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كُتّاب وآراء
الزفزافي يقرر استئناف الحكم ومحامون ينشُدون البراءة للمعتقلين
قرر معتقلو حراك الريف الذين تمت إدانتهم من لدن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أيام، اللجوء إلى مرحلة الاستئناف بعد "الأحكام القاسية" كما وصفها عدد من الفاعلين الحقوقيين.
وبحسب ما أكده محامون من هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإن ناصر الزفزافي، قائد الحراك الذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا، قرر، اليوم الخميس، قبل انتهاء مهلة الاستئناف، استخدام هذه الوسيلة قصد الحصول على البراءة من التهم الموجهة إليه رفقة باقي النشطاء.
وأوضحت المحامية بشرى الرويسي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها قامت بزيارة الزفزفي، رفقة معتقلين آخرين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وإقناعه بضرورة استخدام حقه في استئناف الحكم.
وقالت الرويسي: "بموافقة ناصر الزفزفي ونبيل أحمجيق، تم منحنا هذه الفرصة للدفاع عنهم في مرحلة الاستئناف"، معربة عن أملها في تحقيق البراءة لكافة المعتقلين.
ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن ربيع الأبلق، الذي ما يزال مستمرا في إضرابه عن الطعام، رفض اللجوء إلى مسطرة استئناف الأحكام، إلا أنها أكدت أن أعضاء هيئة الدفاع قرروا استئناف الحكم ضدا على إرادته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت كلا من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي، بعقوبة وصلت إلى 20 عاما سجنا نافذا.
كما أدانت الهيئة نفسها، برئاسة القاضي علي الطرشي، باقي المعتقلين بعقوبات مختلفة، فيما عملت على تكييف بعض الجنح، دون أن تتم تبرئة أي واحد، بمن فيهم المتهمون الأربعة الذين كانوا متابعين في حالة سراح مؤقت.
وخلقت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين غليانا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مدينة الحسيمة التي يتحدر منها المتهمون. ويطالب المواطنون المغاربة بضرورة إطلاق سراح هؤلاء والإفراج عنهم، ونظموا من أجل ذلك وقفات احتجاجية في مدن مغربية عدة.
واعتبرت هيئات حقوقية ومدنية وسياسية عديدة أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "جائرة ومخيبة للآمال"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعيد إلى الأذهان "سنوات الرصاص"، ووصفته بـ "ردة حقوقية عما راكمه المغرب في السنوات الماضية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
علقو الحجام.وزادوا طغاو الحكام.
لا عدالة بعد اليوم، سوى عدالة السماء.
الزفزافي كان سيخرج بقوة الضغط الشعبي، و لكن ها هو بغباء يفتح الباب للإستبداد كي يخرج من ورطته، حماقة ما بعدها حماقة.
بدأت أشك في دواليب هذه المسرحية
بركة من العاطفة الخاوية.
كترة هدرة لقهاوي.
مع كل احتراماتي لعائلات المتهمين ... كان عليهم أن يراقبوا أولادهم وينهاهم على الأفعال الشنيئة التي كانوا يقومون بها ، المس بالنظام والاعتداء على الشرطة والوقاية المدنية و..... لهذا يجب معاقبتهم ... لأنها تعتبر السيبة...
مشهد البلدان العربية عينها ...
هل سمع احدكم نفس الشي عندما أحرق المتظاهرون في انتفاضة الضواحي في فرنسا سيارات الشرطة وتم تخريب عدة ممتلكات ... وفي المظاهرات العنيفة هنا وهنالك في "الغرب" اليونان...
الفرق شاسع بين دولة الحق والقانون ولو كانت تعرف بعض التراجع ...من وقت لاخر ...وبين من يحاول تقليد مشي " بلارج" فلا هو ...
المهم الديموقراطية سلوك يومي متداول بين المواطنين إلى أن يصل إلى أن يكون نظام البلد
ومن يرجو اسقاطه بهبة او ... فل ينتظر...20 سنة ليقطع الشك باليقين...
المهم صمعة البلد بهكذا احكام تعطي صورة واضحة على مدى الحريات ... وعلى الدول المشابهة من ناحية الترتيب... هل نكون أفضل من كينيا...او الصومال... كزخستان... اشك في ذلك والله اعلم
لكن يجب محاكمة من لفق لهم تلك التهم ،محاكمة عادلة .
هذه قضية اصابنا فيها كثير من اللبس والغموض والآن بعد أن قالت العدالة كلمتها فالحل سيكون خيرا أن شاء الله ويرضي الوطن كله
الوطن غفور رحيم
الزفزافي صرح امام المُلا بان الاستعمار الإسباني اهون بكثيييير من الاستعمار العروبي ، الزفزافي كذلك تامر مع اعداء الوطن وخصوصا الموجودين بأوربا الزفزافي ايضا نعث المغاربة بأقبح النعوث وأوصافها ، بالاضافة انه انتهك حرمة المسجد اثناء اداء المصلين لصلاة الجمعة ، وحرض ايضا الشباب على قوات الامن مما تسبب لهم بجروح متفاوتة الخطورة ، علما ان احد رجال الامن منهم قد تسببوا له للاسف الشديد بعاهة مستديمة ستعيش معه طوال حياته ؟!
هده التهم الثقيلة في نظركم، بالله عليكم كم سيكون حكمها ، لو كان في دولة اخرى؟
الريف لن ينحني وضد الفساد ومع الشعب الأحرار اينما وجدوا
كلنا ابناء الريف وكلنا المغرب وكلنا جرادة وكلنا زاكورةوكلنا مطحونين مقهورين بؤساء "
هم لصوص سارقين منعمين بالسلطة التنفيذية محميين لا رحمة بقلوبهم يقتلون الفقير وينادون بانه ضروري وعدل بل وحق