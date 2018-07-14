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وزارة الأوقاف: فاتح ذي القعدة يوم الأحد في المغرب

وزارة الأوقاف: فاتح ذي القعدة يوم الأحد في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 23:08

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي القعدة لعام 1439 هجرية هو يوم الأحد 15 يوليوز 2018 بالتقويم الميلادي.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1439 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شوال 1439 هـ موافق 13 يوليوز 2018 م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

"وعليه فإن شهر شوال يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ذي القعدة 1439 هو يوم الأحد 15 يوليو 2018"، وفق البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نجمة السماء الجمعة 13 يوليوز 2018 - 23:49
اهله الله علينا وعلى الشعب المغربي بالخير واليمن والبركات ، سمي بذي القعدة لان العرب قعدت فيه عن الحرب، لم تكن تتحارب في هذا الشهر .
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