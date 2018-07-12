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كُتّاب وآراء
"الجماعة" تؤكد دعم معتقلي الريف بمسيرة الرباط
أعلنت جماعة العدل والإحسان المشاركة في المسيرة التضامنية مع معتقلي الريف، والتي من المقرر أن تشهدها مدينة الرباط يوم الأحد 15 يوليوز الجاري.
وجاء إعلان الجماعة المشاركة في المسيرة "استجابة لنداء معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحلين إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء"، الذي انعقد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء.
وأكد الاجتماع الذي حضرته عائلات المعتقلين، وجبهة الرباط ضد "الحكرة"، ولجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، ومبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، أن "المسيرة هي مسيرة الشعب المغربي بكل فئاته وقواه الحية ضد الأحكام الجائرة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف الشامخ".
ودعا الاجتماع عموم المواطنين والمواطنات وكافة الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية الشعبية يوم الأحد المقبل، على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد.
وأعلن المجتمعون التزامهم بـ"الطابع الشعبي للمسيرة واحترام رسالتها الوحدوية وتوفير شروط مساهمة الجميع تحت شعار "جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف"".
وكانت الجماعة تخلفت عن المسيرة التضامنية التي دعت إليها فدرالية اليسار يوم الأحد الفائت بمدينة الدار البيضاء، وبررت غيابها بـ"عدم إشراكها في الإعداد للمسيرة"، وبأن فدرالية اليسار "ترفض التنسيق مع الجماعة لأسباب إيديولوجية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
على هذه الجماعة التي تغرد خارج سرب الاجماع الوطني وتشتغل بعقلية الشيخ والمريد التابع الخاضع ان تنتظم وتشتغل وفق التنظيمات والقوانين كباقي الجمعيات والهيآت المعترف بها في البلاد .