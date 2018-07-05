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الرئيسية | مجتمع | شخصيات مغربية تدعو إلى تعليق مقاطعة الحليب لمدة 10 أسابيع

شخصيات مغربية تدعو إلى تعليق مقاطعة الحليب لمدة 10 أسابيع

شخصيات مغربية تدعو إلى تعليق مقاطعة الحليب لمدة 10 أسابيع
هسبريس من الرباط
الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:00

دعا مجموعة من الفاعلين المغاربة إلى "تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من السبت 7 يوليوز وتنتهي يوم الجمعة 14 شتنبر 2018"، من أجل " ضمان نتائج المقاطعة والمحافظة على نجاعتها وحماية فعاليتها في الحاضر والمستقبل".

جاء ذلك في وثيقة مُعمّمة وقعتها 42 شخصية مغربية، من مختلف المشارب والمهن والتخصصات، حيث دعا الموقعون على الوثيقة السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات أيضا "إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب مع مطالب المقاطعة".

وتتمثل المطالب التي أوردتها الوثيقة ذاتها في تخفيض الأسعار، وفتح أبواب المنافسة الحرة بين المنتجات والخدمات، وسن القوانين الكفيلة بالمحاربة الفعلية للتلاعب بالأسعار، وتفعيل المؤسسات والسلط الموكول إليها حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار.

واعتبر موقعو الوثيقة أن المغاربة أكدوا بالملموس، طيلة أسابيع المقاطعة، "أنها سلاح فعال ووسيلة ناجعة لإسماع صوت الشعب وتوحيد موقف المستهلكين ضد جبروت رأس المال الذي لا يبالي لا بالقوانين ولا بالمحيط الاجتماعي الذي يعمل فيه".

الوثيقة ذاتها أوردت ما تعهد به الرئيس المدير العام للشركة المعنية بالمقاطعة خلال زيارته للمغرب من مراجعةٍ لثمن الحليب المبستر واستعداد الشركة لبيعه بثمن تكلفته دون ربح، وكذا الالتزام بالشفافية المطلقة أمام المستهلكين فيما يتعلق بتركيبة أثمان منتجات الشركة والجودة، بالإضافة إلى الالتزام بالتعاون مع المستهلكين المغاربة في إبداع نموذج جديد لتحديد أثمان منتجات الشركة يكونون فيه شركاء في القرار.

ولم يفت موقعو الوثيقة التأكيد على تمسكهم بالمقاطعة كسلاح يستعمل "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، مؤكدين على أنه من الواجب "المحافظة على فعاليتها وتقوية ثقة المواطنين والمواطنات في نجاعتها".

وختمت الوثيقة بأنه، حسب ما يظهر خلال مدة التعليق، "يبقى القرار بيد المغاربة الذين قدموا، طيلة أزيد من شهرين ونصف، ولا يزالون، درسا بليغا في الاحتجاج الحضاري.. فإما سيكون هناك تجاوب فعلي وملموس، وإما سيكون على المقاطعين استئناف مقاطعة المادة بنفس جديد وشكل جديد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مجلس المنافسة الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:26
لماذا لا يتم تفعيل مجلس المنافسة أولا؟ المشكل يجب أن يحل من الجذور
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15
2 - Ismail الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:32
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

المرجو ترك الامور تسير على ما عليه، كافة الشعب هي التي تقرر، المغاربة ليسو باطفال.... المقاطعة اصبحت نمط الحياه وليست اختيار موقت....un mode de vie
عطلة سعيدة للجميع
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25
3 - مقاطع رافض الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:32
هههههههه ضحكتوني والله. شر البلية ما يضحك
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21
4 - jawad الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:35
Ces pérsonalités ne représentent plus les marocains ,où etaient - ils ?
Ceux qui ont décisé de luter contre central ce sont les braves citoyens marocains .
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11
5 - ingenieur nucleaire militaire الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:37
من أنتم حتى تقولون لنا ماذا نفعل ؟ المقاطعة هي قرار من الشعب وستنتهي عندما تنخفض الأسعار أما هؤلال يريدون فقط الركوب على مكتسبات المقاطعين أو مدوعين لإفشال المقاطعة. ولاتهمنا مهنكم أو أسمائكم
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24
6 - مقاطع الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:37
40 مليون مغربي وقعوا على وثيقة عنوانها الإصلاح أولا ثم بعد ذالك نوقف المقاطعة...سااااهلة....!!!؟؟؟
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23
7 - مصطفى الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:39
أظن ان هذا ليس الا التفاف حول الحقوق . أين كان هؤلاء الشخصيات حينما كان أبناء الشعب يجرجرون الى المحاكم ويرمون في غياهب السجون ، هؤلاء لا يمثلوننا بتاتا هؤلاء وسيلة لتكسير تحدي المواطن ليس الا بطريقة يظنون انها ذكية في حين أراها طريقة بليدة للالتفاف حول الحقوق المدنية , لقد التفوا حول حقوقنا في أوج عز حركة فبراير المجيدة واستعملوا البهتان والكذب ولَم يفهموا ان حبل الكذب قصير وان ذاكرة الشعب لم تعد قصيرة كما كانت
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15
8 - بشرط تخفيض الثمن الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:40
كفى من المزايدات و الاستفزازات و المتاجرة بمعاناة هذا الشعب الأبي الحضاري السلمي المبدع،الذي كان واضحا منذ البداية مع هذه الشركات معبرا ببساطة عن تدمره من غلاء القدرة الشرائية.إذن، فمن يريد الخياطة بخيط أبيض، فليتخابر مع الشركات و الدولة لإيجاد حل يرضي الجميع،لأن الكرة اليوم في يد الدولة و هي الكفيلة بمعالجة الوضع بالحوار و الإنصات و التواصل و التوافق، خدمة للوطن و الشعب،و الكف من سياسة التعنت و لي الدراع التي قد تعدم الثقة بين الشعب و الدولة و تزيد من حدة الاحتقان الحاصل في أرض الوطن،شعب ضريف يريد نوايا صادقة في الإصلاح و التغيير و الرفاه فاعطوه حقه من فضلكم إن كنتم مخلصين لله و للوطن و للشعب و الملك.لا نريد سمسرة من أحد نريد تخفيضا يسيرا في الثمن.مقاطعوووووووووووووووووووووو.
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12
9 - TAYEB الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:41
نعم اضم صوتي لهم لان هناك عائلات تعيش وراء هذا . كفا للمقاطعة. اجل لمقاطعة مازيراتي و جاكوار لان البلد يستوردها بالعملة الصعبة دون تركيب محلي
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-19
10 - يا ما القمر على البال الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:43
قول للحقوقيين المعنيين شكرا ، لقد نلتم أجركم قبل الشروع في العمل .
أحصوا التعاليق والأحكام عليها ، و إستنتجوا.
أهدي هذه الأغنية ( للمطربة فايزة أحمد ) ،
إلى هسبريس وجميع قرائها ،المقاطعين و المحافظين،
و إلى كافة الشعب ، وذلك بمناسبة الفوز الساحق
والعظيم للمقاطعة ، فمزيدا من هذه الإنتصارات .
يا مّا لْقَمَر عَلْبالْ ، نوَّر قَناديلُه .
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10
11 - اعليلوش الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:44
وانتوما علامن كظحكو.واش علينا او على ريوسكم؟شكون ضامن هاذ سنطرال غادي تنفص من الثمن انتوما؟مفهمتش هاذ المبادرة مين جبتوها؟؟؟؟مقاطع حتى يتقطع عليا الاكسجين..
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11
12 - مغربي أمريكي الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:46
انا مع شراء المنتوج الوطني و بالزايد كما نقول بالدارحة لمغربية و أقاطع كل المنتجات الجزائرية و الإسبانية و كل منتجات اي دولة تمس الوحدة الترابية للمغرب او تدعم المرتزقة او تحتل ارضا مغريية.واعلق بالسلب على منتجاتهم رغم اني لم اشتريها أبدا. من جهتي الحرب الاقتصادية كفيلة بهزمهم.الصحراء مغربية و جميعا من أجل استرجاع الصحراء الشرقية و سبتة و مليلية و جزر الخالدات و عودة موريطانيا للوطن الأم. والسلام.
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-6
13 - Fatima-Ezzahra الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:55
من هؤلاء ؟؟ فالشعب المغربي لا يمتله احد من قريب او من بعيد ليتحدت باسمه فمطالب الشعب باينة وبسيطة الى وهي تخفيض الثمن والجودة والسلام
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3
14 - محمد الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:58
لا تتعب انفسكم هدف المقاطعة افلاس المؤسسات الاقتصادية الفاعلة بالبلاد فحقد فئة من المقاطعين العاطلين هو حقد نفسي انتقامي من الدولة ومؤسستها اما المقاطعة في الأصل هي على كماليات لا يستهلكها الفقير فالمغرب.
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-2
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