18 ألف مترشح في "استدراك الباك" بجهة الرباط

هسبريس ـ و.م.ع

بلغ عدد المترشحين الذين اجتازوا امتحانات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2018، بجهة الرباط سلا القنيطرة، 18.781 مترشحا من المتمدرسين والأحرار.

وذكر بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن هذه الدورة، التي انطلقت في أجواء جيدة، عرفت حضور 15 ألفا و324 مترشحا ممدرسا أي بنسبة 97.12 في المئة، و3457 مترشحا حرا أي بنسبة 66.48 بالمئة، مضيفا أن النسبة الاجمالية للحضور بلغت 89.50 بالمئة.

وأضاف البلاغ أن عدد المترشحين الرسميين لاجتياز الدورة الاستدراكية من الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا (2018) على مستوى الجهة بلغ 20 ألفا و977 مترشحا ومترشحة، موزعين بين 14 ألفا و732 ينتمون للتعليم العمومي، و1045 ينتمون للتعليم الخصوصي، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 5200 مترشحا ومترشحة.

وقد بلغ عدد المترشحين بمديرية الرباط 2544 مترشحا ومترشحة، و5318 بمديرية سلا، و2233 مترشحة ومترشحا بمديرية الخميسات و2831 بمديرية الصخيرات تمارة، و4300 بمديرية القنيطرة، و2503 بمديرية سيدي قاسم، فيما سجل 1248 مترشحة ومترشحا بمديرية سيدي سليمان.

وأوضح المصدر أنه تم تخصيص ما يناهز 99 مركزا لإجراء اختبارات الدورة الاستدراكية بالسنة الثانية باكالوريا، فيما سيبلغ عدد مراكز التصحيح 19 مركزا، مضيفا أنه جرى خلال اليوم الأول للامتحان تسجيل 158 حالة غش.

وأكدت الأكاديمية حرصها الدائم على سيادة روح المسؤولية بين كل المتدخلين في تدبير العمليات المتبقية من الاختبارات الوطنية الموحدة، خاصة فيما يرتبط بمحاربة ظواهر الغش وإعمال القوانين المنصوص عليها ضمن دفتر المساطر الخاص بالامتحانات الإشهادية، ضمانا لتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين والمترشحات بالجهة، وتكريسا للنجاح الذي طبع إجراء الدورة العادية من اختبارات الباكالوريا برسم سنة 2018، وكذا النتائج المتميزة التي تحققت على مستوى الجهة (60،42 في المئة)