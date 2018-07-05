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الرئيسية | مجتمع | كروط: أحكام السجن ضد "معتقلي الريف" مخففة لا تقبل التقييم

كروط: أحكام السجن ضد "معتقلي الريف" مخففة لا تقبل التقييم

كروط: أحكام السجن ضد "معتقلي الريف" مخففة لا تقبل التقييم
هسبريس من الرباط (صور: محمد المجدوبي)
الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:00

في الوقت الذي سادتْ فيه موجة تنديد واسعة بالأحكام الصادرة في حق 53 معتقلا من نشطاء الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة ونواحيها، والذي دام حوالي سنة، وتراوحت مُددها بين سنة واحدة و20 سنة سجنا نافذة، واعتبرها الكثيرون أحكاما قاسية جدا، قال المحامي محمد كروط إن هذه الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء تظل مخففة، مقارنة مع العقوبات التي تنص عليها فصول القانون الجنائي.

وقال المحامي كروط، الذي يوصف بـ"محامي الدولة"، في حوار مع هسبريس، ينشر لاحقا، إن "هذه الأحكام القضائية صادرة باسم جلالة الملك ويُفترض احترامها، ولا يمكن تقييمها؛ لأن الجهة المختصة قانونا للقول بالإدانة أو البراءة وتقدير العقاب هي السلطة القضائية، ونحن نعيش عهد استقلال السلطة القضائية، وفصل السلط يلزمنا باحترام السلطة القضائية، واحترام الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك".

وجوابا عن سؤال حول ما إن كانت الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف قاسية وثقيلة، كما عبر عن ذلك عدد من الهيئات السياسية والمدنية والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال كروط: "ما هو المعيار المعتمد للقول بأن هذه العقوبة قاسية أو مخففة، إذا كان رأيي الشخصي انطباعي أو حتى عاطفي؟ فأنا أتضامن مع المحكوم عليه، سواء في ملف أحداث الحسيمة أو في باقي الملفات، ولكن من الناحية القانونية لا يجب أن ننسى أن هناك ضحايا هم أولى بالتعاطف".

واعتبر المتحدث ذاته أن الآراء التي وصفت الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بالقاسية "رأي غير مؤسس؛ لأن القانون هو الذي يحدد العقوبة.. وإذا قلنا إن عقوبة ما قاسية، فالقسوة من القانون وليس من القضاء؛ لأن القضاء يبني أحكامه وفق فصول القانون الجنائي"، مضيفا "هناك من هو متابع بعقوبات تصل إلى المؤبد والإعدام، وحُكم عليهم بعشرين سنة. العقوبة هنا إذن مخففة وليست قاسية، بالنظر إلى القانون".

وردا على سؤال حول ما إن كان يَعتبر الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف "عادلة"، أجاب كروط: "لست أنا من يقول هذا، بل القانون هو الذي يقول إن الأحكام كانت عادلة. وبالنظر إلى ما تنص عليه فصول القانون الجنائي فإن القاضي متّع المتهمين بظروف التخفيف. وهذا ليس رأيي الشخصي، بل رأي القانون، الذي يجب على الجميع أن يمتثل له".

وفي مقابل الآراء القائلة بأن أعمال العنف التي اندلعت في الحسيمة، وانتهت باعتقال مئات النشطاء من قادة حراك الريف، جاءت كرد فعل من المتظاهرين على العنف الذي مارسته قوات الأمن في حقهم، قال كروط إن "الحسيمة شهدت 143 مظاهرة، ولم تتدخل قوات الأمن، ولم تمنع منها السلطات سوى ثلاث مظاهرات، وبالقانون".

وأضاف: "لما تضرم النار في عمارة، ويضطر رجال الأمن إلى الهروب، ويغلق المتظاهرون الطريق حتى لا تصل سيارات الإسعاف والمطافئ، وحين تُضرم النار في سيارات الشرطة، وتعتدي على رجال الأمن... يقال إن مطالب المحتجين اجتماعية، فهل هذا يبرر إضرام النار؟ وهل هذا يبرر الاعتداء على رجال القوات العمومية؟ إذا كان لك مطلب سلمي فليس لك مبرر لارتكاب الجرائم، والقانون في كل الدول يقول الدافع إلى ارتكاب الجريمة لا يبررها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حداش الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:12
عندك الحق ،شتان بين الفعل و القول ،اللي حل فمو وهدر فالمعقول وطلب بأبسط الحقوق المشروعة يتحاكم بأقصى العقوبة .واللي غير مد يدو وخدا شي بركة (ملايين إن لم يجد الملايير ) من المال العام هدا خصو يترقى لأعلى المناصب زائد وسام من درجة شجاع !!!!....آفهم تصطى
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6
2 - شيماء الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:13
المغاربة عاطفيين وقلبهم حنين ودغيا كينساو..... الاحكام كانت في مستوى الجرائم بل تتميز بالتخفيف وكل من قال العكس فهو واه.
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-6
3 - salmane الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:17
تحليل منطقي وواقعي..بعض الاحتجاجات لم تكن سلمية والدليل الاصابات البشرية والخسائر المادية الجسيمة
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-1
4 - التعقل الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:18
خرجت جماهير شعبية للمطالبة ببعض الحقوق البسيطة في العيش الكريم كالتطبيب والشغل ومحاسبة المسؤولين ، فلم تجد الدولة من وسيلة لمواجهة مطالب هؤلاء المحتجين في جرادة وزاكورة وطاطا والحسيمة ... سوى رمي الشباب والقاصرين في السجون ومحاكمتهم بقضايا وتهم ما كانت لتكون لو ان البلد ضمن لمواطنيه حقوقهم وما كان لهؤلاء الناس ان يخرجوا ويطالبوا بهذه الحقوق البسيطة .
ولما خرجت احزاب يسارية تطالب بالعفو لامتصاص هذا الاحتقان وبناء جو جديد من الثقة وبالتالي فتح الفرصة نحو بناء جديد مبني على الحقوق والديمقراطية ، وهي فرصة ثمينة على الدولة ان تستغلها بدل ان يكبر الاحتقان ويضيع الاستقرار وحينها لن يكون بمقدور احد فعل شيء ، يفضل البعض صب الزيت على النار، نحتاج الى كثير من التعقل وليس التهور ، فهل للمغرب من عقلاء
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5
5 - المغرب قبل كل شيء الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:19
كلام جد معقول اذا حكمنا العاطفة فهي أحكام قاسية ولكن قانونيا وهذا بيت القصيد وما لا يعيه كثير من المغاربة أو بعضهم بأن القانون طبق لأن هناك تهما مست بالسيادة والأمن الداخلي المغربي.
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6 - كاره الخزن الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:20
عندي سؤال واحد لهذا المحامي .لماذا لم تتم ادانة دنيال مغتصب الأطفال ولو بسنة واحدة سجنا نافذا؟ الم يغتصب ستين طفلا ؟؟؟؟
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7 - ولد حميدو الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:21
لو كانت فيديوهات أصحاب الحراك مسجلة لقلنا بأنها مفبركة و لكن كانت بالمباشر فيها تحريض و المس برموز الدولة و المطالبة بطرد المستعمر العروبي و لو بالأسلحة دون أن نعتمد على موقعة المسجد
نعم للاحتجاج المنظم
لا لمحاولات إضعاف الدولة مهما اختلفنا معها لأن دلك سيؤدي للفوضى فحتى سوريا كانت فيها احتجاجات سلمية و لكن بعدها انقلبت الأمور
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8 - متابع الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:22
" باحترام السلطة القضائية، واحترام الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك" كلام جميل حين نتحدث عن الريف، أما عليوة المحكوم بالسجن فتم اخراجه منه في واضحة النهار و لم يعد أبدا....
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9 - Ahmed الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:23
Au moins je vois des hommes qui connaissent la loi disant la vérité. effectivement, compte tenu de ce qui a été fait par ces gens, le jugement était allégé car certains tel que leur ,soit disant leader, mérite beaucoup plus que 20 ans car l’enjeu de tout un pays était important. il est strictement interdit de toucher à certains principes par n'importe qui et celui qui en touche doit être sévèrement puni. Je ne comprends pas pourquoi les marocains insistent toujours sur le fait que la aloi doit être appliquée et quand elle est appliquée ils commencent à pleurer. Ce qui est vraiment malheureux, les marocains commencent à lier le jugement par la richesse, çàd tout riche doit être sévèrement puni pour n'importe quoi alors que quelqu'un qui n'est pas riche ne doit pas être puni tel qu'il soit ses faits... Bizarre nous les marocains
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10 - أحكام مخففة الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:23
انها أحكام جد مخففة عن من تسبب في طحن محسن فكري، والوزير المسؤول عن الصيد البحري ما زال حرا طليقا، الأحكام جد مخففة على مختلسي صندوق التقاعد والأموال العامة، يمكن أن نقول أن ليست هناك أي متابعات في من يهرب الذهب المرصع بالفضة ولا من يهرب الأموال إلى بنما وسويسرا والعقارات في بلدان أجنبية مثل برازيل واليونان وفرنسا والولايات المتحدة وفي مناطق أخرى لا يعلمها إلا الله. لأن القانون وضع عل البعض دون الآخر
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11 - غريب الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:25
اليوم الاحكام صادرة بإسم جلالة الملك، وغدا ستكون بٱسم الله جل جلاله
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12 - مواطن2 الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:25
قوم يعيشون على الفوضى ويشجعونها ولا يبالون بغيرهم....احداث الحسيمة موثقة بالصوت والصورة ولا تحتاج الى دليل .....الاعتداء وقع....والضحايا من الطرفين امر وقع .....والاحكام بنيت على اثباتات....وراي المواطن في الاحكام لا يتسم بالموضوعية ....وهياة المحكمة ليست لها اية مصلحة في اصدار احكام لا تستند على اثباتات لان المحاكمة جرت تحت انظار هيئات واشخاص من كل بقاع العالم...ومن يقول بانها كانت قاسية ربما اهمل الجانب القانوني واعتمد على العاطفة.....وهذا امر مرفوض اذا كنا نامل ان تكو ن ديموقراطية في بلادنا....ويجب القول بان سلطة القانون يجب ان تبقى هي الاسمى.ولا زالت هناك مراحل اخرى ربما تتوج بعفو بشروط منها عدم المساس باستقرار البلاد وسلامتها واحترام المقدسات ومنها النظام الملكي الدستوري الذي يضمن الامن والاستقرار.وهذا اهم شيء يجب مراعاته واحترامه.والذي يتجلى في شخص الملك محمد السادس حفظه الله.
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13 - مواطن الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:27
من طبيعة الحال فالاحكام مخففة اذا اخذنا بعين الاعتبار حجم التهم الملفقة. الضلم ضلمات يوم القيامة يا ضالمي الشعب...
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