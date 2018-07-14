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كُتّاب وآراء
هيآت تونسية تطالب بحرية معتقلي "حراك الريف"
دخلت منظمات حقوقية ونقابات عمالية تونسية، ومنها نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المركزيات النقابية التونسية، على خط محاكمة مئات النشطاء من قادة الحَراك الاجتماعي الذي شهدته منطقة الريف في المغرب، التي أفضت إلى الحُكم على 53 منهم بأحكام وصل بعضها إلى 20 سنة سجنا نافذا.
ووجّهت 17 نقابة ومنظمة مدنية تونسية نداء إلى الحكومة المغربية طالبتها من خلاله بإطلاق سراح قادة حَراك الريف المعتقلين في الدار البيضاء والرباط والحسيمة والناظور، وإنهاء معاناة عائلاتهم، و"إجراء حوار جدّي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والعدالة".
وقالت النقابات والمنظمات المدنية التونسية سالفة الذكر في ندائها الموجه إلى الحكومة المغربية، عبر رسالة بعثت بها إلى سفيرة المغرب في العاصمة التونسية، لطيفة أخرباش، إنّ إطلاق سراح كل معتقلي حراك الريف القابعين في السجون، وفتح حوار جدّي مع أبناء المنطقة للاستجابة إلى مطالبهم، "هو في رأينا السبيل الأقوم إلى تحقيق السّلْم ورفع الاحتقان وتكريس العدالة".
وعزت الهيئات المدنية والنقابية التونسية أسباب الاحتجاجات المتتالية في الريف، وخاصة في مدينة الحسيمة ونواحيها، إلى "الظروف القاسية التي تعيشها منطقة الريف من حيث غياب التنمية وتضخم نسب الفقر وارتفاع نسبة البطالة"، مشيرة إلى أن قيادات الحراك "حافظت على سلمية التحركات رغم ردود الفعل الأمنية القوية والعنيفة أحيانا".
وقالت الهيئات ذاتها إنَّ ما دفع بها إلى دعوة الحكومة المغربية إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف هو "تفعيل التضامن المغاربي"، والرغبة والطموح المشترك إلى بناء مغربي كبير، كحُلم للأجداد والآباء، "يسوده العدل وتحكمُه الديمقراطية وتُحترم فيه حقوق الإنسان"، وإزالة كل العراقيل التي يمكن أن تُعيق قيام الاتحاد المغاربي، وخاصة على المستوى الحقوقي.
وخَتمت النقابات والمنظمات التونسية نداءها إلى الحكومة المغربية بوصف الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بـ"القاسية"، معتبرة أنّها تعكس تداخلا بين السلطات وعودة إلى التجربة القاسية التي عرفها المغرب الشقيق خلال "سنوات الرصاص والجمر".
وأضافت أنّ مسار الإنصاف والمصالحة التي أدخلت المغرب في دائرة العدالة الانتقالية، "يفترض أن تنتقل البلاد من دائرة الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان إلى دائرة الدولة الديمقراطية التي تضمن كل الحريات وتقبل بمبدأ التظاهر السلمي والحوار".
وكانت الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قبل أسبوعين، في حق 53 من قادة حراك الريف، قد خلّفت استياء كبيرا وسط المنظمات والفاعلين الحقوقيين المغاربة، وكذا بعض الفاعلين السياسيين، الذين رأوا أنها قاسية.
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تعليقات الزوّار (13)
فعلا انشاء اتحاد المغرب الكبير تسود فيه الديموقراطيه الحقيقيه والعداله الاجتماعيه هو حلم جميع ساكنه المنطقه .وبعزيمه قويه لا بد أن يتحقق هذا الحلم مهما حاول بعض الاصنام الجاثمه على صدورنا الاحاله دون ذالك .شكرا والى الامام .