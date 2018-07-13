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الرئيسية | مجتمع | الملك يواسي إمبراطور اليابان في ضحايا الفيضان

الملك يواسي إمبراطور اليابان في ضحايا الفيضان

الملك يواسي إمبراطور اليابان في ضحايا الفيضان
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:03

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان والإمبراطورة ميتشيكو، وذلك على إثر الفيضانات المهولة التي اجتاحت مناطق من غرب اليابان.

ومما جاء في برقية الملك إنه "على إثر الفيضانات المهولة التي اجتاحت مناطق من غرب بلدكم الصديق، مخلفة العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة، أعرب لجلالتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب الياباني، عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".

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1 - مما غولا الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:33
كما نحن نقدم تعازينا في الشيوخ المغاربة منهم من قضى نحبه منتحر ومنهم من ينتظر ولا مسؤول اوعامل قدم التعازي وسال وسول لماذا المغاربة ينتحرون وهم مسلمون
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2 - Ziryab الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:40
أودي آش من أسر مكلومة. الأسر المكلومة هي التي توجد بالريف و جرادة و تنغير و زاكورة.....لكن بخلاف اليابان ليست ضحية لكوارث طبيعية و إنما لكوارث بشرية
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