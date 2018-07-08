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الرئيسية | مجتمع | شعار "الزفزافي وطني ماشي انفصالي" يلم مسيرة "مشتتة" بالبيضاء

شعار "الزفزافي وطني ماشي انفصالي" يلم مسيرة "مشتتة" بالبيضاء

شعار "الزفزافي وطني ماشي انفصالي" يلم مسيرة "مشتتة" بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منير المحيمدات)
الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:00

"راحنا راحنا حاقدين.. غير ديونا كاملين"، "الزفزافي وطني.. ماشي انفصالي"، هكذا كانت ترفع صوتها طفلة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات وهي محمولة فوق كتفي أحد نشطاء الحركة الأمازيغية، في مسيرة 8 يوليوز بالدار البيضاء.

وظلت الطفلة في هذه المسيرة، التي نظمت اليوم الأحد انطلاقا من ساحة النصر بدرب عمر في اتجاه ساحة الماريشال وسارت على طول شارع "لالة الياقوت"، تهتف بشعارات مطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف الذين أدينوا قبل أيام بأحكام وُصِفت بكونها "قاسية وجائرة".

وطالبت هذه المسيرة، التي دعت إليها عدة تنظيمات حزبية ونقابية وحقوقية ومدنية يسارية، على رأسها أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإفراج السريع عن معتقلي الريف.

وتضاربت الأرقام بخصوص عدد المشاركين في هذه المسيرة التي لم تعرف تنظيما محكما، حيث كانت كل مجموعة تصدح بشعاراتها بعيدا عن شعارات المجموعة الأخرى، إذ أكدت مصادر من المنظمين أن العدد يصل إلى 5 آلاف مشارك، بينما قدرتها مصادر أمنية في حدود ألف شخص، فيما بلغت حسب مصادر مستقلة في حدود ألفي متظاهر.

وشارك في هذه المسيرة عدد من الوجوه اليسارية على رأسها نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد؛ ومصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي؛ وعلي بوطوالة عن الطليعة الديمقراطي، إلى جانب عائلات معتقلي حراك الريف وأسرة الصحافي حميد المهداوي، إلى جانب عدة فعاليات يسارية.

ووصفت نبيلة منيب، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف بـ"الجائرة"، لافتة إلى أن "الأحزاب الممخزنة فاقدة مصداقيتها، ولا يمكن أن يعول عليها لطي هذا الملف".

بدوره، قال عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في تصريحه: "لا نريد انتظار مرحلة الاستئناف؛ لأن القضاء في المغرب ليس مستقلا وإنما قضاء التعليمات"، مضيفا أن "هذه الأحكام سياسية وليست قضائية، فمن العبث أن ننتظر نفس القضاء يحكم في الاستئناف، ونحن نعتبر أن المحاكمة سياسية والحل يجب أن يكون سياسيا كذلك".

من جانبه، حذّر عادل أداسكو، منسق هيئة شباب تامسنا الأمازيغي، "من الوضع في منطقة الريف والذي يفرض وبشكل مستعجل توفير الإرادة السياسية ومسح كل علامات القمع التاريخي والسياسي"، لافتا إلى أن "مشاركتنا تأتي تلبية لنداء معتقلي حراك الريف، من أجل إنجاح كل المسيرات وتلبية أيضا لنداء عائلات المعتقلين الذين كانوا حاضرين معنا".

وفي الوقت الذي غابت أسرة ناصر الزفزافي، قائد الحراك، عن المسيرة، أكدت عائلات معتقلي الريف التي صدحت حناجرها بشعارات الحرية لأبنائها، في تصريحات للجريدة، على ضرورة الإفراج عنهم.

ولفتت والدة نبيل أحمجيق، الذي أدين بالسجن 20 سنة، في حديثها لهسبريس، أن المعتقلين أبرياء من المنسوب إليهم، مؤكدة أن المتهمين يجب "أن ينالوا أوسمة وأن يعاملوا كأبطال ويتم الافتخار بهم، لا أن يزج بهم في السجن".

أما بشرى الخونشافي، زوجة الصحافي حميد المهداوي الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذة، فقد أعادت التأكيد على أن الحكم قاس جدا، مشددة على أن ما سيصلح ذلك في مرحلة الاستئناف هو الحكم ببراءته.

وحضرت إلى جانب أسر المعتقلين عدد من الوجوه المحسوبة عضاء هيئة الدفاع التي بقي البعض منها حتى نهايتها، على غرار المحامية أسماء الوديع وخديجة الروكاني؛ فيما انسحب آخرون من قبيل محمد المسعودي وعبد العزيز النويضي دقائق من انطلاقها.

وغلب على المسيرة طابع التشتت، إذ إن كل مجموعة مكونة من خمسين فردا أو أكثر ترفع شعاراتها لوحدها و"كلا يلغي بلغاه"، حيث جمعية "أطاك" حشدت أنصارها بشعاراتها؛ فيما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سارت في مجموعة أخرى، الشيء الذي جعل الشكل الاحتجاجي على شاكلة "احتفالات ماي".

وتأتي هذه المسيرة، التي قاطعتها جماعة العدل والإحسان، على إثر الأحكام التي وصفت بالقاسية الصادرة في حق أكثر من 50 من المتابعين في هذا الملف، الذين اعتقلوا منذ أزيد من عام، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها، خلال ما عرف بـ"الحراك الريف"، والذي انطلق منذ وفاة بائع السمك محسن فكري.

وقد قرّر معتقلو الريف، وبعد تدخل من أعضاء هيئة الدفاع، استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، بغية الحصول على أحكام مخففة وتبرئة آخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - يونس السلفي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:14
أطلقوا سراح المعتقلين واصطلحوا مع الشعب
و لا تلعبوا بالنار فتأكل الأخضر و اليابس
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42
2 - Wislani الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:14
من يتضامن ..مع ..كل من خسر ..بسبب الزفزافي ..ورفاقه رجال الامن ..القوات المساعدة.. الفوضى .السيارات ..المحروقة ..الابرياء .اللي كلاو العصا..و.و.و.الخ...
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-40
3 - احمدالصروخ الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:20
جماعة من المداويخ بكل ما في الكلمة من معنى. الكل يعلم أن الزفزافي و من معه رفضوا رفضا تاما رفع العلم الوطني رمز وحدة الوطن. و انتم تقولون ليسوا انفصاليين. واعجباه. و تمردوا تمردا شهده العالم كله و ضربوا و جرحوا و اعطبوا و انتم تريدون أن يفلتوا من العقاب. وا عجباه. اللهم هذا منكر. في البلاد العريقة في الديمقراطية يكون مصير هؤلاء أكثر مما حكموا به.
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-39
4 - مشارك في المسيرة الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:20
شاركت في المسيرة، لقد كانت هناك حشود غفيرة تجاوزت العشرين ألف مشارك طالبت بالحرية للمعتقلين
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25
5 - مواطنة الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:21
تحية لهاته الضمائر الحية ... و على رأسهم اليسار المغربي
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10
6 - Mohamed الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:22
المسيرة كانت كبيرة .. و الشعارات كانت قوية وصريحة وواضحة.. طلقووو الدراري
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23
7 - وجدي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:22
الى منظمي المسيرة :
- اتحداكم ان تخرجوا في قلب الحسيمة بمسيرة شعبية رافعين رايات وطنية مغربية !!!!
- احزاب سياسية لم تشارك في المسيرة لسبب واحد هو مشاركة حزب علماني مأجور و مشبوه!!!!
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-22
8 - كليب الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:23
أنا مع إطلاق سراح المعتقلين و تعويضهم عن الضرر الذي لحقهم واتمنى من الدولة تخفيض ثمن السردين إلى درهمين كما طالب الزفزافي و ها مريضنا ما عندو باس و المساميح كريم.
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6
9 - Lamiaa الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:24
جيت من مراكش باش نتضامن مع المعتقلين ونقول كفى من الحكرة و القمع في حق الشباب المغربي؛ وتحية لعشرات الالاف اللي شاركو بقوة في المسيرة
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14
10 - mosi. الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:24
3000 او 5000 او حتى 10000...
هذا يبين بجلاء حجم المصداقية لدى المنظمون و كذلك يبين مدى الوعي لدى المواطن المغربي...
الاعتراف بالخطأ فضيلة...وعلى نشطاء الحسيمة ان يعترفو انهم اخطأوا في النهج و الاسلوب وليس الهدف و السبب...عندها ربما سيسامحهم الشعب..وانصحهم ان لا يلقو بالا لتجار السياسة الذين قال عنهم الزفزافي نفسه انهم اصحاب دكاكين سياسية...فهم لا ينفعون احدا بل يضرون كل من اقترب منهم..يستغلون اي حادث لكي يبتزو به الدولة لمصلحتهم اما ابناء الشعب فلا يهمونهم في شيء هم فقط وسيلة من اجل الكراسي و المناصب و مآرب اخرى....
بالنسبة للصحفي المهداوي فهو من وجهة نظري المظلوم الوحيد البين ظلمه من الجميع..فهو بالفعل يستحق البرأة..من العار ان يحاكم الناس بنياتهم...محاكمة المهداوي و الحكم عليه بالسجن فضيحة قضائية و قانونية غير مقبولة مطلقا...اما الاخرين فعليهم ان يعتدرو على سب الشعب و نعته بالعياشي و الغنم و تبخيس مختلف اطياف الشعب و رموزه و تخريب الممتلكات العامة و الخاصة و محاولة جادة و بينة لإثارة الفتنة..
نحن لا نرضع اصابعنا و نعلم ما فعلوه..فليعتذرو و يعترفو بخطأهم.
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-20
11 - ghazi said الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:25
السلام عليكم من الواجب احترام الوطن ومقدساته عاش الملك عاش الملك عاش الملك
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-10
12 - ايمداحن الحسن الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:26
نفس الوجوه التي اصبحت تمتهن الإحتجاج
أنتم لا تمثلون المغاربة ؛نحن شعب نريد الامن وفي نفس الوقت محاربة الفساد تحت الحماية المولوية لصاحب الجلالة محمد السادس "الله الوطن الملك"
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-6
13 - يوسف الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:26
عاش الريف، و الحرية للمعتقلين، قلوبنا مع عائلاتهم و أصدقائهم.. وتحية لليسار
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-4
14 - نبيل الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:28
اطلقو سراح المعتقلين واعتقلو ناهبي خيرات البلد
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16
15 - كريم الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:31
عن اي وطن تتحدثون ان لا اعرف الا وطنا واحدا من طنجة الى الكويرة وعلنا واحدا احمر تتوسطه نجمة خماسية خضراء
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-3
16 - Zig.italy الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:32
كفى من الظلم ياظالمين ان الظلم ظلمات يوم القيامة . . . .
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3
17 - المهاجر الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:32
انا اتفق مع كل المطالب الاجتماعية المشروعة لكل من خرج إلى الشارع. ..لكن لم ولن اتفق مع أي مخلوق أراد شرا بهذا البلد العضيم ....الراية الوطنية والتوابت المغربية فوق كل اعتبار ولن يقنعني أي مخلوق على وجه الارض. ..عكس دلك ....
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0
18 - عبدالله الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:33
حضرها انتهازيون و متفرجون و مخبرون و معنيون من عائلات المعتقلين و كوميدي ساخر يدرس أبناءه بأمريكا و يأتي ليتمسخر علينا بينما والد معتقل في الخارج لجمع الأموال
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-1
19 - Wallinit الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:35
عده التنظيمات اليسارية تتير التقزز رغم ان الشعب المغربي عبر عن رفضه لهم مند سنوات لا زالوا مصرين على متل هده المسيرات 5 احزاب و10 نقابات تمكنوا من اخراج الف مواطن لو كان لهولاؤ درة من الكرامة اقاموا بحل تنضيماتهم وعادة الى جحورهم واختباؤوا
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-2
20 - Abdou الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:35
ام اذا لا تضامنوا مع رجال الأمن الذين ماتوا أو أصيبوا عاهات دائمة. انتم تريدون ان تركبو موجة ستؤدي بكم إلى بحر الظلمات. الزفزافي و من معه اختاروا طريقهم فليتحملوا تبعات اختيارهم؛أما رجال الأمن فكانوا يحمون ممتلكات الناس و الممتلكات العمومية؛ ما ذنبهم؟ من أراد ان يجر وطننا إلى الهاوية يستحق أكثر من السجن.
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-2
21 - العبدي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:36
مجتمعنا المغربي ﻻ يرى بالعين بل بالادن.الشهادة ورقة تثبث انك متعلم لكنها ﻻ ثتبث انك تفهم ومن عاش بﻻ مبدا مات بﻻ شرف .
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2
22 - متتبع سياسي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:41
تحية لحزب نبيلة منيب اللي دعا للمسيرة، و الحرية لجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب
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0
23 - السكاكي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:43
لتبرهن عائلات الحراك انها وطنية..فقط ليحملوا العلم المغربي ولو مرة واحدة...لكن الى يومنا هذا يرفضون حمله...والسبب انهم لا يعتبرون انفسهم مغاربة وانما شعب الريف.....
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0
24 - المراكشي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:43
  اخوة  يوسف:
من يدافع عن ضحايا العنف  و الفوضى التي خلفها أنصار الزفافي  من حريق و تخريب و عاهات  مستدامة في رجال الأمن و القوة المساعدة  ؟
من دفع  السيد الزفافي و عائلته  إلى الواجهة  و وهمه  بالزعامة  و البطولة  ؟   ولما رأوا  أن الأمور أصبحت خطيرة عليهم تبرؤوا منه  كما تبرأ أخوة يوسف منه......
 
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0
25 - Benzitoun الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:44
مكنتش كنتوقع ان حزب منيب قادر اخرج هاد الالاف ديال المتضاهرين.. برافو الفيدرالية
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