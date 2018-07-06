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الرئيسية | مجتمع | تدبير الأدوية ومنح الرخص بوزارة الصحة يستنفران "مجلس جطو"

تدبير الأدوية ومنح الرخص بوزارة الصحة يستنفران "مجلس جطو"

تدبير الأدوية ومنح الرخص بوزارة الصحة يستنفران "مجلس جطو"
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 05 يوليوز 2018 - 23:55

خرجت وزارة الصحة عن صمتها إزاء إعفاء عدد كبير من المسؤولين المركزيين، وكشفت أنها أحالت تقريرين حول تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها على المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه ادريس جطو، في أفق اتخاذ قرارات في حقهم.

وكشفت الوزارة، الخميس، أن مفتشيتها العامة أحالت هذين التقريرين وفقاً لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، وأكدت أنها لن "تتوان في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع".

يأتي هذا القرار بعد قرابة شهر من إعفاء الوزارة لستة مسؤولين كبار من مهامهم دُفعة واحدة وبشكل مفاجئ، وإعلانها عن شغور مناصبهم وفتحها باب الترشيح رسمياً لتعويضهم، بعدما كانوا في الأشهر الماضية تحت رقابة تفتيشية.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، فقد قام وزير الصحة، أنس الدكالي، بأكبر عملية شهدتها الوزارة في تغيير وحركية المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية وكذا اللاممركزة، شملت جميع المدراء المركزيين والجهويين.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تهدف من خلال هذه العملية غير المسبوقة إلى ضخ دماء جديدة وخلق ديناميكية في تسيير المصالح المركزية واللاممركزة وفي تدبير الملفات الاستراتيجية، موازاةً مع فتحها لنقاش موسع شمل مجموعة من الكفاءات والمسؤولين بالوزارة لبلورة خطة متوسطة الأمد ترمي إلى تخطيط أمثل للمنظومة الصحية في أفق 2025.

وسبق أن خضعت وزارة الصحة، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأصدرت تقارير همت ملاحظات بخصوص مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية.

وكانت الوزارة قد أعفت كلا من مديرة معهد باستور، ومدير السكان بالوزارة، ومدير الأدوية والصيدلة، ومدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، ومدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، ومدير الموارد البشرية.

وكان عدد من المسؤولين عن هذه المناصب موضوع اتهامات خطيرة في الأشهر الماضية، خصوصاً مديرية الأدوية والصيدلة التي تمنح التراخيص للشركات قبل شراء أي دواء وترويجه في الصيدليات المغربية؛ ما دفع بمفتشية وزارة الصحة إلى التحرك على أكثر من جبهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - H MEN الجمعة 06 يوليوز 2018 - 00:37
Bravo وزير الصحة الجديد واتمنى ان يقوم القضاء بعمله لسجن الشفارة والمرتشين الكبار
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2 - Amine الجمعة 06 يوليوز 2018 - 00:42
الآفة اللي خارجة على هذا البلاد ماشي قلة الموارد و الفقر او الجهل و لكن اللي خارج علينا هو الرجل المناسب في المكان المناسب اللي ما كيناش.
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3 - youssef الجمعة 06 يوليوز 2018 - 00:49
كل يوم ونحن نسمع مجلس جطو دون اي اجراء على ارض الواقع سوى الكلام والكلام وحقوق المواطن في خبر كان
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