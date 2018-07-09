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الرئيسية | مجتمع | "مندوبية التامك" تؤكد وجود الزفزافي في "عكاشة"

"مندوبية التامك" تؤكد وجود الزفزافي في "عكاشة"

"مندوبية التامك" تؤكد وجود الزفزافي في "عكاشة"
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:05

أعلن أحمد الزفزافي، والد أيقونة "حراك الريف" المدان بالسجن النافذ عشرين عاما، أنه تلقى معلومات من إحدى الأسر تفيد بتنقيل ابنه من سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الزفزافي الأب إن أسرة أحد المعتقلين، المتواجد بالجناح رقم 6 في سجن عكاشة، أخبرته بكونها تلقت معلومات من ابنها، خلال زيارتها له، تفيد بترحيل ناصر من طرف 30 أمنيا.

المتحدث نفسه ، الذي بدا غير متيقن من صحة المعلومة التي توصل بها، لفت الانتباه إلى أن الأسرة لا تملك أية معلومات عن هذه الواقعة.

من جهتها، المندوبية العامة لإدارة السجون نفت الواقعة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأكد مصدر من إدارة السجون أن ناصر الزفزافي ما زال في زنزانته بالسجن المحلي عين السبع في الدار البيضاء، ولم يتم تنقيله إلى أي مكان.

جدير بالذكر أن ناصر الزفزافي أدين قبل أيام من طرف محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية بعشرين سنة سجنا نافذا.

وبعد صدور الحكم رفض ناصر استئنافه، إلا أن هيئة دفاعه أقنعته بخوض ثاني درجة للتقاضي في آخر اللحظات، وتم تسجيل الاستئناف باسمه وباسم باقي المعتقلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عرفناه بالزعطة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:33
لكن،كشعب قال كلمته بالشوارع و عبر وسائل التواصل الاجتماعي،نريد أن نرى ناصر الزفزافي حرا طليقا متزوجا مستقرا في بيته، لأنه بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام،و لما لا مستشاراً للملك ككبير المستشارين الذين يضرب لهم ألف حساب،بعد توشيحه بوسام من درجة فارس استطاع ان يدق ناقوس الخطر من خطورة انتشار الفساد في البر و البحر يصول و يجول كأنه عفريت أو غول يتربص باستقرار الوطن،أناشد أعلى سلطة بالبلاد (الملك) للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فاضحي الفساد بأمر من الملك نفسه،بعدما تساءل"أين الثروة؟ " و"فشل النموذج التنموي الصحيح"و قصة (إتقوا الله في وطنكم) و طرح تساؤل حول حالة المسؤول الذي لا يخجل بعد بالإخلال بواجبكم و الوقوف عند إشارة الضوء الأحمر تجاه (شعبي العزيز) صاحب دستور(تفعيل مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة) و السلام يا سيد.
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3
2 - خارطة الطريق استس كل شيئ الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:33
اتمنى ان يتم معالجة هذا الملف بكثير من الحرفية . وان يتم قطع الطريق امام كل من اراد الاستقواء ...على حساب مآسي المعتقلين بهذا الملف . اتمنى ان يعي ذلك المعتقلون جيداً .
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10
3 - amin sidi الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:36
سلام. علاه فين ابغيتوه اكون .فوطيل شيراطون
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-2
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