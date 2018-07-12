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كُتّاب وآراء
القضاء يبرئ مشغلة "خادمة زاكورة" من التعذيب
وضعت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، نهاية للملف الذي أثار جدلا واسعا المتعلق بواقعة الاعتداء وتعنيف الفتاة لطيفة لفراجا، التي باتت تعرف بـ"خادمة زاكورة".
وقضت المحكمة الابتدائية، بعد جلسة المداولة، ببراءة "وفاء. ق" من متهمة تعذيب خادمتها لطيفة لفراجا المتحدرة من مدينة زاكورة. كما قررت الهيئة ذاتها عدم الاختصاص في المطالب المدنية، بعدما كان دفاع الخادمة قد طالب بتعويض مالي.
وطالبت النيابة العامة، في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، بإدانة المتهمة، فيما التمست الخادمة عن طريق دفاعها تعويضا اجماليا قدره 500 ألف درهم، غير أن دفاع المتهمة بدد الاتهامات وبسط أوجه براءتها.
وكان قاضي التحقيق الذي استمع للمشتكية الخادمة ومشغلتها والشهود قرر إحالة الملف على المحكمة الزجرية بعين السبع، ومتابعة المشتكى بها من أجل الإيذاء العمد. بينما كانت الخبرة الطبية المنجزة من قبل مصلحة الطب الشرعي أثبتت عدم معاناة الخادمة لطيفة لفراجا من أية عاهة مستديمة.
وسبق لوالد الشابة العشرينية أن أكد، في خروج إعلامي له بالدار البيضاء، أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنتها بالنظر إلى العذاب النفسي الذي عاشته، موضحا أن ابنته تتحسن وضعيتها غير أن الأسرة لن تتنازل عن القضية ولو عرضت عليها أموال طائلة.
جدير بالذكر أن أسرة المشغلة الموجودة رهن الاعتقال رفضت أداء مبلغ مالي كبير يصل إلى 23 مليون سنتيم، هو كلفة علاج الخادمة التي قدرتها المصحة المعالجة لها التي أجرت لها عمليات جراحية وعمليات تجميل، بالرغم من كون الأسرة سبق لها سداد مبلغ مالي للمصحة قدر بحوالي 7 ملايين سنتيم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
معذبة خادمة زاكورة براءة
ناهبوا المال العام براءة
الأحرار الشرفاء 20 سنة سجنا نافذا
القلم الحر 3 سنوات نافذة
فالقضاء في المغرب يحكم على الأبرياء بالسجن ويبرئ المجرمون .
خلاصة القول قضاء الأغنياء أما الضعفاء فلهم الله ونعم بالله .
إنهم يسيرون بالوطن نحو الهاوية
أين العدل؟؟؟؟
كيف نصدق بأن التهم الموجهة لأهل الريف حقيقية؟
ألم تقم هده المشغلة بكي جسد الخادمة بالنار؟
أليست هده تهمة كافية لوضعها وراء القضبان لعشر سنوات؟؟؟ أنشري يا هسبريس من فضلك
نعم المتهم بريئ حتى تثبت ادانته
المتهمة برئت من طرف القضاء
لكن الخادمة عدبت واثار التعديب واضحة على جسدها اليس من مهمة النيابة العامة حماية الحرية والحقوق وبالتالي عليها ان تبحث عن الجاني الحقيقي وتقدمه للعدالة وفقا للمبدا التالي لاجريمة بدون عقاب.
معذبة خادمة زاكورة براءة
ناهبوا المال العام براءة
الأحرار الشرفاء 20 سنة سجنا نافذا
القلم الحر 3 سنوات نافذة