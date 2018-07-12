أمسية علمية تحتفي بالطلبة المتميزين في تمارة

هسبريس ـ مُتابعة

نظّم المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة، بداية الأسبوع الجاري بفضاء دار الشباب الوفاق بمدينة تمارة، أمسية علمية احتفاء بالطلبة المتميزين، أطلق عليها "يوم التميز العلمي".

ويندرج هذا النشاط، الذي يتزامن مع مرور سنة على تأسيس المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة، في إطار إستراتيجية المركز سالف الذكر الرامية إلى مواكبة طلبة القانون ابتداء من السنة الأولى بسلك الإجازة إلى ما بعد الماستر والدكتوراه، وتتويجا لعدد من اللقاءات التواصلية والندوات العلمية التي نظمت في عدد من المحاور العلمية؛ كنظرية الالتزامات والعقود، والتنظيم القضائي، والمسطرة المدنية، بتأطير ثلة من أساتذة القانون وقضاة المملكة.

الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، رئيس المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة، أشاد، في كلمة الافتتاح، بالمجهودات التي يبذلها الطلبة والنتائج الباهرة التي حققوها، داعيا إياهم إلى المضي قدما في نشر إشعاع الجامعة والانفتاح على كل الكفاءات في مجال القانون.

كما أكد المتحدث أن المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة منفتح على كل المبادرات الخلاقة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين للنهوض بالحقل المعرفي لسد الثغرات التي تعرقل المسار العلمي للطلبة ما بين التحصيل والتكوين، وأيضا من أجل تكوين أطر قانونية تسهم في بناء البلد بكل ثقة ومسؤولية ومواطنة.

يذكر أن هذه الأمسية العلمية الاحتفائية، التي عرفت فقراتها تقديم وصلات غنائية متنوعة والتي جرى خلالها تكريم الطلبة المتميزين وتوزيع الجوائز وشواهد الاستحقاق عليهم في أجواء متميزة من الاعتراف والإشادة بمجهودات الجميع طلبة وأساتذة، حضرها عدد من الأساتذة؛ كالأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد العميد المؤسس لكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس الرباط والقاضي السابق بالمحكمة الدستورية، والأستاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، والنقيب الأستاذ محمد أقديم، وممثلين عن أسرة العدالة والقضاء.