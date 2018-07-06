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كُتّاب وآراء
شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل
باسْتِغْرَابٍ كبيرٍ يَتَلقى مغاربة الخرجات الدورية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص حكومته المشتغلة في "صمت ودون ضجيج"، في حين تَعُجُ مختلف المدن المغربية باحتجاجات وتَشَكٍّ من الأوضاع، تتقدمها الحسيمة التي تعيش مرارة اعتقال جزء كبير من أبنائها.
كلام العثماني عن الإنجازات دفع المتتبعين إلى إبداء التعجب لها، لعدم ملامستها للواقع المعاش للمواطنين، خصوصا ألا أحد من السياسيين يُفَضِلُ الصمت عما راكمه من منجزات لصالح الشعب، بغرض استثمارها في كل استحقاق انتخابي مقبل.
وشكل صمتُ العثماني مادة دسمة للتعاطي طيلة الأيام الماضية، باسْتِحْضَارِ الجميع لضُعْفِ قدرات حكومته على إقناع الريفيين بالعدول عن الاحتجاج، وهو ما كَرَّسَ أزمة ثقة عميقة في علاقة المواطنين بمنجزات أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.
وفي هذا السياق أورد عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن "شعارات السياسيين بشكل عام لم تكن بريئة يوما"، معتبرا أن "شعار "حكومة الإنجازات في صمت" اختيار واع لدى العثماني، إذ يُدْرِكُ جيدا أنه لا يستطيع مجاراة الصخب الكبير الذي كان يُثِيْرُهُ رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران".
وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عُمق الشعار يحمل عدم إتقان الرجل للتواصل، ومحاولته في مقابل ذلك استثمار مداركه المعرفية في الطب النفسي لصالح عالم السياسة، إلا أن المشكل يَكْمُنُ في أن السياسيين المُسيرين للشأن العام عليهم التحدث لإطلاع المواطنين بجديد منجزاتهم".
واسترسل المتحدث بأن "الصمت عن المنجزات يَقْتَضِي مراكمة محصلة كبيرة، يُتْرَكُ لها مجال التحدث عن نفسها؛ أما في حالة الحكومات حديثة النشأة فعليها أن تجمع بين الحديث والإنجاز، وتوضيح العراقيل التي حالت دون التمكن من تحقيق المنجزات، إن هي وجدت".
وزاد صاحب كتاب "الملكية وما يحيط بها في الدستور المغربي" أن "الرئيس التركي أردوغان، ورغم الإنجازات الحكومية الكبيرة التي تحسب له، إلا أنه لا يُفوت أي فرصة سانحة للتذكير بأهمية ما راكمه من أمور، حتى وهو في رئاسة الدولة".
وسجل أن "الملك الراحل الحسن الثاني كان بدوره متقنا لفن تواصل أزمات، ففي عِزِّ السكتة القلبية للمغرب كان يَتَحَدَثُ عن الأموال في البلاد، مشبها إياها بالماء في الوديان".
وختم العلام تصريحه بأن صمت العثماني "غير إيجابي في ظل الاحتجاجات التي تشهدها مدن مغربية"، واصفا إياه بـ"صمت العجز وليس النجاح".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
واش البطالة نقصات
واش تحسنات وضعية التعليم
واش تحسنات خدمات المستشفيات.
هادو هوما المعايير للي كيحكمو بها الناس على الحكومات في العالم
حتى الأمن اسي العثماني
واش الناس ولات كتخاف حتى من السفر.
الناس كتموت بالحجر فالطرقان.
خطابطم متجاوز بكثير وانتم تعتقدون انكم تتوفرون على ملكة دغدغة العواطف
حكومة صماء بكماء عمياء
و بكلمة واحدة لم تأتي الى حد الساعة باي إصلاح في صالح الشعب
حكومة محكومة تتقن كسابقتها تكريس الفساد وإضعاف الفقير وإغناء الغني.
اللهم أرنا في تجار الدين يوما أسودا ولا تبقي فيهم أحدا.
بنكيران كان فيه ضجيج ويتهم المعارضة بالتشويش على الحكومة ...
من بعد 5 سنوات بأن للمغاربة أن حكومة بنكيران استغلت المغاربة أكثر مما نفعاتهم
اصلا أشمن برنامج عند الحكومة باش تخدم عليه ... البرنامج الوحيد اللي هدامة عليه هو تحرير الدرهم ورفع الدعم عن بوطأة والسكر بدون ما يحس المغاربة
الماء يكذب امهر الغطاسين كما يقال :أين هي هذه الانجازات،؟؟ان كانت في دول أخرى فالله اعلم بها اما المغرب فاهم الانجازات هي 100 درهم زيادة للطبقة الشغيلة واقبار الحوار الاجتماعي والسطو على المكتسبات التي ناضل من اجلها الشعب
لكن يحسب لهذه الحكومة محاربة الشعب عوض الفساد وازلامه .تكريس الريع ومظاهره تكريس المحسوبية والزبونية واقبار تكافئ الفرص
إغراق البلد في الديون وتكريس الفوارق الطبقية
أليست هذه منجزات عادلة وهادفة إلى تنمية
اللهم ارزقنا الحياء لأنه شعبة نن الإيمان
الهدرة ديالك هي من طينة يأكلون الغلة ويسبون الملة
او بأكل مع الذيب ويبكي مع السارح.
والتعويضات ولبريمات نعماس اس والسيارات الفارهة و الصفقات.
باختصار
لو بقي اعضاء البيجدي من أصحاب المناصب والمقاعد كما كانوا لصدقناك.
وإلا علاش ما حطيتوش السورات.
يا اخي مدام انا هاد السيد العثماني او الحكومة انتاعو عارفين بلي ما افيدهم والو اوزايدين المعمعة اومتحملين المسؤولية انتاع الناس الي انتاخبوهم،اوهوما على علم امن اقبل بان الامور انتاع المواطن ما غاديش اتكون ابيدهم يعني هاد الناس مونافقوووووون ،اوكا اينود كل مرا فالبرلمان اوكا ايقول لناس هاد الحكومة حكومة الانجازات والناس عارفين بان أكبر حزب متخصص فالحلقة والنفاق هو العدالة والتنمية،
هو من مزق الوطن ودمر المواطن والاصلاح الوحيد الي داروه هاد الكفرة بالله داروه فارواحهم هوما اوابناءهم والموريدين والموريدات انواعها
عند الله الملتقى
اٌلفم المزموم ما يدخله الذباب ،
إربط تصيب ما تْسَيَّبْ،
من منكم يا جيل ( بوكماخ )، لم يتذكرالحمامتان والسلحفاة .
إذا عرفتم هذا ،ستجدون العذر للسيد الوزير .
و زد ، على ذلك ، ليس لديه ما يقول لأن رصيده فارغ ،
اللهم ، إن أراد أن يخرج من دائرة الصمت ، فَلْيُعَدِّد لنا ما لم يُنْجَز أو لم يتحقق،
و في هذه الحال ،سيتكلم دون إنقطاع .
به.هو.الغلاء.وزيادة.في.كل.شيء.
احيانا.جهرا.واحيانا.اخرى(.صيلنسيوه.)
واحيانا(.تفيبرون.)ببعض.القاءات.مع.النقابات.
انثم.اكبر.حكومة.دخلت.عقل.كل.المغاربة.
سكوتا.على.الحق.وانثم.تعلمونا.هادا.جهرا.
ضبابية.في.حكمك.وسكوت.القبور.