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كُتّاب وآراء
ترقية شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني
قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ترقية مقدم شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بالعيايدة إلى درجة ضابط أمن، بصفة استثنائية وبشكل مباشر، على خلفية تعرضه لجروح بليغة، تمثلت في إصابته بعاهة مستديمة على مستوى اليد خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية، وبصدد تعريض حياة المواطنين للخطر بواسطة السلاح الأبيض.
وقرر المدير العام للأمن الوطني أيضا صرف مكافأة مالية لضابط الأمن المصاب، في رتبته الجديدة، اعترافا بحسه المهني المتميز، وتفانيه في خدمة أمن المواطنين، بما يقتضي ذلك من تضحية ونكران للذات وتغليب للمصلحة العامة المتمثلة في تحييد الأخطار والتهديدات التي تحدق بأمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم.
وكان موظف الشرطة المصاب قد تعرض، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المنصرم، لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض في عملية أمنية لتوقيف أحد المشتبه فيهم، الذي أبدى مقاومة عنيفة نجم عنها بتر أحد أصابع يد الشرطي، وعدم التحكم الحركي في أصبعين آخرين، فضلا عن تعرضه لجروح أخرى على مستوى الظهر، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية جراحية متقدمة بالمستشفى العسكري بالرباط.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن مناط المهنة الشرطية هو ضمان أمن وسلامة المواطنين، بما يتطلب ذلك من مقارعة للمخاطر ومواجهة التهديدات، مضيفا أن صرف الترقيات الاستثنائية لموظفي الشرطة الذين يبرهنون على حس مهني متميز ويقدمون تضحيات جسيمة هو اعتراف من المديرية العامة للأمن الوطني بهذه التضحيات، وتحفيز لهم من أجل مضاعفة الجهود لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
معلم تعرض لسب او شتم من احد التلاميد تجد مليون تعليق يندد و فقدان الهيبة و الاستاد هو الضحية ....
أنقدت مستقبل عائلة، هكذا هم الرجال المخلصين في عملهم.
تقول :
سأخون ألمانيا اليوم و أخبركم عن سبب تقدمها .
سبب تقدم ألمانيا ليس الفوسفات أو الثروات السمكية أو البترول أو المعادن أو المقالع ...
سبب تقدمها هو النظام التعليمي ، نظام تعليمي يتساوى فيه الغني مع الفقير !!!
( التعليم الخاص ممنوع وهو في حكم الجريمة في ألمانيا ) !!!
أبن رئيس الوزراء و أبن رئيس الشركة يجلس على نفس الطاولة التي يجلس فيها أبن رجل النظافة ( هكذا أسمه وليس الزبال ، لأن الزبال هو من يرمي الزبالة ) ...
هذا النظام مقسم كالآتي :
المرحلة الإبتدائية ومدتها أربع سنوات .
بعدها يبدأ تقسيم الأطفال إلى :
- مجتهدين جدا
- مجتهدين
- لا بأس به
- متوسط
- ضعيف
المجتهدون جدا والمجتهدون :
يتم إرسالهم إلى الثانوي (gymnasium) ...
لا بأس بهم :
يتم إرسالهم الى الإعدادي الثانوي(realschule) ...
المتوسطون :
يتم إرسالهم إلى المدارس الرئيسية أو المهنية (hauptschule) ...
الضعفاء :
يتم إرسالهم إلى مدارس حكومية خاصة (sonderschule) ...
كما أطالب الحموشي بأن يتدخل من اجل القضاء على تجار المهلوسات..ومنع انتشارها في كافة المدن.
وشكرا