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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | المومني يبرئ ذمة الداعين إلى تعليق المقاطعة من أموال "دانون"

المومني يبرئ ذمة الداعين إلى تعليق المقاطعة من أموال "دانون"

المومني يبرئ ذمة الداعين إلى تعليق المقاطعة من أموال "دانون"
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:00

اعتبر فؤاد عبد المومني، أبرز الشخصيات الموقعة على البيان الداعي إلى وقف مقاطعة شركة "سنطرال"، أن الهجوم الذي تعرض له رفقة آخرين بمواقع التواصل الاجتماعي، "كان متوقعا"، مضيفا أن "العديد من الموقعين كانوا يؤكدون أنهم متفقون على الأفكار الواردة في البيان ومتخوفون من الهجوم الذي كان جليا أنه سيصدر عن البعض".

وأقر عبد المومني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن إصدار البيان "لم يكن سهلا"، وقال: "قدرنا أن ثمن انطلاق النقاش العمومي بآراء مختلفة سيكون هكذا في ظل مجتمع يتلعثم في تعلم التعددية والاختلاف والنقاش"، مضيفا: "كان من الطبيعي أن تصدر عليه ردود فعل بدائية هكذا، لكن أملنا أنه بعد ردود الفعل غير العميقة تأتي لحظة التفكير".

ونفى الفاعل الحقوقي، ضمن تصريحه، أن تكون مفاوضات قد جرت بين أصحاب بيان "يسار دانون" والشركة المذكورة، قائلا: "إنْ كان هناك أي مؤشر مقنع وملموس لمدعيي هذا الكلام، فليتفضلوا به، أما الهضرة الخاوية معندنا مانديرو بيها".

وتابع وهو يبرئ ذمة الموقعين على البيان: "لا يمكن تصور أن هؤلاء يقومون بعملية بيع وشراء كهاته؛ لذلك أقول إن هذا التقدير بئيس".

وشدد الناشط الحقوقي ذاته، الذي شغل منصب الأمين العام لجمعية " ترانسبرنسي"، على أنه بالرغم من الحملة التي تعرض لها الموقعون على البيان، "سنستمر في هذا النداء، ونعتبر أن حركية التفكير والنقاش وردود الفعل ما تزال مستمرة".

وبخصوص انسحاب بعض الأسماء من لائحة الموقعين، قال عبد المومني: "لاحظت اسما واحدا هو الذي عبّر عن انسحابه، فيما مقالات تحدثت عن أسماء انسحبت"، مضيفا: "عدا اسم سامي المودني الذي أعلن سحب توقيعه، فمن وقع ما يزال متشبثا بالتوقيع، أما الحديث عن أسماء أخرى فلا علاقة لها بالبيان لأنها غير موقعة عليه أصلا".

وفي ما يتعلق بغياب أسماء بارزة ذات صيت على الصعيد الوطني وتحظى باحترام المتتبعين، شدد عبد المومني على أنه "من الصعب أن يختار البعض موقفا من طرف أناس يتحملون مسؤولية لأنهم يجب أن يصاحبوا الحركية في هذه اللحظة"، مشيرا إلى أن "من وقع هم أشخاص ليس لهم حاجز تنظيمي، وبالتالي يعبرون عن رأيهم كمواطنين ومواطنات بشكل حر".

وبالرغم من الانتقادات الموجهة إليهم، لفت الناشط الحقوقي إلى أن الموقعين على نداء وقف مقاطعة "سنطرال" لن "يوقفوا النداء، لأن المقاطعة لم تطرح على أساس أنها ستكون أبدية، والحال أنه لا نتحدث عن التوقيف وإنما التعليق لفتح مجال للتطور فقط".

ونفى المتحدث نفسه أن يكون البيان يهم أيضا الشركات الأخرى التي طالتها حملة المقاطعة، مؤكدا أنها "لم تعبر عن أي خطوة جدية للاستجابة لمطالب المقاطعة، ونعتبر استمرار مقاطعتها مشروعا ونساهم فيه كذلك".

وكان مجموعة من الفاعلين المغاربة قد دعوا إلى "تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من السبت 7 يوليوز وتنتهي يوم الجمعة 14 شتنبر 2018"، من أجل "ضمان نتائج المقاطعة والمحافظة على نجاعتها وحماية فعاليتها في الحاضر والمستقبل".

جاء ذلك في وثيقة مُعمّمة وقعتها 42 شخصية مغربية، من مختلف المشارب والمهن والتخصصات، دعت السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات أيضا "إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب مع مطالب المقاطعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ميسي الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:20
محافظون لا مقاطعون ......................
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-5
2 - مواطن حر الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:21
شكون دار هاد البيان ومن نصبهم ناطق رسمي بسم المقاطعة... الشعب لا يعترف بالبيان وهولاء الاشخاص لا يمثلوننا.. من اين اتوا ومن فوضهم..
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15
3 - channa الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:21
احنا ولينا مدمنين على المقاطعة وخا يعياو يهضرو اما الي بغا يحبس سوقو هاداك
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7
4 - كبير المدوخين الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:22
مقاطعون وصامدون ولا يمثلنا أحد وشرطنا الوحيد هوة نقص الثمن تجاهلكم وتعنتكم لنا لا يزيدنا إلا إصرار لمقاطعتكم(مقاطعون)
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13
5 - اسامة الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:22
حتى نستاجبو بعدا لهادو ،مساكن كحطو راسهم فمواقف بايخا (على مقولت المشارقة ههه) من انتم حتى نسمع لكم ،فقد دعا لذلك وزراء الحكومة و رئيس الحكومة الذين (حسب الاعراف الديموقراطية لهم اغلبية الأصوات المغاربة)ولم نستجب لهم ،من انتم ومذا قدّمتم لنا حتى نُرجع لكم جميلكم !
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6
6 - زهير الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:23
المقاطعة لا تحتاج إلى قائد أو زعيم المقاطعة من الشعب ومن أجل الشعب،أين هذه الجمعيات من المحاكمات الجائرة على معتقلي حراك الريف ولا تيقلبو غير على مصالحهم
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6
7 - abybakk الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:23
C'est qui ces gens qui ont signé et qui parlent au nom des autres, avez vous pris l'avis de tout le monde ?
et comment vous appelez à l’arrêt du boycott du lait central alors que les prix n'ont pas encore baissé?
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8 - abdo الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:24
نعم لاتعليق المقاطعة ما بين 38 و44 يوليوز حرام نعطيهم فرصة
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2
9 - مكناسي الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:24
فين هو التجاوب ديال سنطرال باش نعلقو المقاطعة؟
هادي غير تخرميزة.
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10 - uodba oujda الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:24
لماذا يحاول الناس إستحمار انفسهم؟ للمقاطعة مطلب بسيط وهو خفض الأثمنة وتعود المياه إلى مجاريها
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11 - مصطفى كاراطيكا الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:24
شكون هذا بعدا الي تيهضر باسم الشعب المهم حنا مقاطعون وعلى العهد باقون و المقاطعة مغديش توقف عن. سنطرال وعلي وافريقيا مزال دور المحتكريين الكبار
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5
12 - سغسوف الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:25
السلام عايكم
والله مانشريه مقاطع حتى ارى الثمن على عبوات الحليب
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4
13 - Mustapha الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:25
"أما الهضرة الخاوية معندنا مانديرو بيها" هناك فرق بين المدير العام ل Centrale Danone الذي تكلم الاسلوب التفهمي و الالتماس و العقلية المغربية التي تستعمل اسلوب استفزازي .
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2
14 - معاناه مغربية الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:25
وشكون عطاكم الحق تقررو عوض المغاربة نتوما اللي دخلتو راسكم و(الهجووم) اللي تلقيتوه تستاهلوه باش دخلو سوق راسكم شوية نتوما مكتمتلوش المغاربة باي شكل من الاشكال ونهار نشوفو حنا المطالب توفرات نحبسوها حنا بلاما نتسناو هضرتكم الخاوية
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15 - sami الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:25
مقاطعون ومستمرون في المقاطعة إلى حين تخفيض الثمن
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16 - الحقيقة الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:26
يحاولون الإلتفاف على المقاطعة... حتى كلام هذا "الحقوقي" فيه نوع من التهديد... لاتفكير لاهم يحزنون. مقاطعون#
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17 - اكنولي الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:28
لا نقاش ولا وقف ولا مساومة الا بخفض الاثمان
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3
18 - Moha الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:28
من فوض لأولائك الفضوليين مهمة النيابة على الشعب المغربي , هل كانوا يوما من المطالبين بالمقاطعة , طبعا لا , ادن فليهتموا بأعمالهم و مشاريعهم وليتركوا الشعب المغربي يدبر مقاطعته بنفسه
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19 - محمد الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:29
اين كنتم في اول يوم من ابمقاطعة هل وقعتم علي بداية المقاطعة ، الا تخافون من الله ، لكل واحد من الشعب له رايه لا نحتاج لرايكم انا مقاطع حتي اري الثمن انخفظ
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20 - مقاطع الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:29
مقاطعووووون واخا تمشيو لحائط المبكى ..لماذا تفرضون علينا أشياء لا يتقبلها العقل و لا الضمير اهذا هو النضال الذي تدعونه انتم تمثلون أنفسكم فقط ولستم ناطقون باسم الشعب المغربي الحر الغيور على هذا البلد .
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21 - البعمراني الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:29
انه قدر دول العالم الثالث لا يوجد احترام للرأي الاخر الكل ينادي بالديمقراطية اول فصل فيها هي احترام المخالف لكن هذا غير موجود فالكل يريد فرض رأيه وبالقوة ان امكن
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22 - kader الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:29
أيها الموقعون ! المقاطعة كانت من اجل تخفيض ثمن البيع وتحسين الجودة فهل حصلت هذه الأمور? طبعا لا فلماذا تعليق المقاطعة? ولماذا تزامن رأيكم هدا مع حلول مدير سنطرال إلى المغرب? وهل أنتم من اتصل بهم المدير واستفسرهم? أدن كل شئ واضح فلا تركبوا على نجاح المقاطعة . المقاطعة ستستمر وأنتم يتنعتون بالخيانة و الغدر
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23 - رأى بدائي ، الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:30
واحد الجملة قالها عنده الحق فيها،هاد الهدرة الخاوية معندنا مندروا بها، صدقت.
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24 - سعيد الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:30
الا كنت هاد المقاطعه من أجل الاتمان والجوده الحليب فهي مقبوله والشريكه تجاوبات مع المطالب بالاجابي اما الا كنت استهداف ارزاق الناس والشغيله والفلاحين فهادشي مرفوض رفض تام عندما تقوم الشريكه بخفض سعر الحليب سأكون اول من يقطع مع المقاطعه وشكرا لهيسبريس
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25 - المتتبع الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:31
من هو المومتي وغير المومني من الموقعين على هذا الطلب المقاطعة عفوية ولم يتبناها اي احد اي تنظيم او اي مجموعة او اي نظام سياسي كل من وقع على اي وثيقة لا تخصه الل هو والشعب ابمغربي النقاطع لم يفوض اي كان لبنطق او التفاوض باسمه ثانيا ولعلم هؤلا نا معناه اعطاء عشرة اسابيع كمهلة للشركة لاتخاذ الاجراءات لمراجعة الاثمنة لكل الموقعين اقول توقيعكم يخصكم وحدكم وسنطرال اذا ارادت ان تخفض نن الثمن لها من الخبراء المحاسبتيين ما يكفي وهم على علم بثمت التكلفة مسبقا ولا تكفي ابمسؤول الا ثانية واحدة للخروج ببيان للمقاطعين بخفض الثمن وليست عشرة اسابيع ايها الموقعون اديوها فراسكم ورايكم قولوه لدماغكم وانت لا تمثلون الا انفسكن وبس ونحن مقاطعون الا الابد اذا الشركة تعنتت منذ ٢٠ ابريل والى الابد
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26 - rachid الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:32
la decision est entre la main du peuple pas entre la main de quelqe uns. pourquoi ce jeu? Le boycot doit s arreter une fois les Sociétés baissent les prix a un niveau logique. pourquoi donc ce jeu qui me fait penser aux politciens du pays!!!!!!
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27 - Lahbib الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:33
التعليق عن المقاطعة يتزامن مع العطلة الصيفية ورجوع عدد كبير من مغاربة العالم الى البلاد
إذن القضية باينة مزيان
الفضيحة هو ان هؤلاء الموقعين لا يتوفرون على الحق من اجل تمثيل المغاربة للنقاش او التفاوض مع الشركات المعنية بالمقاطعة
النتيجة
الرشوة تفوح في الأفق
الحقوق مهضومة أصلا
مغاربة العالم سيودون الثمن
انشر هسبرس
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28 - mounir الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:34
ا لمغاربة ليسو بقطيع حتى تامرونهم وتنهيهم عن التعليق عن المقاطعة, اصبح كل منن هب ودب يريد افشال خطة المقاطعة. هؤلاء الموقعين عن البيان ليسو بفقراء مثلنا , اما تخفيض ثمن الحليب , او اما نستمرو في مقاطعة الحليب ومشتقاته, المقاطعة حليب سنطرال ما هي الا سلاحنا, وما هي الا البداية, وعاش الشعب.
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29 - ابن ابن الرشد الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:34
المقاطعة مستمرة وكل من ينادي بتعليقها يعتبر متواطئا مع الرأسمالية المتوحشة وضد الشعب المغربي المقهور ، وأغلب الظن أنه لم يقاطع أصلا ، ولماذا لم يتفاعل معنا مدير شركة سنطرال حتى نتفاعل معه نحن المقاطعون ؟ ولماذا لم يستجب لمطالبنا بتخفيض ثمن الحليب ومشتقاته ؟ و بناء عليه أقول لهؤلاء ولمديرهم ٌ خليه يريب وحنا ما خاسرين والو وممكن نعيشوا بلا حليب ومن غير يوغورت ٌ
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30 - youssef الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:36
هؤلاء الذين يسمون أنفسهم حقوقيون و نشطاء و......يريدون أن يركبوا موجة المقاطعة للإستفادة المادية والمعنوية و يريدون أن يصبحوا أبطال كما فعل حزب بنكيران و استولوا المشهد السياسي .أقول لهم إرجعوا وراءكم فعذه المقاطعة إذا بلغت أهدافها فستنتهي تلقاءيا بدون مرتزقة.
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31 - Yassine الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:37
c'est qui ce Fouad MOUMNI qui parle au nom du peuple. Il n'a pas le droit de nous représenter et il n'est meme pas responsable de ce mouvement populaire . Toujours avec le peuple et contre les mafias
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32 - ابن حطان الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:37
والله ان امركم لمحير ومضحك في نفس الوقن لماذا لاتتجهون بنياتكم الحسنة هذه التي تدعون للحكومة ولادارة دانون لتخفيض السعر وانتهينا لم يظهر لكم الا تعليق المقاطعة ولم تحركوا ساكنا عن تعليق الاثمنة الباهضة في كل شيء على الضعفاء عجيب امركم استحيوا من الله اولا ثم من هذا السعب المسكين .
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33 - الحياد واجب الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:38
من الافضل لكم لو بقيتم على الحياد او على الاقل دعوتم شركة الحليب لتخفيض الثمن لمدة زمنية كتلك التي طالبتم بها لتعليق المقاطعة من هنا نشم راءحة إن .
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34 - abderrahim الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:38
المقاطعة مستمرة مادامت مطالبنا لم تتحقق ولا أحد يمثلنا فنحن المداويخ نمثل نفسنا بنفسنا ولن نتنازل عن مقاطعتنا لكل المواد التي لا تحترم القدرة الشرائية للمواطن وانعدام الجودة فمطالبنا مفهومة ولا داعي للمراوغة والدين وقعوا من أجل تعليق المقاطعة لا يمثلون سوى أنفسهم انتهى الكلام
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35 - mohcine الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:38
اش عندهم مايزيدو أو نقصو بهذه التوقعات والو .كلشي باين بلا منخبيو الشمس بالغربال .الحاصول كل يدير ليبغا .... لله غالب
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36 - شيغيفارا الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:38
هدرة خاويا...
المقاطعة داروها باش تنقص الأثمان.
مكيناش استجابة.
المقاطعة مستمرة.الى اجل غير مسمى.
بغيتي تعلقها...،علقها نتا ورباعتك
حنا مكتهمناش.
#مقاطعون
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37 - مواطن الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:40
واش نقصو الثمن ولا باقي؟ اجيبو عن هذا السؤال ايتها الشخصيات "الوازنة"
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38 - مقاطع الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:40
مقاطعون نحن بداٸیون کما جاءعلی لسانک لن یتنینا عن المقاطعه الا المعقول لی هو تخفض الثمن ل5دراهم ومریضنا معندو باس اماکلامک سیاجج الوضع
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39 - مغربي حر الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:40
آمالك آحنيني، غا ما دار فيك الله واش فراسك المقاطعة ولات بحال شي وباء مابقى كيتحكم فيها حتى واحد. السي العريف. وقلتي حنا مجتمع يتلعثم في تعلم التعددية والاختلاف والنقاش. إوا فكها دابا ها أنت أعطيتيهم عنوان الفيلم السي المخرج فرجة طيبة هههه.
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40 - مدوخ الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:40
مقاطع حتى يتم خفض الاثمان.......انتهى الكلام
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41 - N.H الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:40
يريدون الركوب على المغاربة المقاطعة شعبية و ليست فكرة أي جهة لكي تخرج حفنة من الأوباش و تريد أن تملي على 40 مليون نسمة ماذا تفعل تبا لكم كلاب المال لا تزيدوننا إلا تعنتا بسبب أفعالكم الصبيانية مقاطعون صامدون إلى الأبد فلترحل سنطرال
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42 - intidam الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:41
المقاطعة الشريفة مستمرة إلى الابد إن شاء الله على جميع شركات الحليب لانه اصلا غالي الله يجعل البركة في حليب لعبار 5 ليتر بِ 20 درهم ثمن 4 دراهم لليتر وخاتر احسن من الماء والزغاريت
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43 - رومينا الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:41
المقاطعة ستستمر وليس ﻻحد الحق بأن يتكلم باسم أبناء الشعب المغربي
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44 - سوسي حر. الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:41
ها تخلويض بدا...مسلم بغا 40 مليون بوحدو باش اروض الشعب..اعلم الله هاد المومني و رباعتو شحال شدو تا هما..شوف اسي المومني حنا مقاطعون و صامدون تا اهبطو ثمن الى 2.30 درهم او 2.50 لنصف لتر..غادي تقاطع معانا مرحبا باغي تشري سنطرال ..سير اخويا شريه و اديه لدارك و تكمش شغلك هداك اما باش تفرض علينا نحبسو المقاطعة ماشي من حقك..من دخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه و السلام..
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45 - Abdo الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:42
ناس ازيد من شهرين اهيا مقاطعا باش انقصو فثمن اهادو كيقولو وقفو المقاطعة هدشي مفيهش اللعب نقصو لناس فثمن هالمقاطعة وقفت
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46 - ملاحظ الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:42
أليس بالأحرى أن تكون المبادرة ممن تأثروا بالمقاطعة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠؟؟؟!!!!
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47 - مغربي الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:42
من انتم لكي تفرضو علينا تعليق المقاطعة.
المقاطعة مستمرة الى غاية تحقيق الأهداف.
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48 - كل يدخل سوق راسو الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:42
الزبون:تقاضى جهدي و بغيت نعيش حتى أنا.
سنطرال:أنت خائن للوطن.
بوسعيد(كيتحامى):أنت مذوخ يا مواطن يا دافع الضرائب.
الزبون:أنا لست مدوخا أو خائنا أو قطيعا أو قاصرا.
أخنوش:هذا لعب الدراري
سنطرال(متعنتة):لا لا ثم لا،يحق لي بيع لتر الحليب بسبعة دراهم بعد اقتنائه بدرهمين و استخراج مشتقاته رغما أنفكم.
الزبون(بتحد الأبطال):(اللي عندو عا باب الله يسدو عليه) و.
الدولة:الله يرحم الوالدين لما نعلوا الشيطان.
رجل نحبه و نكن له كل الاحترام:لا أنا مسوقيش بيناتكم ء بيضاوة.
الداودي لحسن:اللي اغلب يعفو.
المرتزقة(تخراج العينين):الله يسامح و كأننا أسرة صغيرة أوشكت على الطلاق لا قدر الله.
الزبون:كل يفاصل على راسو أنا اللي استاجب لي و دار لي ثمن زوين أنا معاه بلا سماسرية مشبوهين.و لنا لقاء و جدل و نقاش حاد حول أمام الرأي العام الوطني و الدولي و أمام محكمة التاريخ بيننا.
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49 - sohail الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:43
غريب تفكير هؤلاء الذين يدعون انهم مثقفون وحقوقيون يفكرون في مصلحة الشركات ويدعون انهم يفكرون في مصلحة الوطن وان كان كذلك فكيف للوطن ان يبنى والمواطن لا يستفيد من ابسط حقوقه فهناك من يقول الوطن قبل المواطن وهناك من يقول المواطن قبل الوطن الامر الذي حير الدجاجة والبيضة
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50 - سلام الصويري الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:43
كثير من الناس يغالطون الرأي العام فالمقاطعة ليس هدفها ثلاث شركات بل تعبر عن رفض سياسة الدولة بصفة عامة والسخط الشعبي على الاهمال والحكرة والنفاق وبيع الاوهام والوعود وضروف السيبة واللامسائلة في جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات كما تدل المقاطعة عن هول الهوة التي تفرق الشعب عن المسؤولين وتدل كذلك على فشل رموز الفساد الانتخابي وانهيار سياسة الدولة وإفلاسها بشكل حقيقي.
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51 - متتبع الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:43
نعم و ألف نعم مع تعليق المقاطعة .. إذا استمرت المقاطعة، ستكون لها انعكاسات سلبية خصوصا على ثمن الحليب .. هذا الأخير قد يصل إلى 10 درهم للتر الواحد أواخر الصيف .. و لكم واسع النظر.
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52 - Bledar الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:44
Cette campagne de boycott commence a devenir du n'importe quoi. On commence a ressentir les dangers d'internet quand la populace est inculte.
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53 - hicham الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:44
ألم تفهموا بعد أن للمقاطعة شرط واحد لتوقفها و هو تخفيض الأسعار و لا شيء غير ذلك. كفاكم مناورات. بالمناسبة أصبح الحليب مادة قابلة للإشتعال خصوصا حليب سنطرال فالمرجو عدم إدخاله لمنازلكم إلى أن تعلن نتائج التحقيقات و تحييد الخطر المحذق بالمستهلكين
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54 - حراك الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:44
تعليق مقاطعة شركة سانترال من طرف المواطن لا يمكن أن يقع ما لم تستجب الشركة لمطالبهم وهي تخفيظ الثمن وتحسين الجودة فبغير هذا فإن الشركة مصيرها الإفلاس.
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55 - مححد الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:46
ادعم هذه الدعوة. لان المقاطعة اصلا لم تكن عادلة ولانها زاد عن حدها. لم تكن عادلة لانها خصت شركة دون الاخريات. وبالتالي لم تؤد لاي نتيجة بالنسبة للمستهلك. بل العكس اضرت به كثيرا نتيجة نقص تزويد السوق بالحليب و شجعت بعض الشركات لاستغلال الوضع لجني الارباح على حساب الجودة. خلاصة الامر هي ما قامت به المقاطعة هو فقط تحويل الارباح من شركة لاخرى. ومن كان وراءها وساندها فقد ظلم فئة من الشعب المغربي.
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56 - مقاطع الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:46
من أنتم لتتكلموا باسمنا ؟ البركة فالمؤثرين لي مباعوش الماتش و كلاو العصا من التحت و مزال مستمرين فالنضال. أما انتم فيذكركم التاريخ بصورتكم التي أبنتم عنها. مقاطعون و مستمرون

أنشر من فضلك شكرا
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57 - مقاطع الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:46
السید المومنی یاک انت معلم الاختلاف وغیره ولست بداٸی اوی خلینا وتلک التوقیعات طالبوا بها اشیاء اخری فی مصلحة الشعب
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58 - miskalor الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:47
بحال هاد الاسلوب لي تايتكلم به هاد السي عبد المومني ماغادي يزيد المقاطعين الا اصرارا على المقاطعة
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59 - المغرب الشرقي الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:48
قدرنا أن ثمن انطلاق النقاش العمومي بآراء مختلفة سيكون هكذا في ظل مجتمع يتلعثم في تعلم التعددية والاختلاف والنقاش"، مضيفا: "كان من الطبيعي أن تصدر عليه ردود فعل بدائية هكذا، لكن أملنا أنه بعد ردود الفعل غير العميقة تأتي لحظة التفكير"..... ردود فهل بدائية براك الله فيك انت هوا منقذ الأمة يمكن؟ بأي حق كيتعطى الحق لهاد الناس يسبو الشعب بهاد الطريقة!!!
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60 - محمد الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:49
عذرا اجدادنا هاهم احفاد من خانوكم مع المستعمر يريدون خيانة الوطن والشعب بدورهم
فالخيانة ارث تتناقله الاجيال فيما بينها مثل الشهامة وحب الوطن
ناموا بسلام فاغلب المغاربة يحبون وطنهم وسيدافعون عنه ضد الخونة والمرتشين
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61 - واحد من الناس الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:49
ان حراك مقاطعون الشعبي العارم هو انتفاضة او ثورة شعبية صامتة على الطريقة الغاندية إن صح التعبير و لكن إبداع مغربي خالص و غير مسبوق في التاريخ السياسي المغربي اربك حسابات الطبقة السياسية المغربية الفاسدة الجاثمة على مفاصل تدبير الشأن العام المغربي المثقل بسياساتها اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشل و دكاكينها السياسوية التي تحابي كبريات الاحتكارات و ديناصوراتها و حيتانها بل إن بعض وزراءها خرجوا بتصريحات مدافعة عن جشعها و عن اجهازها المتواصل على القدرة الشرائية المعدومة لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح المنتفض ضد الغلاء و الاحتكار و الريع و الفساد ونهب المال العام.k
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62 - RAMO الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:50
ههههههه،
هذا السيد ، أرسله الله ، ليدافع عن المستضعفين ،إنه نعمة من الله .
من حقك أن تقاطع أو لا ، فذلك شأنك ، لا دخل لأحد فيك ،
أما سيدي الحقوقي المحترم ، أن تقوم بشكل إنفرادي ، للتطاول على المقاطعة ،
بالله عليك ، بصراحة ، ماذا كنت تنتظرمن المقاطعين ؟
ـ حسب رأيي ، لو وقع مليون ،المقاطعة سائرة في طريقها وبخط تصاعدي ،
الله وحده ،هو القادر على حصرها . إنها لثورة حتى النصر ( غير هني بالك )
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63 - hicham الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:51
كان من الأجدر توقيع عريضة ضد ارتفاع الأسعار و الاحتكار التجاري لبعض الشخصيات النافذة في الدولة.قالك مثقفين انتم مجموعة شلاهبية في يد المخزن.
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64 - ماسين الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:51
pourquoi on ne pas raconter la vérité aux boycotteurs que le boycott n'est qu'une affaire politique et centrale laitière a servi pour meubler et décorer l'opération
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65 - المسيح الدجال الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:51
شروط المقاطعين واضحة وضوح الشمس .
استجيبوا لشروطهم ، و سوف تنتهي المقاطعة بكل بساطة
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66 - تسائل الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:52
ماسبب تدهور القدرة الشرائية عند المغاربة ?
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67 - خالد الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:52
قالك من أجل تعليق ليس توقف ولاكن مبتغى في أصل واحد نحن لا نعلق ولا نتوقف ولا نتطور إقاف مقاطعة مربوط بثمن الحليب فقط لا غير إما نزول ثمن إما مقاطعة عشرون سنة
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68 - ahmed الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:53
هد الناس مرض لبغى ابان ادخل الفيسبوك ويجمع المرهقين والجهلاء اما العقلاء والناجحين لايتتبعون مثل هده الافكار الحقيدة لمادا لاتقاطعون كوكا مكدونال التبغ الحشيش القرقوبي الشيشة هل انها مزودكم بالافكار اولا احد يمكن ان يدفع ثمن الخدمة اليس التبغ وكوكا اغلى من الحليب الدي تشغل العديد في الوطن اما كوكا والتبغ نستوريدها وهي ضد صحة المغاربة اما الحليب هو عيش الصغير والكبير كم يشربون المقاطعون من الحليب في اليوم خمس دراهيم ويشربون خمسون درهم بين التبغ ومشروبات كحولية والشيشة والحشيش ومكدونار واشياء اخرى لاتلعبون بافكار المغاربة
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69 - brahim الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:54
الاخوان كل واحد حر برايه الي عاجبوا يقاطع فله ذلك ولي معجبوش فله ذلك انا مقاطع حتى النخاع ما لم ارى تحسن في الجودة و الثمن
لكم دينكم و لي دين.
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70 - البيضاوي الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:56
السي عبد المومني المجتمع المغربي لا يتلعثم ردود الافعال انتم من تتلعثمون في اختيار نص "النداء" و فقراته فخرج مهزوزا مثل موقفكم الذي ظننتم به ان تخدعوا المواطنين الذين تجهلون او تتجاهلون انهم اصبحوا يعرفون الصالح من الطالح نعم المغاربة ملّوا من الركوب على الاحداث و اصبحوا يفكرون بمنطق المواطنة تساوي الكرامة و ليس الخنوع و النفاق
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71 - casawi الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:56
الله يجعلني نتيق
انتم اولا راكم مامقاطعينش اصلا و التوقيع على ايقاف المقاطعة علاش
واحد الحاجة لي ما عارفينهاش را سنطرال علي و افريقيا لصقات في أدمغة المغاربة ومقارنتها بالمقاطعة وآش جا ما يحيدها
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72 - يوسف الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:57
الشعب ما محتاجش وصى عليه، لما نلمسو أن الشركات إلى حنى مقاطعنها ردخات للمطالب الشعبية إلى هي، جودة معقولة مع تمن معقول، ديك الساعة المقاطعة غادي تحبس
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73 - مواطنة الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:58
لن تعلق المقاطعة ولو يوماً واحداً !! لا داعي للعب والضحك على المواطنين !!! الجميع فاق وعاق ولا تستهزؤوا بذكاء المغاربة .
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74 - احمد بفركان الخميس 05 يوليوز 2018 - 19:59
مقاطعون المقاطعة مرهونة بخفض أسعار ولا تستهدف شركة دون أخرىولن تستتنيي أي كانت الشركات أو والهاياءت أو الموسسات أو الشخصيات التي قدتمس بحقوقنا . المقاطعة مستمرة الى ما لا نهاية لأنها انبثقت من معاناة و تقافة شعب. ومنهاج رأسخ في عروق المغاربة المقاطعون والسلاح الوحيد الدي يملكه الشعب ضد كل من سوالت له نفسه المساس بحقوقنا
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