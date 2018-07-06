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كُتّاب وآراء
الحوار يخمد احتجاج نقابة للصحة بـ"دار الضمانة"
أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بوزان، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن تعليق برنامجه الاحتجاجي الذي كان من المقرر أن تخوضه الأطر الصحية المنخرطة في صفوفه، الخميس، بسبب الأوضاع والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.
وكشفت النقابة أن قرار تعليق الاحتجاج جاء بناء على الاتصال الذي قام به الدكتور مصطفى عادل، مندوب وزارة الصحة بإقليم وزان، بالكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، والذي أبدى فيه المسؤول الإقليمي استعداده لفتح باب الحوار ومناقشة المواضيع العالقة.
وأورد المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "تم تعليق الشكل النضالي مرحليا ومؤقتا إلى حين استنفاد مرحلة الحوار القطاعي بالإقليم"، وفق تعبيره.
ويطالب مكتب النقابة الوطنية للصحة بـ"التسريع في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والبرامج الصحية والنقل الصحي"، لافتا الانتباه إلى "فشل مندوبية الصحة بإقليم وزان في الحد من كثرة الغيابات في صفوف الأطر الطبية، وتوالي حالات الاعتداءات المتكررة على الشغيلة الصحية، وغياب الدعم والمؤازرة وفق ما تقتضي القوانين المنظمة لتوفير الحماية للموظفين، ونقط أخرى غيرها".