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الحرارة ترتفع في المملكة ووزارة الصحة تنصح المغاربة بالتزام الحيطة

الحرارة ترتفع في المملكة ووزارة الصحة تنصح المغاربة بالتزام الحيطة
هسبريس من الرباط
السبت 07 يوليوز 2018 - 13:00

بعد النشرة الإنذارية التي عممتها مديرية الأرصاد الجوية بخصوص ارتفاع درجات الحرارة في عدد من جهات المملكة، واستمرار ذلك إلى غاية الثلاثاء المقبل على الأقل، حذرت وزارة الصحة من الآثار الصحية الناجمة عن ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان أصدرته اليوم السبت، أنها اتخذت الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة لمواجهة الآثار الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا بالأقاليم الجنوبية والوسطى والشرقية.

"من أجل ذلك، تم تفعيل نظام المداومة بالمؤسسات الصحية في المناطق التي ستعرف ارتفاعا في درجات الحرارة"، تقول الوزارة، مضيفة أنه "تمت تعبئة مهنيي الصحة، الأطباء والممرضون، وكذا سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم العلاجات".

ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة؛ وذلك بشرب كميات كافية من الماء لتفادي اجتفاف الجسم، مع تفادي القيام بأنشطة بدنية خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثامنة مساء.

كما طالب المصدر بلجوء المواطنين إلى أقرب مؤسسة صحية في حالة ظهور حمى أو شحوب في لون الجسم أو شعور بتشنجات على مستوى الأطراف وعضلات البطن، أو شعور بعطش شديد أو فقدان للوزن، أم الإحساس بصداع في الرأس وغثيان، خاصة عندما تصل هذه الأعراض إلى درجة فقدان الوعي.

وبحسب مديرية الأرصاد الجوية، فإنه من المرتقب أن تسجل درجات حرارة عليا تتراوح بين 45 و48، يومي الاثنين والثلاثاء، في أقاليم تارودانت وطاطا وأسا الزاك والسمارة وبوجدور. كما ستتأرجح درجة الحرارة بين 42 و45 درجة بكل من أقاليم زاكورة وطاطا وآسا الزاك والراشيدية والسمارة وتارودانت ووادي الذهب وأوسرد.

وستشهد مدن مراكش وأكادير وإنزكان وشتوكة آيت باها وتيزنيت وسيدي إفني وطانطان، وكلميم وزاكورة والراشيدية وفكيك وتاونات، وخنيفرة وخريبكة وسطات والفقيه بنصالح، وبني ملال وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية، يومي الإثنين والثلاثاء، درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - zanga السبت 07 يوليوز 2018 - 13:08
أقرب مستوصف لي قريتي يبعد حوالي 140 كلم عطيوني طريقة باش نبقا قريب ليه
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56
2 - hafid السبت 07 يوليوز 2018 - 13:09
وكأننا لم نعرف طعم الحرارة من قبل
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24
3 - hicham السبت 07 يوليوز 2018 - 13:10
شكرا وزارة الصحة. الحرارة د الجو نلقاولها الدوا. المشكل عندنا حرارة الأسعار التي ألهبت جيوبنا. فهل من مجيب؟
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76
4 - عبد الواحد السبت 07 يوليوز 2018 - 13:14
شكرا وزارة الصحة على النصيحة .هدا ما تتقنونه .تحذيرات و تنيبيه المغاربة عبر وسائل الإعلام .اما العملي الله ايجيب .ووخير دليل الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير لمناطق الجنوب الشرقي .عوض الاستماع لهموم و مشاكل الساكنة في زاكورة ورزازات قلعة امكونة تنغير في القطاع الصحي.سيد الوزير دافع عن قطاعه و الاطر المشتعلة فيه على أن الأمور تسير بشكل جيد عكس ما يدعيه الاف السكان .صدقت أنت لوحدك و كدب الآلاف
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41
5 - ahmed ahmed السبت 07 يوليوز 2018 - 13:20
اجي اوزارة الصحة تشوفي المستشفى فمدينة الريش اقليم ميدلت لي تبنا جديد بقي مدز عليه عام متلقى فيه غي المشاش اي القطوطا فين هي الاطباء ديالكم و الممرضين راهم خدامين ف الكلينيكات مقابل اجور ضخمة اين هي مراقبتكم عياو المواطنين ميشكيو مكاينش لي اتصنت لهم
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29
6 - mota3li9 السبت 07 يوليوز 2018 - 13:24
واش وزارة الصحة ما قالتش لينا اش من ماء نشربو لتفادي اجتفاف الجسم
واش سيدي علي و لى كزوال افريقيا ولى نكتافيو غي بحليب سنطرال لأنه يحتوي على كمية مهمة من الماء والادوية و المضادات
ولكم واسع النظر
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24
7 - أبو مراد السبت 07 يوليوز 2018 - 13:44
جميل ان تسمع مثل هذه البلاغات وكأننا في بلد أوروبي ولكن يصدمك الواقع حيث تحصل لك الصدمات تلو الصدمات حينما تجد نفسك بإحدى المؤسسات الصحية حيث الإهمال و الاوساخ و اللامبالاة فضلا عن الأداء المسبق لخدمات ناقصة ان لم تكن منعدمة . فاين نحن من الصحة العمومية واين نحن من كرامة المواطنين ومن حقوقهم في ظل حكومة تتشدق بما لا تعمل اصلا غير الخطابات الجوفاء.
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5
8 - Zig.italy السبت 07 يوليوز 2018 - 13:59
حرارة الاحكام القاصية ظلما للمطالبين بابسط المتطلبات اخطر حرارة ومقاطعة الماء الدي استولى عليه السراق وبيعه باغلى ثمن لا تزال سير المفعول وهي سلاحنا الوحيد والاوحد والفتاك
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2
9 - ايت السبت 07 يوليوز 2018 - 14:06
ماذا سيفعل مواطن يقطن بجماعة ايماون ادوزكري واقرب مستشفى له على بعد 100 كليومتر بتارودانت وكلها جبلية .مستوصف ايغرم لا يقدم ولا يؤخر عندما دشنه الملك كان يشبه مستشفيات الناس بالسويد عتادا واطرا بعد مغادرة الملك غادرت التجهيزات ومعها الاطر ..لتبقى الجدران هل تداوي الجدران ، ارشادات وزارة الصحة لا تهم سكان المغرب غير النافع لكونهم يعرفون انه لا يوجد شيء للتعويل عليه هي ارشادات للاستهلاك الخارجي وكتابة انشائية فقط ..هذا نمودج من الاف النمادج المنتشرة بكل مكان
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4
10 - من روما السبت 07 يوليوز 2018 - 14:16
وزارة قلت الصحة تخاف على مواطنيها لهدا تنصحهم بالاحتياط من ارتفاع درجات الحرارة لان المستشفيات لا تكفي لستقبالهم اه عليك يا وطني
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