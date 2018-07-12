24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3606:2213:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي وسير المحاكمة (5.00)

  2. المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)

  3. أوقروت .. كوميدي جزائري (5.00)

  4. وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار (5.00)

  5. ملف مغاربي مشترك لمونديال 2030 .. الرياضة تمحو "فساد السياسة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | القضاء يبرئ مشغلة "خادمة زاكورة" من التعذيب

القضاء يبرئ مشغلة "خادمة زاكورة" من التعذيب

القضاء يبرئ مشغلة "خادمة زاكورة" من التعذيب
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 12 يوليوز 2018 - 21:35

وضعت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، نهاية للملف الذي أثار جدلا واسعا المتعلق بواقعة الاعتداء وتعنيف الفتاة لطيفة لفراجا، التي باتت تعرف بـ"خادمة زاكورة".

وقضت المحكمة الابتدائية، بعد جلسة المداولة، ببراءة "وفاء. ق" من متهمة تعذيب خادمتها لطيفة لفراجا المتحدرة من مدينة زاكورة. كما قررت الهيئة ذاتها عدم الاختصاص في المطالب المدنية، بعدما كان دفاع الخادمة قد طالب بتعويض مالي.

وطالبت النيابة العامة، في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، بإدانة المتهمة، فيما التمست الخادمة عن طريق دفاعها تعويضا اجماليا قدره 500 ألف درهم، غير أن دفاع المتهمة بدد الاتهامات وبسط أوجه براءتها.

وكان قاضي التحقيق الذي استمع للمشتكية الخادمة ومشغلتها والشهود قرر إحالة الملف على المحكمة الزجرية بعين السبع، ومتابعة المشتكى بها من أجل الإيذاء العمد. بينما كانت الخبرة الطبية المنجزة من قبل مصلحة الطب الشرعي أثبتت عدم معاناة الخادمة لطيفة لفراجا من أية عاهة مستديمة.

وسبق لوالد الشابة العشرينية أن أكد، في خروج إعلامي له بالدار البيضاء، أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنتها بالنظر إلى العذاب النفسي الذي عاشته، موضحا أن ابنته تتحسن وضعيتها غير أن الأسرة لن تتنازل عن القضية ولو عرضت عليها أموال طائلة.

جدير بالذكر أن أسرة المشغلة الموجودة رهن الاعتقال رفضت أداء مبلغ مالي كبير يصل إلى 23 مليون سنتيم، هو كلفة علاج الخادمة التي قدرتها المصحة المعالجة لها التي أجرت لها عمليات جراحية وعمليات تجميل، بالرغم من كون الأسرة سبق لها سداد مبلغ مالي للمصحة قدر بحوالي 7 ملايين سنتيم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - البيضاوي الخميس 12 يوليوز 2018 - 21:52
اتخيل كيف سيكون حال اسرة الضحية ...واش هادي بلادي ولا اشنو هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
2 - hicham الخميس 12 يوليوز 2018 - 21:53
لهذا الحكم مزية واحدة هي أن الأب الطماع لن يأخذ درهما واحدة بعدما سخر ابنته عبدة في بيوت الآخرين. أما الضحية فالله يعوض بما أحسن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي الخميس 12 يوليوز 2018 - 21:53
ولد الفشوش براءة
معذبة خادمة زاكورة براءة
ناهبوا المال العام براءة
الأحرار الشرفاء 20 سنة سجنا نافذا
القلم الحر 3 سنوات نافذة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
94
4 - صحراوي الخميس 12 يوليوز 2018 - 21:55
لا حول ولا قوة الا بالله فينهما جمعيات حقوق الانسان ومتقيس ولدي ومتقيس...... ولا تيبانو غير الوقت الي بغاو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
5 - خالد في المنفى الخميس 12 يوليوز 2018 - 21:58
طبعا المحكمة ستحكم بالبراءة هذا هو القضاء النزيه والمستقل بالمغرب .
فالقضاء في المغرب يحكم على الأبرياء بالسجن ويبرئ المجرمون .
خلاصة القول قضاء الأغنياء أما الضعفاء فلهم الله ونعم بالله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
6 - غير دايز الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:00
حسبنا الله ونعم الوكيل
موت يامواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
7 - hchouma الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:00
ميمكنش ليك فهاد البلاد تاخذ حقك. لا حول ولا قوه الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
8 - ابن زاكورة الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:01
كيف لا تبرؤ وهي المشغلة ابنة القاع والباع اما بنت زاكورة من لها سوى الله نحن دوما هكذا ياكلونا حلاوة تمرنا ويتركون لنا المرارة.لك الله يا زاكورة فالحكم حكم الغاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
9 - omar الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:02
قضاء الأسياد وعدالة مرتشية
إنهم يسيرون بالوطن نحو الهاوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
10 - #مقاطعون الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:02
ههههه إنه قانون ساكسونيا الذي حوكمت به هاته المشغلة حيث حاكموا ظلها عوضا عن شخصها....بينما يحاكم أحرار الشعب الكادح المنتفضين ضد الفساد و يزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات المخزنية أما كبار الفاسدين يمرحون بكل حرية و لا احد يحاسبهم و يحاكمهم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
11 - ثعلب الصحراء الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:02
بالله عليكم أين هي أستقلالية القضاء؟؟
أين العدل؟؟؟؟
كيف نصدق بأن التهم الموجهة لأهل الريف حقيقية؟
ألم تقم هده المشغلة بكي جسد الخادمة بالنار؟
أليست هده تهمة كافية لوضعها وراء القضبان لعشر سنوات؟؟؟ أنشري يا هسبريس من فضلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
12 - assifnwourgh الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:05
و من قام بتعذيبها إذا إن كانت المتهمة بريئة.. هل إنتقمت من نفسها.. و إن كان هناك عدم اﻹختصاص فما هو إختصاصك إذا.. إطلاق أحكام اﻹدانة على المظلومين وإبراء ذمة الظالمين..!!! الحكم لله و حده..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
13 - الحسيمي الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:05
رحم الله العمرين عمر الخطاب وعمر بن عبدالعزيز ذهب العدل بذهابهما ورحم الله الأمة الإسلامية لمن الحكم يوم القيامة لله الواحد القهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
14 - ولد القدس الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:05
ان في السماء محكمة عميدها ورئيس محكمتها العزيز الجبار، تنام عيناك والمظلوم يدعوا عليك وعين الله لا تنم، والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
15 - سلطة الحق الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:06
قد يستغرب البعض الحكم ولكن قوة الإتهام الذي لايدعمه الداءل قد يفسر لصالح المتهم فهذه الخادمة تزعم ولكن لا دليل مادي لها ولا شهود هي هكذا الأمور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
16 - بنعبدالسلام الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:06
يا سبحان الله! وَمِنْ أين أتت تلك الأضرار التي أصيبت بها الخادمة وتطلبت معالجتها عدة ملايين ؟ يمكن أن لا تكون هناك عاهة مستدامة ولكن هذا لا ينفي تعرض الخادمة للتعذيب. إذن على المحكمة أن تبين هنا من الظالم ومن المظلوم. هل الخادمة اصطنعت هذه هذه القضية أم هي التي تسببت لنفسها بهذا الأدى الذي تطلب علاجه عدة ملايين؟ هناك روائح كريهة تُزْكِم الأنوف تنبعث من هذه القضية يجب البحث عن مصدرها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
17 - اين العدل الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:08
زعما المحكمة تقول بان الخادمة هى التي عدبت نفسها لوحدها وبانها تكدب على السيدة مسكينة كانت بغات غي دير الخير. باز اسيدي باز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
18 - حسن الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:09
إن لله وإن اليه راجعون.آجارنا الله وإياكم في القضاء. وآلخادمة عوضها الله دنيا وآخرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
19 - السكتاني الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:12
هذه الواقعة يجب أن تكون عبرة ودرس لكل من تسمح له نفسه أن يشغل فلذة كبده لدى الموظفات، دعوا الموظفات يعتنين بمنازلهن بأنفسهن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
20 - القضاء المغربي الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:19
واش دابا بغيتو تطرطقو لينا المرارة بهاد الاحكام، راه مبقينا فاهمين والو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
21 - اسامة الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:21
السؤال إذن من عذب الخادمة؟ إلا إذا آذت نفسها و هنا يجب معاقبتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - farid الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:29
كنت أرغب في التعليق،لكن لا أجد وصفا للوضع الذي آلت إليه مؤسساتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - الواقع الحقيقي الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:42
وهل يوجد قضاء في المغرب ينصف الضحية إنها فقد ليلة عشاء والقليل من المال كافية لإقناع القاضي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
24 - مقاطعة الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:45
دابة القانون فصف لي لاباس عليهم ويقول لهم ديرو مبيغيت أنا معكم وحامكم لكن كي غادي يتيق البنات اخدم هاذ الخدمة من بعد ماكفاهمش تيضل معدبين البنت من 6 دالصباح حتى 2 دالليل ورابطينها بالأسبوع وأكثر وموكيلنها الشياطة ديالهم دابا ديرو مبغيت القانون فصفكم ضرب وكويو وشنق لي بغيت المغرب مبيوع ليكم بالشعب المطحون لي فيه انشر ياهسبريس جزاك الله خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - مومو الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:46
دولة الحك والكانون،يا ليتني لم اولد في هذه الدولة.العيش في الغابة ارحم و افضل بكثير من العيش هنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - سوسي حر. الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:47
لا حول ولا قوة الا بالله...يوما ما سننتفظ على هدا الظلم..يوما ما سنقول كفى لهاد التخربيق..يوما ما ستأتي نهاية هدا الشريط السينمائي الحامض..و ان غدا لناظره قريب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - tatah الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:58
نعم لاحترام القضاء وقراراته
نعم المتهم بريئ حتى تثبت ادانته
المتهمة برئت من طرف القضاء
لكن الخادمة عدبت واثار التعديب واضحة على جسدها اليس من مهمة النيابة العامة حماية الحرية والحقوق وبالتالي عليها ان تبحث عن الجاني الحقيقي وتقدمه للعدالة وفقا للمبدا التالي لاجريمة بدون عقاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - mohssine الخميس 12 يوليوز 2018 - 23:00
ولد الفشوش براءة
معذبة خادمة زاكورة براءة
ناهبوا المال العام براءة
الأحرار الشرفاء 20 سنة سجنا نافذا
القلم الحر 3 سنوات نافذة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.