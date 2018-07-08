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الرئيسية | مجتمع | ترقية شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني

ترقية شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني

ترقية شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني
هسبريس من الرباط
الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:15

قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ترقية مقدم شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بالعيايدة إلى درجة ضابط أمن، بصفة استثنائية وبشكل مباشر، على خلفية تعرضه لجروح بليغة، تمثلت في إصابته بعاهة مستديمة على مستوى اليد خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية، وبصدد تعريض حياة المواطنين للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وقرر المدير العام للأمن الوطني أيضا صرف مكافأة مالية لضابط الأمن المصاب، في رتبته الجديدة، اعترافا بحسه المهني المتميز، وتفانيه في خدمة أمن المواطنين، بما يقتضي ذلك من تضحية ونكران للذات وتغليب للمصلحة العامة المتمثلة في تحييد الأخطار والتهديدات التي تحدق بأمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم.

وكان موظف الشرطة المصاب قد تعرض، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المنصرم، لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض في عملية أمنية لتوقيف أحد المشتبه فيهم، الذي أبدى مقاومة عنيفة نجم عنها بتر أحد أصابع يد الشرطي، وعدم التحكم الحركي في أصبعين آخرين، فضلا عن تعرضه لجروح أخرى على مستوى الظهر، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية جراحية متقدمة بالمستشفى العسكري بالرباط.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن مناط المهنة الشرطية هو ضمان أمن وسلامة المواطنين، بما يتطلب ذلك من مقارعة للمخاطر ومواجهة التهديدات، مضيفا أن صرف الترقيات الاستثنائية لموظفي الشرطة الذين يبرهنون على حس مهني متميز ويقدمون تضحيات جسيمة هو اعتراف من المديرية العامة للأمن الوطني بهذه التضحيات، وتحفيز لهم من أجل مضاعفة الجهود لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مغربي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:29
نعم يجب ترقية كل من افنى عمره في حماية البلد..... من الصغير الى الكبير ولاتنسو محاسبة كل من اضر بهدا البلد.... الله يشافيه
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39
2 - khalid الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:30
أعلنها صريحة( لهلا يخطينا مخزن وما كون كالونا الشمكارة)
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27
3 - محمد الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:30
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، اللهم إنا نسألك اللطف. يجب إنزال أقصى العقوبات على كل من يحمل السلاح الأبيض
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30
4 - mehdi الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:33
هاد السيد للي تعرض لهاد الإعتداء أطيب خلق الله ... والله ماستاهل للي وقع ليه وكنتمناو إنزال أقصى العقوبات على صاحب الفعلة .
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28
5 - عبد الحميد الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:34
صراحة في نظري ان هناك تغير كبير في جهاز الأمن الوطني إلا أن هذه الفئة لازالت تعاني من طول ساعات العمل و من شطط المسؤولين الأمنيين.
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2
6 - المرابطي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:37
هذا جميل جدا ومبادرة يجب تقديرها حق قدرها.... لكن ذلك لا يمنع من استخلاص العبر وتزويد رجال الشرطة بما يلزم من عتاد وتدريب وأساليب لمواجهة أخطار الجريمة... حامل السلاح الأبيض، خصوصا إذا كان يشكل خطرا حقيقيا لسبب ما، نظرا إلى قوته البدنية أو ضلوعه بصورة متكررة في الجريمة الخطيرة، يجب أن يواجه بالرصاص الحي... كل دول العالم تطبق هذا الإجراء.
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6
7 - مغربي الجنسية الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:39
مضيفا أن صرف الترقيات الاستثنائية لموظفي الشرطة الذين يبرهنون على حس مهني متميز ويقدمون تضحيات جسيمة هو اعتراف.... هل ضروري ان يتعرض رجل الامن للإصابة لكي يبرهن عن حسه المهني؟؟؟؟؟
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2
8 - سناء الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:42
اذا اصبح من الضروري ان تفقد حياتك او تفقد عضوا من اعضاءك لكي تحصل على ترقية استثنائية !!! اما انا فقد تعرضت لحوادث عديدة منها حصولي على كسر و اوقفت مجرمين خطيرين و تعرضت لجرح على مستوى صدري و مع ذلك ما تلقيت حتى كلمة شكر ، المرة القادمة ساعطي اصبعا للمجرم يقطعه ثم اوقفه بعد ذلك .
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3
9 - سيتوج الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:42
مبادرة طيبة لكن موازات مع ذالك يجب تمتيع عناصر الأمن التأمينات علي مخاطر العمل والعاهات المستدامة وكذلك علي حالات الوفاة اتناء مزاولة وشكرا لكل رجال الشرطة علي المجهودات المبذولة للحد من الجريمة والعنف
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10 - ملاحظ الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:43
شرطى كاد يفقد حياته دفاعا عن المواطنين لا وجود لاي تعاطف حتى تعاليق محتشمة
معلم تعرض لسب او شتم من احد التلاميد تجد مليون تعليق يندد و فقدان الهيبة و الاستاد هو الضحية ....
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11 - barhoum الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:45
شكرا سي الحموشي.
أنقدت مستقبل عائلة، هكذا هم الرجال المخلصين في عملهم.
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12 - مهجر مغربي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:47
إعلامية مغربية في ألمانيا ، تكتب عن سر تقدم دولة ألمانيا ..
تقول :
سأخون ألمانيا اليوم و أخبركم عن سبب تقدمها .
سبب تقدم ألمانيا ليس الفوسفات أو الثروات السمكية أو البترول أو المعادن أو المقالع ...
سبب تقدمها هو النظام التعليمي ، نظام تعليمي يتساوى فيه الغني مع الفقير !!!
( التعليم الخاص ممنوع وهو في حكم الجريمة في ألمانيا ) !!!
أبن رئيس الوزراء و أبن رئيس الشركة يجلس على نفس الطاولة التي يجلس فيها أبن رجل النظافة ( هكذا أسمه وليس الزبال ، لأن الزبال هو من يرمي الزبالة ) ...
هذا النظام مقسم كالآتي :
المرحلة الإبتدائية ومدتها أربع سنوات .
بعدها يبدأ تقسيم الأطفال إلى :
- مجتهدين جدا
- مجتهدين
- لا بأس به
- متوسط
- ضعيف
المجتهدون جدا والمجتهدون :
يتم إرسالهم إلى الثانوي (gymnasium) ...
لا بأس بهم :
يتم إرسالهم الى الإعدادي الثانوي(realschule) ...
المتوسطون :
يتم إرسالهم إلى المدارس الرئيسية أو المهنية (hauptschule) ...
الضعفاء :
يتم إرسالهم إلى مدارس حكومية خاصة (sonderschule) ...
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13 - amine ka الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:47
مبادرة جميلة للرفع معنويات هاذا الشرطي ، و لاكن حسن عوان ولادو إشوفو باباهم شاد لفراش و فيه غير الروح
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14 - مغربي الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:49
أين هي جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ؟؟ أوا ليس هذا الشرطي بإنسان ؟؟!
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15 - الفيلسوف الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:51
نريد الأعداء لكل من يمس بيهبة الدولة الممثلة في الشرطي البطل..
كما أطالب الحموشي بأن يتدخل من اجل القضاء على تجار المهلوسات..ومنع انتشارها في كافة المدن.
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16 - جبور الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:52
تحية إحترام وتقدير للسيد مدير الأمن الوطني على هذه الإلتفاتة الطيبة كما اشكر جميع جهاز الأمن ذكورا واناتا الذين يضحون بالغالي والنفيس من اجل راحة المواطن . كما ادعوا من هذا المنبر لإستخدام السلاح الوضيفي بكل ذقة على مستوى الرجلين لكي لاتعرضوا انفسكم لمثل هذه الأخطار . وإلا ماالفائدة من سلامة مجرم متسكع وإعطاب شرطي .انصح جميع جهاز الأمن بأن لاتأخدكم بهذه الشرذمة رأفة .
وشكرا
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17 - عمر الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:54
صحيح انا شخصيا كنت في عيادة مريض في ذلك المستشفى فعدت هذا الشرطي في سبيل الله
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18 - said de laayoune الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:55
تحية و تقدير لرجال الشرطة الساهرين على أمن الوطن و المواطنين. لولا الشرطة كيف سيكون حالنا و الاجرام أصبح في كل مكان...
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