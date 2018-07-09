مسيرة "معتقلي الريف" تفتح تقاطبات جديدة في "معارضة الشارع"

هسبريس – نور الدين إكجان

لَمْ تكن لتَسْتَكِنَ تَدَاعِيَاتُ مسيرة 8 يوليوز المُتَضَامنةُ مع معتقلي حراك الريف، بإنزال اللافتات ورحيل الآلاف التي تقاطرت على ساحة النصر بالبيضاء، حيث لا تزال التنظيمات المُقاطعة والمُشاركة تتفاعل مع تفاصيل الإنزال الميداني اليساري، الذي خلف استياء كبيرا لدى الإسلاميين والحركة الأمازيغية.

المسيرة قَسَمَت المشهدَ المعارض للمؤسسات في "صيغتها الحالية" إلى إسلاميين وحركةٍ أمازيغيةٍ في مقابل فيدرالية اليسار التي اصطف إلى جانبها النهج الديمقراطي، بعد أن كان من المدافعين عن فتح المجال أمام الجماعة للتنسيق الميداني، في حين أن الحركة الأمازيغية شَكَلَتْ على الدوام الورقة المُتَوَاصِلة مع الجميع، بالرغم من المطبات التي تَشُوبُ علاقتها بجميع التنظيمات.

طبيعة المسيرة، التي اتَخَذَتْ منحى "إيديولوجيا"، جرّت انتقادات واسعة على اليسار وجعلت تصريحات الفاعليين الأمازيغ أكثر قربا من الجماعة، متهمين كليهما، قوى اليسار بـ"الركوب السياسي والاستفراد بالقرار على حساب المعتقلين وعائلاتهم، المَوْكُولِ إليهم رمزيا طلب المسيرات والخروج إلى الشارع".

وفي هذا الصدد، قال عمر إحرشان، القيادي في جماعة العدل والاحسان، إنه "من الصعب أن تكون مقاطعة المسيرة مؤشرا على اصطفاف جديد بين التنظيمات المعارضة"؛ لكنه يؤكد أن "هناك عدم استقرار وثبات في الخريطة السياسية والحزبية في المغرب".

وأضاف إحرشان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجديد في مسيرة 8 يوليوز هو أنها نُظِمَتْ على أساس إيديولوجي، وهو الأمر الذي لم يَحْدُثْ من قبل، خُصُوصا إبان فترة حركة 20 فبراير التي جمعت مختلف الفاعلين، من اليساري والإسلامي والأمازيغي".

وأردف المتحدث أن "المسيرة تميزت بلون سياسي واحد، بالرغم من تبايناته الكبيرة، ولا تُمثل الشعب المغربي؛ لأن قضايا من هذا الشكل تكون بعيدة عن الأحزاب، ومن يدعو فيها إلى المسيرات هم العائلات ولجان الدعم، وتقتضي تعبئة كبيرة من مختلف الأطراف وليس من تنظيم واحد".

واسترسل القيادي في جماعة العدل والاحسان: "الأمر المحسوم في الوقت الراهن هو أن هناك تيارا وسط اليسار يضع الإسلاميين خطا أحمر، ويتسَابق لإعلان الخطوات النضالية؛ لأنه يجد نفسه محرجا إذا كانت الأطراف الأخرى هي الداعية لها، وهو بهذه الخطوة لا يعزل سوى نفسه".

من جهته، أورد مصطفى البراهمة، الكاتب الأول لحزب النهج الديمقراطي، أن "حزبه دَافَعَ عن مُشاركة ودعوة العدل والاحسان، بحُكم تَوَاجُدِهَا داخل لجنة حراك الدار البيضاء، وكانت ستكون مُساعدة في دعم وحشد المسيرة، إلا أن الدعوة لم تُوجه إليها، بحكم الموقف الذي تتبناه الفيدرالية من الجماعة".

وأضاف البراهمة، في تصريح لهسبريس، أن "ما يَروجُ في خرجات بعض أعضاء الفيدرالية بخصوص جماعة العدل والإحسان غير صحيح، حيث إن بعض التنظيمات المكونة لها تبدي تذبذبا في موقفها من الجماعة، كما أن تنظيمات أخرى داخلها غيّرت موقفها من دعوة الجماعة في آخر لحظة قبيل المسيرة".

وأورد البراهمة أن "النهج يجد نفسه في قلب الحركة الأمازيغية الديمقراطية، بحكم أنه يُطالب بنفس مطالبها الثقافية واللغوية، كما يناضل من أجل توفير ظروف الجهوية المتقدمة لكافة المناطق الناطقة بالأمازيغية؛ لكنه على مسافة بعيدة من الحركة الأمازيغية المتطرفة التي تسعى إلى ضرب الوطن والتهافت على زيارة إسرائيل".

وزاد الفاعل اليساري أن "هناك قوى حية داخل المجتمع، فيها الصف الديمقراطي وصف الإسلام السياسي المناضل، ومن الطبيعي أن تحدث في صفوفه تقاطبات؛ لكن لا بد من تكريس العمل المشترك لخلق جبهة ميدانية تضم كل القوى المناهضة للمخزن".