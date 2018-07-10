24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3406:2113:3817:1820:4522:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مربو الدواجن يشتكون من غلاء الكتاكيت والأعلاف وسطوة السماسرة (5.00)

  2. الجامعي وتصوير الزفزافي (5.00)

  3. منيب: من لا يعرف الريف؟ (5.00)

  4. يا ساحر القال والقيل...! (5.00)

  5. إسبانيا والسويد تستنكران حصار إسرائيل على غزة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تلاميذ مغاربة ضمن أولمبياد الرياضيات في رومانيا

تلاميذ مغاربة ضمن أولمبياد الرياضيات في رومانيا

تلاميذ مغاربة ضمن أولمبياد الرياضيات في رومانيا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 01:15

يشارك ستة تلاميذ في الدورة التاسعة والخمسين من الأولمبياد الدولية لمادة الرياضيات، المنظمة برومانيا خلال الفترة الممتدة إلى غاية 14 يوليوز الجاري، بعد تتويجهم في نهائيات الأولمبياد الوطنية في الرياضيات التي نُظمت بمدينة بنجرير في أبريل الماضي.

ويتشكل الفريق المغربي من التلاميذ عمر الحضري وإلياس خينوش وزكرياء حمزاوي، وأحمد بجدالي وعماد السعيدي العلوي وأيمن الشرغاوي، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 سنة، ويتحدرون من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

سَافر الفريق المغربي صوب الديار الرومانية ليُجري اليوم الثلاثاء أولى مبارياته في الأولمبياد، التي تأتي تتويجا لمجهود قام به هؤلاء التلاميذ طيلة السنتين الماضيتين، شمل امتحانات وتداريب استعدادا لهذا الحدث العالمي البارز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.