تلاميذ مغاربة ضمن أولمبياد الرياضيات في رومانيا

هسبريس من الرباط

يشارك ستة تلاميذ في الدورة التاسعة والخمسين من الأولمبياد الدولية لمادة الرياضيات، المنظمة برومانيا خلال الفترة الممتدة إلى غاية 14 يوليوز الجاري، بعد تتويجهم في نهائيات الأولمبياد الوطنية في الرياضيات التي نُظمت بمدينة بنجرير في أبريل الماضي.

ويتشكل الفريق المغربي من التلاميذ عمر الحضري وإلياس خينوش وزكرياء حمزاوي، وأحمد بجدالي وعماد السعيدي العلوي وأيمن الشرغاوي، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 سنة، ويتحدرون من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

سَافر الفريق المغربي صوب الديار الرومانية ليُجري اليوم الثلاثاء أولى مبارياته في الأولمبياد، التي تأتي تتويجا لمجهود قام به هؤلاء التلاميذ طيلة السنتين الماضيتين، شمل امتحانات وتداريب استعدادا لهذا الحدث العالمي البارز.