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الرئيسية | مجتمع | برلمانية تتهم أعضاء في "لجنة المحروقات" بالكذب

برلمانية تتهم أعضاء في "لجنة المحروقات" بالكذب

برلمانية تتهم أعضاء في "لجنة المحروقات" بالكذب
هسبريس – محمد بلقاسم
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:10

وجّهت أسماء أغلالو، البرلمانية عن فريق التجمع الدستوري، انتقادات بالجملة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، ضمن جلسة عمومية اليوم الثلاثاء لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار.

وقالت اغلالو، ضمن مداخلة باسم فريق التجمع الدستوري، إن موقف حزبها لا يزال قائما عندما تمت مناقشة ما اصطلح عليه البعض بـ"الإصلاح" والذي لوحت به الحكومة السابقة في نسختها الأولى، عندما قامت بإلغاء دعم المقاصة، داعية "إلى مفهوم شامل للإصلاح بدل تطبيق إصلاح رقمي مؤقت، لطالما تباهى به رئيس الحكومة السابق أمام وسائل الإعلام".

وفي هذا الصدد، ذكرت أغلالو بما قاله رئيس الحكومة السابق عندما أكد أنه وفر للدولة 80 مليار درهم عندما رفع الدعم عن المحروقات، وأنه "زاد على المغاربة غير شي دريهمات باش الدولة ما تبقاش مخنوقة"، مضيفة لن ننسى أن بنكيران قال إن "الدولة خاصها تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن...لأنه إلا عاش النسر كيعيشو ولادو".

البرلمانية عن فريق التجمع الدستوري قالت إن فريقها اختار "خطاب الحقيقة والواقعية مع المواطنين، دون مزايدات أو شعبوية أو دغدغة للمشاعر بخطابات مغلوطة، ودون أي تنصل من المسؤولية"، مشيرة إلى أنه "التزاما منا بحق المواطنين في معلومة صادقة وموضوعية، بعيدة عن التضليل بخطابات خادعة يتقنها البعض لتصفية حسابات سياسوية ضيقة".

وفي مواجهة لحزب العدالة والتنمية، قالت أغلالو إن "بعض التيارات اختارت إخراج التقرير الذي نناقشه عن سياقه الموضوعي، وإبعاده عن أهدافه الحقيقية، بمغالطة الرأي العام"، مستغربة من "استعماله ضربا لمصداقية بعض المؤسسات والأشخاص، دون الّتفطن لضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية".

"إن هذا التقرير لم يحمل أيا من الأرقام الخيالية التي تنافس البعض في تداولها وتضخيمها، حول الأرباح التي حققتها الشركات العاملة في القطاع"، تقول أغلالو التي أكدت أن بعض "المعطيات الموضوعية والتفصيلية التي تعاطت مع مختلف جوانب تحديد الأسعار، ومع مختلف المؤشرات قدمت إجابات شافية للأسئلة التي طرحتها اللجنة"، موضحة أن "التقرير أشار إلى وجود تنافسية بين الـ18 شركة العاملة في القطاع، سواء بالنظر إلى حجم مبادلاتها أو إلى مجهوداتها الاستثمارية التي تضمن تزويد السوق بهذه المواد الحيوية".

وفي هذا الصدد، تساءلت البرلمانية عن الأثمنة التي توفرت للدولة بعد سنتين من إلغاء الدعم على المحروقات 80 مليارا من الدراهم، وعائداتها من رسوم الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة على المحروقات وفي المدة نفسه 56 مليار درهم، موردة أنه ينبغي أن نجيب وبكل شجاعة عن مصداقية تلك التصريحات العشوائية، التي زعمت أن شركات المحروقات حققت أرباحا قيمتها 17 مليار درهم؟

وإذا كان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد كشف أن أرباح الـ18 شركة العاملة في القطاع لم تتجاوز 4 ملايير سنويا، تتم إعادة استثمار نسبة مهمة منها وطنيا لتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، حسب أغلالو التي طالبت بضرورة أن تكون جلسة للمكاشفة الشجاعة، مضيفة "نريد من الحكومة أن تقول الحقائق حول الإصلاحات الجديدة التي ستعمل على تنزيلها من خلال تسقيف سعر المحروقات، والتي نساندها داخل فريق التجمع الدستوري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - عمر الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:29
و الله لا لوم لا على الحكومة و لا على ناهبي هذا البلد ..اللوم كل اللوم على الشعب الذي يستهلك السردين ب 15 درهم و يقف أمام محطات البنزين بكل ابتسامة و رضى تام .......أين المقاطعة بمفهومها الحقيقي
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28
2 - مريم بن كريم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:32
في عهد بن كيران تم الاعتداء على المواطن البسيط بالزيادات .. في عهده تم الاجهاز على الموظفين باقتطاعات كل شهر .. في عهده فرضت الزيادة في ثمن المحروقات لارقام قياسية ... في عهده تكرفصو الناس في المستشفيات العمومية ... في عهده نهبت اموال المشاريع في كثير من الجهات ... لك الله ياوطني
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24
3 - عبد الله البعلي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:32
مساهمة الحكومة السابقة في هذا الوطن لا ينكرها الا جاحد.. و هذا ما يجب على المواطن المغربي معرفته
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-37
4 - Amanar Rifi الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:32
العدالة والتنمية مسؤولة عما يجري في هذا الوطن السعيد، الله يفك الجرة على خير مع هاذ الذئاب الملتحية.
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26
5 - عصام الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:32
الله يرحم ليك الوالدين أيها البرلمانيون أيها المسؤولون أيها الإعلاميون ما تبقاوش تعاودوا لينا الحقيقة راه غادي يسكت لينا القلب راه عيينا بهاد الأرقام تصوروا الدولة تتوفر 80 مليار ديال الدرهم من رفع الدعم عن المحروقات وفين داروها واش باغين يحمقون راه المازوط وصل 10 درهم وفين غادين بينا اللهم إنا هذا منكر
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20
6 - فاسي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:33
لمدا توجيه الانتقادات لبنكيران واش بنكيران هو اللي لهف 17 مليار واش بنكيران هو اللي محتكر سوق المحروقات بالمغرب واش بنكيران هو وزير الفلاحة اللي تيتحكم بالحكومة بكاملها اي حاجة لصقوها فبنكيران وكان باقي السياسيين ملائكة خصم الشعب المغربي هو اخنوش وليس بنكيران
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-17
7 - # مقاطعون # الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:34
و الشعب يتهم مافيا المحروقات باﻹختلاس و النصب و اﻹحتيال و إخفاء الحفائق و التضليل و استعمال المال لشراء الضمائر " الخبيثة " و الوعيد و التهديد و استغلال المناصب و محاولة زرع الفتنة عن طريق اﻹعلام
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6
8 - مواطنة ... الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:35
الشركات ليست هي المدنبة في إرتفاع الاسعار لانها تمر من مجموعة من المراحل ليصل المنتوج لدى المستهل زيادة على ذلك هناك ارتفاع الضرائب على شركة المحروقات من طرف الحكومة التي تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه الزيادات
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3
9 - Hanane hanane الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:36
حزب التنمية هو المسؤول هو الذي حرر اسعار البترول و اسعار المواد الغذائية .
ان حزب النذالة و التعرية هو الذي نهج سياسة التقشف التي اهلكت القدرة الشرائية للمواطن انتهى
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14
10 - يحيى الزروالي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:36
هااد تجار الدين منين شافو الحزب تاعهم مبقاتش عندو شعبية بدا إخرج خرجات إعلامية قوية ضد الفساد والمفسدين تيوجدو الانتخبات القادمة وسير والله لا صوت عليكم شي مغربي اربعة المنافقين
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11
11 - مستاوي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:36
المغاربة عرفو دابا بلي تجار الدين مايصلاحوش اقودو البلاد حيدو الدعم وخرجو علينا
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12
12 - Ouum ihssane الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:37
افشل حكومة في تاريخ المغرب هي ديال سيهوم بنكيران اللي دابا راها غرقات المغاربة كاملين في المشاكل و الغلاوات، اوهادشي كامل بسباب قصوحية الراس مللي حييدو الدعم على المحروقات و دارو داك تحرير الأسعار اللي بيه خرجو على المغاربة.
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8
13 - عبدو الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:37
يعتبر هذا التقرير من المفارقات العجيبة في الآونة الأخيرة، فكل يغني على ليلاه. لأنه بكل بساطة يتم إستخدامه لتصفية حسابات شخصية و حزبية و سياسية ضيقة، كل يفسره على هواه هناك من يقول بأن هناك سرقة لجيوب المواطن بطريقة مشروعة مدعومة من الدولة، و هناك من يقول بأنه لا توجد أي سرقة و التقرير مجرد جعجعة. و يبقى المواطن في موقف المتفرج على من يصدق. مع العلم أن من قام بإنجاز التقرير برلمانيون و من يضربون في مصداقيته برلمانيون أيضا..
خلاصة القول لك الله يا بلدي.
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0
14 - بن محمد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:37
المهم هو ان شعب المغرب ما بين المطرقة و السندان، نتيقو شكون و لا شكون الله ياخد الحق في الخونة ديال هاد البلاد اللي تيطلعوا لمناصب القرار غير بالخواض و الرشوة و زيد و زيد....
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-1
15 - sohail الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:39
اودي اشمن اصلاح ولا عبو الريح هادوك صفقات كلوا منها حقهم مع رؤساء الاحزاب لي فالاغلبية أراهم اظحكوا على الشعب .العدالة والتنمية ما فهما والو فقوالب هدوك الرؤساء غير خاشيين روسهم كينقبوا جنب الحاضرة اوصافي
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1
16 - محمد رضى السوسي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:39
سبب بلاء المحروقات معروف لدى العام و الخاص ولا يمكن تغطية الشمس بالغربال ، مجيء حكومة بنكيران ازمت وضعية القطاع ورفعت الدعم بشكل عشوائي دون توفيؤ اي بديل يحمي القدرة الشرائية للمواطن
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6
17 - اسماعيل الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:42
دائما ما يلعب بلكيران على وتر المحروقات كلما اسودت و اقفلت في وجهه ابواب الظهور بوجه البطل. و يحاول خداع المواطنين الابرياء بدعم الارامل عن طريق رفع الدعم عن المحروقات. و الحقيقة ان بلكيران قصد ضرب القدرة الشرائية للمغاربة فحرر المحروقات. و الان يطل و يقول انه بريء. خسئ الجبان و خسئ فعله الذي نجر جميعا ويلاته الان.
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1
18 - صنطيحة السياسة الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:43
الحكومة والبرلمان ينطبق عليهم المثل

ما حصلوش كيسرقو وحصلو كيقسمو


الحكومة والبرلمان بزوج كيكدبو ولا يصارحون الشعب ... واللي كان قال 17 مليار ربح راح اليساري بلفريج واللي اعتامد على تقرير داروه شباب في الفيسيبوك و يوتوب ( آجي تفهم ثمن المحروقات )...

أما الحكومة راها عقنا بالكدب اديالها نهار قالت مول الحليب كيربح غير 20 سنتيم وكدباتها شركة سينطرال فاش نقصات درهم في رمضان
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0
19 - خديجة الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:43
نحن كشعب مغربي لن نغفر لبن كيران بعدما حرر الاسعار
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1
20 - نجاة بلقاسم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:44
راه من الحمق تجاهل مسؤولية حكومة بنكيران عن هذه الاوضاع خاصة ما يتعلق بالمحروقات واللجنة اشارت الى ذلك ، رفع الدعم دون توفير بدائل و احتياطات ادى الى هذا الوضع السيء الذكر .
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1
21 - Naima Taghmawi الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:44
الحل راه باين و معروف.. يجب إصلاح ما اقترفه بنكيران من جريمة في حق الشعب المغربي و إعادة دعم صندوق المقاصة و تمويله من خيرات الفوسفاط.. مع محاكمة من خان الشعب باستهداف هذا الصندوق الذي ظل و لسنوات يحمي المغاربة من الأثمنة التي تفرضها الأسواق الدولية.
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1
22 - مغربي وطني الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:45
نعم ان بن كيران هو السبب في هذه الزيادات الغير المسبوقة في المغرب حتى سمي ببن زيدان والمواطن من يدفع الثمن
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2
23 - احمد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 14:58
منك لله يابنكيران.كانت الدولة تساعد الشعب ب 80 مليار بدعمها المحروقات .وجئت أنت يابنكيران ووفرتها للدولة وأخدها أخنوش بكل سهولة .كيف ضننت بأنك كنت تحارب التماسيح وكنت مجاهرا بذلك .وقمت بفعلتك التي تمتلت في الزيادة درهمين دفعة واحدة وكانت اكبر زيادة في تاريخ المغرب .ألم تكن قد ساعدت التماسيح في ذلك .بل كنت أنت التمساح الكبير.متى تعترف بفعلتك هاته وتخرج على المغاربة وتعتذر.إن لم تستحي فميعادنا امام الله.
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1
24 - طارق مخلص الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 15:06
التدبير العشوائي لأمور المواطنين من الطبيعي ان ينتهي الى هكذا نتائج ، بنكيران هو المسؤول على هادشي هو لي حيد الدعم على المحروقات خطأ تاريخي سيلازمه مدى الحياة وستتذكره الأجيال بحسرة
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0
25 - ميساء الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 15:10
قبل ماديرو تسقيف الاسعار خاص نحاسبو بن كيران الفاشل حيت هوا السبب الرئيسي عاد ندوزو للحلول
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0
26 - Mohamed rabat الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 15:11
عيقو وفيقو راه خاصنا في الحقيقة نقاطعو تجار الدين لانهم ااسبب الاول والاخير لي وصلونا لهذه الزيادات بدون زيادة في الأجور
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0
27 - jilali الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 15:12
Ce Benkirane est la pire chose qui soit arrivé à ce pays. Depuis qu’il est apparu et notre vie économique est en train d’empirer. Qui a baissé les retraites ? La compensation ?les fonctionnaires ? Qui ? Et maintenant il veut revenir ! Jamais !
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28 - tawfik الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 15:14
حكومة بن كيران تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما وصلنا له ، لانه اغنى الشركات الاجنبية ودمر شركاتنا الوطنية
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0
29 - بوشعيب الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 15:14
منذ متى كانت السياسة هي محاربة أصحاب المشاريع و أصحاب الشركات المواطنة ! المفروض في السياسي المسؤول أن يسعى دوما إلى تحقيق إقلاع إقتصادي بمقدوره تحقيق التنمية المنشوذة، لكن للأسف الشديد نشاهد اليوم أن نتائج السياسة الفاشلة لبنكيران كانت هي السبب فيما وصلت إليه المملكة من أوضاع احتقانية متتالية.
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0
30 - Akram ifnawi الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 15:15
الذي حرر المحروقات يبقى هو المسؤول الأول و الأخير عن ارتفاع الاسعار، و بالتالي فالمسؤولية تقع عن حزب العدالة و التنمية و بن زيدان الذي كان يدافع دائما عن ضرورة رفع الدعم عن المحروقات و تبني سياسة تحرير الأسعار.
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