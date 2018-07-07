وزارة الصحة تسحب أدوية مُسرطِنة من السوق

هسبريس - محمد الراجي

أعلنت وزارة الصحة عن سحْب ثلاثة أنواع من الأدوية، يرجّح أن تكون بها شوائب قد تكون مسرطنة.

والأدوية المسحوبة من السوق المغربية تحتوي على مادة فالسارتان، وهي مصنَّعة من طرف الشركة الصينية ZhejingHuahai Pharmaceutical Co.

وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ صدر عنها، أنَّ الأدوية المسحوبة من السوق المغربية توزع في عدد من دول العالم، وأن سحبها جاء بعد الكشف عن مكوّن N-nitrosodimethylamine في المادة الفعالة فالسارتان المصنعة من طرف الشركة الصينية.

وحسب المعلومات التي قدمتها وزارة الصحة، فإنّ الأدوية التي سُحبت من السوق هي:

- VALSARTAN WIN 80 mg ; 160mg

- CO-VALSARTAN WIN 80mg /12.5 mg ; 160mg /25 mg

- ATENSIL 40mg ; 80mg ; 160mg

وتستخدم هذه الأدوية لعلاج المرضى الذين يعانون ارتفاعا في ضغط الدم للحد من مضاعفات النوبات القلبية والسكتات الدماغية. كما تُستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون قصورا في القلب أو نوبة قلبية حديثة.

وأوصت وزارة الصحة المرضى، الذين يستعملون الأدوية الثلاثة سالفة الذكر، بضرورة استشارة الطبيب لاستبدال العقار المستعمل بعقار آخر من مصدر مختلف أو بعلاج بديل، وعدم إيقاف العلاج.