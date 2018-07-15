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الرئيسية | مجتمع | قرار حكومي يحدد صلاحية منتجات غذائية .. وحماية المستهلك تُحذر

قرار حكومي يحدد صلاحية منتجات غذائية .. وحماية المستهلك تُحذر

قرار حكومي يحدد صلاحية منتجات غذائية .. وحماية المستهلك تُحذر
عبد الرحيم العسري
الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:00

أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الصحة، أنس الدكالي، قراراً مشتركاً يقضي بتشديد المراقبة على مدة انتهاء صلاحية بعض المنتجات الغذائية وشروط المحافظة عليها.

ويحدد نص القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية، مدة الصلاحية ودرجة الحرارة لحفظ المنتجات الغذائية التي يجب أن يبين فيها تاريخ انتهاء الصلاحية، خصوصا اللحوم والألبان ومنتجات الألبان ومنتجات الصيد البحري والبيض ومنتجات البيض والمياه والمشروبات.

وبالنسبة لفترات الصلاحية الإلزامية للحوم، حدد النص الحكومي انتهاء الصلاحية في 6 أيام للحوم المفرومة الموضبة والمبردة، و3 أيام لغير المتبلة، و12 شهراً بالنسبة للحوم المفرومة الموضبة والمثلجة أو المجمدة. أما اللحوم الموضبة والمبردة التي تكون على حالها فيجب ألا تتعدى مدة صلاحيتها 6 أيام، و9 أيام في جو متحكم فيه. وبالنسبة للحوم المتبلة أو المغلفة، ففترة صلاحيتها 9 أيام، و12 يوماً للموضوعة بدون هواء.

وفي الوقت الذي تحتفظ فيه بعض المحلات التجارية بمنتجات الدواجن لفترات غير محددة، شدد القرار على ضرورة ألا تتعدى فترة صلاحية الدواجن الكاملة منزوعة الأحشاء الموضبة والمبردة 6 أيام (على حالها)، و12 يوماً بخصوص الموضوعة بدون هواء أو في جو متحكم فيه.

وحدد القرار أيضاً فترة صلاحية الأسماك الطرية المبردة والملفوفة في 8 أيام، والمثلجة أو المجمدة في 24 شهراً.

وعن فترة الصلاحية للمياه والمشروبات، فقد وضع القرار مدة 5 أيام بالنسبة لعصير الفواكه الطري الموضب والمبرد، و10 أيام من دون هواء.

وفي قراءة لنص القانون الجديد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن القرار المشترك لم ينص على انتهاء صلاحية البيض واقتصر فقط على عجائن غذائية محضرة بالبيض (24 شهراً)، ومحتوى البيض الموضب والمثلج أو المجمد (12 شهراً).

وقال الخراطي في تصريح لهسبريس: "البيض منتهي الصلاحية يسبب تسممات غذائية خطيرة، ومع ذلك لم يتم التنصيص على مدة انتهاء صلاحيته"، وعزا ذلك إلى رفض بعض لوبيات بيع البيض بالمغرب قبول وضع تاريخ الاستهلاك.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أن "القانون الجديد رفع من مدة صلاحية الحليب المبستر والموضب إلى 5 أيام تحت ضغط لوبيات وشركات إنتاج الحليب، بينما كان محددا سابقاً في مدة 72 ساعة، أي ثلاثة أيام، وهو أمر قد يشكل خطراً على السلامة الصحية للمواطنين".

وشدد الخراطي على أن ضغط الشركات على القطاعات الحكومية المعنية من أجل الرفع من مدة الصلاحية "يعتبر تلاعباً اقتصادياً"، داعياً الحكومة إلى تقديم مبرر علمي مقبول للتغييرات التي طرأت في مدة صلاحية بعض المنتجات الغذائية.

وكانت الحكومة قد صادت في ماي الماضي على تغيير وتتميم مرسوم متعلق بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف النص المقترح إلى إدخال المقتضيات التي لها علاقة بالتواريخ الأقصى للاستهلاك على النحو المنصوص عليه في القانون الأوروبي بشأن عنونة المنتجات الغذائية؛ و"ذلك من أجل السماح للمغرب بالتوفر على تنظيم محين، مطبق دون تمييز على المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وتزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة تخبرهم بشأن صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا لتسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - ابو ايوب صلاح الدين الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:08
تحية عالية للوزران وزير الفلاحة و الصيد البحري عزيز اخنوش و وزير الصحة انس الدكالي على هذا القرار الذي سيحمي المواطنين و صحة المواطنين
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-113
2 - Amal lmir الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:09
صحة ومصلحة المواطن هي الاهم ...شكرا لكل من يسهر على هذا.
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-69
3 - منير الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:10
حتى لو تم تمديد مدة الصلاحية إلى شهر فنحن مقاطعون حتى يتم تخفيض ثمن هده المواد وتحسين جودتها
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97
4 - rodeo الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:11
مع مدة الصلاحية المتواجدة حاليا فالوضع سيء ! كيف يريدون تمديد الصلاحية هل هذا ضغط جديد من شركات الإنتاج ؟ يربدوننا أن نستهلك ما هو معفن فقط لكي لا يخسروا المال ! الخلاصة يجب مقاطعة المواد الحليبية و اللحوم التي تعدى أجل تلفيفها ستة أيام و دعوهم يسنون قوانينهم
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64
5 - والو الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:15
شيء مضحك ، الحكومة تفعل المستحيل لإرضاء الشركات المقاطعة و الوقوف ضد تيار الشعب . فكيف لاخنوش السكوت على هذا ؟ و شركته أيضا مقاطعة .
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56
6 - nasser karim الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:17
هذا ما نحتاجه مسؤولين تفكر في صحة المواطن وسلامته .
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-48
7 - N.H الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:18
ههعه هذا هو الحل الذي خرجت بيه خكومة الذل و العار و هو الزيادة في مدة صلاحية المنتوجات و خصوصا سنطرال ههههه مقاطعون للأبد
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48
8 - maymaoun الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:19
من العجاب ان تسمع وزير أسندت اليه وزارت الفلاحة والتجارة والصيض البحري المياه والغابات والتنمية البشرية وهل هاد الوزير له الوقت الكافي لمبشرت هاته المهمات ولو انه ؟ هل له ماهلات لكل هاته المهام المنوط به
هاده مشكلت المغرب بالمال تشري كل ماترده واخاف يوما ان تسندله مسؤليت القصور
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7
9 - شمالي الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:21
دائما نسمع بالمبادرات والقوانين تصدر لكن التطبيق غير ملموس في أرضية الواقع نستمع بعض الحملات ولكن غير كافية لان القانون يطبق على المواطن العادي فقط ام فيما يخص الشركات المنتجة والمستوردة للغداء فهي جد محمية من طرف اللوبيات،فالكل لا يؤمن بهذا النفاق السياسي،القانون موضوع للضعيف فقط المستهدف اما القوي فهو محمي من طرف الفئة الحاكمة او المشرعة ،ان الشعب يعاني من الجشع و المكر و الغش والاحتكار والا ستغلال منذ زمن طويل لان اصحاب القرار هم المسؤولون عن صحة المواطن لكن للاسف جل الشركات والاسواق تطمح للربح السريع دون مراعاة الجودة ولا النظافة ولا الثمن فل المستهلك عبارة عن فريسة سهلة وضعيفة.
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12
10 - H MEN الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:23
les pates والروز والقطاني تصمد لمدة سنين طويلة,البيض يحتفظ به 28 يوم في الثلاجة.
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3
11 - الضمير الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:24
لم يسبق ان رأينا أن هذه الحكومة او من سبقها يفكر في المستهلك و بالأحرى حمايته....ألم يحن الوقت بعد أن تقدموا أسلحتكم المصوبة في رؤوسنا...
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6
12 - حسام الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:24
الحليب لن يفسد إلا في خمسة أيام يعني إضافة المواد الحافظة انتقاما من الشعب المدوخ
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12
13 - سعيد الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:27
خمسه ايام للحليب الماستر سيشكل خطر كبير على المستهلك، خاصة الأطفال وذالك لعدة أسباب :أولها عدم احترام الناقلات لدرجة البرودة، ثانيا عم وضعه في الثلاجة في محلات البقاله، و أخيرا أغلب البقالة لا يشغلون الثلاجات ليلا ،،،،،،
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12
14 - beny abd الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:27
L'arrete est la mais ou sont les controleurs allah alam. Dans les drandes surfaces ailleurs les controleurs passent de bon matin et verbalisent chez nous pas de contole.
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0
15 - اية الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:28
المهم راك رابح رابح اسي خنوش
كتحلل وتحرم في القوانين بشروطك وبكل ما يخدم مصالحك
ملي تزيد في مدة الصلاحية هدا يعني الزيادة في المواد الحافظة وبالتالي الزيادة في المواد المسرطنة ...
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سولت له نفسه الضرر بالمواطنين.
عوض تخفيض ثمن الحليب لجاتم الى الزيادة في المواد الحافظة وكأن الشعب مكلخ ومافاهم والو..
اغبى قرار هو الزيادة في مدة الصلاحية اي الزيادة المواد الحافظة
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9
16 - abdo الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:29
كلما زادت مدة المقاطعة و حدتها ازددتم جرما وكشرتم عن انيابكم لم يكفيكم استغلال جيب المواطن بل تهددون سلامة صحته و حياته
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11
17 - agnaou الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:30
ههههه واخا ديرو فيه عام مغاديش نشريوه الضحك على الذقون وآلله كل يوم أكتشف أن المغرب مخلوق عجيب
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8
18 - حسبنا الله ونعم الوكيل الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:30
فقط سؤال لعزيز اخنوش..

هل تشرب الحليب المبستر مثلنا يا معالي وزير الفلاحة والصيد البحري هل تشرب حليب بمواد كيماوية وحافظة ودسم بمواد لانعرف مصدرها ومواد ملونة مبيضة وغش في الوزن .. لسنا قطيع .. والمقاطعة بيمننا .
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6
19 - ياسين الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:32
مدة صلاحية الالبان انتقلت من 3 ايام الى 6 ايام لمساعدة شركاتهم و اللحوم غي جات فالطريق
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5
20 - موقاطع للابد الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:32
المحكومة خرجت للمواطن ضض ولو على حساب صحته هوا وابناؤه ،
كل شيء تفعله هاده المحكومة من اجل الا غنياء والشركات الفرنسية ولو بجميع الوساءل،الشيء الوحيد اللي اصعابت اعليها هو الاستجابة للمواطنين الدي انتخبوهم في مجالبهم، ادن موقاطعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
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5
21 - حسن الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:33
اضاف المده للحليب التي هي شركته ونقص لغيره الحليب لا يجوز ان تتعدى صلاحيته 24ساعه بقانونه الجديد اصبح120ساعه شربو لحليب بنواد سامه ثمت اضافتها
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5
22 - إدنصر محمد طاطا الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:35
في انتضار قانون ينص على تاريخ صلاحية بعض المنتجات الادمية كالنواب والمستشارون وأمناء الأحزاب والنقابات ! 10 سنوات المفرومة والموضبة والمبردة , و5 سنوات منزوعة الأحشاء الموضوعة بدون هواء أو في جو متحكم فيه.
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3
23 - maazouzi الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:35
لعلم القراء الاعزاء
الكل يعلم ارج بلدنا انه بعد شهر واحد فقط من بقاء اللحم مثلجا فانه يفقد كل الفيتامينات وفوائدها فلماذا تمديد فترة الصلاحية وانكار الحق في المعلومة
وهذا في الاصل ليس انكار لانه سب وان وصف المغاربة بالمداويخ من قبل وزير مدوخ يعتبر نفسه انه من النخبة التي اسند اليهم تآطير المغاربة ورعيهم كاكطيع بينما هو بنفسه لايملك ربع مؤهلاتهم العلمية
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4
24 - محمد الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:37
قرارات مهمة, لكن من سيسهر على تنفيذها ؟ علما أن جزءا كبيرا من المراقبين (إلا من رحم الله) مرتشون وهذه أحد الأسباب لمحاربة الفساد والإصلاح في جميع المجالات فكل مراقب يلزمه مراقب, وقد كنت شاهد عيان في أحد الأيام على مراقبة محل للجزارة حيث كنت أشتري لحما من أحد الباعة, فجاء مساعد الطبيب البيطري ليخبر جميع الجزارين بقدوم لجنة رسمية خلال اليوم وطلب منهم التخلص من كل سلعة غير صالحة , قام بهذه الخدمة مقابل 100 درهم لكل جزار, وبعد ذلك حضرت اللجنة ولم تسجل ولا مخالفة واحدة حيث تم التخلص من السلعة الفاسدة وأبعادها عن محلات الجزارة ثم إرجاعها بعد زيارة الوفد الرسمي المراقب, فوسط كل لجنة نزيهة تجد أشخاصا متواطئين يبيعون ضمائرهم بدراهم معدودات غير مبالين بصحة المواطن ...
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3
25 - رسالة إلى جمعيات المستهلك الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:41
قبل 3 سنوات، انا قد بلغت عن عصير عالي الحمضية يشتريه الصغار وثمنه 1،50 درهم عند البقال وحمضيته تديب العبوة البلاستيكية الرقيقة التي كان يعبأ فيها ليمتزج مذاق الليمون او العصير بمذاق البلاستيك .. لكن جمعية المستهلك التي راسلتها إتخدت الأمر وكأنه هزل وطالبتني بعمل التحاليل وان اتحقق من ضروف التبريد لدى البقال و لم تبحت في الأمر ولم تعره إهتماما !!!
وكذلك أنا لم ابحث عنه هل توقف ام مازال يباع
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4
26 - مبادرة حسنة الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:42
جميل أن يهتم الوزراء بصحة المواطن ولاكن من يحمي جيب المواطن من جشع الدولة ومضفيها
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0
27 - الوطنية الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:42
حنا يحسابنا حماية المستهلك من المضاربات او التخفيض من الثمن اما ظروف الاحتفاظ لمغاربة بلاندي ما تخافش يطاحنو الكياس وما يطحنهومش بالظلم والكذوب يا وزراء آخر الزمان
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1
28 - عصامي الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:45
يجب على المسؤولين المعنيين بالأمر مراقبة ظروف انتاج المواد الغذائية المصنعة وشحنها وتخزينها التي تكون في غالب الاحيان مخالفة لشروط السلامة الصحية. كثير من الناس يشترون منتجات غذائية مصنعة ويجدون فيها حشرات وفئران واوساخ. كما يتم شحن وعرض هذه المواد للبيع خصوصا الميا ه المعباة في القارورات البلاستكية والمشروبات الغازية والزيوت و... و... و... في الاماكن المعرضة لاشعة الشمس و الضوء ودرجة حرارة عالية. كما يجب عليهم كذالك مراقبة نسبة المبيدات في بعض المواد كالشاي مثلا المستورد من الدول التي لا تحترم النسبة المسموح بها صحيا.
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1
29 - zaki الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:48
nous n avons besoin de votre service msr ministre vous pouvez rester tranquilement sur votre fauteuille car le peuple peut s adapter et resoudre ses probleme meme boicotier si necessaire ...
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0
30 - صنطيحة السياسة الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:53
هدا دليل على أن العدالة والتنمية باعو تسيير البلاد لأخنوش ...


لأن المعني بالشؤون العامة والمراقبة و بالحكامة هي وزارة الداودي ...


أما وزراء العدالة والتنمية مقابلين حاليا غير المزايدات الكلامية والنقاشات الجانبية ... بلا ما نحسبو اللي خارجين في عطلة قبل الوقت ...

حكومة لا خير يرجى منها

واش فراسكم بعدا أن جميع البقالة لا يضعون الحليب المبستر في الصلاجة ؟؟؟ وهدا ضدا على السلامة
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0
31 - مهدي ميد الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:53
هههه الحليب كان تلاتة ايام فقط للآن أصبح خمسة ايام بضغط من الشركات وكذا لك اللوبي المسؤول عن تسويق البيض يضغط خلاصة القول من يحكم هو اللوبي الاقتصادى وليس اللوبي السياسي الأخير فقط عبارة عن لوحة الإلكترونية كما نشاهده عند الباعة للائحة للأسعار البائع هو من يقوم بتغييرها هذا هو حال الحكومة المنتج في المرتبة للأولى تم بعده السماسرة تم بعده الحكومة تم يأتي المستهلك لكن ما أعجبني هو حماية المستهلك تحذر ههههه كأن الموضف يحذر المدير ههههه
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32 - ابوزيد الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:55
المستهلك له الله.
من يحدد مدة الصلاحية ؟
وما هي الظروف التي يتم فيها الاحتفاظ بالسلع في الخزان؟
أكثرية وسائل نقل البضائع لا تتوفر على الشروط الازمة لنقل البضائع خصوصا المواد الطرية.
حتى نقل المشروبات والمياه المعدنية يتم تحت شمس حارة خصوصا في هذا الفصل.مما يجعل المواد البلاستيكية تطلق سموهها.
اين المراقبة من كل هذا .أو يشتغلون فقط في رمضان.والله غلب.
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33 - ملاحظ الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:59
عندما نعرف ان اغلب محلات البيع لا تتوفر على الاجهزة والادوات الضرورية لتحفيظ المواد الغذاءية، كان من الواجب تقليص مدة صلاحية هذه المواد وليس العكس كما جاء في هذا التعديل : كالبيض والحليب واللحوم مثلا...
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34 - متتبع الأحد 15 يوليوز 2018 - 13:05
المبستر ، الموضب و غيرها من المفردات الدخيلة .. الإنسان المغربي عندما يقرءها يبدوا و كأنه غريب في بلده .. أول شيئ يجب القيام به هو مغربة التعليم أيها الحكارة.
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