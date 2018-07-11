مرصد يتوقع ارتفاع الهجرة غير النظامية بالمغرب‎

هسبريس من الرباط

أورد مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن 15.000 مهاجر غير نظامي حاولوا الوصول إلى أوروبا انطلاقا من شمال المغرب خلال النصف الأول من سنة 2018، بينهم 4000 خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وأزيد من 11.000 خلال الأشهر الثلاثة الثانية من السنة ذاتها.

مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت به هسبريس، أورد أن المهاجرين قاموا بـ 400 محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى خلال الأشهر الثلاثة الثانية من سنة 2018، 80% منها عبر قوارب الموت، و5% عن طريق اقتحام السياجات الحدودية لسبتة ومليلية في مجموعات صغرى (أقل من 300 مهاجر) تم التصدي لها من طرف حرس الحدود الإسباني والمغربي؛ فيما تمت %15 بطرق أخرى.

وشدد المرصد على أنه من خلال المعطيات المتوفرة يلاحظ استمرار ارتفاع عدد المهاجرين المغاربة الراغبين في الوصول إلى أوروبا إلى 17 %؛ فيما 82 % يحملون جنسيات دول جنوب الصحراء، و1 % من جنسيات أخرى (جزائريون وسوريون).

وكشف التنظيم الحقوقي أنه ينتظر استمرار ضغط المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى أوروبا انطلاقا من المغرب خلال الفترة المقبلة، خصوصا عن طريق استعمال قوارب الموت، نتيجة تحسن الأحوال الجوية بالبحر الأبيض المتوسط، وتكلفتها القليلة، ونسبة النجاح الكبيرة لهذه الوسيلة مقارنة بالوسائل الأخرى، وصعوبة ضبط الحدود البحرية خلال هذه الفترة.

ويتوخى مرصد الشمال من وراء نشرة دينامية الهجرة، وفق البلاغ، تدارك النقص الحالي في الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالظاهرة عبر رصد وضعية الهجرة والمهاجرين بشمال المغرب بصفة خاصة، من خلال جمع المعطيات والوقائع والإحصائيات وتحليليها وتفسيرها اعتمادا على مصادر موثوقة (معطيات ميدانية، منابر إعلامية، منظمات غير حكومية، مؤسسات رسمية…)، قصد معرفة دينامية الهجرة بغرب البحر الأبيض المتوسط، واستشراف مستقبلها، ووضع ذلك رهن إشارة الباحثين والمختصين.