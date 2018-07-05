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كُتّاب وآراء
المومني يبرئ ذمة الداعين إلى تعليق المقاطعة من أموال "دانون"
اعتبر فؤاد عبد المومني، أبرز الشخصيات الموقعة على البيان الداعي إلى وقف مقاطعة شركة "سنطرال"، أن الهجوم الذي تعرض له رفقة آخرين بمواقع التواصل الاجتماعي، "كان متوقعا"، مضيفا أن "العديد من الموقعين كانوا يؤكدون أنهم متفقون على الأفكار الواردة في البيان ومتخوفون من الهجوم الذي كان جليا أنه سيصدر عن البعض".
وأقر عبد المومني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن إصدار البيان "لم يكن سهلا"، وقال: "قدرنا أن ثمن انطلاق النقاش العمومي بآراء مختلفة سيكون هكذا في ظل مجتمع يتلعثم في تعلم التعددية والاختلاف والنقاش"، مضيفا: "كان من الطبيعي أن تصدر عليه ردود فعل بدائية هكذا، لكن أملنا أنه بعد ردود الفعل غير العميقة تأتي لحظة التفكير".
ونفى الفاعل الحقوقي، ضمن تصريحه، أن تكون مفاوضات قد جرت بين أصحاب بيان "يسار دانون" والشركة المذكورة، قائلا: "إنْ كان هناك أي مؤشر مقنع وملموس لمدعيي هذا الكلام، فليتفضلوا به، أما الهضرة الخاوية معندنا مانديرو بيها".
وتابع وهو يبرئ ذمة الموقعين على البيان: "لا يمكن تصور أن هؤلاء يقومون بعملية بيع وشراء كهاته؛ لذلك أقول إن هذا التقدير بئيس".
وشدد الناشط الحقوقي ذاته، الذي شغل منصب الأمين العام لجمعية " ترانسبرنسي"، على أنه بالرغم من الحملة التي تعرض لها الموقعون على البيان، "سنستمر في هذا النداء، ونعتبر أن حركية التفكير والنقاش وردود الفعل ما تزال مستمرة".
وبخصوص انسحاب بعض الأسماء من لائحة الموقعين، قال عبد المومني: "لاحظت اسما واحدا هو الذي عبّر عن انسحابه، فيما مقالات تحدثت عن أسماء انسحبت"، مضيفا: "عدا اسم سامي المودني الذي أعلن سحب توقيعه، فمن وقع ما يزال متشبثا بالتوقيع، أما الحديث عن أسماء أخرى فلا علاقة لها بالبيان لأنها غير موقعة عليه أصلا".
وفي ما يتعلق بغياب أسماء بارزة ذات صيت على الصعيد الوطني وتحظى باحترام المتتبعين، شدد عبد المومني على أنه "من الصعب أن يختار البعض موقفا من طرف أناس يتحملون مسؤولية لأنهم يجب أن يصاحبوا الحركية في هذه اللحظة"، مشيرا إلى أن "من وقع هم أشخاص ليس لهم حاجز تنظيمي، وبالتالي يعبرون عن رأيهم كمواطنين ومواطنات بشكل حر".
وبالرغم من الانتقادات الموجهة إليهم، لفت الناشط الحقوقي إلى أن الموقعين على نداء وقف مقاطعة "سنطرال" لن "يوقفوا النداء، لأن المقاطعة لم تطرح على أساس أنها ستكون أبدية، والحال أنه لا نتحدث عن التوقيف وإنما التعليق لفتح مجال للتطور فقط".
ونفى المتحدث نفسه أن يكون البيان يهم أيضا الشركات الأخرى التي طالتها حملة المقاطعة، مؤكدا أنها "لم تعبر عن أي خطوة جدية للاستجابة لمطالب المقاطعة، ونعتبر استمرار مقاطعتها مشروعا ونساهم فيه كذلك".
وكان مجموعة من الفاعلين المغاربة قد دعوا إلى "تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من السبت 7 يوليوز وتنتهي يوم الجمعة 14 شتنبر 2018"، من أجل "ضمان نتائج المقاطعة والمحافظة على نجاعتها وحماية فعاليتها في الحاضر والمستقبل".
جاء ذلك في وثيقة مُعمّمة وقعتها 42 شخصية مغربية، من مختلف المشارب والمهن والتخصصات، دعت السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات أيضا "إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب مع مطالب المقاطعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
et comment vous appelez à l’arrêt du boycott du lait central alors que les prix n'ont pas encore baissé?
هادي غير تخرميزة.
والله مانشريه مقاطع حتى ارى الثمن على عبوات الحليب
إذن القضية باينة مزيان
الفضيحة هو ان هؤلاء الموقعين لا يتوفرون على الحق من اجل تمثيل المغاربة للنقاش او التفاوض مع الشركات المعنية بالمقاطعة
النتيجة
الرشوة تفوح في الأفق
الحقوق مهضومة أصلا
مغاربة العالم سيودون الثمن
انشر هسبرس
المقاطعة داروها باش تنقص الأثمان.
مكيناش استجابة.
المقاطعة مستمرة.الى اجل غير مسمى.
بغيتي تعلقها...،علقها نتا ورباعتك
حنا مكتهمناش.
#مقاطعون
المقاطعة مستمرة الى غاية تحقيق الأهداف.
سنطرال:أنت خائن للوطن.
بوسعيد(كيتحامى):أنت مذوخ يا مواطن يا دافع الضرائب.
الزبون:أنا لست مدوخا أو خائنا أو قطيعا أو قاصرا.
أخنوش:هذا لعب الدراري
سنطرال(متعنتة):لا لا ثم لا،يحق لي بيع لتر الحليب بسبعة دراهم بعد اقتنائه بدرهمين و استخراج مشتقاته رغما أنفكم.
الزبون(بتحد الأبطال):(اللي عندو عا باب الله يسدو عليه) و.
الدولة:الله يرحم الوالدين لما نعلوا الشيطان.
رجل نحبه و نكن له كل الاحترام:لا أنا مسوقيش بيناتكم ء بيضاوة.
الداودي لحسن:اللي اغلب يعفو.
المرتزقة(تخراج العينين):الله يسامح و كأننا أسرة صغيرة أوشكت على الطلاق لا قدر الله.
الزبون:كل يفاصل على راسو أنا اللي استاجب لي و دار لي ثمن زوين أنا معاه بلا سماسرية مشبوهين.و لنا لقاء و جدل و نقاش حاد حول أمام الرأي العام الوطني و الدولي و أمام محكمة التاريخ بيننا.
أنشر من فضلك شكرا
فالخيانة ارث تتناقله الاجيال فيما بينها مثل الشهامة وحب الوطن
ناموا بسلام فاغلب المغاربة يحبون وطنهم وسيدافعون عنه ضد الخونة والمرتشين
هذا السيد ، أرسله الله ، ليدافع عن المستضعفين ،إنه نعمة من الله .
من حقك أن تقاطع أو لا ، فذلك شأنك ، لا دخل لأحد فيك ،
أما سيدي الحقوقي المحترم ، أن تقوم بشكل إنفرادي ، للتطاول على المقاطعة ،
بالله عليك ، بصراحة ، ماذا كنت تنتظرمن المقاطعين ؟
ـ حسب رأيي ، لو وقع مليون ،المقاطعة سائرة في طريقها وبخط تصاعدي ،
الله وحده ،هو القادر على حصرها . إنها لثورة حتى النصر ( غير هني بالك )
استجيبوا لشروطهم ، و سوف تنتهي المقاطعة بكل بساطة
لكم دينكم و لي دين.
انتم اولا راكم مامقاطعينش اصلا و التوقيع على ايقاف المقاطعة علاش
واحد الحاجة لي ما عارفينهاش را سنطرال علي و افريقيا لصقات في أدمغة المغاربة ومقارنتها بالمقاطعة وآش جا ما يحيدها