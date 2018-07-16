التعاون المغربي الإسباني يجمع أكاديميين بألميريا‎

هسبريس من الرباط

نظّمت في مدينة ألميريا الإسبانية ندوة حول "التعاون المغربي الإسباني كأداة أمنية في حوض بحر الأبيض المتوسط"، عرفت مشاركة مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في مجال الهجرة والأمن والقضاء.

الحسن بلعربي، الأستاذ الجامعي بألميريا ورئيس جمعية "AME"، أبرز، في مداخلته، أهمية موضوع الندوة والدور الذي لعبه المجتمع المدني المغربي بإسبانيا في وضع الأسس لتقارب مجتمعي الضفتين في إطار الدبلوماسية الموازية، كعمل تكاملي مع الدبلوماسية الرسمية.

وبدوره، أكد محمد الإدريسي، رئيس فيدرالية جمعيات المغاربة بإسبانيا، على ضرورة مضاعفة الجهود لتنزيل الاتفاقيات الثنائية في مجال الهجرة والأمن والقضاء بين المغرب وإسبانيا، "استحضارا للواقع الذي تعيشه الجالية المغربية بهذا البلد والعمل على تقوية دور المجتمع المدني".

خالد بوزيان، القنصل العام لدى المملكة المغربية بألميريا، اعتبر، في كلمته، أن التعاون المغربي الإسباني في العديد من المجالات، سواء الاقتصادية أم الأمنية أم الثقافية، من التجارب الناجحة بين دولة إفريقية وأوروبية، و"الدليل على ذلك هو تموقع إسبانيا في الصدارة كشريك اقتصادي للمملكة".

ميمون أزيزا، الأستاذ المحاضر بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، شدد، من خلالها كلمته، على أن "من شأن المقاربة التاريخية للعلاقات المغربية الإسبانية مساعدتنا على فهم العوامل الرئيسية المتحكمة في رسم معالم هذه العلاقة التي تعود جذورها إلى فترة الوجود الإسلامي في الأندلس مرورا بمرحلة الحماية الإسبانية بالمغرب التي شكلت فترة تعايش مهمة بين المغاربة والجالية الإسبانية حينذاك".

بدوره، أشار Andres Garcia Lorca، الأستاذ الجامعي والمندوب السابق للحكومة الإسبانية بألميرية، إلى عمق العلاقات المغربية الاسبانية، والتي نتج عنها أكثر من 150 اتفاقية ومعاهدة في عدة مجالات؛ من بينها الأمن والقضاء والهجرة، مثمنا التعاون الأمني الكبير بين البلدين الذي أدى إلى التصدي للعديد من العمليات الإرهابية المستهدفة للبلدين.

المحامي المغربي محمد بلفقيه أورد أن تمتين العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا أدى إلى توقيع معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار سنة 1991، وكانت الأولى من نوعها بين دولة مغاربية وأخرى أوروبية، وأضاف: "أيضا في مجال العدل والقضاء أول اتفاقية أبرمت مع إسبانيا كانت عام 1957"، مشيرا كذلك إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة العدل للمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية في يونيو 2017.0

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الاتفاقيات القضائية والأمنية التي تربط البلدين تعكس إرادة مشتركة بين السلطات القضائية والتشريعية للدفاع عن المصالح العليا المغربية الإسبانية والحفاظ على الامن والاستقرار بالضفتين.

جمال مشبال، الذي كان أول مستشار للشغل بسفارة المملكة المغربية بمدريد ومندوب سابق لوزارة الشغل في الحسيمة والناظور وتطوان خلال فترة الهجرات الأولى للعمال المغاربة من تلك المناطق إلى الدول الأوروبية، أشار إلى الأهمية التي قامت بها الدبلوماسية المغربية بإسبانيا لوضع حد للطرد الجماعي للعمال المغاربة الموجودين فوق التراب الإسباني.

وأضاف مشبال: "أثّر المغرب على إسبانيا للانضمام الى المعاهدات حول حقوق الإنسان؛ وهو ما دفع إسبانيا إلى القيام بحملة واسعة لتسوية الوضعية القانونية للمغاربة بإسبانيا، وتم توقيع اتفاقية وتجديد الاتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي ووضع محددات وضمانات لعملية العبور واتفاقيات في موضوع العمال الموسميين".

وشدد المتحدث على كون التسوية المستمرة للوضعية القانونية للمغاربة أنتجت جالية مغربية بإسبانيا مقننة، معتبرا أن تحول المغرب من بلد مصدر للهجرة إلى بلد استقبال تطلب مجهودا آخر للتصدي المشترك بين المغرب وإسبانيا للهجرة غير الشرعية والتكثيف من عمليات التحسيس حول الهجرة القانونية وتقوية التعاون في ميدان الهجرة بين البلدين في أفق تحسين ظروف عيش المهاجرين المغاربة والإسبان في كلا البلدين متخطيا الإكراهات المرحلية في ظروف الأزمات الاقتصادية وغيرها.

وللحصول على نتائج إيجابية في موضوع التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، دعا مشبال إلى ضرورة خلق مرصد للحصول على المعلومات الكافية للاضطلاع على واقع الهجرات بين البلدين وتحديد مكانيزمات ناجعة لتأطيرها وتحسين ظروف أفرادها.

من جانبه، ركز فرناندو أوليفان، أستاذ القانون في جامعة الملك خوان كارلوس، في مداخلته، على المشهد الدولي الجديد والتحديات الراهنة والفرص المتاحة للمغرب، معتبرا أن دستور 2011 يتيح له إمكانات فتح وتعزيز علاقات جنوب جنوب، مستحضرا الدور الذي تلعبه إسبانيا وباقي الدول الأوروبية الأخرى كشركاء إستراتيجيين للمغرب في هذا المشروع.