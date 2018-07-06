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كُتّاب وآراء
ساجد يطالب بدعم المؤسسات البنكية لأداء التعاونيات
ترأس محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أشغال المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون.
وقد أكد الوزير، خلال كلمته اليوم الجمعة، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومدير ديوان الوزير والكاتب العام للوزارة، ومسؤولين بالمؤسسة، على أهمية التعاونيات في حركية الاقتصاد الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة دعمها على مستوى التسويق والتكوين والجودة.
كما نوّه المسؤول الحكومي الوصي على الاقتصاد الاجتماعي بالعمل الذي تقوم به هذه المؤسسة في التحسيس بأهمية القانون المنظم لها، داعيا المؤسسات البنكية إلى دعم هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل لفائدة النساء والشباب.
كما أكد ساجد على ضرورة تجاوز الإكراهات الذاتية المرتبطة بتدبير التعاونيات والاعتماد على التجارب الناجحة في أفق نموذج تنموي جديد، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة حاليا على مناقشة الإستراتيجية الوطنية لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والبرامج المعتمدة لإصلاح القطاع التعاوني.