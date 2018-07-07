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الرئيسية | مجتمع | شاب يختار تنظيف البيوت لمحاربة البطالة بآسفي

شاب يختار تنظيف البيوت لمحاربة البطالة بآسفي

شاب يختار تنظيف البيوت لمحاربة البطالة بآسفي
آسية العمراني *
السبت 07 يوليوز 2018 - 11:10

قرر سفيان الريني اقتحام مهنة لا يمارسها إلا قلة قليلة من الرجال، وهي الاشتغال في البيوت، ومساعدة العائلات المغربية في التنظيف وترتيب الأثاث، إلى جانب البستنة والعناية بالتشجير.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسفيان الريني، المنحدر من مدينة آسفي، والبالغ من العمر 32 سنة، وهو يحمل بين يديه لوازم التنظيف المنزلي، مرتديا ثيابا خاصة بالنظافة عليها اسمه ورقم هاتفه، وهو يهم بدخول منزل مغربي يزاولُ به عمله.

مبادرة الاشتغال في البيوت، حسب سفيان، لم تشكل أي إزعاج أو حرج له، لأنه كان مقتنعا بعدم انتظار العمل، لذلك فكر في مباشرة هذا العمل بعدما راكمَ تجربة التنظيف في شركات خاصة.

وقال سفيان في تصريح لجريدة هسبريس: "اشتغلت أول مرة عند سيدة، ساعدتُها في تنظيف البيت، ثم اقترحتْ اسمي على زميلاتها لأساعدهن..بعدها بدأ الناس يعرفونني شيئا فشيئا"، مضيفا: "فكرتُ في ارتداء لباس خاص بي، فقررت شراء لباس للنظافة في سوق بآسفي، وطبعت عليه اسمي ورقم هاتفي، مع العمل الذي أزاوله".

منذُ سنة تقريبا من آسفي إلى بني ملال، إلى الصويرة، إلى مراكش، يتنقلُ الشاب سفيان بلوازم التنظيف التي يستخدمها ملبيا طلب زبنائه من أسر وعائلات بعدما حظي بثقة وتشجيع العائلات التي اشتغل عندها بأسفي. ويقول سفيان: "يتواصل معي الناس من مدن مختلفة، وأتنقل عندهم لأساعدهم، وهذا ما جعل اسمي معروفا عند الكثير من الأسر".

"ممارسة عمل ظل حكرا على النساء لم تزعجني أبدا"، يورد الشاب المنحدر من أسفي بافتخار، ويضيف أن زوجته كانت دائما تشجعه على عمله، ولم تمانع مبادرته، بالإضافة إلى جيرانه وأصدقائه الذين يثنون عليه كلما التقى بهم.

وعن ترويج قصته على صفحات "فايسبوك"، عبر سفيان عن سعادته بكسب تعاطف المغاربة معه، باعتباره نموذجا للمبادرة الشبابية، موردا: "دعاني صديق إلى التفكير في خلق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، لتكبر فكرة عملي، ولكسب قلوب المغاربة، ولم لا خلق مشروع أكبر، يشتغل فيه شباب آخرون".

مبادرة سفيان الخاصة ساعدته على تأمين تكاليف عيش أسرته، وهو أب لطفل ذي 5 أشهر، ويقول: "الحمد لله، بفضل عملي استطعت أن أوفر احتياجات ابني الصغير، وكذلك احتياجاتنا الغذائية".

ولم يكتفِ سفيان بالتعبير عن افتخاره بعمله، ولكنه دعا أيضا الشباب غير العاملين إلى خوض مبادرات عمل حتى لا يضيعوا وقتهم، وليضمنوا لأنفسهم القوت اليومي والعيش الكريم.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - ناصر السبت 07 يوليوز 2018 - 11:19
اللهم بارك له في عمله
مثال الشاب المكافح
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100
2 - العثماني العثامنة السبت 07 يوليوز 2018 - 11:19
الفكرة مزيانة لكن اذا كانت مسيبة بدون قانون سوف تركب عليها فىات كثيرة وتعلم السرقة
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-34
3 - محمد السبت 07 يوليوز 2018 - 11:21
أحييك اخي الفاضل على همتك العالية و أخذك المبادرة وعدم الجلوس مكتوف اليدين والله اني افتخر بأمثالك من الشباب وفقك الله
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90
4 - حضير السبت 07 يوليوز 2018 - 11:29
هكدا في اوربا لا فرق بين رجل وامرأة في تنضيف المنازل الفرق أنه تتقاضى مبلغ لا باس به في العمل الدي تقوم به على العموم هي فكرة ممتازة فاثمنى التوفيق للجميع
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35
5 - brahim السبت 07 يوليوز 2018 - 11:31
فكر رائعة. اللهم يسر ولا تعسر. العمل عباد. نتمنى للحكومة أن تبحث على حلول البطالة. فالشباب والشابات ضاءعين.
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20
6 - zahra السبت 07 يوليوز 2018 - 11:32
يسعى البعض إلى تقوية عزيمته وإرادته لكى يصل إلى سلم المجد والقمة على عكس الكثير من الأشخاص الذين لا يمتلكون الإرادة على تقوية عزيمتهم حتى يواجهوا صعوبات الحياة، ولذلك لا يتقدمون ولو خطوة واحدة إلى الأمام، ولا يستطيعون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.
وتقول "نيفين جعفر" مدربة المرأة والطفل: يوجد العديد من النصائح يجب أن يتبعها الإنسان حتى يقوى من عزيمته وإرادته وتشعل حماسه أيضا وهى:
1- ضع هدفًا كبيرًا أمامك وحارب لتحقيقه.
2- اسقِ هدفك دائمًا بالتفاؤل ولا تنسَ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم (تفاءلوا بالخير تجدوه).
3- إذا شعرت بالملل أثناء طريقك لتحقيق الهدف اجلس فى مكان هادئ واغمض عينيك واسترخى وتخيل نفسك وأنت تحقق هدفك وعيش هذا الشعور وكأنه حقيقة ستجد إرادتك وعزيمتك ستزيد مرة أخرى.
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16
7 - كوتش السبت 07 يوليوز 2018 - 11:35
اول شيء احيي هدا الشاب بكل احترام العمل كيفما كان نوعه ليس عيب وخصوصا العمل الي يزاوله لانك تساعد الناس الدين هم بحاجة اليك وهم من يطلبونك لتقوم بشغل هم اولى به لهدا ارفع راسك وافتخر لانك لاتسعى احد ولاتسرق احد اهم شيء هو حفض اعراض الناس وحفض الامانة وممكن تؤسس مقاولة صغيرة تخصص للنضافة بالتوفيق
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16
8 - Karim السبت 07 يوليوز 2018 - 11:42
" أوفر احتياجات ابني الصغير، وكذلك احتياجاتنا الغذائية". الشعب أصبح يكافح من أجل الأكل فقط !!..، مسكين همه جلب قوت يومه ، بينما أخرون يستمتعون باموال الشعب في المنتجعات السياحية خارج البلاد . التور لي غادي إضرب لبلاد مازال يرجع للوراء
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12
9 - لبنى السبت 07 يوليوز 2018 - 11:44
تبارك الله عليك اخي الفاضل ونعو الرجل المكافح عليك بانشاء شركة لنظافة وتسغل معك شباب وشابات للحد من البطالة لان مسافة ميل تبدأ بخطوة (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) صدق الله العظيم
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8
10 - معصب السبت 07 يوليوز 2018 - 11:45
برافو عليك خويا الفكرة معتبرة من جميع النواحي لانك الى اتسنيتي المسؤولين والمخططين والدي من المفروض ان يوفروا لنا الشغل لما حصلت على لقمة العيش ( لن نقول العيش الكريم ولكن غير شي بركة) اما حكومة العقماني فلديها المناصب العليا فقط الكلام كثير سكات حسن
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6
11 - حط السغي.سير حتى السبت 07 يوليوز 2018 - 11:47
عدد من الشباب المسفوي وصلو لسن التلاتين مع انهم حاملي شهادات يشتغلون في البناء وبيع السمك والخضر ونقل الناس في عربات مجرورة.بالخيل. ولن ينتضرو الدي لاياتي.هؤلاء هم شباب المدينة الدين لايرضون بدل L'emerdementشركات المناولة التي لاتريد حرفHعلى اوراق التعريف.لان الراس ديما مرفوع ولو الجيب مثقوب.
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3
12 - idem السبت 07 يوليوز 2018 - 11:48
العمل الشريف و الحمد لله.................
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9
13 - zahra السبت 07 يوليوز 2018 - 11:55
4- إذا كنت ممن دائمًا ينتقد نفسه ويركز فقط على عيوبه فكف عن هذا واستبدله بتشجيع نفسك وكتابة كل نقاط قوتك.
5- اطلب الدعم والمساعدة عندما تحتاجها، واسأل أهل العلم والخبرة وإذا وجدت نفسك تجهل مجالاً معينًا فزود نفسك بالمعلومات عن طريق القراءة والاطلاع والدورات التدريبية.
6- لا تكثر من تأنيب نفسك، فجلد النفس يؤثر سلبًا على عزيمتك، وتذكر أنك لا يمكن أن تكسب كل مرة.
7- عندما تواجهك مشكلة تعجز عن حلها فلا تستنفذ كل طاقتك فى حلها بل اسأل نفسك إذا لم أكن أعانى من هذه المشكلة فماذا كنت أفعل؟ وافعل هذا الشىء وواصل مسيرتك.
8- ابتعد عن المحبطين والسلبيين وصادق الناجحين والمتميزين.
9- يجب أن يكون لك قدوة ناجحة فى مجال عملك.
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14 - انور السبت 07 يوليوز 2018 - 11:56
الكل سيحييك وانا ايضا احييك. و اااا سعادة الحكومة هل هذا المستقبل الذي تتمنيه للشباب . و الله العيب و كل العيب عليك...
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15 - محمد زهر السبت 07 يوليوز 2018 - 11:58
المهم هو كسب لقمة عيش حلال ،أقول حلال من عرق الكتف ،دون الاتكال أو الاعتماد على إي مخلوق ،رزق حلال خال من الحرام هو الأهم ..../...
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16 - moha السبت 07 يوليوز 2018 - 12:00
بدرة حسنة اللهم وفقه وهدا الشغل شريف وفي أوربا هناك شباب حاملي الشهادات يشتغلون في تنظيف البيوت والمحلات التجارية وإلا بناك والمستشفيات بكامل حقوقهم في الظمان الاجتماعي لهدا نطلب من وزارة الشغل بالمغرب أن تقنن هدا العمل وتخول لهدا الشاب جميع الحقوق
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17 - محمد السبت 07 يوليوز 2018 - 12:00
اكتب هدا التعليق وعيناي تدرف الدموع على اي احيي هدا الشاب والدعوى حنا وبن كيران والعثماني عند الله
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18 - سلاوی السبت 07 يوليوز 2018 - 12:00
فکره مخیره راجل بحال لفاس خذام فکلشی الله یعاونک مشی بحال شوحذین نهار ومطال الراحه والفیسبوک والتفلسیف
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19 - amagous السبت 07 يوليوز 2018 - 12:00
Bravo mon frere tu es digne de respect et d'admiration.Ce que tu fais est tres important pour ta dignité contrairement aux autres qui preferent faire la mendicité.
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20 - marocain السبت 07 يوليوز 2018 - 12:03
Good job .... au Canada j’ai un ami qui fait la même chose et il charge 25$/h .... il aime son travail et il a des clients réguliers. ... bonne chance ... l’important que tu aimes ce que tu fais ... le bonheur est là clé du succès ... si tu aimes ce que tu fais tu vas réussir et tu vas même agrandir ton compagnie.... l’important que tu sois à l’écoute des tes clients .... ils doivent être satisfaits 110% ... bonne chance .
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21 - bnt lf9ih bnsalah السبت 07 يوليوز 2018 - 12:15
برافو عليك راجل ونعمة الرجال يقول المثل الغربي الراجل بحل الفاس فين ما جا يحفر
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22 - بشير السبت 07 يوليوز 2018 - 12:16
العمل شريف ويشرف صاحبه تحية طيبة إلى هذا الشاب والى كثير من الشباب الذين يبحثون عن ارزاقهم والله خير الرازقين.
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23 - مواطن السبت 07 يوليوز 2018 - 12:18
تمنياتي بالتوفيق للصحافية الصاعدة، فعلا جرأة في اختيار الموضوع، اتمنى ان تسيري في هذا الاتجاه، ما احوجنا اليك والى الشباب الذي يزرع الامل في اوساط المجتمع والدفع به الى الاعتماد على النفس وعدم الانتظار بل الانخراط والمساهمة في خلق الفرصة وعدم ضياع الوقت واستغلاله في صالحه لخلق علاقات جيدة مع باقي المجتمع والنخراط فيه.
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24 - ashraf السبت 07 يوليوز 2018 - 12:25
أشجعك أخي و أشد على يدك .. هذه فقط البداية .. و انا اضن طموحك اكبر .. بالتوفيق ان شاء الله
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