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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يقرر استئناف الحكم ومحامون ينشُدون البراءة للمعتقلين

الزفزافي يقرر استئناف الحكم ومحامون ينشُدون البراءة للمعتقلين

الزفزافي يقرر استئناف الحكم ومحامون ينشُدون البراءة للمعتقلين
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:00

قرر معتقلو حراك الريف الذين تمت إدانتهم من لدن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أيام، اللجوء إلى مرحلة الاستئناف بعد "الأحكام القاسية" كما وصفها عدد من الفاعلين الحقوقيين.

وبحسب ما أكده محامون من هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإن ناصر الزفزافي، قائد الحراك الذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا، قرر، اليوم الخميس، قبل انتهاء مهلة الاستئناف، استخدام هذه الوسيلة قصد الحصول على البراءة من التهم الموجهة إليه رفقة باقي النشطاء.

وأوضحت المحامية بشرى الرويسي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها قامت بزيارة الزفزفي، رفقة معتقلين آخرين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وإقناعه بضرورة استخدام حقه في استئناف الحكم.

وقالت الرويسي: "بموافقة ناصر الزفزفي ونبيل أحمجيق، تم منحنا هذه الفرصة للدفاع عنهم في مرحلة الاستئناف"، معربة عن أملها في تحقيق البراءة لكافة المعتقلين.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن ربيع الأبلق، الذي ما يزال مستمرا في إضرابه عن الطعام، رفض اللجوء إلى مسطرة استئناف الأحكام، إلا أنها أكدت أن أعضاء هيئة الدفاع قرروا استئناف الحكم ضدا على إرادته.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت كلا من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي، بعقوبة وصلت إلى 20 عاما سجنا نافذا.

كما أدانت الهيئة نفسها، برئاسة القاضي علي الطرشي، باقي المعتقلين بعقوبات مختلفة، فيما عملت على تكييف بعض الجنح، دون أن تتم تبرئة أي واحد، بمن فيهم المتهمون الأربعة الذين كانوا متابعين في حالة سراح مؤقت.

وخلقت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين غليانا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مدينة الحسيمة التي يتحدر منها المتهمون. ويطالب المواطنون المغاربة بضرورة إطلاق سراح هؤلاء والإفراج عنهم، ونظموا من أجل ذلك وقفات احتجاجية في مدن مغربية عدة.

واعتبرت هيئات حقوقية ومدنية وسياسية عديدة أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "جائرة ومخيبة للآمال"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعيد إلى الأذهان "سنوات الرصاص"، ووصفته بـ "ردة حقوقية عما راكمه المغرب في السنوات الماضية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - حوما الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:17
اللهم فرجها على كل مسجون وحمي بلادنا من كل فتنة
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65
2 - خبير قانوني الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:19
لقد اخطا الزفزافي ومعه رفاقه حين قرروا استئناف الحكم الابتدائي. لكون الأحكام على خلاف ما يظنه البعض لم تكن قاسية البتة بل كانت مخففة نعم مخففة.فالافعال التي ارتكبها المعتقلون وبخاصة المعتقل الرئيسي تصل عقوبتها للاعدام او المؤبد وبالتالي ف20سنة التي اقرها قاضي الحكم الابتدائي حكم راعى فيه رغبة المجتمع المتمثلة في المطالبة بالليونة وهدا ما كان.ولكن الآن باستئناف الحكم سيجد القاضي نفسه مضطرا الى اعمال روح القانون مادامت المهادنة لم تنفع.ارجو النشر
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-111
3 - Rifi الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:20
البراءة باذن الله لمعتقلي الريف #ناصر الزفزافي_البطل
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45
4 - العدالة الصورية. الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:21
طاحت الصمعة.
علقو الحجام.وزادوا طغاو الحكام.
لا عدالة بعد اليوم، سوى عدالة السماء.
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48
5 - زقزوق الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:22
خطأ فاااااااااااادح
الزفزافي كان سيخرج بقوة الضغط الشعبي، و لكن ها هو بغباء يفتح الباب للإستبداد كي يخرج من ورطته، حماقة ما بعدها حماقة.
بدأت أشك في دواليب هذه المسرحية
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-50
6 - تائب الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:23
نريد قضاءا عادلا كالقضاء المصري الذي ملا الدنيا عدلا في عهد السيسي بدل ظلم وجور عدالتنا وسجونا كسجون امريكا وبعض دول اسيا التي نراها في بعض القنوات الوثائقية حيث تنتشر الحقوق والحريات والرحمة بين السجناء المهذبين جدا جدا جدا عوض سجوننا التي لا تحترم ابسط حق من حقوق الانسان .
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-43
7 - مغربي الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:24
الزفزافي ضحية بعض الأحزاب و بعض الانفصاليين الدين يعيشون في الخارج لأن حراك الحسيمة كان سلمي لكن زعماء الحراك سقطوا في فخ
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-33
8 - عىليؤ الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:24
يجب أن تستأنف الحكم أمام دار المخزن أمام محكمة الاستئناف فلا حول ولا قوة لها فهي وباقي محاكم المغرب تطبق فقط التعليمات ....القضاء في المغرب يوجد فقط في الخطب والندوات ومرافعات الرميد الفارغة الواقع شئ اخر
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35
9 - مغربي الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:25
الحكم لي صدر كان مخفف،جرائمو تتطلب الاعدام.
بركة من العاطفة الخاوية.
كترة هدرة لقهاوي.
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-54
10 - مصطفى خزرون الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:26
الاحكام كانت مخففة جدا...وليس ببعيد اصدار احكام اكثر قساوة في المرحلة الاستئنافية
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-52
11 - مغربي حر الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:28
بصراحة إنه حكم عادل ، لأن الزفزافي ومن معه لم يحترموا الطقوس الدينية بإيقافهم خطيب الجمعة وزد على ذلك الاعتداء على الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية ، كنت أود أقصى العقوبات لكن القاضي راعى الظروف الاجتماعية ، الزفزافي يستحق الإعدام لأنه خائن للبلد ، لأن السلمية في المطالَب الاجتماعية لا تمر بهذه الحركات ، الاعتداء على الأمن والوقاية المدنية وزد ...... شكرًا قاضي التحقيق وعاش وطننا الحبيب.
مع كل احتراماتي لعائلات المتهمين ... كان عليهم أن يراقبوا أولادهم وينهاهم على الأفعال الشنيئة التي كانوا يقومون بها ، المس بالنظام والاعتداء على الشرطة والوقاية المدنية و..... لهذا يجب معاقبتهم ... لأنها تعتبر السيبة...
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-46
12 - تعليق الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:28
الفوضي في الشمال يستفيد منها أباطرة المخدرات لدين تغلغلو في السلطة
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-19
13 - ياسين المغربي الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:30
استئناف الزفزافي على الحكم اعتراف ضمني بالأفعال المنسوبة إليه
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-29
14 - nor الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:32
نطلب من الله أن يكون العفو لصالحهم وان يصبحوا أحرارا بدون قيد أو شرط
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31
15 - متساءل الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:32
هنالك مؤشرات واضحة على مدى الخوف والرعب العارم من اي " حراك" او تغيير... الا وهو 20 سنة وتضخيم الامور المس ب...و الزعزعة...
مشهد البلدان العربية عينها ...

هل سمع احدكم نفس الشي عندما أحرق المتظاهرون في انتفاضة الضواحي في فرنسا سيارات الشرطة وتم تخريب عدة ممتلكات ... وفي المظاهرات العنيفة هنا وهنالك في "الغرب" اليونان...

الفرق شاسع بين دولة الحق والقانون ولو كانت تعرف بعض التراجع ...من وقت لاخر ...وبين من يحاول تقليد مشي " بلارج" فلا هو ...

المهم الديموقراطية سلوك يومي متداول بين المواطنين إلى أن يصل إلى أن يكون نظام البلد

ومن يرجو اسقاطه بهبة او ... فل ينتظر...20 سنة ليقطع الشك باليقين...

المهم صمعة البلد بهكذا احكام تعطي صورة واضحة على مدى الحريات ... وعلى الدول المشابهة من ناحية الترتيب... هل نكون أفضل من كينيا...او الصومال... كزخستان... اشك في ذلك والله اعلم
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21
16 - RAMO الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:35
إستئناف الحكم أو لا ، ذلك من إختيارالمعنيين .
لكن يجب محاكمة من لفق لهم تلك التهم ،محاكمة عادلة .
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10
17 - Hassan.FL الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:35
اكبر غلطة ارتكبها القضاء في حق ابناء الريف. سيتطلب الامر سنين عديدة حتى ينسى الامر في الوقت الذي نريد فيه وطنا موحدا متحدا متظامنا كالجسد الواحد. ثم هذه المحاكمة تبعث باكثر من رسالة إلى ابناء الصحراء في الجنوب المغربي مفادها اننا لسنا بدولة ديمقراطية ولا هم يحزنون. كل هذه المخاطر في الوقت الذي كان بالامكان احتواء الامر بتظافر جهود الحكومة و المواطنين و كل من يهمه الامر
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12
18 - حاكمو المسؤولين النهابين الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:37
الفرصة التاريخية للمصالحة مع الريف وهو اطلاق سراح كافة المختطفين ورفع العسكرة وتحقيق الملف الحقوقي ومن يطالبون ببقاء المختطفين في السجون والله هم اعداء الحقيقيون للوطن .
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9
19 - omar الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:37
من حقهم ومن واجبهم أن يستانفوا الحكم اولا ليزول كل لبس أو شك في وطنيتهم وثقتهم في القضاء وهذا سيفتح امكانية العفو الشامل عليهم
هذه قضية اصابنا فيها كثير من اللبس والغموض والآن بعد أن قالت العدالة كلمتها فالحل سيكون خيرا أن شاء الله ويرضي الوطن كله
الوطن غفور رحيم
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3
20 - ع الكريم الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:41
نطالب باطلاق صراح المعتقلين .. المطالبة بالحقوق ليست جريمة
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4
21 - ملاحظ مغربي واقعي الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:43
الزفزافي اخد حكما مخفف في الحقيقة، لو كان في دولة عربية او اسلامية اخرى لو حكم بالاعدام او على الاقل السجن المؤبد ..
الزفزافي صرح امام المُلا بان الاستعمار الإسباني اهون بكثيييير من الاستعمار العروبي ، الزفزافي كذلك تامر مع اعداء الوطن وخصوصا الموجودين بأوربا الزفزافي ايضا نعث المغاربة بأقبح النعوث وأوصافها ، بالاضافة انه انتهك حرمة المسجد اثناء اداء المصلين لصلاة الجمعة ، وحرض ايضا الشباب على قوات الامن مما تسبب لهم بجروح متفاوتة الخطورة ، علما ان احد رجال الامن منهم قد تسببوا له للاسف الشديد بعاهة مستديمة ستعيش معه طوال حياته ؟!

هده التهم الثقيلة في نظركم، بالله عليكم كم سيكون حكمها ، لو كان في دولة اخرى؟
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-6
22 - رسالة الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:43
من يتوهم أنه بسياسة الحديد و النار يستطيع أن يخضع الشعوب وأن يقوم بتكميم الأفواه و تكبيل الأيادي فقد اخطأ الحساب ولم يقرأ الواقع قراءة صحيحة ، لأن لغة القوة اليوم لا يمكن أن تكون هي الحل لمشاكل الشعوب العربية ، مهما كانت هذه القوة ومهما كان حجمها وضخامتها فالنفس البشرية دائما تأبى الرضوخ و الخضوع للمستبدين و الظالمين.
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5
23 - مغربي غيور الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:45
لا مجال للتخفيف من العقوبة فاحرى المطالبة بالبراءة.على من تمثلون أيها المحامون ؟ كل شيء موثق بالصورة.والصوت. والمحكمة قد خففت العقوبة من.الاعدام ومن.المؤبد إلى 20 سنة سجنا للمجرمين .فهذه هي الحقيقة لمن أرادها.
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-6
24 - احمد الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:48
التهم واضحة خيانة الوطن مصيرها الاعدام الز فزافي حمل راية الانفصال تآمر على وطنه دنس حرمة المسجد هدد سلامة المغرب موثقة في فيديوهات واضحة تجول ابوه في اوروبا من اجل شحد الدعم لولده وتشويه سمعة المغرب المطالب الا جتماعية هي غطاء لخطته وهي نشر الفتنة في انحاء المغرب لازال يتكلم ويهدد من زنزانه ,ان المحامي والقاضي يجب عليهما البحث عن الحقيقة وليس شيء غير الحقيقة وليس للمحامي الحق في تبرئة المجرمين , الدولة القوية اساسها العدل وحتى يكون عبرة لكل الخائنين . من حسن حظه وجد في عصر الانفتاح لو كان في عهد الحسن الثاني لانتهى امره وامر كل من يآزره
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-3
25 - زهير الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:50
القانون للجميع و فوق الجميع .. لا أحد فوق القانون .. نتمنى التوفيق للجميع.
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2
26 - باطلة و ليست قاسية الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:51
ناصر و رفاقه أبرياء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام،ناصر الزفزافي دق ناقوس الخطر من خطورة انتشار الفساد في البر و البحر يصول و يجول كأنه عفريت أو غول يتربص باستقرار الوطن،هذا هو هدف ناصر الزفزافي الذي ناداه الملك بفظح الفساد،و أكد ادعاءاته عندما أحدث الزلزال السياسي الذي أطاح برموز الفساد جراء الإختلالات التي عرفها المشروع الملكي (الحسيمة منارة المتوسط) و كما قال ناصر:ماذا تريدون بعد تريدونا أن نصقق للفساد؟أو تريدون أن تجروا هذا الوطن إلى الخراب؟و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرجل وطني عن جدارة و استحقاق عكس بعض المرتزقة و الانتهازيين و المتملقين و تجار الدين و الضمير و أعداء الله و الوطن و الشعب،رجاءً رجاءً رجاءً أطلقوا سراح المعتقلين و هبوا لتفعيل مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
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-2
27 - المحتار الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:51
نتمنى الخير و الخبر السعيد. ما وقع مؤلم و يجب إستعمال العقل السليم في التحليل، ابتدائا من أسباب الأحداث و محيطها و ظروف الساكنة و الإخلال بالمسؤوليات، حتى إصدار الأحكام. هذه هي العدالة الواقعية و المعقولة و العفو عنذ المقدرة هو اللذي قد يمحي المحن و يجعل شعبنا يفرح و يتنبأ بمستقبل مشرق إن شاء الله...
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0
28 - BARAKAT الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:51
بشكل أو بشكل أخر تبقى استقلالية القضاء مرهونة بمدى تطبيق القانون ونتمنى أن يطبق القانون على هؤلاء الشباب مع مراعات ظروفهم الاجتماعية والظرفية التي مرت بها هذه الأحداث وجعل العلاقة بين السلطة والمواطن في صلب الحكم بتمتيعهم بظروف التخفيف في مرحلة الإستئناف على أقل تقدير لكي تعود المياه إلى مجاريها بين السلطة والمواطن ونتمنى ان تكون البراءة وتطبيق المقولة ان الوطن غفور رحيم كما تطبق على الآخرين بدون ذكر أسمائهم لأنهم معروفين .شكرا هسبريس
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-1
29 - عاجل الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:52
نتمني أن يصدر عنه العفو من الرئيس الدولة مع تعويض لكافة المختطفين
الريف لن ينحني وضد الفساد ومع الشعب الأحرار اينما وجدوا
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-1
30 - البرائة للابرياء الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:57
ان شاء الله يطلقو سراح لكافة المختطفين
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-2
31 - vraibidawi الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:57
التهم الجنائية ثابتة في حقهم ويكفي لتهمة إضرام النار لوحدها أن أن تزج بهم في السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة نافذة دون الخوض في باقي التهم الموجهة إليهم. ...البراءة مستبعدة جدا لأنه صراحة وانا اقرأ هذا المقال استحضر خطاباتهم وسط الملأ التي يدعون من خلالها للفتنة والتحريض على العنف والتصعيد كما استحضار الفيديوهات التي كانت تسجل إجرام هولاء المتظاهرين وهم يحاولون قتل وضرب أفراد قوات الأمن بكل غل وعدوانية فعلا أرى أن الأحكام الصادرة في حقهم هي أحكام مستحقة. ..لو كانو يطالبون بحقوقهم كمغاربة دون تمييز وبدون اللجوء لاستعراض العضلات بحراس خاصيين gardes du corps بنظراتهم المضحكة وحمل أعلام مجهولة وسب وقذف باقي المغاربة بالعياشة على أساس انهم هم من يعلمون ويفقهون ..أقول لهم في إضراب 1981في الدارالبيضاء أين كنتم انتم وزبانيتكم؟اعتقل منا الكثير وقتل منا الكثير في وقت لم يجرأ ولد المرا ان يفتح فاه من الشمال الى الجنوب (لقيتوها سهالت دابا الحرية والكلام )ولم نقل أن ريافة شمايت وغدارا وعياشة (كون كنتو رجال كنتو ديرو هاد الشي فوقت الحسن التاني ) غير حمل هديك الشرويطة تمشيو بالمؤبد
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1
32 - محمد طنجة الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:59
...فقط إذا احتسبنا تهمة واحدة وهي ثابتة في حق الزفزافي في وهي قوله:"الاستعمار الاسباني أرحم من الاستعمار العروبي" تكفيه للادانة بالمؤبد مع الاشغال الشاقة مدى الحياة كونها خيانة عظمى....الان تتباكون بعدما عاث في الارض فسادا..!!!.اين كنتم عندما كان الكل يطالبه بحوار الدولة وهو يتقمص شخصية البطل الوهمي...!!؟كنتم تدفعونه إلى الحفرة...لقد وقع فيها...هناك قضاء يحفظ الوطن هيبته...الرجل مدان بتهم تخريبية لاوطنية عنصرية انفصالية...انتهى.
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-1
33 - intidam الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:59
الاستئناف سيكون عكس ما يظن لأن التهم المنسوبة إليه تابتة و 20 سنة التي حكم بها مخففة ولا تناسب التهم المنسوبة إليه و تابتة
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1
34 - البؤساء الخميس 05 يوليوز 2018 - 21:00
اذاالشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر
كلنا ابناء الريف وكلنا المغرب وكلنا جرادة وكلنا زاكورةوكلنا مطحونين مقهورين بؤساء "
هم لصوص سارقين منعمين بالسلطة التنفيذية محميين لا رحمة بقلوبهم يقتلون الفقير وينادون بانه ضروري وعدل بل وحق
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1
35 - تاك فريد الخميس 05 يوليوز 2018 - 21:01
من حقه استيناف الحكم لكن عليه الاعتراف بنزعته العتصرية القبلية وان يعتذر للمغاربة قاطبة بالداخل والخارج وان يوجه رسالة الي اتباعه مفادها ان كمامرهم تكاد تنطق بانهم من بلاد اعريبان: اليمن والشام.
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-1
36 - خالد الخميس 05 يوليوز 2018 - 21:06
لا أعتقد أن الاستأناف سيخفف الحكم هو أصلا مخفف مقارنة مع الأضرار الناتجة عن سلوكات هذا الطائش.مذا سنقول للضحايامن قوات الأمن والعاهات المستديمة.ما الحكم على هذه الشردمة لو كانوا في تركيا مثلا .غباء ما بعده غباء.
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