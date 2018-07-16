"حراك الريف" يستنجد بـ"الهاكا" ضد النيابة العامة

هسبريس- عبد الإله شبل

قرّر أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف القابعين بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء اللجوء إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا بـ"الهاكا"، من أجل منحهم حق الرد على تصريحات محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في ظهور تلفزيوني مؤخرا.

وأكد محامون بهيئة الدفاع أنهم يعدون مراسلة إلى رئيسة الهيئة العليا قصد منحهم حق الرد، خاصة أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين ليست نهائية؛ وهو ما يفرض عدم الإدلاء بهذه التصريحات في هذا الوقت، حسبهم.

وأوضحت المحامية خديجة الروكاني، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحامين يشتغلون حاليا على هذه المراسلة وسيتم توجيهها إلى "الهاكا" من أجل التعقيب على ما ورد على لسان رئيس النيابة العامة.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أنه "لا يمكن لطرف قضية أن يستغل وسائل الإعلام لتقديم وجهة نظر أحادية، ومن حق هيئة الدفاع والمعتقلين وأسرهم أن يعبروا عن وجهة نظرهم للرأي العام".

وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد أكد، عندما حل ضيفا على برنامج "ضيف الأولى" بالقناة العمومية الأولى في وقت سابق، أن علي الطرشي، القاضي الذي أشرف على ملف معتقلي حراك الريف القابعين بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، اعتمد ظروف التخفيف عندما حوّل العقوبة من الإعدام إلى 20 سنة في حق معتقلي الريف، في وقت تطالب فيه فئات من المجتمع المغربي بإنزال أشد العقوبات.

وكان النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي قد أكد، في معرض ندوة صحافية عقدها دفاع معتقلي الريف، أن المحاكمة لم تكن عادلة، حيث أوضح أن الدفاع والمعتقلين تفاجئوا بالتغطية العمومية "تنقل رأيا واحدا للرأي العام وتقصي الطرف الآخر، وهنا كان على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن تتدخل".

وأدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء معتقلي حراك الريف، مؤخرا، بأحكام تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا لقائد الحراك ناصر الزفزافي وآخرين وبين سنة حبسا نافذا لمعتقلين آخرين؛ فيما لم تتم تبرئة أي من المتهمين من المنسوب إليهم.