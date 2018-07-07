الحرارة ترتفع في المملكة ووزارة الصحة تنصح المغاربة بالتزام الحيطة

هسبريس من الرباط

بعد النشرة الإنذارية التي عممتها مديرية الأرصاد الجوية بخصوص ارتفاع درجات الحرارة في عدد من جهات المملكة، واستمرار ذلك إلى غاية الثلاثاء المقبل على الأقل، حذرت وزارة الصحة من الآثار الصحية الناجمة عن ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان أصدرته اليوم السبت، أنها اتخذت الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة لمواجهة الآثار الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا بالأقاليم الجنوبية والوسطى والشرقية.

"من أجل ذلك، تم تفعيل نظام المداومة بالمؤسسات الصحية في المناطق التي ستعرف ارتفاعا في درجات الحرارة"، تقول الوزارة، مضيفة أنه "تمت تعبئة مهنيي الصحة، الأطباء والممرضون، وكذا سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم العلاجات".

ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة؛ وذلك بشرب كميات كافية من الماء لتفادي اجتفاف الجسم، مع تفادي القيام بأنشطة بدنية خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثامنة مساء.

كما طالب المصدر بلجوء المواطنين إلى أقرب مؤسسة صحية في حالة ظهور حمى أو شحوب في لون الجسم أو شعور بتشنجات على مستوى الأطراف وعضلات البطن، أو شعور بعطش شديد أو فقدان للوزن، أم الإحساس بصداع في الرأس وغثيان، خاصة عندما تصل هذه الأعراض إلى درجة فقدان الوعي.

وبحسب مديرية الأرصاد الجوية، فإنه من المرتقب أن تسجل درجات حرارة عليا تتراوح بين 45 و48، يومي الاثنين والثلاثاء، في أقاليم تارودانت وطاطا وأسا الزاك والسمارة وبوجدور. كما ستتأرجح درجة الحرارة بين 42 و45 درجة بكل من أقاليم زاكورة وطاطا وآسا الزاك والراشيدية والسمارة وتارودانت ووادي الذهب وأوسرد.

وستشهد مدن مراكش وأكادير وإنزكان وشتوكة آيت باها وتيزنيت وسيدي إفني وطانطان، وكلميم وزاكورة والراشيدية وفكيك وتاونات، وخنيفرة وخريبكة وسطات والفقيه بنصالح، وبني ملال وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية، يومي الإثنين والثلاثاء، درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة.