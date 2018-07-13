الملك يواسي إمبراطور اليابان في ضحايا الفيضان

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان والإمبراطورة ميتشيكو، وذلك على إثر الفيضانات المهولة التي اجتاحت مناطق من غرب اليابان.

ومما جاء في برقية الملك إنه "على إثر الفيضانات المهولة التي اجتاحت مناطق من غرب بلدكم الصديق، مخلفة العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة، أعرب لجلالتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب الياباني، عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".