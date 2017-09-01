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حزب إسباني يطالب بحريةّ معتقلي حراك الحسيمة

حزب إسباني يطالب بحريةّ معتقلي حراك الحسيمة
مُتابعة من خالد ملوك
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 02:31

طالب حزب "بوديموس" الإسباني بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الأشخاص المعتقلين على خلفية المشاركة في مظاهرات حراك الريف، داعيا في الآن ذاته وزارتي الخارجية والداخلية الإسبانيتين إلى التواصل مع السلطات المغربية ومساءلتها بخصوص الضمانات العملية التي ستقدمها من أجل احترام حقوق الإنسان.

ووجه تنظيم "بابلو إغليسياس"، المعروف بمواقفه الداعمة لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية، دعوة إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال ممثلة سياسته الخارجية فيديريكا موغيريني، من أجل إبداء رأيه "حول الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين وحملة القمع المُستهدفة للحقوق الأساسية للمتظاهرين"، بتعبيره.

وأضاف الحزب أن الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي ملزمة بتكييف علاقاتها التجارية مع المملكة المغربية على أساس الامتثال لحقوق الإنسان، مطالبا مؤسسة البرلمان الأوروبي بمناقشة هذه القضية في الجلسة العامة التي ستعقد الأسبوع المقبل في مدينة ستراسبورغ بدعوة من ممثلي أحزاب وتنظيمات يسارية أوروبية.

وكانت إيريني مونتيرو، ممثلة "بوديموس" بالبرلمان الإسباني، استقبلت بمقر مجلس النواب والدي قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، المدان بالسجن النافذ لمدة 20 عاما، مؤكدة على دعمها وتضامنها مع من أسمته "الشعب الريفي"، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الناشطة المغربية بالتنظيم ذاته دينا بوسلهام.

وانتقدت دينا، المسؤولة عن قضايا الهجرة بحزب "بوديموس"، الأحكام الصادرة في حق السجناء الريفيين، كما التمست تدخل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي يقود الحكومة الحالية في هذه القضية؛ فيما نددت القيادية تيريسا رودريغيث بـ"عودة سنوات الرصاص بالمغرب الذي يعد بمثابة الطفل المدلل لأوروبا"، وفق تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - بوسف الجمعة 06 يوليوز 2018 - 02:55
كن عفيتو عليهم من تما حسن الله يعطينا وجهكم
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2 - مغربي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 02:56
شأن داخلي يخصنا لا حق لأي كان أن يتدخل في شؤوننا هل نحن طالبنا الحرية لزعيم كاتالونيا؟
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3 - WILLIAM BARBERA الجمعة 06 يوليوز 2018 - 03:00
الكل يطالب بحرية معتقلي الريف حتى الشجر والحجر ولكن المشكلة في التنفيذ وفي رايي الصائب فانه لو اجتمعت الانس والجن كافة على ان يطلقوا سراح الزفزافي ومن معه لما استطاعوا الى ذالك سبيلا لان هذه القضية تمس هيبة الدولة ، والعفو الملكي مستحيل كذالك لان زعيم حراك الريف اهان الملك اكثر من مرة في كثير من تصريحاته ولذالك فهو باق في السجن الانفرادي الى عام 2037 اذا لم يتوفاه اجله قبل ذالك .
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4 - laassir الجمعة 06 يوليوز 2018 - 03:01
سيروا طالبو بحرية المعتقلين الكطالونيين اولا. ورءيس كطالونيا بعدا عادا فتحوا عينيكم على المغرب .مزيان غير اللي معندو ميدير فبلادو يحل فمو على المغرب مزيان قلت الصواب هاذي سير لعب حذا داركم اش اداك لدار الجيران.(قالك بغي ينهي على البلاد والبلا هازو فوق راسو.
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5 - Mosi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 03:07
طلبو غير يتم اطلاق سراح بويجديمونت رئيس برلمان كطلونيا...ام ان الديمقراطية فقط على المغرب يا انتهازيين..و المفروض ان يحس بابلو ايكليسياس بعد فضائح الفساد التي تلاحقه هو و صديقته...حرية الانسان هي الى زعيم البوليزاريو و الجزائر اخليو المحتجزين ايدخلو للمغرب بحرية....
بوديموس هذا ممول كليا من طرف المخابرات الجزائرية قصد كسر شوكة الحزبين الشعبي والاشتراكي الذين اصبحا يساندان المغرب وتخلو عن اطروحة البوليزاريو لذلك لا يتحدث مطلقا عن حقوق الانسان في الجزائر و القهر الحقوقي في تندوف...وعلى الخارجية المغربية ان تلجمه لانه من حقوق الانسان ان تحترم الحياة الخاصة لجيرانك.....
بغض النظر طبعا عن تضامننا مع نشطاء الريف جميعا...اللهم فرج محبسهم ومكربهم...
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6 - geneve lahay bruxel الجمعة 06 يوليوز 2018 - 03:08
قلناها وغادي نعاودوها راه الجالية الريفية في اروبا ماغديش يسمحو فخوتهوم المختطفين الابرياء وغادي يدقو جميع الابواب من اجل المختطفين المظلومين ولا للاستسلام.
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7 - anonyme الجمعة 06 يوليوز 2018 - 03:08
يجب على الدولة وضع حل لهذه الأزمة. لأنه ليس في صالح البلاد ان تبقى الأمور على هذا الشكل. الدولة ارتكبت خطأ بإهمالها لهذه المنطقة لعقود طويلة والمحتجون اي نعم لم يعلنوا الانفصال ولكن ارتكبوا خطأ برفعهم راية صاحبها توفي وانتهت حقبته منذ زمان. اذن فالمسؤولية والخطأ مشتركان. وبذلك فالدولة يجب ان تجد حل يرضي الجميع وتطوي هذه الصفحة وترجع الامور الى ما كانت عليه. وتسرع عجلة التنمية في جميع المناطق. غير هذا فلن تزداد الأمور إلا سوء والبلاد لن تسير الا تقهقرا.
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8 - adil الجمعة 06 يوليوز 2018 - 03:10
هاذ الحزب الاسباني عليه ان يطالب الحكومة الاسبانية تسليم سبة و مليلية و الجزر المجاورة للحسيمة و عليه ايضا ....يدخل سوق راسو اللعب مع المغر ب خايب
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9 - عبيد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 03:18
سبليون آخر من له الحق في الحديث عن العدالة. إو حقوق الانسان .
أين هو حق الشعب الكطلاني ؟ أين هو حق شعب الباسك ؟ فكروا في مصائركم ومصائبكم ولا تتزايدوا على غيركم بالذي تنتهكونه.
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