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كُتّاب وآراء
النيابة العامة تتشبث بـ"الاستقلال الذاتي" للقضاة
قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنّ إصدار القاضي لأحكام عادلة رهين بمدى توفره على "الاستقلال الذاتي"، واشتغاله داخل مؤسسة قضائية مستقلة عن أيّ تدخلات خارجية من شأنها أن تؤثر فيه.
وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ضمن اليوم الأخير من أشغال الندوة التي تنظمها مؤسسة أكاديمية المملكة بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول التطور الدستوري للمغرب، أنّ "استقلال القضاء هو المبدأ الأساس الذي تقاس به جودة العدالة".
وأضاف: "المراد باستقلال القضاء، الذي نصّت عليه المواثيق الدولية ومختلف الدساتير، هو أن يتوفر القاضي على الاستقلال في قراراته حتى يستطيع إصدار أحكامه استنادا إلى القانون، واعتمادا على الحجج التي يُدلي بها أطراف الدعوى في إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير المقررة كونيا".
وشدّد رئيس النيابة العامة على أنّ الأحكام العادلة "تقتضي أن يكون القاضي آمنا على وضعه ومصيره، غير خاضع لتأثير أي جهة خارجية يمكن أن تواجه أحكامه أو تؤثر فيه"، مشيرا في هذا الإطار إلى ما ورد في أحد الخطابات الملكية الذي أكّد فيه الملك على أنّ "استقلال القضاء لم يشرَّع لفائدة القضاة، بل لصالح المواطنين".
واعتبر عبد النباوي أنّ استقلال القضاء يحتاج إلى استقلال مؤسساتي يوفر للقضاء حماية من كل تدخل خارج السلطة القضائية، ويمنع أي جهة من التدخل في شؤون القضاء والتأثير في قراراته، مبرزا أنّ هذا يتطلب وضع إطار مؤسساتي يحصِّن السلطة القضائية، ويحُول دون تدخل باقي السلط في تسييرها أو مراقبتها.
وأكّدت الكلمة أنّ استقلال القاضي لا يجب أن يقتصر فقط على استقلاله عن الجهات الخارجية، بل يجب أن يتمتّع بالاستقلال داخل مؤسسة القضاء نفسها، حتى لا يخضع لتأثير رؤسائه من القضاة والتأثير في أحكامه، مبرزا أن هذا يتطلب وضع نظام حمائي يحصِّن قرارات القضاة من التأثر بسلطة أو نفوذ رؤسائهم داخل السلطة القضائية.
رئيس النيابة العامة أشار إلى أنّ دستور 2011 ضَمِن الاستقلال المؤسساتي والذاتي للقضاة بتنصيصه على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي عدم خضوع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية أو المحاسبة البرلمانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
الله يهدي السيد رئيس النيابة العامة لإعطاء تعليمات واضحة للتسريع بمعالجة الشكايات بالاعتماد على الحجج التي أدليت بها في شكاياتي استعدادا لـــ "محاكمة عادلة تستجيب للمعايير المقررة كونيا".
السيد الوكيل العام بجمهورية كينيا بادر بفتح تحقيقات حول جودة الفوسفاط حفاظا على سلامة الشعب الكيني.
السيد الوكيل العام المغربي مطالب بفتح تحقيقيات حول جودة أشغال الطرق السيارة حفاظ على سلامة الشعب المغربي و قدسية المال العام.
شكرا هسبريس.
أما قضاة النيابة العامة فالكارثة أدهى و أمر منهم من لا يستطيع تكييف مسطرة تعدد فيها الفعل الجرمي. بل حتى حضوره الى العمل لا يكون إلا نادرا أما التوقيت فالتأخير سيد الموقف و يبقى المعتقلون المقدمون ينتظرون حتى الساعة الواحدة أو يزيد ليحضر النائب المكلف.
فعن أي استقلالية بل عن أي عدالة أصلا تتحدثون.
....الخ" هذا كلام غير مجدي وغير منطقي. إصدار أي حكم رهين "بضمير "القاضي ، سواء كان مستقلا أو لم يكن. هذه مبررات وأعذار ( إنا أطعنا ساداتنا وكبراؤنا ..) لا تفلت صاحبها من الهلاك يوم الحساب، يوم يقف بين يدي الحاكم العادل . لأن القاضي المرتشي لا يستحيي من الله الذي يراقبه، فكيف له أن "يختفي وراء أعذار" أن عليه ضغوطات أو ماشابه ذلك.؟ والله لَو علم كل قاضي ماينتظره يوم القيامة من حساب ما تقلد هذه المسؤولية..."باداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تشطط" الآية. "وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل" الآية. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم.