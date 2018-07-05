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كُتّاب وآراء
زيادة التعويضات العائلية سنة 2019 .. النقابات تحذّر والحكومة توضّح
في خطوة أحادية الجانب، بعد توقف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يبدو أن حكومة العثماني لن تنتظر كثيراً إبرام اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين للشروع في تفعيل جزء من الملف المطلبي؛ إذ أعلنت أنها ستقوم بالزيادة في التعويضات العائلية رغم عدم حصول توافق مع النقابات.
وسبق للحكومة أن وافقت على الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم. وكان مقررا الشروع في تنفيذ ذلك قبل اليوم، غير أن الحكومة أجلت مسطرة التنفيذ بسبب رفض ممثلي المركزيات النقابية لهذا العرض.
وأكدت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، الوزير مصطفى الخلفي، أنها "قد تجد نفسها مضطرة لتنفيذ ما التزمنا به دون الوصول إلى اتفاق مع النقابات؛ وذلك في سبيل إنصاف المواطنين"، كاشفاً أن "الحكومة ستدمج رفع التعويضات العائلية الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019".
المسؤول ذاته أكد أن "الحكومة كانت جاهزة ومعبأة خلال جولة الحوار الاجتماعي الماضية بتخصيصها لـ 6 ملايير درهم ونصف المليار، لكننا لم نصل إلى اتفاق"، مورداً أن 400 ألف موظف سيستفيدون من رفع قيمة التعويضات المالية، بتكلفة مالية تصل إلى مليار درهم.
وتضمن العرض الحكومي، الذي رفضته النقابات، زيادة في دخل موظفي القطاع العام قدرت تكلفتها السنوية بما يربو عن 6.4 مليارات درهم، تهم زيادة 300 درهم شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية.
محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قال إن باب الحوار مع النقابات ما يزال مفتوحاً، لافتاً إلى أن "اللقاء الأخير طرحت فيه عدد من النقاط الجديدة التي تتم تدارسها على مستوى رئاسة الحكومة".
وبرر وزير التشغيل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تراجع الحكومة عن تفعيل وعودها لعموم الموظفين والأجراء، بتأجيل ذلك إلى جولة جديدة من الحوار مرتقبة في فاتح شتنبر المقبل، بالقول: "هناك نقابات قالت إن الوقت غير مناسب اليوم، وطالبت بتأجيل الأمر إلى حين تعميق النقاش".
وبحسب معطيات الوزير فإن الحسم في التعويضات العائلية بالنسبة لموظفي القطاع العام بيد الدولة، أما القطاع الخاص فيجب انتظار انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المرتقب خلال الشهر الجاري، قصد اتخاذ القرار النهائي من مسألة التفعيل الأحادي.
وشدد يتيم، بدوره، على أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة إلى تفعيل عدد من الوعود التي قدمتها في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع النقابات، مشيرا إلى أنه "في سنة 2016 كان هناك عرض حكومي مماثل لكنه ضاع بسبب عدم وقوع اتفاق بخصوصه".
وكشف المسؤول ذاته، في تصريحه لهسبريس، أن رئيس الحكومة أبلغ النقابات في اجتماع قبل أيام أن "الدولة قررت أن تتحمل الاقتطاع الأخير الذي فرض على الموظفين في 2018 بسبب إصلاح أنظمة التقاعد، وهي الاقتطاعات التي تتراوح ما بين 150 و300 درهم".
ويرى وزير الشغل أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يركز فقط على مسألة الزيادة في أجور الموظفين والعمال، بل يجب أن ينصب أيضاً على قضايا هامة تخص القانون التنظيمي للإضراب، وقانون التعاضد والحريات النقابية، والاتفاقيات الجماعية، بالإضافة إلى إصلاح نظام الوظيفة العمومية.
في الجهة المقابلة حذر يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من خطورة تجزئة الملف المطلبي عبر شروع الحكومة في تفعيل الزيارة في التعويضات العائلية دون اتفاق مسبق مع المركزيات النقابية.
وقال القيادي النقابي نفسه في تصريح لهسبريس: "مطالب النقابات ظلت معلقة منذ 2012 إلى 2018، واليوم علينا انتظار تفعيل أول إجراء في 2019"، معتبرا الخطوة "مجرد محاولة التفاف على مطالب الشغيلة التي طال انتظارها، والتي قد تدفع إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي في فترة تتسم بغليان الشارع"، بتعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
و جاء دور حملة " المقاطعة ثقافة شعب " المباركة.
التركيز على السلالم من 9الى 10في الزيادة تعرف الحكومة انها لن تكلفها كثيرا لاعتبارات تقنية
اقصاء السلم 11وخارج السلم فيه اجحاف. خاصة بالنسبة للأسر التي ينشط فيها رب الأسرة لوحدة ..وهو تفقير ممنهج لهده الشريحة ادااعتبرنا أن أبناءها مقصية من المنح الدراسية والأسواق والاطعام الجامعي
والسؤال هو ما هده النظرة العرجاء انسي ام تناسى يتيم الوزير أيام كان نقابي متشدق يستاسد على عباس الفاسي باضراباته المتكررة والمبالغ فيها
لماذا؟ لأنهم كانوا واكلين مزيان من المرميطة.
لا فائدة من طرح مثل هذه المواضيع التافهة
زيادة 300ده على مدى ثلاث سنوات!!!!!؟؟؟؟؟
يا فارج الهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا....
التفاهات ، لا تخبرونا بما أنتم مقبلين عليه ،
لم يسألكم أي أحد ، إفعلوا ما شئتم .
اقتطعوا من أجور الموظفين باش إصلحوا التقاعد , و هادوك الفلوس لي اقتطعوا ليهم غادي يزيدوهوم في التعويضات العائلية .
قاموا بخوصصة التعليم و تحرير السوق والزيادة في المحروقات .. و هادوك العائدات لي ربحوا أكثر من 200 مليار . غادي يهزوا منها 6.4 مليار إعطيوه زيادة في الأجور بزيادة 300 درهم ( خلصوا بها الترونسبور لوليداتكوم , أو زيدوها مازوط )
و هذا هو الخوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار .
الرفع من راتب كل موظف ولد له مولود جديد
بنسبة10%.
كل موظف له 5 ابناء تمنحه الدولة شقة و 20000.ليرة تركية.
في نفس الوقت سمعنا ان حكومتنا الموقرة ستخطو وبصفة احادية الجانب خطوة جبارة لصالح الموظفين تتمثل في الرفع من قيمة التعويضات العائلية بماءة 100 درهم كاملة وذلك ابتداء من حلول عام 2019 .
100 درهم لن تكون كافية حتى ليوم واحد لهذا المولود الشقي في هذا البلاد السعيد
وبما ان حكومتنا هي حكومة "سوف" فلماذا لا تأجل هذه الزيادة الى 2029 او 2039 لان 2019 تاريخ قريب جدا .
هل هذا الفتات 300 درهم في 3 سنوات تعتبر زيادة، على من تضحكون، ستحاسبون على افعالكم المسيئة للطبقة العاملة اجلا ام عاجلا، و ستندمون على هذه القرارات، بالله عليكم اتقوا الله في العباد.
الحل الآن ليس بيد الحكومة الحل بيد الموظفين بحيث أن وزير الوظيفة وكما وعدنا مبديع نفس الوعد وعدنا به بن عبد القادر وهو الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية الذي يتبججون به إلى اليوم وجوابنا نحن هو أن الإصلاح مجرد مسرحية للضحك على الموظفين استعدوا للإضراب يوم 18-19 يوليوز المتعلق بالمنتصرفين
مقاطعون
زيرو مهرجان
احتقرتو هاد الشعب اونكلتو بيه اوشوهتوه اعلى ابصط الحقوق انتاعو،
نطلبوا من الله عز وجل ان يتولاكم انه على كل شيء قدير
هادي سبع سنوات عجاف في ضل اكبر حكومة احتقار للمواطن، اوباغين اتزيدو عاد تستناو 2019 ،
لن نسامحكم يا حكومة الدل والعار والحزب النكار
عند الله الملتقى
داب حنا عيشين غير بهد مئة درهم ديالكم الله يعتيكم الصحة لعولنا عليكم بقينا خلى.....
موازين كينا الميزانية ديالو ياك ....والله حتى كتقلبو على الصداع او الفوضى والفتنة......