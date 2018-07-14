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الرئيسية | مجتمع | هيآت تونسية تطالب بحرية معتقلي "حراك الريف"

هيآت تونسية تطالب بحرية معتقلي "حراك الريف"

هيآت تونسية تطالب بحرية معتقلي "حراك الريف"
هسبريس - محمد الراجي
السبت 14 يوليوز 2018 - 16:10

دخلت منظمات حقوقية ونقابات عمالية تونسية، ومنها نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المركزيات النقابية التونسية، على خط محاكمة مئات النشطاء من قادة الحَراك الاجتماعي الذي شهدته منطقة الريف في المغرب، التي أفضت إلى الحُكم على 53 منهم بأحكام وصل بعضها إلى 20 سنة سجنا نافذا.

ووجّهت 17 نقابة ومنظمة مدنية تونسية نداء إلى الحكومة المغربية طالبتها من خلاله بإطلاق سراح قادة حَراك الريف المعتقلين في الدار البيضاء والرباط والحسيمة والناظور، وإنهاء معاناة عائلاتهم، و"إجراء حوار جدّي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والعدالة".

وقالت النقابات والمنظمات المدنية التونسية سالفة الذكر في ندائها الموجه إلى الحكومة المغربية، عبر رسالة بعثت بها إلى سفيرة المغرب في العاصمة التونسية، لطيفة أخرباش، إنّ إطلاق سراح كل معتقلي حراك الريف القابعين في السجون، وفتح حوار جدّي مع أبناء المنطقة للاستجابة إلى مطالبهم، "هو في رأينا السبيل الأقوم إلى تحقيق السّلْم ورفع الاحتقان وتكريس العدالة".

وعزت الهيئات المدنية والنقابية التونسية أسباب الاحتجاجات المتتالية في الريف، وخاصة في مدينة الحسيمة ونواحيها، إلى "الظروف القاسية التي تعيشها منطقة الريف من حيث غياب التنمية وتضخم نسب الفقر وارتفاع نسبة البطالة"، مشيرة إلى أن قيادات الحراك "حافظت على سلمية التحركات رغم ردود الفعل الأمنية القوية والعنيفة أحيانا".

وقالت الهيئات ذاتها إنَّ ما دفع بها إلى دعوة الحكومة المغربية إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف هو "تفعيل التضامن المغاربي"، والرغبة والطموح المشترك إلى بناء مغربي كبير، كحُلم للأجداد والآباء، "يسوده العدل وتحكمُه الديمقراطية وتُحترم فيه حقوق الإنسان"، وإزالة كل العراقيل التي يمكن أن تُعيق قيام الاتحاد المغاربي، وخاصة على المستوى الحقوقي.

وخَتمت النقابات والمنظمات التونسية نداءها إلى الحكومة المغربية بوصف الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بـ"القاسية"، معتبرة أنّها تعكس تداخلا بين السلطات وعودة إلى التجربة القاسية التي عرفها المغرب الشقيق خلال "سنوات الرصاص والجمر".

وأضافت أنّ مسار الإنصاف والمصالحة التي أدخلت المغرب في دائرة العدالة الانتقالية، "يفترض أن تنتقل البلاد من دائرة الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان إلى دائرة الدولة الديمقراطية التي تضمن كل الحريات وتقبل بمبدأ التظاهر السلمي والحوار".

وكانت الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قبل أسبوعين، في حق 53 من قادة حراك الريف، قد خلّفت استياء كبيرا وسط المنظمات والفاعلين الحقوقيين المغاربة، وكذا بعض الفاعلين السياسيين، الذين رأوا أنها قاسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - mehdi السبت 14 يوليوز 2018 - 16:29
بغض النظر على قضية الريف ومعتقليها .... هاد الهيآت التونسية دخل سوق راسها المغاربة عمرهم قامو بالتدخل في الشؤون الداخلية لا بالنسبة لتونس أو غيرها ... والمغرب راه ماشي ولاية تابع لتونس فالمرجوا من جميع المغاربة بكل أشكالهم أن يشتغلوا على فرض إحترام دلوتهم على الجميع دون إستثناء .
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7
2 - لحنين75 السبت 14 يوليوز 2018 - 16:29
هؤلاء العقوقيون خربوا بلادهم بربيعهم التونسي و هاهم يتدخلوون فيما لا يعنيهم ..! ألم تكفيهم مشاكلهم التي يتخبطون فيها في كل الميادين ؟؟؟ رحلوا السيد بن علي و ادخلوا نسخته من النافذة "قايد السبسي" !! على من تضحكون !! مؤخرا الإرهاب قتل 8 جنود تونسيون على حدودهم الشرقية مع الجزائر. .! يقول المثل المغربي : لفيكم يكفيكم"..! ابتعدوا عنا !! و السلام عليكم شكرا هسبرس
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4
3 - كمال السبت 14 يوليوز 2018 - 16:30
تحياتنا الى أحرار تونس على موقفهم الشجاع هذا اتجاه ابناء الريف الذي زجت بهم السلطه المخزنيه في غياهب السجون بدون حق وادخلت المنطقه في حداد متواصل .
فعلا انشاء اتحاد المغرب الكبير تسود فيه الديموقراطيه الحقيقيه والعداله الاجتماعيه هو حلم جميع ساكنه المنطقه .وبعزيمه قويه لا بد أن يتحقق هذا الحلم مهما حاول بعض الاصنام الجاثمه على صدورنا الاحاله دون ذالك .شكرا والى الامام .
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-6
4 - الى اخواننا في تونس السبت 14 يوليوز 2018 - 16:32
نحن المغاربة نحب الشعب التونسي ونكن له كل الاحترام ولكن رجاء لا تتدخلوا في امورنا الداخلية...ملكنا زاركم في فترة كانت الاوضاع في تونس غير مستقرة وصعبة جدا ومع ذلك لم نتطرق يوما الى شؤونكم الداخلية
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23
5 - السعيد السبت 14 يوليوز 2018 - 16:38
الهيءات الحقوقية التي تطالب بالحرية لمعتقلي ومجرمي الريف هم ضد العدالة والديمقراطية ... كيف تطالبون بالحرية لمجرمين روعوا البلد ورفعوا شعارات الانفصال ؟!!! هذه الهيءات ( الحقوقية ) ما هي الا تجمعات تحارب العدالة الاجتماعية وتحارب تطبيق القوانين وتشجع على الجريمة
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15
6 - intidam السبت 14 يوليوز 2018 - 16:41
هل تعلمين يا تونسية نوعية التهم المنسوبة إليه ( اقصد الزفزافي ) لكي تطلبي اطلاق سراح معتقلي .................. وهل احد من المغاربة طلب اطلاق اي سراح معتقلي تونس ادخلى سوق راسك
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20
7 - المتتبع السبت 14 يوليوز 2018 - 16:45
لم اعد افهم هل المغرب دولة مستقلة ذات سيادة ام مستعمرة البارحة طلع علينا وزير خارجية هولندا واليوم المنظمات والنقابات التونسية ما هذا كل دولة وشانها وتونس هذه يجب ان تبحث في مشاكلها مع الارهاب والتي فنادقها تمنع المحجبات الجزايريات من ولوجها لكل دولة تشريعها وقوانينها والتدخل في السيادة الداخلية لدولة اخرى تجرمه كل القوانين وحتى الامم المتحدة
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15
8 - عمر السبت 14 يوليوز 2018 - 16:45
وما قولكم في معتقلي اطفال فلسطين في سجون الاحتلال أو الأمر صعيب عليكم ؟؟؟
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18
9 - مسلم السبت 14 يوليوز 2018 - 16:46
الطلب لم يستجب داخل المغرب وما بالك خارجه لي عطی الله عطاه هذا هو المغرب
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-18
10 - نور البقين السبت 14 يوليوز 2018 - 16:54
تونس افلست ،كانت ليبيا متنفسا لامتصاص بطالتها وكان رجال اعمال تونسيين يصوبون ويجولون في ليبيا وقد التقيت الكثير منهم في السنة وهم أصبحوا يشتكون ليل نهار،السياحة كذلك اخدت قسطها من الكساد ، التونوسويون ذخلهم وسواس قطر وسواس الاخوان التي اساسها الحسد والحقد بدعوى ان عائلات قليلة هي التي كانت تستفيد من الاقتصاد خصوصا المقربينمن ليلى الطرابلسي . فانظر الى تونس الان تسعى الدول لأخد الصدقات كي تحيى اقتصادها لكن الاعانات لم نخرج عن وعود لا زالت في قاعة الانتظار
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8
11 - Ziryab السبت 14 يوليوز 2018 - 16:59
هذه المواقف طبيعية يتبناها أي شخص يؤمن بالديموقراطية و العدالة سواء كان مغربيا أو من بلد ينتمي إلى الفضاء المغاربي. حقوق الإنسان ليت لها جنسية و إنما مجموعة قيم يتقاسمها من يؤمن بها.
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-7
12 - وحدوي السبت 14 يوليوز 2018 - 17:06
تونس البلد المغاربي الوحيد الذي نجح في ارساء قواعد الديمقراطية وذلك لان الاب الروحي لهذا المشروع واعني بورقيبة الذي استفاد من توفر شروط تنزيل الديقراطية بحكم طبيعة الشعب التونسي المتشبع بالفكر التنويري بعيدا عن كل ماهو فوضوي حتى ان العلمانية في هذا البلد ااصغير لم تواجهها تيارات دينية راديكالية اللهم الا ماتعلق بحزب النهضة المعتدل الذي كيف برامجه وتوجهاته مع ميولات الشعب التونسي المتفتح سيما وان المنضرين والمثقفين من امثال ابو القاسم الشابي الداعي الى تحرر المراة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية كان لهم اثر كبير في تهيئ الشعب التونسي للمصالحة والتعايش مع الاخر دون حزازات ايديولوجية ....اقول هذا الكلام ردا على الهيئات التونسية التي تحسب المغرب مؤهلا للديمقراطية غي ظل النزعة اللغوية (عرب امازيغ صحراوة ...) يا اخي والله مازال الشعب المغربي غير مؤهل لتفعيل الديقراطية والدليل ان المطالب الاجتماعية سرعان ماتتحول الى مطالب سياسية انفصالية كما حصل في صحرائنا و ريفنا
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5
13 - anas السبت 14 يوليوز 2018 - 17:08
ارجوكم ان تلتهوا ببلدكم ففيه الكثير هن المشاكل لن نسمع رايكم في تغيير احكام الميراث وغيرها من الامور في تونس ولا تروجوا انكم السويد
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2
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