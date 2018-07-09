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الرئيسية | مجتمع | دفاع "معتقلي الريف" يُعَدد "خروقات المحاكمة" وينشد حلا سياسيا

دفاع "معتقلي الريف" يُعَدد "خروقات المحاكمة" وينشد حلا سياسيا

دفاع "معتقلي الريف" يُعَدد "خروقات المحاكمة" وينشد حلا سياسيا
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 13:00

حاول النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، التأكيد على أن المحامين الذين تبنوا ملف محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه قد عملوا على ممارسة دورهم كما يجب في نكران تام للذات.

وأكد الجامعي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في ندوة صحافية لهيئة محاميي معتقلي حراك الريف الذين أدينوا بأحكام وصفتها عدة فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية بكونها ''قاسية وجائرة"، أنه "عكس ما حاولت بعض الجهات ترديده، فإن رجال ونساء الدفاع، خلال شهور متعددة، عملوا على نكران الذات وممارسة دور الدفاع كما يجب".

وبعد أن شدد، في حديثه بحضور عدد من المحامين والهيئات الحقوقية والسياسية البارزة على رأسهم الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والمناضل اليساري محمد بنسعيد آيت إيدر وآخرين، على أن "محاكمة الريف ستظل مرجعا في الذاكرة القضائية والسياسية" لفت إلى أنه "خلال المحاكمة نزعنا من حق استعمال الهواتف والأنترنيت؛ لكن الحصار لم ينفذ إلى قلوبنا".

وبخصوص ملاحظات أعضاء هيئة الدفاع عن أطوار المحاكمة التي شهدت أكثر من 80 جلسة مع اجراءات للتحقيق لم تتجاوز شهرين ونصف الشهر قبل إحالة المتهمين من لدن قاضي التحقيق على غرفة الجنايات بالدار البيضاء في أواسط غشت 2017، شدد الجامعي على أنه "لاحظنا تعامل النيابة العامة وقضاء التحقيق والمحكمة مع الحرية باستخفاف كبير من خلال إخضاع المعتقلين للإجراءات السالبة لها في جميع مراحل القضية، وخصوصا استمرار اعتقالهم الاحتياطي، بالرغم من أن أغلبهم متابع باتهامات جنحية (هناك متهم بجنحة وآخر بجنحتين)"...

كما سجلت الهيئة، يضيف النقيب، أن "هذا الوضع منذر بأزمة حقيقية في منهجية ومشروعية ممارسة الدعوى العمومية من قبل النيابة ومدى طبيعة علاقتها مع الضابطة القضائية وحقيقة الإشراف عليها ومراقبتها لكي تظهر النيابة على قدرتها في تدبير الدعوى العمومية، بعد أن انسحب وزير العدل من هذا المجال".

وشدد المتحدث نفسه على أنه، من خلال تتبع مسارات المسطرة الجنائية، تبين أنها "تسير نحو أفق مجهول وغير محسوب يطرح علامات استفهام حول موقع مؤسسة النيابة العامة من بين بقية المؤسسات الأخرى وخصوصا مؤسسة الضابطة القضائية ومديرية حماية التراب الوطني في مجال مراقبة تفعيلها وضمانات تطبيقها ومدى الحرص على التقيد بالدستور الذي يحث على الأمن القانوني والقضائي للمواطن وعن احترام سلامته البدنية والنفسية".

ووجّه الدفاع انتقادات إلى النيابة العامة والمحكمة، مؤكدين أنهما لم يتفاعلا "مع ما يبطل البحث والمحاضر بمناسبة ادعاء المعتقلين لتعرضهم للتعذيب وللعنف ولممارسات حاطة وماسة بالكرامة أثناء ايقافهم وأثناء البحث التمهيدي معهم؛ وحتى أثناء الاعتقال الاحتياطي بما يفرضه عليها القانون من إخضاعهم للفحص الطبي، ومن فتح بحث جدي حول تلك المزاعم طبقا لما يفرضه القانون وتقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق المغرب عليها".

واعتبر الدفاع أن اللجوء إلى الصمت عوض الترافع في آخر جلسة بناء على طلب المعتقلين "كان له وقع خاص على المحاكمة واطوارها النهائية"، مشيرين إلى أن "موقف المعتقلين بالمقاطعة دخل التاريخ، والتاريخ هو من سيحكم على موقف المعتقلين وسيحدد الجهة المسؤولة عن موقف المقاطعة والتي كانت السبب فيه الإجراءات الفاسدة التي مهدت له".

ولفت هؤلاء إلى أن حل هذا الملف "يجب أن يكون سياسيا طالما بدأ سياسيا"، مشيرين إلى أن "الحل المسطري والقضائي الذي اختارته الدولة لمعالجة حراك الريف ومعاقبة النشطاء كما هو الشأن في كل المحاكمات السياسية عبر التاريخ، لن يكون سوى حلا ملغوما غير معلوم العواقب".

واعتبرت الهيئة أن "الدفاع عن معتقلي الريف يجب أن يكون من كل المواقع، ولا بد من حل سياسي يعيد الثقة للدولة".

وعبّرت عن "أملها في أن يجد هذا الملف حلا سريعا ينهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم، كما ينهي الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات وينهي الاحتقان والتوتر الذي تعرفه المنطقة، وأن يكون حلا يبعث الثقة من جديد في أن كون الطي الفعلي والحقيقي لصفحة ماضي المحاكمات السياسية والمحاكمات غير العادلة، كما عبرت عنه هيئة الانصاف والمصالحة هو منطلق وضع نهاية مع الانتهاكات التي عرفها مسار هذا الملف".

وتأتي هذه الندوة بعد الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والذين أدينوا بالسجن المؤبد، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما قرابة ثلاثة قرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - منير التولالي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 13:29
هذه الأحكام يجب إصدارها في حق المفسدين و ناهبي المال العام و مبدديه في المشاريع الفاشلة و مختلسي الصنادق و المؤسسات العمومية و مستغلي النفوذ للإثراء بلا سبب و باقي عناصر المافيا السياسية .
كيف يعقل أن يحاكم من يحتج على الفساد ب 20 سنة و يبقى الفاسد حرا طليقا , بل و ينعم بعفو من بنكيران في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا .

...و فينك أبنكيران ....و حتى هاذوا قولوا ليهم عفا الله عما سلف .
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38
2 - francois الاثنين 09 يوليوز 2018 - 13:37
الخاسر الاكبر هي صورة المغرب،حيث خصصت الجرائد الفرنسية مقالات نارية عن السلطة بل ذهبت جريدة لوموند الى وصف النظام السياسي. المغربي. بالنظام. البوليسي .
هذا ماربحتهم من عنتريتكم، أسد على الريفيين المغاربة العزل ودجاجة أمام المرتزقة واستعطاف فرنسا لتتدخل لدى البوليساريو لانسحاب من الكركرات.
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24
3 - Zig.italy الاثنين 09 يوليوز 2018 - 13:41
خروقات الدولة العميقة وليس القضاء فحسب . . .
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21
4 - wood الاثنين 09 يوليوز 2018 - 13:43
الأحكام الصادرة في حق النشطاء هي جائرة ، فالمحاكمة هي سياسية بٱمتياز و محاكمة على النوايا لا غير التي يصر عليها المخزن ، أما أعمال العنف فتتحمل مسؤوليتها ايضا قوات الأمن بل هي التي جرت الوضع الى المواجهة و تغاضت بشكل فاضح عن تجاوزتها من مهاجمة المحتجين بٱستعمال القوة المفرطة و الهجوم على المنازل ليلا و تكسير الابواب و الإعتقالات العشوائية، كما تغاضت المحكمة عن عدد من التجاوزات التي رافقت ٱعتقال هؤلاء النشطاء خصوصا تعرية الزفزافي و التي لم ينجز في شأنها اي تحقيق ، و في جميع الاحوال لم يثبت أي عمل عنف قام به النشطاء و قادة الحراك ، أما مسألة أقتحام الزفزافي للمسجد و إقاف الامام فتم تحريفها عن سياقها . فهذه الاحكام هي رسالة للشعب المغربي بالمصير الذي ينتظر كل من يطالب بحقوقه و يحتج لتحقيقها ، فتم الحكم بالسجن ايضا على نشطاء في جرادة و زاكورة مما يبين أن المسألة ليست في الراية أو غيرها من الحجج الواهية التي يتذرع بها المخزن و أبواقه !!!
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18
5 - تيمولا الاثنين 09 يوليوز 2018 - 13:49
انا اظن البرهان والدلائل موجودة لدى القضاء لان هناك مطالب لدى المعتقلين ولاكن هناك تجاوزات اكتر بكتير مما تتصورون ،في حق الامن في حق الممتلكات حتى المسجد لم يسلم من التجاوزات الىحد الطغيان والاستعلاء و الاستعانة برجال الامن الخاصين ولاكن مهما كانت التجاوزات اظن ان الاحكام قاصية شيأ ما ،لاننا كمتتبعين لاننظر الى هده الاشكالية من الناحية العاطفية فقط، بل يجب تقييم المشكل من جميع الجوانب ،من هنا تبين ان هادا الحراك تجاوز السلمية الى تهديد السلم الاجتماعي وفوضى في البلاد لهدا لابد من الدولة التدخل.
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-18
6 - الضمير الاثنين 09 يوليوز 2018 - 14:02
لا يمكن رؤية هذا الظلم في محاكم دولة الحق و القانون...الا يمكن اللجوء لمسألة التحكيم الملكي للافراج اللامشروط عن معتقلي المطالب الشعبية و الاجتماعية
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0
7 - ابو المهدي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 14:06
تناقض صارخ،اذا كانت المحاكمة شابتها خروقات للقانون حسب زعمهم،فلماذا يناشد هؤلاء حلا سياسيا .ان الافعال المقترفة التي توبع من اجلها الاضناء هي افعال إجرامية موثقة بالصوة و الصورة و الأحكام القضائية جاءت طبقا للقانون.
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8 - noredine الاثنين 09 يوليوز 2018 - 14:07
الحكم كان قاصي من البدايه كان متوقع باش ايضربو بيهم المثل و العبره لمن تسؤول له نفسه الاحتجاج و الخروج للشارع فعلا احكام قاسيه حيت دنبهم الوحيد هضرو على المغاربه على الوضعيه المزيه لكتعيشها المستشفيات .....
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9 - احمد مختار الاثنين 09 يوليوز 2018 - 14:07
مطالبتهم بالحل السياسي يعني أن الحل القانوني من طرف القضاء النزيه ليس في مصلحة مؤازريهم.
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10 - تائب الاثنين 09 يوليوز 2018 - 14:11
احكام جائرة وقاسية كيف يحكم على هؤلاء الابرياء وذنبهم الوحيد وهو التسبب في عاهة مدى الحياة لفرد من القوات العمومية واضرام النارفي مبنى على رؤوس قاطنيه و ايقاف خطبة الجمعة ومنع الخطيب من اتمامها و طيلة 7 شهور وهم يكيلون السب والشتم للمغاربة .
اتمنى صادقا ان تعاد محاكمتهم من طرف القضاء المصري بعد ان اصبح مستقلا وعادلا زمن السيسي مع فصل ملف الزفزافي فيما يخص ايقاف خطبة الجمعة واحالته على القضاء السعودي . على ان يقضوا المدة الفاصلة قبل ان تحال ملفاتهم على المفتي في احد سجون الولايات المتحدة او دول امريكا اللاتينية او الاسيوية حسب الاختيار وهي السجون التي تحسن احترام حقوق السجناء وحفظ كرامتهم مع ان قاطني تلك السجون اناس مهذبون رحيمون ومخلقون جدا جدا جدا ويحسنون التعامل مع كل وافد جديد خاصة ادا كان يحمل جنسية اجنبية. ولكم في البرامج الوثائقية اية لمن يود معرفة نعمة الانتماء الى هدا الوطن .
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11 - مغربي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 14:14
الدفاع ابان عن ضعف كبير زساهم بخرجاته وتدخلاته الدونكيشوطية في اغراق المتهمين
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12 - هشام الاثنين 09 يوليوز 2018 - 14:14
لمادا لا يتكلمون عن الخروقات التي قام بها الزفزافي و رفاقه في حق الممتلكات العمومية؟منيب تقوم بحملة انخابية سابقة لاوانها على ظهر حراك الريف و نتمنى تخفيف العقوبات في الاستءناف
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13 - المنطق والعقل اولاً . الاثنين 09 يوليوز 2018 - 14:19
الدفاع كان عليه بسط اوجه دفاعه امام القضاء لا ان يقاطع سير المحاكمة والامتناع عن تقديم ما يراه مفيداً لملف القضية . المطالبة بحل سياسي يعني ان الحلول القانونية والقضائية ليست في صالح المتهمين باقرار دفاعهم ...حل الاشكال يتطلب التعامل بالمنطق والعقل !!!!
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