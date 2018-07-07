شاب يختار تنظيف البيوت لمحاربة البطالة بآسفي

آسية العمراني *

قرر سفيان الريني اقتحام مهنة لا يمارسها إلا قلة قليلة من الرجال، وهي الاشتغال في البيوت، ومساعدة العائلات المغربية في التنظيف وترتيب الأثاث، إلى جانب البستنة والعناية بالتشجير.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسفيان الريني، المنحدر من مدينة آسفي، والبالغ من العمر 32 سنة، وهو يحمل بين يديه لوازم التنظيف المنزلي، مرتديا ثيابا خاصة بالنظافة عليها اسمه ورقم هاتفه، وهو يهم بدخول منزل مغربي يزاولُ به عمله.

مبادرة الاشتغال في البيوت، حسب سفيان، لم تشكل أي إزعاج أو حرج له، لأنه كان مقتنعا بعدم انتظار العمل، لذلك فكر في مباشرة هذا العمل بعدما راكمَ تجربة التنظيف في شركات خاصة.

وقال سفيان في تصريح لجريدة هسبريس: "اشتغلت أول مرة عند سيدة، ساعدتُها في تنظيف البيت، ثم اقترحتْ اسمي على زميلاتها لأساعدهن..بعدها بدأ الناس يعرفونني شيئا فشيئا"، مضيفا: "فكرتُ في ارتداء لباس خاص بي، فقررت شراء لباس للنظافة في سوق بآسفي، وطبعت عليه اسمي ورقم هاتفي، مع العمل الذي أزاوله".

منذُ سنة تقريبا من آسفي إلى بني ملال، إلى الصويرة، إلى مراكش، يتنقلُ الشاب سفيان بلوازم التنظيف التي يستخدمها ملبيا طلب زبنائه من أسر وعائلات بعدما حظي بثقة وتشجيع العائلات التي اشتغل عندها بأسفي. ويقول سفيان: "يتواصل معي الناس من مدن مختلفة، وأتنقل عندهم لأساعدهم، وهذا ما جعل اسمي معروفا عند الكثير من الأسر".

"ممارسة عمل ظل حكرا على النساء لم تزعجني أبدا"، يورد الشاب المنحدر من أسفي بافتخار، ويضيف أن زوجته كانت دائما تشجعه على عمله، ولم تمانع مبادرته، بالإضافة إلى جيرانه وأصدقائه الذين يثنون عليه كلما التقى بهم.

وعن ترويج قصته على صفحات "فايسبوك"، عبر سفيان عن سعادته بكسب تعاطف المغاربة معه، باعتباره نموذجا للمبادرة الشبابية، موردا: "دعاني صديق إلى التفكير في خلق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، لتكبر فكرة عملي، ولكسب قلوب المغاربة، ولم لا خلق مشروع أكبر، يشتغل فيه شباب آخرون".

مبادرة سفيان الخاصة ساعدته على تأمين تكاليف عيش أسرته، وهو أب لطفل ذي 5 أشهر، ويقول: "الحمد لله، بفضل عملي استطعت أن أوفر احتياجات ابني الصغير، وكذلك احتياجاتنا الغذائية".

ولم يكتفِ سفيان بالتعبير عن افتخاره بعمله، ولكنه دعا أيضا الشباب غير العاملين إلى خوض مبادرات عمل حتى لا يضيعوا وقتهم، وليضمنوا لأنفسهم القوت اليومي والعيش الكريم.