل، ومحاولته في مقابل ذلك استثمار مداركه المعرفية في الطب النفسي لصالح عالم السياسة، إلا أن المشكل يَكْمُنُ في أن السياسيين المُسيرين للشأن العام عليهم التحدث لإطلاع المواطنين بجديد منجزاتهم".

واسترسل المتحدث بأن "الصمت عن المنجزات يَقْتَضِي مراكمة محصلة كبيرة، يُتْرَكُ لها مجال التحدث عن نفسها؛ أما في حالة الحكومات حديثة النشأة فعليها أن تجمع بين الحديث والإنجاز، وتوضيح العراقيل التي حالت دون التمكن من تحقيق المنجزات، إن هي وجدت".

وزاد صاحب كتاب "الملكية وما يحيط بها في الدستور المغربي" أن "الرئيس التركي أردوغان، ورغم الإنجازات الحكومية الكبيرة التي تحسب له، إلا أنه لا يُفوت أي فرصة سانحة للتذكير بأهمية ما راكمه من أمور، حتى وهو في رئاسة الدولة".

وسجل أن "الملك الراحل الحسن الثاني كان بدوره متقنا لفن تواصل أزمات، ففي عِزِّ السكتة القلبية للمغرب كان يَتَحَدَثُ عن الأموال في البلاد، مشبها إياها بالماء في الوديان".

وختم العلام تصريحه بأن صمت العثماني "غير إيجابي في ظل الاحتجاجات التي تشهدها مدن مغربية"، واصفا إياه بـ"صمت العجز وليس النجاح".