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الرئيسية | مجتمع | زيادة التعويضات العائلية سنة 2019 .. النقابات تحذّر والحكومة توضّح

زيادة التعويضات العائلية سنة 2019 .. النقابات تحذّر والحكومة توضّح

زيادة التعويضات العائلية سنة 2019 .. النقابات تحذّر والحكومة توضّح
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:00

في خطوة أحادية الجانب، بعد توقف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يبدو أن حكومة العثماني لن تنتظر كثيراً إبرام اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين للشروع في تفعيل جزء من الملف المطلبي؛ إذ أعلنت أنها ستقوم بالزيادة في التعويضات العائلية رغم عدم حصول توافق مع النقابات.

وسبق للحكومة أن وافقت على الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم. وكان مقررا الشروع في تنفيذ ذلك قبل اليوم، غير أن الحكومة أجلت مسطرة التنفيذ بسبب رفض ممثلي المركزيات النقابية لهذا العرض.

وأكدت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، الوزير مصطفى الخلفي، أنها "قد تجد نفسها مضطرة لتنفيذ ما التزمنا به دون الوصول إلى اتفاق مع النقابات؛ وذلك في سبيل إنصاف المواطنين"، كاشفاً أن "الحكومة ستدمج رفع التعويضات العائلية الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019".

المسؤول ذاته أكد أن "الحكومة كانت جاهزة ومعبأة خلال جولة الحوار الاجتماعي الماضية بتخصيصها لـ 6 ملايير درهم ونصف المليار، لكننا لم نصل إلى اتفاق"، مورداً أن 400 ألف موظف سيستفيدون من رفع قيمة التعويضات المالية، بتكلفة مالية تصل إلى مليار درهم.

وتضمن العرض الحكومي، الذي رفضته النقابات، زيادة في دخل موظفي القطاع العام قدرت تكلفتها السنوية بما يربو عن 6.4 مليارات درهم، تهم زيادة 300 درهم شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية.

محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قال إن باب الحوار مع النقابات ما يزال مفتوحاً، لافتاً إلى أن "اللقاء الأخير طرحت فيه عدد من النقاط الجديدة التي تتم تدارسها على مستوى رئاسة الحكومة".

وبرر وزير التشغيل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تراجع الحكومة عن تفعيل وعودها لعموم الموظفين والأجراء، بتأجيل ذلك إلى جولة جديدة من الحوار مرتقبة في فاتح شتنبر المقبل، بالقول: "هناك نقابات قالت إن الوقت غير مناسب اليوم، وطالبت بتأجيل الأمر إلى حين تعميق النقاش".

وبحسب معطيات الوزير فإن الحسم في التعويضات العائلية بالنسبة لموظفي القطاع العام بيد الدولة، أما القطاع الخاص فيجب انتظار انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المرتقب خلال الشهر الجاري، قصد اتخاذ القرار النهائي من مسألة التفعيل الأحادي.

وشدد يتيم، بدوره، على أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة إلى تفعيل عدد من الوعود التي قدمتها في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع النقابات، مشيرا إلى أنه "في سنة 2016 كان هناك عرض حكومي مماثل لكنه ضاع بسبب عدم وقوع اتفاق بخصوصه".

وكشف المسؤول ذاته، في تصريحه لهسبريس، أن رئيس الحكومة أبلغ النقابات في اجتماع قبل أيام أن "الدولة قررت أن تتحمل الاقتطاع الأخير الذي فرض على الموظفين في 2018 بسبب إصلاح أنظمة التقاعد، وهي الاقتطاعات التي تتراوح ما بين 150 و300 درهم".

ويرى وزير الشغل أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يركز فقط على مسألة الزيادة في أجور الموظفين والعمال، بل يجب أن ينصب أيضاً على قضايا هامة تخص القانون التنظيمي للإضراب، وقانون التعاضد والحريات النقابية، والاتفاقيات الجماعية، بالإضافة إلى إصلاح نظام الوظيفة العمومية.

في الجهة المقابلة حذر يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من خطورة تجزئة الملف المطلبي عبر شروع الحكومة في تفعيل الزيارة في التعويضات العائلية دون اتفاق مسبق مع المركزيات النقابية.

وقال القيادي النقابي نفسه في تصريح لهسبريس: "مطالب النقابات ظلت معلقة منذ 2012 إلى 2018، واليوم علينا انتظار تفعيل أول إجراء في 2019"، معتبرا الخطوة "مجرد محاولة التفاف على مطالب الشغيلة التي طال انتظارها، والتي قد تدفع إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي في فترة تتسم بغليان الشارع"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - الزيادة الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:21
فضحتونا بزيادة 3,33 درهم في اليوم مع العلم ان هناك موظفين لم يرزقهم الله أطفالا.الحكومة الملتحية ذكية ذكاء الشياطين تقترح الزيادة في التعويضات العائلية وليس في الراتب الاساسي لان التعويضات لاتشمل الجميع وليست مستمرة اذ تتوقف بمجرد وصول الطفل سن الرشد .مسرحية شد الحبل بين الحكومة والنقابات ألفناها ننتظر فقط المخرج ليعطينا الفصل النهائي .
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83
2 - متابع الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:22
سبحان الله ما بعرفوا يتحاورو مع نقابات ما يعرفو يتحاورو مع باترونا ما يعرفو يتحاورو مع المواطن ما يعرفو يتحاورو مع صحافيين ما يعرفوا يجيبو مستثمرين . شنو كايعرفو يديرو . الله اعلم . اللي عندو شي جواب يهاتو
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76
3 - مقاطع الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:23
النقابات انتهت صلاحيتها و الحكومة المفروضة على الشعب لا ثقة فيها.
و جاء دور حملة " المقاطعة ثقافة شعب " المباركة.
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62
4 - قلال النية الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:27
خااص الدولة دير ضريبة على الولادة .. تاتلقى وحدة ناعسة فالزنقة تتطلب و مدورة بيها 5 6 دراري ... أ لالا فين غادة بهاد الحالة ؟ نتي حاصلة و تزيدي تولدي تعدبيهم معاك حينت طامعة في 100 درهم على كل راس !
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-13
5 - marocain libre الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:27
زيدو فمنحة الولادة و طمعو الناس بديك 100 درهم باش تشجعوهم ايزيدو اغرقو الدنيا بالاولاد وتزيد تطيح القيمة ديال بنادم واليد العاملة تولي فابور ليكم ولهاداك البنك الدولي لي كايفتي عليكم شنو تديرو وشنو ماتديروش
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26
6 - عبدالحق الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:28
الحمد لله. أي حكومة هذه التي لا تراعي حق للمواطن الذي صوت عليها ليست لها برامج واضحة وليست لها كفاءة لمعالجة الملفات الشائكة مثل التقاعد والبطالة والزيادة في الأسعار وعدم قدرتها على محاربة أصحاب شركات توزيع البترول وحل مشكل لاسمير ومحاربة الفساد والمفسدين إذن نستنتج بأن هذه الأحزاب المشكلة للحكومة عاجزة وغير مؤهلة لتسيير شؤون الدولة في كل المجالات. على المواطن الذي يريد الخير لهذا البلد أن يفكر مليا عند صناديق الاقتراع ويجب علينا أن نجرب مقاطعون لبعض الأحزاب كذلك
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19
7 - Abou majd الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:29
مشكل ضعف الاجور بالمغرب هو الافة التي تعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي والكل مجمع على ذلك الا الطغمة المتنفذة الانانية المستفيدة من الوضع ربما هؤلاء لا يهمهم مستفبل هذه الامة بتاتا الله يلطف الامور تسير من سيء الى اسوا رغم محاولات ومبادرات الملك لوفق النزبف الثورة لا زالت تتجه نحو مزيد من التركيز ويجتهدون في التدليس وتحريف التوجيهات لاستمرار في الامر
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14
8 - Adam الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:31
استراتيجية ابليسية تلك التي تحاول حكومة الندالة والتعمية تمريرها. للأسباب التالية ..فالحكومة الماكرة تعرف أن معدل الخصوبة الكلية قد تراجعت لدى أغلب الأسر المغربية لعدة صعوبات
التركيز على السلالم من 9الى 10في الزيادة تعرف الحكومة انها لن تكلفها كثيرا لاعتبارات تقنية
اقصاء السلم 11وخارج السلم فيه اجحاف. خاصة بالنسبة للأسر التي ينشط فيها رب الأسرة لوحدة ..وهو تفقير ممنهج لهده الشريحة ادااعتبرنا أن أبناءها مقصية من المنح الدراسية والأسواق والاطعام الجامعي
والسؤال هو ما هده النظرة العرجاء انسي ام تناسى يتيم الوزير أيام كان نقابي متشدق يستاسد على عباس الفاسي باضراباته المتكررة والمبالغ فيها
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29
9 - nourdine الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:32
أتمنى أن تقوم الحكومة بتنفيذ ما تراه مناسبا للشغيلة. لأن هؤلاء الممثلون للطبقة الشغيلة لم يشبعوا أبدا ولم ولن تكون يوما في صالح الطبقة التي تعاني من الهشاشة. لماذا لن نأخذ ما هو موجود و نتمم النضال للحصول على الباقي. واش المسؤولين قاضين حاجة وحنا نبقاو تابعينهم. رآه مكاين لا ممثثل للشغيلة ولا هم يحزنون. شوفو المشكل الأقدمية عند الأبناك واش عمر شي délégué syndicaleتكلم علىه؟
لماذا؟ لأنهم كانوا واكلين مزيان من المرميطة.
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-6
10 - صام و فطر على بصلة الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:33
بعد سبع سنوات عجاف منذ تولي الملتحين المناحيس رئاسة الحكومة لم يتم سوى الإقتطاع من الأجور و بعد كل هذا الوقت يريدون زيادة 100 درهم كتعويض عائلي عن الطفل و 300 درهم و ليس لكل العمال هل هذا عرض و مجزئة على سنوات لن نقبل بهذا حتى من باب الصدقة
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20
11 - محمدي الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:33
الحكومة قهرت الفقير والموظف بزيادات متتالية في الأسعار ،فهل 100درهم هي التي ستخلص الموظف من معاناته المريرة في مواجهة تكاليف الحياة.ما أحوجنا إلى عدالة إجتماعية حقيقية تنصف المقهورين و المحرومين في بلدنا.
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17
12 - باحث عن الحقيقة الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:34
هذه الحكومة اما انك معها او انك ضدها ، انها حكومة فاشلة لا تؤمن بالرأي الآخر ، وكثير هي الاجراءات التي نفذتها دون حصول اتفاق او توافق بينها وبين الاطراف الاخرى . فمثلا مسلك التربية الذي طرحته الحكومة عبر خالد الصمدي تم رفضه واصدار بيانات استنكارية لما يرام بالجامعة المغربية ، ومع ذلك وفي تجاهل صارخ ضربت الحكومة كل البيانات النقابية والجهوية والمحلية ومحاضر رفض الشعب بجميع الكليات واعلنت انطلاق المسلك 2019 . فعن اية حكومة تتكلمون. اننا ازاء حمية عسكرية تصدر المراسيم وتنفذ بعيدا عن رضى وتوافق مكونات المجتمع المدني
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13
13 - نبيل الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:35
400 لي كشتاغلوا في القطاع العام بنادم او بقيت المغاربة لي كدفعوا الضرائيب ليهم القدر
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0
14 - عبد الله الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:36
مسلسل الإستخفاف و الإحتقار و الإبتزاز مستمر...
لا فائدة من طرح مثل هذه المواضيع التافهة
زيادة 300ده على مدى ثلاث سنوات!!!!!؟؟؟؟؟
يا فارج الهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا....
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9
15 - RAMO الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:37
لا حول ولا قوة الا بالله ، لقد سئمنا من هذه
التفاهات ، لا تخبرونا بما أنتم مقبلين عليه ،
لم يسألكم أي أحد ، إفعلوا ما شئتم .
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8
16 - عازب ملك الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:37
هاذ المغاربة ما يقد عليهم غير الله سبحانه و تعالى .
اقتطعوا من أجور الموظفين باش إصلحوا التقاعد , و هادوك الفلوس لي اقتطعوا ليهم غادي يزيدوهوم في التعويضات العائلية .
قاموا بخوصصة التعليم و تحرير السوق والزيادة في المحروقات .. و هادوك العائدات لي ربحوا أكثر من 200 مليار . غادي يهزوا منها 6.4 مليار إعطيوه زيادة في الأجور بزيادة 300 درهم ( خلصوا بها الترونسبور لوليداتكوم , أو زيدوها مازوط )
و هذا هو الخوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار .
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8
17 - يوسف 01 الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:39
النقابات والحكومة وجهان لعملة واحدة كلهم يدعي انه يدافع عن الموظف والمواطن لكن كل منهم يدافع عن مصالح فنقابات المرايقية لا تمثلنا فجل رؤساءها متقاعدون ويقتاتون من النقابة المرجو اخراج قانون النقابات الى الوجود
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7
18 - أستاذ العالم القروي الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:40
اللهم ان هذا لمنكر الشعب واصلا فيه العظم الطبقة المتوسطة ولات فقيرة بسبب الديون المتراكمة والله العظيم إلا كل ليلة كنكول نتاحر حسن حينت عييت من كول لمراتي معنديش او وليداتي معنديش...او نتوما كتفلاو علينا راه عيب او عار واش حنا مشي خوت. ...العيد جاي او الدخول المدرسي...
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10
19 - سعد الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:42
علبة واحدة من الحليب85 درهم كافية لاسبوع والزيادة100 درهم في الشهر فليحللولنا خبراء الاقتصاد هذه المعادلة؟؟؟؟؟
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5
20 - Wislani الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:43
الحكومة دائما تقول*باب الحوار لازال مفتوحا*وعندما تدخل النقابات من الباب تجده *ضيقا*لايسع مكانه حتى لكرسي واحد من اجل التشاور والحوار ..حلل وناقش ؟؟؟
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7
21 - yassine الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:44
les prevelevemnts sont rapides et effectifs,les indemnites sont reportes .Cela veut dire que le soit disant-gouvernement est incapable de quoi que ce soit
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2
22 - موظف الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:47
في الوقت الذي سمعنا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قرر :
الرفع من راتب كل موظف ولد له مولود جديد
بنسبة10%.
كل موظف له 5 ابناء تمنحه الدولة شقة و 20000.ليرة تركية.
في نفس الوقت سمعنا ان حكومتنا الموقرة ستخطو وبصفة احادية الجانب خطوة جبارة لصالح الموظفين تتمثل في الرفع من قيمة التعويضات العائلية بماءة 100 درهم كاملة وذلك ابتداء من حلول عام 2019 .
100 درهم لن تكون كافية حتى ليوم واحد لهذا المولود الشقي في هذا البلاد السعيد
وبما ان حكومتنا هي حكومة "سوف" فلماذا لا تأجل هذه الزيادة الى 2029 او 2039 لان 2019 تاريخ قريب جدا .
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7
23 - موظف مقهور الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:47
وتضمن العرض الحكومي، الذي رفضته النقابات، زيادة في دخل موظفي القطاع العام قدرت تكلفتها السنوية بما يربو عن 6.4 مليارات درهم، تهم زيادة 300 درهم شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية.
هل هذا الفتات 300 درهم في 3 سنوات تعتبر زيادة، على من تضحكون، ستحاسبون على افعالكم المسيئة للطبقة العاملة اجلا ام عاجلا، و ستندمون على هذه القرارات، بالله عليكم اتقوا الله في العباد.
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6
24 - كاتب الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:48
اظن انه من العبث القبول بمقترحاتكم ادا بقي الحال على سبيله فلابد من اخذ تدبير صارمة اضراب لمدة اسبوع على القل ليشل جميع المصالح وجميع النقابات عليها الامتثال لاراء العمال والموظفون تم حداري من الانزلاق وراء............. سياسة فرق تسد
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3
25 - KDOB الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:50
إن القرار الحكومي قرار جائر ولا يلبي حاجيات الموظفين، أما النقابات التي تزعمون الإتفاق معا هي الآن تكاد منعدمة ولا وجود لها في الواقع كل مافي الأمر وجود أشخاص يدعون تمثيل الموظفين يستفدون من الريع النقابي في الهيئات الإستشارية مثل مجلس المستشارين والصندون الوطني للتقاعد والمجلس الاعلى للتعيم وقس على ذلك من المجالس الإستشارية ويتقاضون مقابل صمتهم من تعويضات خيالية، أما الموظفون انخرطون في تنظيمات مهنية كرست الفوارق الطبقية الوظيفية ما بين المهندسين المستفدين من اتفاق 11 ابريل وهمشت المتصرفين والتقنيين بدعوى أنهم يتطلبون حصيصا ماليا كبيرا ويرهقون كاهل ميزانية الدولة
الحل الآن ليس بيد الحكومة الحل بيد الموظفين بحيث أن وزير الوظيفة وكما وعدنا مبديع نفس الوعد وعدنا به بن عبد القادر وهو الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية الذي يتبججون به إلى اليوم وجوابنا نحن هو أن الإصلاح مجرد مسرحية للضحك على الموظفين استعدوا للإضراب يوم 18-19 يوليوز المتعلق بالمنتصرفين
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6
26 - البشير الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:51
ما بغيناش زيادات التعوضات بغينا زيادة الاجور والتشغيل ونقص الاسعار والعيش الكريم والتنمية البشرية ومخاربة الفساد واحتكار التروة والفاسدين يردو الاموال الي نهبو والتوزيع العادل للتروة وما تبقاش تخسر الفلوس فافريقيا وغزة وعلى المغنيين والاجانب وباراكا من تنظيم المهرجانات اما زيادة التعويضات العائلية ستجعل الامر يزداد سوؤا حيت ستتخده بعض العائلات الفقيرة مصدرا للدخل على قلته حيت ستقوم بانجاب عدد كبير من الابناء للحصول على التعوضات ولد ورمي للزنقة
مقاطعون
زيرو مهرجان
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7
27 - الكرزامي الدشيرة الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:53
اتعجب احيانا من هذه النقابات وكانها وصية على المواطنبن...فماذا يعني مثلا انها ترفض من اجل الرفض ً،كاينين مساكين دايزة فيهم 10دراهم..والنقابات ترفض 100 درهم و 1000 درهم..وانا اتحدث كما يقول المثل الدارجي اللهم العمش ولا العمى...وباركا من المزايدات الخاوية ولي الدراع حيث يبقى المواطن البسيط هو الذي يؤدي الثمن ..اما النقابات والحكومة فكله تمثيل في تمثيل
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0
28 - مقهور من بلاد العجاءب الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:56
وكلنا اعليكم الله ،كي الحكومة ،كي النقبات،
احتقرتو هاد الشعب اونكلتو بيه اوشوهتوه اعلى ابصط الحقوق انتاعو،
نطلبوا من الله عز وجل ان يتولاكم انه على كل شيء قدير
هادي سبع سنوات عجاف في ضل اكبر حكومة احتقار للمواطن، اوباغين اتزيدو عاد تستناو 2019 ،
لن نسامحكم يا حكومة الدل والعار والحزب النكار
عند الله الملتقى
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3
29 - toufik الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:58
مهزلة مع هذه الحكومة. و استهتار بمصالح الشعب. سيرو دوزو كونجي في الخارج و هنيونا.
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3
30 - مقهور الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:59
يبدو لي فضلا عن المراوغات والتماطل الذي عرفه الحوار الاجتماعي فان الحكومة همها الوحيد اليوم هو تحقيق اي انجاز كان حتى يقال ان حكومة البيديجي حققت ما لم تحققه الحكومات السابقة كما ان هذا الانجاز رغم بساطته كفيل بان يقطع الطريق على الحكومة المقبلة حتى لا تتمكن من اقرار زيادة في الاجور جديدة اذن البيديجيين يدافعون عن مصالحهم الخاصة حتى يسوقونها كانجاز فريد من نوعه في الحملة الانتخابية القادمة كما ان هذا القرار كفيل بان يطلق ايدي الحكومة حتى تنفذ ما تبقى من توصيات صندوق النقد الدولي والمتعلقة برفع الدعم عن غاز البوطان وبعض المواد الاساسية الاخرى
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4
31 - moha azghar الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:00
النقابات الاكثرانقلاب على الموظفين الصغار،انتظروا يا مغفلين متى تسقط عين البقرة.هل يخطر ببالكم يوما ما ان هده النقابات تمثل الموظفين الاشبه بالاسود، لا ثم لا.نقابات تعمل تحت امرة الاغلبية الحكومية وتنتظر الاتاوات من اسيادها كالضباع.انها مسرحية شكسبير يا سادة.
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3
32 - أستاذ الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:03
باراكا ما تقنطرو علينا الارقام واش كتبوردو علينا ب100درهم للطفل او لعجل كتعوضو عليه 4000 درهم للفلاح .آش هذا الفضيحة .
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4
33 - سيمو 11 الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:03
منحة الولادة التي يمكن أن يستفيد منها الموظف مرات قليلة في العمر زادو فيها 1000 درهم.. والتعويضات العائلية التي سيستفيد منها شهرياً زادو فيها 100 درهم!!!! الطنز العكري هذا!! اشنو غادي دير 100 درهم.. ماكافية لا لماكلة ولا لشراب ولا لمدرسة ولا لحتى شي حاجة.. الطفل ضروري يدخل لروض الأطفال قبل مايبدا التعليم الأولي وخى تكون الأم ربة بيت.. حيث إلا الوالدين بغاو يرفعو من لمستوى ديل ولادهم او يدخلوهم لمدرسة ديل لفلوس في التعليم الإبتدائي كيدخلوهم يدوزا إختبار على أساس راهم واصلين واحد المستوى معين .. واش الحكومة خدات بعين الإعتبار هادشي ملي بغات تزيد هذيك 100 درهم..!!!!
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2
34 - عبد اللطيف الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:15
إن لم تستحيوا ففعلوا ماشئتم.........الله ياخد فيكم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.....وعند ربنا إنشاء الله نختصم

داب حنا عيشين غير بهد مئة درهم ديالكم الله يعتيكم الصحة لعولنا عليكم بقينا خلى.....
موازين كينا الميزانية ديالو ياك ....والله حتى كتقلبو على الصداع او الفوضى والفتنة......
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1
35 - جلال الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:16
عندما يتعلق الامر براوتب تقاعد الوزراء والبرلمانيين، يقال إن ذلك إلا فتات ليس إلا، وعندما يتعلق الامر بزيادة دريهمات للموظف الذي بات مقهورا، يقال أن ذلك سيكلف الدولة الملايير... تم اقتطاع 200 درهم للشهر لمدة 3 سنوات، بدون زيادة في الأجر، أرجعوا لنا تلك الاقتطاعات واتركونا لحالنا، لأنكم فشلتم في تدبير ملف الوظيفة العمومية، ولأنكم أفقرتمونا وجعلتمونا أسفل سافلين...
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1
36 - محلل اقتصادي لصالح الحكومة الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:20
بفضل خبرتنا نحن المحللين الاقتصاديين تم توفير الملايير بفضل المماطلة وشد الحبل مع النقابات طوال هده السنوات وما عليكم الا الاستمرار ما دامت العملية ناجحة لكن بشرط الا يعلم اي موظف بما يجري الامر سري للغاية. حسي مسي
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