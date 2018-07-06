24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3106:1913:3717:1720:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. نقابة فرنسية تكشف ظروف "عبودية حديثة" لعمال فلاحيين مغاربة (5.00)

  2. أحكام ظالمة، مبنية على تهم استعمارية (5.00)

  3. لاعبو منتخب روسيا بعيدون عن "أموال الفيفا" (5.00)

  4. الأمن وانطلاق تيميتار (5.00)

  5. اغتيال معارضي البوليساريو بتندوف يُحرج الجزائر أمام الأمم المتحدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل

شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل

شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل
هسبريس – نورالدين إكجان
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:00

باسْتِغْرَابٍ كبيرٍ يَتَلقى مغاربة الخرجات الدورية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص حكومته المشتغلة في "صمت ودون ضجيج"، في حين تَعُجُ مختلف المدن المغربية باحتجاجات وتَشَكٍّ من الأوضاع، تتقدمها الحسيمة التي تعيش مرارة اعتقال جزء كبير من أبنائها.

كلام العثماني عن الإنجازات دفع المتتبعين إلى إبداء التعجب لها، لعدم ملامستها للواقع المعاش للمواطنين، خصوصا ألا أحد من السياسيين يُفَضِلُ الصمت عما راكمه من منجزات لصالح الشعب، بغرض استثمارها في كل استحقاق انتخابي مقبل.

وشكل صمتُ العثماني مادة دسمة للتعاطي طيلة الأيام الماضية، باسْتِحْضَارِ الجميع لضُعْفِ قدرات حكومته على إقناع الريفيين بالعدول عن الاحتجاج، وهو ما كَرَّسَ أزمة ثقة عميقة في علاقة المواطنين بمنجزات أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.

وفي هذا السياق أورد عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن "شعارات السياسيين بشكل عام لم تكن بريئة يوما"، معتبرا أن "شعار "حكومة الإنجازات في صمت" اختيار واع لدى العثماني، إذ يُدْرِكُ جيدا أنه لا يستطيع مجاراة الصخب الكبير الذي كان يُثِيْرُهُ رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران".

وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عُمق الشعار يحمل عدم إتقان الرجل للتواصل، ومحاولته في مقابل ذلك استثمار مداركه المعرفية في الطب النفسي لصالح عالم السياسة، إلا أن المشكل يَكْمُنُ في أن السياسيين المُسيرين للشأن العام عليهم التحدث لإطلاع المواطنين بجديد منجزاتهم".

واسترسل المتحدث بأن "الصمت عن المنجزات يَقْتَضِي مراكمة محصلة كبيرة، يُتْرَكُ لها مجال التحدث عن نفسها؛ أما في حالة الحكومات حديثة النشأة فعليها أن تجمع بين الحديث والإنجاز، وتوضيح العراقيل التي حالت دون التمكن من تحقيق المنجزات، إن هي وجدت".

وزاد صاحب كتاب "الملكية وما يحيط بها في الدستور المغربي" أن "الرئيس التركي أردوغان، ورغم الإنجازات الحكومية الكبيرة التي تحسب له، إلا أنه لا يُفوت أي فرصة سانحة للتذكير بأهمية ما راكمه من أمور، حتى وهو في رئاسة الدولة".

وسجل أن "الملك الراحل الحسن الثاني كان بدوره متقنا لفن تواصل أزمات، ففي عِزِّ السكتة القلبية للمغرب كان يَتَحَدَثُ عن الأموال في البلاد، مشبها إياها بالماء في الوديان".

وختم العلام تصريحه بأن صمت العثماني "غير إيجابي في ظل الاحتجاجات التي تشهدها مدن مغربية"، واصفا إياه بـ"صمت العجز وليس النجاح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Wislani الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:12
ربما المواطن احس بالصمت لرئيس الحكومة أكثر من الانجاز ..لو كان فعلا هناك انجاز الا ما يعاد تكراره اكثر من مرة حول نفس الانجاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
2 - مراكشي اصيل الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:14
اش من انجازات علاش كتهضروا انا عايش فاوروبا الا سمعت الانجاز تيبان ليك .وبركا ماتكذبوا على الشعب.شفنا غير الصحفيين تيحكموا عليهم والعصا والاحكام القاسية لطلب سبطا ولا جامعة ههههه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
3 - محمد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:14
سؤال بسيط بدون لف ولا دوران؟ علاه العثماني هو لي حاكم المغرب؟ شكون لي كيدشن اي مشروع حتى لو كان صغير جدا؟ شكون فيديه كل السلط يمارسها بحكم مطلق؟. فقط منين كيكون الفشل هو لايتحمله... و نلصقوها للعثماني؟. الحكومة مجرد ديكور لتمرير الدكتاتورية....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
4 - صاغرو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:14
اش من انجاز
واش البطالة نقصات
واش تحسنات وضعية التعليم
واش تحسنات خدمات المستشفيات.
هادو هوما المعايير للي كيحكمو بها الناس على الحكومات في العالم
حتى الأمن اسي العثماني
واش الناس ولات كتخاف حتى من السفر.
الناس كتموت بالحجر فالطرقان.
خطابطم متجاوز بكثير وانتم تعتقدون انكم تتوفرون على ملكة دغدغة العواطف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
5 - FOUAD الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:15
شفنا غير الصمت اما الإنجازات مابانتش لينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
6 - marocki الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:19
هذا السيد هو في الأصل ديما في صمت ! لا أفهم ماذا يفعل و ما أهميته في هذه الدولة. المقاطعة ثم المقاطعة في الانتخابات المقبلة. فكل السياسين سواء و لا أحد قادر يمثل الشعب كل شي كيضرب على راسو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
7 - momo الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:19
مجرد وصول السيد العثماني الى رئاسة الحكومة إنجاز ...ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - fouad الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:22
مجرد حكومة تصريف الأعمال dépannage...لا يمكنها أن تعد بشيء او ان تتواصل و هذا طبيعي بعد فشل سياسي كان الخيار حينها هو dépannage
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
9 - مواطن الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:22
هذه واحدة من اسوأ حكومات عرفها المغرب.
حكومة صماء بكماء عمياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
10 - hari الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:27
الصمت= الضعف لا تتوفر على أدنى شروط السياسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - Mohajir الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:27
سياسة الاحزاب الخشبية تضع الحكومة أمام الفشل وضعف التواصل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - الياءس الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:27
السيد بن كران كان اكبر كارثة في الحكومة اذ ترك مشاكل عويصة امام الحكومة الحالية و التي بدورها أصبحت عاجزة على الاصلاح و ان كان لها غرض في الاصلاح
و بكلمة واحدة لم تأتي الى حد الساعة باي إصلاح في صالح الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - البتول الخال /سوق الخميس الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:28
ليس فقط العثماني و انما هناك صمت رهيب و لا وجود لربان الطائرة كما يقال.. و صارت الخطابات السياسية مجرد صور ترمى في الفايسبوك تمثل مسؤولا هناك و هناك يتبضع في مغازات الموضة او يصافح اناس او بلابس غريب...اين التواصل السياسي و لعب دور الزعيم و القائد الذي يقود شعبه و يذله ماذا يريد فعله و اين وصل و ماذا يفعل مع الاخرين و ما هي خططه الخ...كأننا في بلاد لا قيادة فيه توضح الامور و كأن البلد تحكمه مافيات غريبة من الخلف و كأن القرارات تأتي من امكنة مظلمة و كأن لا احد يتخذ القرار و لا احد مسؤول و الكل يتهرب من وضع الشعب امام الصعوبات و التحديات و الانجازات و المستقبل...اننا استبدلنا غياب الافكار و السياسة بالشكل الفارغ اي ارسال صور تافهة من هذا المطعم او ذاك المتجر...فيما تفيدنا نحن كشعب مثل تلك الصور بل انها تزيد التذمر و الاحساس بغياب الدولة... البلاد يعمها الفساد و مع ذلك لا واحد تمت محامته او اقيل او استقال و كأننا بملائكة لا تخطئ و الحقيقة ان الديكتاتوريات هي من لا تخطئ و اما الديموقراطيات فتعترف بالخطأ و النقص و تجتهد لتجاوز الاخطاء...كأننا ببلد تحكمه المافيا و لا قانون فيه و لا امن حقيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - خولاني الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:32
ربما كان على السيد العثماني أن يعين السيد عبدالاله بنكيران ناطقا رسميا بإسم الحكومة. حتى يرضي ٠الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - محمد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:33
حكومة فاشلة بكل المقاييس. لذلك لا تجد عما تتحدث عنه.
حكومة محكومة تتقن كسابقتها تكريس الفساد وإضعاف الفقير وإغناء الغني.
اللهم أرنا في تجار الدين يوما أسودا ولا تبقي فيهم أحدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - صنطيحة السياسة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:35
مقاطعة المواد اللي دارها المغاربة عراق السياسة والسياسيين عندنا لأنه بعد أكثر من 3 أشهر ما قدروش ينقصو ولو 2 فرانك

بنكيران كان فيه ضجيج ويتهم المعارضة بالتشويش على الحكومة ...

من بعد 5 سنوات بأن للمغاربة أن حكومة بنكيران استغلت المغاربة أكثر مما نفعاتهم

اصلا أشمن برنامج عند الحكومة باش تخدم عليه ... البرنامج الوحيد اللي هدامة عليه هو تحرير الدرهم ورفع الدعم عن بوطأة والسكر بدون ما يحس المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - lopez الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:41
حكومة فاشلة قي كل شيء بما فيه التواصل
الماء يكذب امهر الغطاسين كما يقال :أين هي هذه الانجازات،؟؟ان كانت في دول أخرى فالله اعلم بها اما المغرب فاهم الانجازات هي 100 درهم زيادة للطبقة الشغيلة واقبار الحوار الاجتماعي والسطو على المكتسبات التي ناضل من اجلها الشعب
لكن يحسب لهذه الحكومة محاربة الشعب عوض الفساد وازلامه .تكريس الريع ومظاهره تكريس المحسوبية والزبونية واقبار تكافئ الفرص
إغراق البلد في الديون وتكريس الفوارق الطبقية
أليست هذه منجزات عادلة وهادفة إلى تنمية
اللهم ارزقنا الحياء لأنه شعبة نن الإيمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - مكلخ الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:43
إذا كان الراحل رغم تسلطه ومحاولته الذؤوبة من أجل تنميط المغاربة فأنه كان محاورا جيدا ، فأن خلفه قد لم يعتد مخاطبة شعبه بلغة عربية واضحة وبمنطق مقبول ، كل هذا كرس ثقافة الغموض في المواقف ، فمهمته هي أشبه بما نرى ما يماثلها من طقوس البابا ، تلك المهمة الرسولية التي لا نبخس من شأنها ، ولكنا نريد أن يتم التفاعل مع مشاكل المجتمع لا تجاهلها ، لقد أصبح يبحث عن الشرعية عن طريق هذا البريق الأخاذ الذي تتيحه العلاقات الخارجية ، فهو أشبه بوزير الخارجية الذي يعد الحديث عن ماوقع في جرادة أو الحسيمة من الأمور التافهة !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - مغربي وافتخر الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:44
بصراحة لم أعد افهم ماذا يعني المغاربة بالإنجازات حتى استنتجت انهم هم بأنفسهم لا يعرفون ماذا يريدون سوى الكلام الفارغ والغير المفهوم ولكل واحد كلامه وكلام اي واحد لا يشبه الآخر. عاش من عرف قدره. فالمغرب الحمد لله من الدول التي قدرت أن تحافظ على المكتسبات وتحاول أن تتقدم ولو ببطء (في التءني السلامة وفي العجلة الندامة. مشكلة مغربنا الحقيقية هي شعبها التءه الذي يريد الكثير بدون أن يعمل!!!! فقط البكاء والنواح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
20 - تطبيل فارغ. الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:48
أن يراكم المسؤول الأنجازات كأردوغان ويتحدث عنها فهدا والله حقه ويستحق عليه كل الثناء أما أن يتحدث احدهم عن انجازات وهمية ويرجو الثناء والتقدير فهدا غباء وغبن لايليق بسياسي البلد فالمواطن هو الأول من يشعر بما انجز وما لم ينجز اما الدعايات الفارغة فتهمه وحده وحكومته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
21 - صاغرو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:49
الى صاحب التعليق رقم 3
الهدرة ديالك هي من طينة يأكلون الغلة ويسبون الملة
او بأكل مع الذيب ويبكي مع السارح.
والتعويضات ولبريمات نعماس اس والسيارات الفارهة و الصفقات.
باختصار
لو بقي اعضاء البيجدي من أصحاب المناصب والمقاعد كما كانوا لصدقناك.
وإلا علاش ما حطيتوش السورات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - امدوخ اومقاطع الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:49
جوابا اعلى المسمى محمد صاحب التعليق رقم 3
يا اخي مدام انا هاد السيد العثماني او الحكومة انتاعو عارفين بلي ما افيدهم والو اوزايدين المعمعة اومتحملين المسؤولية انتاع الناس الي انتاخبوهم،اوهوما على علم امن اقبل بان الامور انتاع المواطن ما غاديش اتكون ابيدهم يعني هاد الناس مونافقوووووون ،اوكا اينود كل مرا فالبرلمان اوكا ايقول لناس هاد الحكومة حكومة الانجازات والناس عارفين بان أكبر حزب متخصص فالحلقة والنفاق هو العدالة والتنمية،
هو من مزق الوطن ودمر المواطن والاصلاح الوحيد الي داروه هاد الكفرة بالله داروه فارواحهم هوما اوابناءهم والموريدين والموريدات انواعها
عند الله الملتقى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - RAMO الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:50
الصَّمْتُ مُنْجٍ ؛ إِذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب ،
اٌلفم المزموم ما يدخله الذباب ،
إربط تصيب ما تْسَيَّبْ،
من منكم يا جيل ( بوكماخ )، لم يتذكرالحمامتان والسلحفاة .
إذا عرفتم هذا ،ستجدون العذر للسيد الوزير .
و زد ، على ذلك ، ليس لديه ما يقول لأن رصيده فارغ ،
اللهم ، إن أراد أن يخرج من دائرة الصمت ، فَلْيُعَدِّد لنا ما لم يُنْجَز أو لم يتحقق،
و في هذه الحال ،سيتكلم دون إنقطاع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - مغربي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:59
اليوم عاد بانت بلاست بن كيران الله ايدكرو بالخير (الهضرة والخدمة) قد فمو قد دراعو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
25 - وجدي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:06
بطبيعة الحال لا توجد انجازات وبالتالي الصمت هو الحل مثل المتهم عندما يرى التهم المنسوبة اليه يلتزم الصمت او يحني راسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - مواطن الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:10
لايوجد.لا.انجازا.لاصامتا.ولاجاهارتا.مانحس.
به.هو.الغلاء.وزيادة.في.كل.شيء.
احيانا.جهرا.واحيانا.اخرى(.صيلنسيوه.)
واحيانا(.تفيبرون.)ببعض.القاءات.مع.النقابات.
انثم.اكبر.حكومة.دخلت.عقل.كل.المغاربة.
سكوتا.على.الحق.وانثم.تعلمونا.هادا.جهرا.
ضبابية.في.حكمك.وسكوت.القبور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - سفيان الهولندي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:11
العكس هو الصحيح فهو يقصد بأن لا إنجازات لهذه الحكومة التي يتحكم فيها اللبي الاقتصادي المتطرف الذي فقر الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - مصطفى الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:12
العثماني بحال لعريس كيعشيوه ويلبسوه جلابة ويديرو ليه الحنة في يديه ويجلسوه حدا الروسة ويهزوه فالعمارية ويدورو بيه شويا وينزلوه ويقولو ليه الله يعاون سلا العرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.