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الرئيسية | مجتمع | أوروبا تدعم المغرب بملايين الأوروات لإدارة الحدود أمام الهجرات

أوروبا تدعم المغرب بملايين الأوروات لإدارة الحدود أمام الهجرات

أوروبا تدعم المغرب بملايين الأوروات لإدارة الحدود أمام الهجرات
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:55

أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، ثلاثة برامج دعم جديدة متعلقة بالهجرة لفائدة دول شمال إفريقيا، بقيمة إجمالية تفوق 90 مليون أورو، أكثر من ثلثها موجهة إلى المملكة المغربية.

وجاء هذا الدعم بعد الخلاصات التي خرج بها المجلس الأوروبي، المنعقد في الأسبوع الماضي، حيث التزم القادة الأوروبيون بالرفع من الدعم الخاص بطريق الهجرة العابر لوسط البحر الأبيض المتوسط.

ويندرج هذا الدعم في إطار الصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، وسيرفع من قيمة المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين، وستحسن قدرة البلدان الشريكة على إدارة حدودها.

كما يأتي هذا الدعم الجديد بعدما كان قد اقترح الأوروبيون، منذ أيام، إقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على دول شمال إفريقيا؛ وهو الأمر الذي رفضته المملكة المغربية، وبررت ذلك بأن هذا الأمر سيكون له نتائج عكسية.

وسيوجه مبلغ 90.5 مليون أورو للبرنامج المعني بإدارة الحدود في المنطقة المغاربية قيمته 55 مليون أورو، حيث سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود المؤسسات الوطنية في المغرب وتونس لإنقاذ الأرواح في عرض البحر وتحسين إدارة الحدود البحرية ومكافحة مهربي الأشخاص النشيطين في المنطقة.

وبفضل 6,5 ملايين أورو، سيعزز الاتحاد الأوروبي مساعدته للمهاجرين من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي أطلقها المغرب عام 2014؛ وهو ما سيسهل حصول "المهاجرين المستضعفين" على الخدمات الأساسية، ويحسن قدرة الجمعيات والمنظمات المحلية على تقديم هذه الخدمات بشكل فعال، وستقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذ هذا البرنامج.

فيما سيوجه جزء من الدعم لحماية اللاجئين والمهاجرين في ليبيا في نقاط النزول ومراكز الاحتجاز والمناطق الصحراوية الجنوبية النائية والأوساط الحضرية، عبر برنامج "المقاربة المندمجة للحماية والمساعدة الاستعجالية للمهاجرين المستضعفين والعالقين في ليبيا" الذي تبلغ قيمته 29 مليون أورو، وسيتم تنفيذه مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت فيدريكا فيدريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في تصريح صحافي اليوم الجمعة، إن هذه البرامج الجديدة "ستدعم إدارة تدفقات المهاجرين على نحو إنساني ومستدام، من خلال إنقاذ وحماية أرواح اللاجئين والمهاجرين ومنحهم المساعدة ومكافحة المتاجرين بالأشخاص ومهربيهم".

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن المقاربة المندمجة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي "تجمع بين التدخل في عرض البحر والتعاون مع البلدان الشريكة على مستوى طرق الهجرة، وحتى داخل ليبيا وفي منطقة الساحل الإفريقي".

وقالت موغيريني إن "هذا العمل الجماعي أعطى نتائجه وسيثمر مزيدًا من النتائج إذا تمسكت الدول الأعضاء بالالتزامات التي اتخذتها عند تأسيس الصندوق الائتماني في قمة فاليتا عام 2015".

وترغب أوروبا، من خلال هذه الشراكة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية؛ فقد قال يوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، إن "العمل المشترك مع دول الجنوب سيمكن من مواجهة هذه التحديات لما فيه صالح أوروبا والمهاجرين والبلدان الشريكة".

كما يسعى الاتحاد الأوروبي، من خلال هذا الدعم المالي الموجه إلى السلطات في دول شمال إفريقيا، إلى تحسين إدارة الحدود وتوفير الحماية والمساعدة المستعجلة للمهاجرين المستضعفين، وفق تعبير المفوضية الأوروبية.

ووُضع الصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا عام 2015 للتصدي للأسباب العميقة للهجرة غير النظامية والنزوح القصري، وتبلغ الميزانية المرصودة له إلى حد الآن تبلغ 3,43 مليارات أورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة أخرى.

وبفضل الدعم الذي أضيف اليوم، ستستفيد دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها المملكة المغربية، من 461 مليون أورو موزعة على 19 برنامجاً تستجيب للحاجيات المتعددة في المنطقة وما بعدها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - reda السبت 07 يوليوز 2018 - 00:11
و داك لملايين كتضرب دورة و كترجع لبنوك سوسرية .....
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19
2 - Said France السبت 07 يوليوز 2018 - 00:17
L'union européenne donne 3milliards d'euros à la Turquie pour combattre l'immigration clandestines
depuis son territoire, alors que les 4 pays du Maghreb Maroc Algérie Tunisie Lybie, reçoivent ensemble 90 millions d'euros

Désolé, mais au niveau d'un état, 30 millions d'euros pour le Maroc c'est RIEN DU TOUT

Nos responsables encore une fois, ils ont mal négocié les accords
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8
3 - ابن طنجة السبت 07 يوليوز 2018 - 00:18
الشعب لا يستفيد من ملايين الاوروهات المستفيد الوحيد هي الدولة التي ستغرق شوارع وأحياء كل المدن المغربية بهؤلاء المهاجرين اذا ارادت الدولة ادماج المهاجرين فلتفتح فيلات وقصور الوزراء والمدراء ...لايوائهم وإطعامهم وتزويجهم عوض تركهم في العراء والشارع يتسولون ويتهجمون على بيوت الناس
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18
4 - سلام الصويري السبت 07 يوليوز 2018 - 00:18
أوروبا تحاول ان تجعل المغرب مقر لملايين المهاجرين في معسكرات خاصة كما وافق على ذلك زعماؤها الاسبوع الماضي وغالب الظن سيكون الحال كذلك لان جميع الدول رفضت هذا الإجراء لكن المغرب بسبب ضروفه السياسة والاقتصادية والاجتماعية وتسلط سلطة التحكم سيقبل لعب دور دركي أوروبا
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3
5 - hicham السبت 07 يوليوز 2018 - 00:19
افضل دعم يكمن ان تقدمه اوروبا للمغرب هو ضم المغرب للاتحاد اوروبي وعمل على بناء حدود برية لمنع تدفق المهاجرين السريين هدا افضل حل عقلاني يمكن القيام به
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2
6 - Moh السبت 07 يوليوز 2018 - 00:19
Les européens ont trop d argent et savent pas quoi faire avec alors on crée dès raison contre l'émigré on le prend pour bouc émissaire on paye des pays pour qu'ils chasse si cet argent sera destrubuer à tout ses pauvre émigré leur stuation sera meilleur au lieu de le donner à ses voleur qui donne des coup de bâtons au immigrés réveille toi Europe cet argent revien au pauvre africains
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0
7 - lmsskine السبت 07 يوليوز 2018 - 00:20
ces millions d.euro vont direct dans les compte des voleurs .pour s.acheter des villas de luxe a marina smir des cabanons haut standing des Mercedes 500S ect.....
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5
8 - مغربي مغترب في بلدي السبت 07 يوليوز 2018 - 00:21
لا ترسلوا المال إلى المغرب و تطيلوا من الإجراءات، حولوها مباشرةً إلى الحسابات في سويسرا.
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10
9 - ابو الاميرتين السبت 07 يوليوز 2018 - 00:22
الاتحادوالاوروبي لا يقدم اي دعم للمغرب مقابل منع تدفق المهاحرين من شواطئنا اوروبا قدمت الدعم لتوركيا نظرا لقوتها و إرغامها الاروربيين على عدة امتيازات لصالحا اما نحن المغاربة فالقارة العحوز تدعمنا بإموالنا التي تكسبها في ترواتنا البحرية مقابل مفاوضات عسيرة و تظير لنا الظهر في مكاسبنا و المل يعرف النفاق التي تقدمه في ملف الصحراء و ايضا أغلبية هده الدول صوتت لصالح الملف التلاتي 2026 فلمادا نحمي هده الدول من المهاجرين الغير الشرعيين و هم لا يقدموننا اي شيئ بل نهبو التروة السمكية و يحتقرون جاليتنا التي نمت و ماتزال تنمي إقتصادهم اطلب من المسؤولين مراجعة هده الاتفاقيات لاننا لا نستفيد منها بل تعطي للمغرب صورة سلبية و إنتقادات من طرف مؤسسات حقوقية دولية لقمعه للمهاجرين كلما حاولو التسلل الى الضفة الاخرى.
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0
10 - ولد حميدو السبت 07 يوليوز 2018 - 00:28
إذا بقيت دول شمال أفريقيا منشغلة مع الهجرة فلن تكون لا تنمية و لا حتى التفكير فيها و حسب رأيي للقضاء على قوارب الموت فوجب ضبط عددها و اسماء ملاكيها و مراقبتهم دائما و كل من نقصت له قارب أو زودياك يتم الحكم عليه بالمؤبد لأن مافيا الهجرة غالبا ما تستخدم زودياك بعشرة ملايين يقوده بحري بإمكانه أن يرجع مع سفينة صيد و دلك الزودياك يتم اغراقه عند الاقتراب من شط الضفة الأخرى قبل طلوع النهار حتى لا ينفضح امرهم
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